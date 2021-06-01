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Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист". СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стриминговая платформа Netflix, которая приобрела несколько дней назад права на фильмы "Брат" и "Брат 2", перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Netflix перевел "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator" (украинский нацистский коллаборационист. - Ред.) в фильме "Брат", который они несколько дней назад добавили в свою библиотеку", - говорится в сообщении.

Нардеп также опубликовал скриншот из фильма с соответствующими субтитрами.

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Netflix перевел слово бандеровец как украинский нацистский коллаборационист 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+54
Гівнюки проросійські
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01.06.2021 17:24
+54
кацапская пропаганда работает ... не просто так туда вливают миллиарды
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01.06.2021 17:27
+42
Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист" - Цензор.НЕТ 1072
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01.06.2021 17:28
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Страница 3 из 3
Полку бандеровцев прибыло. Правда, это не совсем те бандеровцы. Дело в том, что в одном из областных центров есть серьёзная криминальная группировка, именующая себя от названия улицы, в районе которой проживают братки. А улицу взяли и переименовали в им. С.Бандеры. Теперь браткам, дабы соблюсти традицию, волей не волей придётся стать "бандеровцами".
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01.06.2021 19:36 Ответить
#BANDERA lives matter!!!
нужно уничтожить в твитероте этим тегом!
niggrilaz & asshole transsluts are nazi attention whores!
kill putler! send to maqvzolei all kremnlin bitches!
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01.06.2021 19:41 Ответить
верно!
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01.06.2021 19:54 Ответить
вроде типа критики говорят (не левые, а настоящие), что балабанов этот фильм снимал как кальку с русских, ну типа герой, туповатый, быдловатый бандитос, не любит негров(?), кавказцев, украинцев(?)

хотел показать ущербность главного героя
но получился культовый фильм про хорошего парня
не знаю, по-моему если у режжисера цель показать негативы, то это надо подеркеплять сюжетной завязкой, поэтому про эту затею - как-то не вяжется

(тем более вспоминая другой фильм "война", там такая чушь снята про войну в чечне, то тезисы про гениального режжисера что-то теряют всякий смысл)
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01.06.2021 20:02 Ответить
Вы его Груз 200 видели? По сравнению с ним Брат просто мультик.
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01.06.2021 20:27 Ответить
Мне кажется что тут многие путают причину со следствием. Не думаю что это влияние паРаши на Нетфликс. Скорее дело в том, что ВСЕ СМИ, медиа и пропаганда Запада контролируются финансовыми кругами, усиленно проталкивающими неомарксизм на современном Западе. Да, те самые провербиальные "соросы". И эта самая "закулиса" лелеет паРашу и её большевистские и нацистские режимы уже более ста лет. Вероятно им выгодно иметь паРашу сильной и контролируемой силой, такой большой и безмозглой мировой дубиной, которую можно использовать при необходимости в своих интересах. Это по крайней мере объясняет такое терпимое отношение власть придержащих на Западе к проказам Кремля.
Ну а если они лояльны к паРаше, то автоматически Украина НЕ их друг. Отсюда оружейные эмбарго от Обамы, нежелание принимать Украину в НАТО и ЕС, и всё прочее. А такие мелкие подляны как эта в отношение "бандеровцев", то это уже и не удивляет.
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01.06.2021 20:05 Ответить
Ярослав Самойлов 1*******. москальная свиня, тебе кто разрешил слезать с бутылки и хрюкать? сгинь.гори в аду! Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст" - Цензор.НЕТ 6257
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01.06.2021 20:30 Ответить
Что, урод вонючий, в Ольгино оживились от упоминания любимой темы "бандеровщины"? Смотри не убейся от усердия, шелудивый!
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01.06.2021 21:03 Ответить
то це тому охорона в чмоскві у мавзолея, щоб ви, тупі мавпи, не влаштували там сральник? Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст" - Цензор.НЕТ 4442
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01.06.2021 22:45 Ответить
Блмная помойка нетфликс и дальше деградирует...
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01.06.2021 21:11 Ответить
Я вже втомився питати d українських цифрових піратів, коли ви зробите повноцінну озвучку Netflix українскою і почнете заробляти на рекламі.
Ну це ж гроші! Вже зрозуміло на яких причиндалах крутив Netflix Україну, то почніть крутити його!
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01.06.2021 21:36 Ответить
"Брат" это где 2 тупых грязных кацапсиновых выблюдков ездили в США ,черных херов пососать ?

Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст" - Цензор.НЕТ 9067
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01.06.2021 21:38 Ответить
За промоушн психолгии ********* в особо крупных масштабах Сергей Бодров был остановлен в возрасте 31 года.
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01.06.2021 21:54 Ответить
Там переводчики той самой национальности.
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01.06.2021 21:49 Ответить
И эта мелочь стоила новости и обсуждения ?
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01.06.2021 22:01 Ответить
Это не мелочь. А формирование отношения к украинским героям.
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02.06.2021 08:19 Ответить

"За промоушн психолгии ********* в особо крупных масштабах Сергей Бодров был остановлен в возрасте 31 года."
к тому же он был матерым хрюсским гомосекуалистом, гореть ****** в аду !!!
Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст" - Цензор.НЕТ 3623
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01.06.2021 22:29 Ответить
Нужно бойкотировать эту прокацапскую помойку !! А то завтра они скажут ещё, шо Шухевич служил Гитлеру...
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01.06.2021 22:40 Ответить
Интересно что бы сам Степан сказал по этому поводу, если бы видел? Еще бы, от одной фамилии у мокшан слух закладывает и пробивает на диарею)) Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст" - Цензор.НЕТ 8123
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01.06.2021 22:56 Ответить
нда. можна б було нейтрально перекласти як "український партизан", але дотримались виключно російського трактування слово "бандерівець" і написали "українский нацистський колоборант". ганьба. треба вимагати виправити цей переклад.
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01.06.2021 23:49 Ответить
Это какой то расизм!
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02.06.2021 01:42 Ответить
Це вони самі так наперекладали чи москалі підказали ?
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02.06.2021 05:19 Ответить
москалі засрали своїм варіантом бачення українських подій увесь інтернет на багатьох мовах, маскуючи сайти з цією інфою під місцеві. коли шукаєш навіть не переклад, а тлумаченні, то виходиш на засирання мізків.
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02.06.2021 12:10 Ответить
Ну взагалі кацапа-клоуна змусили грати "бандерівця", і він ображається на це слово - що виглядає ДИКО. Тому й такий переклад - під гру "актора". "Український партизан" чи ще щось нейтральне виглядало б дивно під таку картинку. Тут питання до Балабанова і клоуна-виконавця більше.
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02.06.2021 08:00 Ответить
Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст" - Цензор.НЕТ 688
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02.06.2021 15:24 Ответить
Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст" - Цензор.НЕТ 9509
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02.06.2021 15:26 Ответить
Це з приводу російськомовної Вікіпедії, тут коментарі були...
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02.06.2021 15:27 Ответить
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