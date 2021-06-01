Тимошенко мотивировала возвращение Яценко в "Батькивщину" тяжелой ситуацией на Черкасщине, а не финансовым вопросом, - вице-спикер Кондратюк
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Вице-спикер ВР Елена Кондратюк выступала против возвращения народного депутата Антона Яценко в состав фракции "Батькивщины", однако партия и фракция решили по-своему.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.
"Некоторые имеют и хуже (репутацию, чем Яценко. - Ред. ). Есть и такое. Но не будем сейчас переходить на персоналии. Я вам скажу свое отношение к этому всему. Я не приветствую этого (возвращение Яценко в "Батькивщину". - Ред.). Не приветствую. И я об этом говорила и своим коллегам. Но партия и фракция решили так, потому что сейчас у нас тяжелая ситуация в Черкасской области. Вы знаете, что у нас там представителем "Батькивщины" был действующий мэр господин Бондаренко, но он вышел из партии, имеет сейчас там свое движение ... И я вам скажу, что сама Черкасская областная организация высказалась о том, чтобы видеть своим руководителем Яценко", - отмечает она.
Отвечая на вопрос относительно того, чем Юлия Тимошенко мотивировала необходимость возвращения Яценко в "Батькивщину", Кондратюк отметила: "Да, черкасская ситуация".
"Нет!", - добавила она, отвечая на вопрос, звучала ли при этом тема денег.
Комментируя замечание журналиста относительно схем Яценко, Кондратюк заявила: "Будем видеть. Это же вопрос, который, если мы увидим, как в во фракции, так и в партии, что есть какие оговорки, то сейчас, с новизной в политике, стало намного легче прощаться со многими членами".
Полный текст интервью Кондратюк читайте на Цензор.НЕТ по ссылке.
Как сообщалось, бывшая "тушка" Яценко вновь вошeл в состав фракции "Батькивщина".
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Ну, не знаю, кто имеет репутацию хуже. Ворюга, коррупционер, ватник, украинофоб, просто моральный урод. Но "некоторые имеют и хуже репутацию", да, этот, слава богу, пока детей не насилует. Хотя и это бы не стало для Юльки препятствием.
Считаю ситуацию тяжёлой - голосую за кого попало!
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