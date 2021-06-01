Защита Чубарова обжалует приговор "суда" оккупантов, - адвокат Осокин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Защита главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор, вынесенный сегодня так называемым "Верховным судом" оккупированного РФ Крыма.
"Сторона защиты намерена обжаловать приговор "суда" в 10-дневный срок в Третьем апелляционном суде города Сочи. Суд был проведен с большим количеством нарушений, и всего из около 80 свидетелей только 5 человек смогли сказать, что Чубаров что-то выкрикивал во время тех событий", – сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Крым. Реалии".
В свою очередь, глава Меджлиса, последние семь лет проживающий на подконтрольной правительству территории Украины, прокомментировал требования обвинения, назвав процесс над ним в Крыму "судилищем".
В конце марта 2020 года Следком РФ заочно предъявил обвинения Чубарову по ч.1 ст.212 (организация массовых беспорядков), ч.2 ст.280.1, ч.1 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России) Уголовного кодекса РФ. В июле 2020 года суд в Симферополе начал рассматривать по существу уголовное дела в отношении Чубарова. Осокин обжаловал проведение судебного разбирательства в отсутствие главы Меджлиса.
Сам Чубаров отмечал, что российские власти "начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа".
Пожалуйста, подождите...
"Обжалуя" - тем самы признаете их как факт !