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Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил реализацию проекта "Северный поток-2" с аннексией Крыма Россией.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 мая, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ 

""Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Даже в нормандском формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не является аджендой (на повестке дня - Ред.) Этих переговоров. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель на этой неделе направит в США делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

Теперь, по словам Зеленского, россияне идут по одинаковому сценарию, то есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. "И Крым отдаляется все больше. В Крыму была паспортизация течение многих лет - у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма. Якобы - защита россиян. Дальше - Донбасс, чтобы "забыть" Крым. На Донбассе сейчас идет раздача российских паспортов - около 300 тысяч розданы.

Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и т.д., надо поднимать ставки. "Северный поток - 2" на сегодня - это козырная ставка.Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что достройка "Северного потока- 2" несет угрозу для энергетической безопасности как Украины, так и Европы. Зеленский также выразил уверенность в том, что Россия прекратит поставки газа через Украину по завершению проекта "Северный поток- 2".

"Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока - 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", - отметил Зеленский.

Также читайте: Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник
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Топ комментарии
+3
дааа..... найди 10 отличий))
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01.06.2021 10:36
+3
Та пусть достраивают. Хуже не будет! Инфа соточка!!! Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 7356
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01.06.2021 10:36
+2
спросите у него сколько будет 7х8
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01.06.2021 10:38
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дааа..... найди 10 отличий))
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01.06.2021 10:36 Ответить
Та пусть достраивают. Хуже не будет! Инфа соточка!!! Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 7356
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01.06.2021 10:36 Ответить
вимагаю занести цей потік підсвідомості у скрижалі!
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01.06.2021 10:38 Ответить
спросите у него сколько будет 7х8
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01.06.2021 10:38 Ответить
В калькуляторі сіла батарейка.
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01.06.2021 10:41 Ответить
через шнобель пусть подзарядит
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01.06.2021 10:41 Ответить
Флеш-рояль хорошо бить битой,по руках шулеров.
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01.06.2021 10:41 Ответить
Сьогодні у кацаваротки словесна діарея.
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01.06.2021 10:42 Ответить
Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 6437
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01.06.2021 10:42 Ответить
"он считает"-гнусавые наркоманы только всасывают
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01.06.2021 10:43 Ответить
Ну это уже хамство. Немцы оценят.
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01.06.2021 10:47 Ответить
А ось і неправда , Вова ,, ти збрехав Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 1616 . . Атлічаєцца , ще й як ,, бо Крим на півдні , а кацапська труба на півночі . ! Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 3577 .
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01.06.2021 10:47 Ответить
а сдать луке операцию по вагнеровцам - ничем не отличается от предательства своей страны , я считаю
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01.06.2021 10:48 Ответить
это только слова
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01.06.2021 10:49 Ответить
атлічається! в окупованому куриму у вави є нерухомість, за яку він справно платить комірне окупантам. от в північному потоці ані у вави, ані в його оточення долі немає...печалька
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01.06.2021 10:51 Ответить
А могла бы быть - если б ермак и его песик зюзя не слили бы судебные иски к газпрому...
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01.06.2021 11:36 Ответить
аннексии Крыма/ Восток-ближний-дело тонкое. Семья Зеленского исправно платит деньги «оккупантам» за квартиру в Крыму.7 мар. 2021 г.
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01.06.2021 10:52 Ответить
всё бывшее и нынешнее руководство Германии кормится от сырьевого придатка расеи и в свою очередь лоббирует интересы гэбни в Европе и мире.... северный поток это прямое приглашение к военным действиям на нашей территории......
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01.06.2021 10:52 Ответить
То що тоді по цій логіці Німеччина теж співучасник анексії, чи що цей шмуль хотів сказати?
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01.06.2021 11:13 Ответить
Пан президент мав би сказати, що поки російські енергоносії в значній кількості прокачуються в Європу через українську ГТС, повномасштабну війну проти України Путін не розв'яже. Пошкодить трубу - втратить мільярди$ на продажі, на штрафах, на переході контрактів до інших, надійних постачальників. Тут вже "глибокою занепокоєністю" , а чи сякими-такими санкціями захід не обійдеться! Труба в робочому стані- це не тільки наші гроші (величенькі), а, в першу чергу запобіжник. Ось на це мав би робити наголос наш президент, звертаючись до західних партнерів. Але, що поробиш, - не Ціцерон.
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01.06.2021 16:57 Ответить
Товарно денежные отношения, это отношения с использованием товаров и денег.Зеленський: ""Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму" - Цензор.НЕТ 3128Деньги, это эквивалент труда, это отложенные услуги, накопленные про запас. Свободный демократический мир тем и отличается от совка, что там можно торговать не глядя на идеологию. Украина страна демократическая, ну или во всяком случае, стремится ей быть. Эти искусственные препоны свободе торговли, это совковый атавизм.
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01.06.2021 11:14 Ответить
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЭТО ЛИКВИДАЦИЯ ХЙЛА !!! И ТРИ ГОДА ДЛЯ ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО !!!
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01.06.2021 12:04 Ответить
Ну і дєбіл
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01.06.2021 12:09 Ответить
А чего он вообще ждал от государства-АГРЕССОРА ?! Которое ведёт войну всеми доступными ему способами, в том числе и экономическими.

Меня больше интересует другое - почему за 7 лет войны никто даже не почесался, чтобы уйти от зависимости от энергетики агрессора ? Тот же газ - без проблем можно было проложить трубу из Польши, с терминала по приёму американского СПГ в Свиноустье. Я думаю ЕС даже выделил бы под это льготный кредит. И тем самым можно обезопасить себя полностью от возможного прекращения поставок агрессором. Но нет ! Надо до упора сидеть и ждать чуда.

Нефть - в чём проблема купить в Эмиратах, Катаре или Саудовской Аравии и танкерами привезти в Одессу ? Скорее всего те саудиты даже дешевле бы продавали, чем кацапы. А электроэнергия ? Неужели в ЕС мало вырабатывается электроэнергии, и её нельзя там купить ? Построить ЛЭП уж точно не миллиарды баксов стоит.
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01.06.2021 14:04 Ответить
Я там ррозумію, що Зеля цього не допустить і розбомбить нафіг той потік, бо окупацію Криму він не зміг попередити, не знав, був у москві та відштовхував кордон України від росії.
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01.06.2021 15:50 Ответить
"А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", - отметил Зеленский

это точно!, когда транзит газа уберут из Украины уже ничто не будет мешать вторжению.
Ведь по тубе идут деньги в Кремль на войну - только для этого и убирают транзит подальше в море, чтобы спокойно воевать.
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02.06.2021 02:18 Ответить
 
 