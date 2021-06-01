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Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование

Более половины украинцев не планируют отпуск в текущем году, а из тех, кто намерен отдыхать, 53% проведут его в Украине.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) Украины, ссылаясь на исследование компании "Оперативная социология", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его данным, планирование отпуска во многом зависит от благосостояния населения: украинцы с высоким уровнем доходов намерены больше отдыхать, а также чаще рассматривают Украину как туристически привлекательную страну.

"Важной информацией стало то, что большая часть нашего населения с высокими доходами выбирает отдых в собственной стране и считает Украину туристически привлекательной. И это несмотря на все нюансы с туристическими услугами и инфраструктурой", – отмечает глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

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По данным исследования, 53% респондентов планируют провести отпуск в Украине, и лишь каждый десятый – за границей. Среди тех, кто планирует отдыхать в Украине, около 45% хотели бы провести отпуск за пределами своей области, остальные намерены путешествовать в пределах области или остаться дома.

В то же время 42,2% респондентов редко или вообще не путешествуют по стране, при этом этот показатель выше среди населения в возрасте 60 лет и более (40%).

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"Одной из задач, и об этом идет речь в указе президента, является внедрение льготных программ для пенсионеров, чтобы у них также была возможность путешествовать, как их ровесники из западноевропейских стран", – отметила Олеськив.

Согласно статданным, почти 30% опрошенных украинцев планируют провести следующий отпуск на пляже, тогда как 20,1% посетят родственников или друзей, 13,5% отправятся на отдых с оздоровительной целью, 10,6% поедут в горы, поход, сплав по реке. Около 5% респондентов отправятся на каникулы, на культурные мероприятия, займутся экотуризмом.

"Такие исследования позволяют более четко понять текущее состояние в отрасли. Руководствуясь предположениям, невозможно выбрать нужный вектор для развития. Благодаря статистике мы можем увидеть слабые и сильные стороны отрасли. Это основа, которая станет обязательной для стратегии по подъему внутреннего туризма", – подчеркнул министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
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Топ комментарии
+9
Але підлога країни зубожіли і ялини останню капусту та зітхання при Пороху. Тоді ж були стать вареника, а про курчат тютюну взагалі забули. Дивіться не переплутайте!
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01.06.2021 18:27
+7
Просто некогда, все поголовно празднуют "кінець епохи бідності"!
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01.06.2021 18:09
+6
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 8964
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01.06.2021 20:12
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Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 2171
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01.06.2021 17:55 Ответить
Ну и лохи, планировать не значит поехать. Я, например , планирую провести лето в Ницце. Но нет ни денег, ни возможностей покинуть свою нору
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01.06.2021 17:55 Ответить
Я бы с удовольствием поехал отдохнуть... Но нет возможности нет свободных денег не могу бросить работу Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 3423
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01.06.2021 18:17 Ответить
Основные причины - 1) ковид 2) не за что 3) особо не куда ( зарубеж не всем по карману) 4) ожидание " черного дня" 5) раша со своим маньяком как постоянная гнетущая угроза. Ну и еще мало ли что, погода в конце концов...
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01.06.2021 17:57 Ответить
6) Жена собралась делать ремонт.
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01.06.2021 18:02 Ответить
Ага. Судя по деньгам я не устал. )
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01.06.2021 18:01 Ответить
ба більше - навіть не працював ))
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01.06.2021 19:50 Ответить
Працюю звісно. Я ж не сиджу на цензорі цілодобово. )
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01.06.2021 19:52 Ответить
А хто вас знає...
Я не так часто тут буваю, щоб підтвердити ваше алібі )
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01.06.2021 20:15 Ответить
Чому? Невже "кінець епохи бідності" не настав? Чи вакцинацію полінувались пройти?
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01.06.2021 18:04 Ответить
Наша вакцинация годится для отпуска только в Жмеринке.
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01.06.2021 18:07 Ответить
Пфайзер, відкриє двері і до Європи, і до Америки.
Пам'ятаєте? "Старше 80 років- 1. Лікарів 400. Інші- 9640."
Цікаво, хто ж ті інші, що вакцинувались ліцензованою вакциною і "прибарахлились, онукам вистачить"?
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01.06.2021 18:19 Ответить
Турция упростила прием дальше некуда. И после запрета ***** тупых рашенских тел там нет почти совсем.
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01.06.2021 20:43 Ответить
Я не был в отпуске уже 4 года. Что попаду в этом году в него. Оч. маловероятно.
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01.06.2021 18:07 Ответить
Таке буває, якщо в тєлєгу запрягти ішака, який нікому нічєво нє должен.
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01.06.2021 18:09 Ответить
Просто некогда, все поголовно празднуют "кінець епохи бідності"!
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01.06.2021 18:09 Ответить
""Одной из задач, и об этом идет речь в указе президента, является внедрение льготных программ для пенсионеров, чтобы у них также была возможность путешествовать, как их ровесники из западноевропейских стран"
А можно поподробнее?
Где текст указа?
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01.06.2021 18:13 Ответить
Жи не манж па сі жур )))
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01.06.2021 18:15 Ответить
Тю. Куча народа уже погуляло в отпуске. Зимой на море видел навалом граждан Украины на солнышке грелось.
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01.06.2021 18:18 Ответить
Зебіли мають страждати Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 4132
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01.06.2021 18:23 Ответить
Страждай!
А я в Шарм ель Шейху на травневі свята був.
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01.06.2021 19:36 Ответить
Вірю. Вірю!
шарм, ель, шейк. І мабуть все в одній пляшці.
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01.06.2021 19:43 Ответить
Певно, шмарія передивився..
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01.06.2021 19:49 Ответить
Ах, как же мы рады за тебя...
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01.06.2021 22:43 Ответить
Але підлога країни зубожіли і ялини останню капусту та зітхання при Пороху. Тоді ж були стать вареника, а про курчат тютюну взагалі забули. Дивіться не переплутайте!
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01.06.2021 18:27 Ответить
👍
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01.06.2021 19:45 Ответить
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 4705
...
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01.06.2021 19:58 Ответить
Принаймні сьогодні у Дніпрі таке враження, що хтось сьогодні вчинив жабохолокост... Цілий день періщить дощ, причому прогноз обіцяє дощі до кінця тижня
(і це, на хвилинку, в сезон полуниці)
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01.06.2021 20:11 Ответить
і на слідуючому за цим тижнем.. також!
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 8874

...
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01.06.2021 20:32 Ответить
Бачу кицю - одразу вподобайка :3

"Ось таке зуйове літо..." (с)

Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 7871
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02.06.2021 01:47 Ответить
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 8476
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02.06.2021 01:49 Ответить
Літо відміняється, можна починати їсти. Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 7029
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02.06.2021 01:57 Ответить
А я сегодня бродил по Сен-Тропе, заходил в музей жандармерии, на набережную... В гугл-мапс правда, но как на самом деле.
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01.06.2021 19:26 Ответить
Ну, а что планировать отпуск, за какие шиши, когда зарплаты и пенсии хватают лишь на коммуналку и на харчи. Это "нашим слугам" все прелести жизни позволены, а куда нам бедным с ними таскаться?
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01.06.2021 19:28 Ответить
Не ссорь меня с общиной - это ложь,
Что будто к тебе кто-то пристает, -
Не клевещи на нашу молодежь,
Она - надежда наша и оплот!
https://www.inpearls.ru/
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01.06.2021 19:49 Ответить
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 1997
...
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01.06.2021 19:58 Ответить
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 3244
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01.06.2021 20:01 Ответить
жабам и тут не свезло ))))
а при Порохе ж такого не было !!!))))
.............
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 3606
..
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01.06.2021 20:22 Ответить
так таки так!

Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 592
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01.06.2021 20:24 Ответить
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 8964
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01.06.2021 20:12 Ответить
Зате тепер смороду їздять у Шарм-ялина-Шейх
(але це не точно Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование - Цензор.НЕТ 9982 )
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02.06.2021 01:52 Ответить
Ой, всі хто їздили, вони і в цьому році поїдуть. А ті хто взагалі ніколи не відпочивають, то їм і не треба той відпочинок, бо він для таких людей нездійсненна мрія.
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02.06.2021 02:05 Ответить
Був тут якось один зебіл, який щодо загрози втратити безвіз написав буквально таке - "я по заграницам не ездию, у меня в кармане вошь на аркане, так шо мне ваш безвиз в гудок не впёрся!!!111!1"
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02.06.2021 02:59 Ответить
а чего отдыхать, если год на работу не ходили, да и бизнес не подзаработал ничего.
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02.06.2021 05:06 Ответить
 
 