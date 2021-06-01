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Новини Політика України
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Зеленський: ""Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: ""Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму"

Президент України Володимир Зеленський порівняв реалізацію проєкту "Північний потік-2" з анексією Криму Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 травня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

""Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потрошку "забувається" питання Криму. Навіть у Нормандському форматі я порушував це питання, і всі сторони говорили, що Крим не є аджендою (на порядку денному – Ред.) цих перемовин. Але ми продовжували піднімати цю тему. Саме тому я вирішив створити Кримську платформу. Адже ми розуміли, що питання окупації Криму забувається", - зазначив президент.

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

Тепер, за словами Зеленського, росіяни йдуть за однаковим сценарієм. Тобто у них з’являються постійні важелі для торгів. "І Крим віддаляється дедалі більше. В Криму була паспортизація протягом багатьох років – у кримчан завжди були паспорти як українські, так і російські. Потім була анексія Криму. Начебто – захист росіян. Далі – Донбас, щоб "забути" Крим. На Донбасі зараз іде роздача російських паспортів – приблизно 300 тисяч роздано.

Далі, щоб торгуватися щодо Донбасу, щоб "вибити" для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль за результатами місцевих виборів тощо, треба піднімати ставки. "Північний потік – 2" на сьогодні – це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна

Він наголосив, що добудова "Північного потоку- 2" несе загрозу для енергетичної безпеки як України, так і Європи. Зеленський також висловив упевненість у тому, що Росія припинить поставки газу через Україну після завершення проєкту "Північний потік- 2".

"Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в Нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років. І з цих п’яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони звершать технічну сторону "Північного потоку – 2" у цьому році, він запрацює за два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було. А точніше – використають цей важіль вже у питанні Донбасу", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Німеччини після виборів може змінити позицію щодо "Північного потоку-2", - посол Мельник

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Топ коментарі
+3
дааа..... найди 10 отличий))
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01.06.2021 10:36
+3
Та пусть достраивают. Хуже не будет! Инфа соточка!!! Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 7356
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01.06.2021 10:36
+2
спросите у него сколько будет 7х8
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01.06.2021 10:38
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дааа..... найди 10 отличий))
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01.06.2021 10:36 Відповісти
Та пусть достраивают. Хуже не будет! Инфа соточка!!! Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 7356
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01.06.2021 10:36 Відповісти
вимагаю занести цей потік підсвідомості у скрижалі!
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01.06.2021 10:38 Відповісти
спросите у него сколько будет 7х8
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01.06.2021 10:38 Відповісти
В калькуляторі сіла батарейка.
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01.06.2021 10:41 Відповісти
через шнобель пусть подзарядит
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01.06.2021 10:41 Відповісти
Флеш-рояль хорошо бить битой,по руках шулеров.
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01.06.2021 10:41 Відповісти
Сьогодні у кацаваротки словесна діарея.
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01.06.2021 10:42 Відповісти
Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 6437
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01.06.2021 10:42 Відповісти
"он считает"-гнусавые наркоманы только всасывают
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01.06.2021 10:43 Відповісти
Ну это уже хамство. Немцы оценят.
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01.06.2021 10:47 Відповісти
А ось і неправда , Вова ,, ти збрехав Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 1616 . . Атлічаєцца , ще й як ,, бо Крим на півдні , а кацапська труба на півночі . ! Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма" - Цензор.НЕТ 3577 .
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01.06.2021 10:47 Відповісти
а сдать луке операцию по вагнеровцам - ничем не отличается от предательства своей страны , я считаю
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01.06.2021 10:48 Відповісти
это только слова
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01.06.2021 10:49 Відповісти
атлічається! в окупованому куриму у вави є нерухомість, за яку він справно платить комірне окупантам. от в північному потоці ані у вави, ані в його оточення долі немає...печалька
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01.06.2021 10:51 Відповісти
А могла бы быть - если б ермак и его песик зюзя не слили бы судебные иски к газпрому...
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01.06.2021 11:36 Відповісти
аннексии Крыма/ Восток-ближний-дело тонкое. Семья Зеленского исправно платит деньги «оккупантам» за квартиру в Крыму.7 мар. 2021 г.
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01.06.2021 10:52 Відповісти
всё бывшее и нынешнее руководство Германии кормится от сырьевого придатка расеи и в свою очередь лоббирует интересы гэбни в Европе и мире.... северный поток это прямое приглашение к военным действиям на нашей территории......
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01.06.2021 10:52 Відповісти
То що тоді по цій логіці Німеччина теж співучасник анексії, чи що цей шмуль хотів сказати?
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01.06.2021 11:13 Відповісти
Пан президент мав би сказати, що поки російські енергоносії в значній кількості прокачуються в Європу через українську ГТС, повномасштабну війну проти України Путін не розв'яже. Пошкодить трубу - втратить мільярди$ на продажі, на штрафах, на переході контрактів до інших, надійних постачальників. Тут вже "глибокою занепокоєністю" , а чи сякими-такими санкціями захід не обійдеться! Труба в робочому стані- це не тільки наші гроші (величенькі), а, в першу чергу запобіжник. Ось на це мав би робити наголос наш президент, звертаючись до західних партнерів. Але, що поробиш, - не Ціцерон.
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01.06.2021 16:57 Відповісти
Товарно денежные отношения, это отношения с использованием товаров и денег.Зеленський: ""Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму" - Цензор.НЕТ 3128Деньги, это эквивалент труда, это отложенные услуги, накопленные про запас. Свободный демократический мир тем и отличается от совка, что там можно торговать не глядя на идеологию. Украина страна демократическая, ну или во всяком случае, стремится ей быть. Эти искусственные препоны свободе торговли, это совковый атавизм.
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01.06.2021 11:14 Відповісти
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЭТО ЛИКВИДАЦИЯ ХЙЛА !!! И ТРИ ГОДА ДЛЯ ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО !!!
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01.06.2021 12:04 Відповісти
Ну і дєбіл
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01.06.2021 12:09 Відповісти
А чего он вообще ждал от государства-АГРЕССОРА ?! Которое ведёт войну всеми доступными ему способами, в том числе и экономическими.

Меня больше интересует другое - почему за 7 лет войны никто даже не почесался, чтобы уйти от зависимости от энергетики агрессора ? Тот же газ - без проблем можно было проложить трубу из Польши, с терминала по приёму американского СПГ в Свиноустье. Я думаю ЕС даже выделил бы под это льготный кредит. И тем самым можно обезопасить себя полностью от возможного прекращения поставок агрессором. Но нет ! Надо до упора сидеть и ждать чуда.

Нефть - в чём проблема купить в Эмиратах, Катаре или Саудовской Аравии и танкерами привезти в Одессу ? Скорее всего те саудиты даже дешевле бы продавали, чем кацапы. А электроэнергия ? Неужели в ЕС мало вырабатывается электроэнергии, и её нельзя там купить ? Построить ЛЭП уж точно не миллиарды баксов стоит.
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01.06.2021 14:04 Відповісти
Я там ррозумію, що Зеля цього не допустить і розбомбить нафіг той потік, бо окупацію Криму він не зміг попередити, не знав, був у москві та відштовхував кордон України від росії.
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01.06.2021 15:50 Відповісти
"А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", - отметил Зеленский

это точно!, когда транзит газа уберут из Украины уже ничто не будет мешать вторжению.
Ведь по тубе идут деньги в Кремль на войну - только для этого и убирают транзит подальше в море, чтобы спокойно воевать.
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02.06.2021 02:18 Відповісти
 
 