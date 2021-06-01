Зеленський: ""Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський порівняв реалізацію проєкту "Північний потік-2" з анексією Криму Росією.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 травня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
""Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потрошку "забувається" питання Криму. Навіть у Нормандському форматі я порушував це питання, і всі сторони говорили, що Крим не є аджендою (на порядку денному – Ред.) цих перемовин. Але ми продовжували піднімати цю тему. Саме тому я вирішив створити Кримську платформу. Адже ми розуміли, що питання окупації Криму забувається", - зазначив президент.
.Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2"
Тепер, за словами Зеленського, росіяни йдуть за однаковим сценарієм. Тобто у них з’являються постійні важелі для торгів. "І Крим віддаляється дедалі більше. В Криму була паспортизація протягом багатьох років – у кримчан завжди були паспорти як українські, так і російські. Потім була анексія Криму. Начебто – захист росіян. Далі – Донбас, щоб "забути" Крим. На Донбасі зараз іде роздача російських паспортів – приблизно 300 тисяч роздано.
Далі, щоб торгуватися щодо Донбасу, щоб "вибити" для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль за результатами місцевих виборів тощо, треба піднімати ставки. "Північний потік – 2" на сьогодні – це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа", - зазначив глава держави.
Він наголосив, що добудова "Північного потоку- 2" несе загрозу для енергетичної безпеки як України, так і Європи. Зеленський також висловив упевненість у тому, що Росія припинить поставки газу через Україну після завершення проєкту "Північний потік- 2".
"Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в Нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років. І з цих п’яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони звершать технічну сторону "Північного потоку – 2" у цьому році, він запрацює за два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було. А точніше – використають цей важіль вже у питанні Донбасу", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Меня больше интересует другое - почему за 7 лет войны никто даже не почесался, чтобы уйти от зависимости от энергетики агрессора ? Тот же газ - без проблем можно было проложить трубу из Польши, с терминала по приёму американского СПГ в Свиноустье. Я думаю ЕС даже выделил бы под это льготный кредит. И тем самым можно обезопасить себя полностью от возможного прекращения поставок агрессором. Но нет ! Надо до упора сидеть и ждать чуда.
Нефть - в чём проблема купить в Эмиратах, Катаре или Саудовской Аравии и танкерами привезти в Одессу ? Скорее всего те саудиты даже дешевле бы продавали, чем кацапы. А электроэнергия ? Неужели в ЕС мало вырабатывается электроэнергии, и её нельзя там купить ? Построить ЛЭП уж точно не миллиарды баксов стоит.
это точно!, когда транзит газа уберут из Украины уже ничто не будет мешать вторжению.
Ведь по тубе идут деньги в Кремль на войну - только для этого и убирают транзит подальше в море, чтобы спокойно воевать.