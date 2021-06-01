Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма"

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил реализацию проекта "Северный поток-2" с аннексией Крыма Россией.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 мая, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ

""Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Даже в нормандском формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не является аджендой (на повестке дня - Ред.) Этих переговоров. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель на этой неделе направит в США делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

Теперь, по словам Зеленского, россияне идут по одинаковому сценарию, то есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. "И Крым отдаляется все больше. В Крыму была паспортизация течение многих лет - у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма. Якобы - защита россиян. Дальше - Донбасс, чтобы "забыть" Крым. На Донбассе сейчас идет раздача российских паспортов - около 300 тысяч розданы.

Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и т.д., надо поднимать ставки. "Северный поток - 2" на сегодня - это козырная ставка.Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - отметил глава государства.

Также читайте: Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война

Он подчеркнул, что достройка "Северного потока- 2" несет угрозу для энергетической безопасности как Украины, так и Европы. Зеленский также выразил уверенность в том, что Россия прекратит поставки газа через Украину по завершению проекта "Северный поток- 2".

"Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока - 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", - отметил Зеленский.

Также читайте: Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник