Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист". СКРИНШОТ
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Стриминговая платформа Netflix, которая приобрела несколько дней назад права на фильмы "Брат" и "Брат 2", перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин.
"Netflix перевел "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator" (украинский нацистский коллаборационист. - Ред.) в фильме "Брат", который они несколько дней назад добавили в свою библиотеку", - говорится в сообщении.
Нардеп также опубликовал скриншот из фильма с соответствующими субтитрами.
Топ комментарии
+54 Andriy Zlochevskiy
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+54 kelman muksat
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+42 Порохобандерівець
показать весь комментарий01.06.2021 17:28
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нужно уничтожить в твитероте этим тегом!
niggrilaz & asshole transsluts are nazi attention whores!
kill putler! send to maqvzolei all kremnlin bitches!
хотел показать ущербность главного героя
но получился культовый фильм про хорошего парня
не знаю, по-моему если у режжисера цель показать негативы, то это надо подеркеплять сюжетной завязкой, поэтому про эту затею - как-то не вяжется
(тем более вспоминая другой фильм "война", там такая чушь снята про войну в чечне, то тезисы про гениального режжисера что-то теряют всякий смысл)
Ну а если они лояльны к паРаше, то автоматически Украина НЕ их друг. Отсюда оружейные эмбарго от Обамы, нежелание принимать Украину в НАТО и ЕС, и всё прочее. А такие мелкие подляны как эта в отношение "бандеровцев", то это уже и не удивляет.
Ну це ж гроші! Вже зрозуміло на яких причиндалах крутив Netflix Україну, то почніть крутити його!
"За промоушн психолгии ********* в особо крупных масштабах Сергей Бодров был остановлен в возрасте 31 года."
к тому же он был матерым хрюсским гомосекуалистом, гореть ****** в аду !!!