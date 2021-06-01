Захист Чубарова оскаржить вирок "суду" окупантів, - адвокат Осокін

Захист глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова має намір оскаржити заочний вирок, винесений сьогодні так званим "Верховним судом" окупованого РФ Криму.

"Сторона захисту має намір оскаржити вирок "суду" в 10-денний термін в Третьому апеляційному суді міста Сочі. Суд був проведений з великою кількістю порушень, і всього з близько 80 свідків тільки 5 осіб змогли сказати, що Чубаров щось вигукував під час тих подій", - повідомив адвокат Чубарова за призначенням Олександр Осокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Крим.Реалії".

У свою чергу, глава Меджлісу, який останні сім років проживає на підконтрольній уряду території України, прокоментував вимоги звинувачення, назвавши процес над ним у Криму "судилищем".

В кінці березня 2020 року Слідком РФ заочно пред'явив звинувачення Чубарову за ч.1 ст.212 (організація масових заворушень), ч.2 ст.280.1, ч.1 ст.280.1 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії ) Кримінального кодексу РФ. У липні 2020 року суд в Сімферополі почав розглядати по суті кримінальну справи щодо Чубарова. Осокін оскаржив проведення судового розгляду за відсутності глави Меджлісу.

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Сам Чубаров зазначав, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу".