Российские оккупанты минируют местность вдоль линии соприкосновения запрещенными минами без функции самоликвидации, - разведка
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Российские оккупанты продолжают подготовку наемников для укомплектования своих подразделений и минируют прилегающие к линии соприкосновения территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР
По данным украинской разведки, под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для укомплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.
Кроме того, оккупанты осуществляли минировании прилегающей к линии соприкосновения территории минами российского производства, которые запрещены международными конвенциями, в частности образцами, в которых отсутствует функция самоликвидации, что создает дополнительную опасность для гражданского населения.
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Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.
Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
Наступление, в классическом смысле слова, предполагает предварительную массированную артподготовку, в ходе которой к месту наступления спокойно подъедут установки разминирования и сделают всё необходимое и со своими минами, и с чужими.
В общем, минирование значит только то, что минируют. Не более.
2. Это делается дистанционно, из укрытия, поэтому минер в процессе минирования не попадает в поле зрения прицела. А расхерачивание этого укрытия чем-то более-менее тяжелым, будет называться "нарушением тишины и нападением" ...