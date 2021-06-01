РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13909 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 899 26
Тимошенко (24576) Черкасщина (952) Яценко (129) Батькивщина (2004)

Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в

Вице-спикер ВР Елена Кондратюк выступала против возвращения народного депутата Антона Яценко в состав фракции "Батькивщины", однако партия и фракция решили по-своему.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Некоторые имеют и хуже (репутацию, чем Яценко. - Ред. ). Есть и такое. Но не будем сейчас переходить на персоналии. Я вам скажу свое отношение к этому всему. Я не приветствую этого (возвращение Яценко в "Батькивщину". - Ред.). Не приветствую. И я об этом говорила и своим коллегам. Но партия и фракция решили так, потому что сейчас у нас тяжелая ситуация в Черкасской области. Вы знаете, что у нас там представителем "Батькивщины" был действующий мэр господин Бондаренко, но он вышел из партии, имеет сейчас там свое движение ... И я вам скажу, что сама Черкасская областная организация высказалась о том, чтобы видеть своим руководителем Яценко", - отмечает она.

Отвечая на вопрос относительно того, чем Юлия Тимошенко мотивировала необходимость возвращения Яценко в "Батькивщину", Кондратюк отметила: "Да, черкасская ситуация".

"Нет!", - добавила она, отвечая на вопрос, звучала ли при этом тема денег.

Комментируя замечание журналиста относительно схем Яценко, Кондратюк заявила: "Будем видеть. Это же вопрос, который, если мы увидим, как в во фракции, так и в партии, что есть какие оговорки, то сейчас, с новизной в политике, стало намного легче прощаться со многими членами".

Полный текст интервью Кондратюк читайте на Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Как сообщалось,  бывшая "тушка" Яценко вновь вошeл в состав фракции "Батькивщина".

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
До фени этот бубнёж. Яценко-дерьмо. Баба йуля-такое же гуано.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:56
+9
Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 4756
показать весь комментарий
01.06.2021 16:45
+5
ВОНА мотивировала возвращение блудной мрази тяжелым финансовым положением...ВОНы.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 4756
показать весь комментарий
01.06.2021 16:45 Ответить
Трындит. В Закарпатье она свой осередок продала наркобарыгам
показать весь комментарий
01.06.2021 16:52 Ответить
И по югу в нескольких местах тоже. Я точно знаю минимум о двух.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:26 Ответить
"Некоторые имеют и хуже (репутацию, чем Яценко. - Ред. ).

Ну, не знаю, кто имеет репутацию хуже. Ворюга, коррупционер, ватник, украинофоб, просто моральный урод. Но "некоторые имеют и хуже репутацию", да, этот, слава богу, пока детей не насилует. Хотя и это бы не стало для Юльки препятствием.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:55 Ответить
До фени этот бубнёж. Яценко-дерьмо. Баба йуля-такое же гуано.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:56 Ответить
А что, бабцю Жульку и на Черкащине пыз.ять? А раньше она в тех краях нежилась в фафоре. Да, трудно старушке, уже и на имение (арендованное) и на кадиллак (непутевого зятя) не хватает. А еще нужно в каждой области профинансировать областных жуликов. Могу смело предположить - до очередных выборов закончится эпоха полного угасания самой крутой воровки на доверии. Жуля, аминь.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:56 Ответить
Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 9419
показать весь комментарий
01.06.2021 16:58 Ответить
Ану заюльки , розкажіть краще , чому те бидло не може відірвати свій зад від стільця , коли лунає гімн України .!? Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 3190 .
показать весь комментарий
01.06.2021 17:08 Ответить
надо подождать что скажет по ситуации иван ))) йуличкино блаблабла... это не сурьёзно.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:46 Ответить
ВОНА мотивировала возвращение блудной мрази тяжелым финансовым положением...ВОНы.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:14 Ответить
Та да, любі мОї, мошенник, который посмел не встать при исполнении государственного Гимна, точно ситуацию в украинском регионе поправит...
показать весь комментарий
01.06.2021 17:15 Ответить
Юля завжди відзначалась винятково слабкою кадровою роботою.Або вона чулася такою сильною,що змогла б заставити бути порядним будь якого пройдоху,або абсолютно не розбирається в людях.Матеріальний інтерес відкидаю,для неї бабло було другорядним.В усякому випадку найсмердючіше політичне українське лайно випливло з Батьківщини...
показать весь комментарий
01.06.2021 17:29 Ответить
юля сама и есть дерьмо.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:46 Ответить
гидота. прокляті недолюдки, які обирають таке сміття.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:39 Ответить
Гнида притягує гнид. Бачили, як цей виродок недавно сидів в смартфоні, коли на сесії люнав гімн і всі стояли та ще й щось огризався, як йому зауваження робили.
показать весь комментарий
01.06.2021 17:42 Ответить
"тяжёлая финансовая ситуация на черкасщине"- значит будет грабить по новому ))
показать весь комментарий
01.06.2021 17:44 Ответить
Да это ж наша старая традицыя!
Считаю ситуацию тяжёлой - голосую за кого попало!
показать весь комментарий
01.06.2021 17:50 Ответить
Возвращайте всех регионалов,уже нечего стесняться опять брать с них денюшки,потрох их хорошо от тюряги открышевал,тигрюля тоже хочет мяса.
показать весь комментарий
01.06.2021 18:10 Ответить
продажная курва 👎👎👎
показать весь комментарий
01.06.2021 18:17 Ответить
Нормальна партія за такий вчинок(не встав свідомо під час Гімну України)виключила з лав і попросила вибачення в виборців.А тут якісь нісенітниці та відмазки.Про що далі може йти мова,всім зрозуміло і так.
показать весь комментарий
01.06.2021 18:24 Ответить
Тимошенко мотивувала повернення Яценка в "Батьківщину" важкою ситуацією на Черкащині, а не фінансовим питанням, - віцеспікер Кондратюк - Цензор.НЕТ 580

...
показать весь комментарий
01.06.2021 18:28 Ответить
Яке їхало таке й здибало...?Ворон ворону...?
показать весь комментарий
01.06.2021 19:16 Ответить
Куди запропастився адепт йУлі? Де мантри про справедливу і чесну"бахіню"?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:25 Ответить
Да уж... Батькивщина))) И смех и грех)))
показать весь комментарий
01.06.2021 22:47 Ответить
 
 