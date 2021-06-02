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Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину

Несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2", Россия не собирается отказываться от транзита газа в Европу через Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он напомнил, что договор о транзите газа между Россией и Украиной был подписан в 2019-м году сроком на пять лет. По словам Пескова, документ останется в силе на весь срок своего действия.

"Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован", – заявил Песков.

Читайте: Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма"

Он добавил, что, по мнению Путина, "Украина как собственник ГТС должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы".

Подписанный между Украиной, РФ и ЕС в 2019 году газовый контракт предусматривает возможность его продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в следующие четыре года. Уменьшение этих объемов связано с тем, что "Газпром" надеялся до 2020 года закончить строительство "Северного потока-2".

Также читайте: Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Когда песков, лавров и иже с ними говорят НЕТ, значит ДА, и наоборот
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01.06.2021 20:11
+16
Пєсков: Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 5408
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01.06.2021 20:47
+13
"}{уйло исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться".

Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 8268
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01.06.2021 20:19
Комментировать
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Когда песков, лавров и иже с ними говорят НЕТ, значит ДА, и наоборот
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01.06.2021 20:11 Ответить
По этому поводу можно сказать :"Свежо предание, да верится с трудом".
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01.06.2021 20:17 Ответить
По этому поводу нужно сказать, - закрывайте нахер уже эту трубу! Может тогда такие как каломойский отеб*я от Украины!
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01.06.2021 20:21 Ответить
уже не верится совсем!...поверить,это себя совсем не уважать! Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 8474
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01.06.2021 20:28 Ответить
Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 9365
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01.06.2021 20:13 Ответить
Писюков не нужен!
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01.06.2021 20:13 Ответить
Все это уже не имеет значения. Сев.потоку-2 быть.
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01.06.2021 20:14 Ответить
Ви не знаете....вяких місцях росія добувае газ...АНТОН ГУРА каже.....що весь газ який продае росія ЕВРОПІ...це УКРАІНСЬКИЙ газ....можливо бреше...я багато разівповторююсь...тому що ніхто немае ціеі відповіді..АНТОН ГУРА каже...що вУКРАІНІ.....газу більше чим в росіі....Він показував не зареесторані качалки...і моря нафти на Західній УКРАІНІ....іінших місцях
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01.06.2021 20:24 Ответить
Слухай!! Скільки разів тобі казать - перестань "бухать" за компом! Або коли випила - не лізь до комп"ютера! Ти у мене після того відомого випадку двохтижневої давності у "кондуїті записана як "дурна п"яна лахтинка"!
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02.06.2021 04:33 Ответить
Оце теке свавілля....Я готуюсь до майбутніх виборів...І буду галасувати за АНТОНА ГУРА!!!!...який каже...що УКРАІНА----це ріки нафти і газу....І я з ним погоджуюсь.....тому що при ссср я читала...що росія брала газ тільки в УКРАІНІ...80 мілліардів кубів....МОЖЛИВО я помиляюсь в своему виборі...а можливо ні.....ну е в цьому житті розумні люди....а я дурна...тому так
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02.06.2021 05:04 Ответить
Та ти вже "галасуєш"! Поки що - лише на "Цензорі" Знову "набухавшись"
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02.06.2021 05:09 Ответить
я зрозуміла...ти нічого не знаеш...тому мені не цікаво.
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02.06.2021 05:14 Ответить
А що саме я повинен "знать"? Що саме ти п"єш перед тим як сісти за клавіатуру? А навіщо мені це треба?
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02.06.2021 05:20 Ответить
что говорит песков не значит ничего
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01.06.2021 20:14 Ответить
Свежо предание да не верится вообще. Раши врут как только открывают свой рот.
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01.06.2021 20:14 Ответить
та полюбом транзит через Україну буде,в яких об'ємах поки не відомо,США дали добро Німцям добудувати СП2 тільки на таких умовах
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01.06.2021 20:14 Ответить
Никакой транзит Украине не нужен! Если он такой прибыльный то почему НАВТОГАЗ в *ОПЕ?
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01.06.2021 20:23 Ответить
А Условием отказа Украины от Ядерного оружия было гарантирование территориальной целостности)) Международные договоры это всегда попытка обмануть лоха. США несколько раз сами выходили из международных договоров-например недавно вышли из договора по ПРО и ракетам большой дальности.
Если Россия перестанет качать газ через Украину-США точно так-же ничего не сделают,не смогут ничего сделать. вернее смогут теоретически ввести санкции против немецкого оператора СП2 но не будут ссорится с Германией ради какой-то Украины
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02.06.2021 01:28 Ответить
Ти ідіот "Шумейко"? США вийшли з договору про ПРО і інших саме тому що Росія його не дотримувалась!
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02.06.2021 04:35 Ответить
Значить собираются.. Та и по сути у СП-2 нет ни ЕДИНОГО экономического довода только для того чтобы заменить украинскую трубу(а по сути - когда начнется в Украине полномасштабная война с кацапами , то чтобы еврогеи бесперебойно и дешевле получали свой кацапо-газ падлы )
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01.06.2021 20:15 Ответить
Почему ? Экономическое обоснование как раз очень простое. Сколько стоит СП-2 ? 10 ярдов, из них Газпром вложил половину - 5 ярдов. Сколько Газпром платит Украине за транзит ? Около 2 ярдов в год. Итого 5/2=2,5. То есть за два с половиной года Газпром отобьёт строительство за счёт экономии на украинском транзите.
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01.06.2021 22:40 Ответить
Повторю... СП-2 -- с точки зрения экономико-бизнесовых вопросов -- пустышка !!! Наша ГТС способна прокачать то что прокачивает и плюс таких еще ДВА "северных потоков" и еще огромный плюс - у Нас есть "Газзохранилища" в которых поместится газа на еще ЧЕТЫРЕ "Северных потока"!!!!..Теперь вопрос - Накуя изобретать велосипед !? Ответ я дал в первом комменте...
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01.06.2021 23:36 Ответить
Газопровод - ничто без газохранилищь. А они у нас есть а у газпрома - нет. Учи мат часть. И заодно математику.
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01.06.2021 23:53 Ответить
При всех патриотических настроях подскажите,а что стоит тем же кацапам построить те же газохранилища?Ведь мост построили?СП 2 достраивают?Что и кто им помешает?Вопрос времени...
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02.06.2021 07:28 Ответить
Дьявол всегда лжет. А фашист-дьявол тем более.
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01.06.2021 20:17 Ответить
"}{уйло исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться".

Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 8268
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01.06.2021 20:19 Ответить
на то он и "п#зьдков" чтобы пургу нести. а х@йло скажет: "мы ему этого не поручали". сладкая парочка.
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01.06.2021 20:20 Ответить
Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован"- .Строительство потока- это 65лярдов востребованоого газа в Европе,которые лживый рашист пустить в обход украинского транзита ПТН - ПНХ
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01.06.2021 20:21 Ответить
Перед тем как тут заявлять что-то - изучайте тему. В ЕС принят закон который запрещает ггрязьпрому заполнить даже 50% трубы.
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01.06.2021 23:55 Ответить
В ЕС принят закон который запрещает ггрязьпрому заполнить даже 50% трубы.- кто сказал,что фрицы и рашисты совместно будут заниматся газовым делом,которое приносит 50% монет?
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02.06.2021 08:58 Ответить
Да,письков как и бункерный гном,никогда не врёт...
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01.06.2021 20:21 Ответить
Зачем выделять жирным шрифтом (как важную новость) очередную брехню какого-то *********, которая не имеет абсолютно никакого значения?...
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01.06.2021 20:24 Ответить
скажите...почему война УКРАИНИ и россии????
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01.06.2021 20:27 Ответить
кацапам верить = себя нае....
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01.06.2021 20:25 Ответить
Украинская экономика в полной жопе и никто из власти ничего не делает, чтобы заработать стране денег. В Украине на 200 триллионов долларов разведанных ресурсов в земле и еще море неразведанных. Украинские власти должны делегировать людей на все места с ресурсами и они должны заниматься разведкой обстановки и оценки вложений и докладывать сколько им денег нужно, чтобы начать добычу ресурсов, затем постройку производства по обработке их, и обеспечением до портов логистики, заключение контрактов с иностранцами о экспорте на продажу иностранцам и получение денег от иностранцев за эти ресурсы. Море работы и никто ничего не делает. Море рабочих мест можно обеспечить, море денег для страны. Власти ничего не делают бестолковые. Тупо тратят время страны и еще страна за это время только нищает.
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01.06.2021 20:26 Ответить
Само-собой ,только как только достроят поток 2 ,то сразу на ********* произойдёт масштабная авария на газопроводе идущем через Украину и всего делов ...
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01.06.2021 20:27 Ответить
100 пиццот%..что такой форсмажор случится обязательно! Пєсков: Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 6554 и никто там устранять последствия не будет, причин море найдут, а скважины заглушат..и по транзиту..))
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01.06.2021 20:34 Ответить
шмаркля вже шось продала карлику за таку заяву
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01.06.2021 20:33 Ответить
Не шось, а кино !
Сваты, папики .....
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01.06.2021 20:38 Ответить
значит собирается
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01.06.2021 20:46 Ответить
Пєсков: Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 5408
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01.06.2021 20:47 Ответить
Оленевод с Крайнего Севера Павел Вулков во время онлайн-встречи президента России Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», рассказал о жизни в тундре с 11 детьми. Его слова приводит РИА Новости.
Вулков начал общение с президентом с приветственного слова. «Здорово, Владимир Владимирович!» - сказал он российскому лидеру. Затем мужчина заявил, что является кочующим оленеводом, переезжающим с места на место около 30 раз за сезон.
Его детям от года до 16 лет, трое из них сейчас учатся. Путин побеспокоился, хватает ли матери внимания на всех детей, пока отец работает. На это Вулков заверил, что его супруга со всем справляется, к тому же ей помогает 15-летняя дочь.
По словам главы семейства, все его сыновья и дочери общаются с оленями. Путин в ответ на это сказал, что «и в зоопарк ходить не надо»
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01.06.2021 20:48 Ответить
Вже можемо відрізат ту частину, що на Росію іде. Військові загрози нові це погано, а відносин ніяких з Московією мати не варто. Багато металобрухту вийде.
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01.06.2021 20:49 Ответить
Быть запасным вариантом у рашки , чтобы обеспечивать им транзит , не очень заманчиво. Все больше хочется послать их на три буквы. Идеально же, чтобы зеленые в Германии заблокировали северный поток , тогда они иначе запоют и запляшут
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01.06.2021 20:53 Ответить
Танюша! Так ти ж зробила все щоб той хто міг "послать" був позбавлений влади! То чого ж ти хочеш тепер?!
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02.06.2021 04:39 Ответить
Коли параша кричить - да, то чекай, що зробить навпаки.
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01.06.2021 20:54 Ответить
фрау М. і всі керівники газпрому це ж підтверджують, а ви не вірите...)
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01.06.2021 20:56 Ответить
Как ни странно, это действительно так. Эта труба не коммуницирует ни с одним из ПГХ. Т.е., Европа не сможет через неё накупить летом дешёвого газа на зиму, придётся качать его в реальном времени.
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01.06.2021 20:59 Ответить
Как рф соблюдает договора знают все, даже немцы.
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01.06.2021 21:05 Ответить
Пока...
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01.06.2021 21:11 Ответить
Ага из серии "Вы можете быть востребованы..."
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01.06.2021 21:17 Ответить
письков звиздит, патамуша должен обеспечить инфоподдержку в сми намерений пуйла якобы гарантировать транзит в Европу через Украину, накануне поездки делегации от фрау муркель в США по вопросу "шо делать с СП-2"
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01.06.2021 21:16 Ответить
США сняли санкции с Ирана - теперь Иран легко заменит Россию,
его нефть и газ к тому же дешевле.
Так что, Песков, говори-говори - никто тебя не слушает.
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01.06.2021 21:43 Ответить
Пєсков: Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 9724
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01.06.2021 21:49 Ответить
у х--ла семь пятниц на неделе...
какая грядёт - никто не знает
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01.06.2021 21:44 Ответить
Ведро гвоздей бросят в ту трубу и всё.
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01.06.2021 21:45 Ответить
Просто подорвут узел газопровода,даже у себя на своей территории и скажут что это сделали террористы. пару раз так УЖЕ ДЕЛАЛИ. Один раз подорвали газопровод в Грузии когда была хоолодная зима и не хватало газа для экспорта в Европу
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02.06.2021 01:21 Ответить
Один ваш придурок уже грозився "высыпать самосвал щебня на арбиту и пасбивать нахрен все спутники американские"!!!
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02.06.2021 04:42 Ответить
…как Троцкий
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01.06.2021 21:49 Ответить
Это сказано для немецких товарищей Путина, те потом будут трубить о том что СП-2 не угрожает безопасности Украины и стран центральной Европы.
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01.06.2021 21:53 Ответить
песков пускает пыль в глаза.
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01.06.2021 21:55 Ответить
Ложь, ложь и ещё раз ложь... Верить говорящим усам, всё равно,что верить в алхимию или астрологию. Всё будет как раз наоборот!
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01.06.2021 22:08 Ответить
Ми такі горді і незалежні патріоти, але дуже хочемо прокачувати газ окупанта-загарбника. Невже всі стали хохлами-малоросами?
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01.06.2021 23:18 Ответить
Думаю даже те лохи кто голосовал за сладкую ложь Зеленского-думаю даже они не верят в брехню России. Россия всегда обманет,кинет и убьет
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02.06.2021 01:18 Ответить
А ведь так и неизвестно достроят СП --2 или нет.....потому пукин и подстраховывается. Недостроят, значит будут и дальше гнать газ через Украину. Ну а достроят, пукин откажется от своих слов..Ему не привыкать...
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02.06.2021 06:55 Ответить
треба перебудовувати всю економіку України. Он Польща - корисних копалин обмаль, газу-нафти немає, а живуть в 3 рази краще, ніж ми. Чому всі вперлися лише в нафту та газ???
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02.06.2021 08:51 Ответить
проще наживаться на том что можно помацать. С интеллектуальной собственностью манипуляции подобного рода гораздо тяжелее проводятся. потому и диюсити пропихивают.
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02.06.2021 09:29 Ответить
 
 