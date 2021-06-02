60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова"
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60% опрошенных украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
При этом, лишь 5% оценивают экономическую ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".
"Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года - в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" , 2% ˗ как "хорошую" или "очень хорошую", 26% ˗ как "не плохую и не хорошую", - отмечают социологи.
"Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как "очень" или "достаточно" плохой, 48% ˗ как "не плохой и не хороший", 14% ˗ как "хороший" или "очень хороший"). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%)", - говорится в сообщении.
При этом, опрошенные украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.
"Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% ˗ что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах)", - свидетельствуют результаты опроса.
В то же время ожидания изменений в краткосрочной перспективе являются менее пессимистичными, чем в конце января-начале февраля этого года (тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшения благосостояния своей семьи ˗ 24%).
Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи ˗ 32%.
Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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І у оборонці теж погано.......
22 ч. ·
Зеленский предложил создать новый формат по Донбассу, включающий в себя и Крым.
Перевожу с языка Банковой. Вот вам новый срач. Главное - не возмущайтесь ценами, тарифами, лечением коронавируса за свой счёт, отсутствием вакцины и тотальной бедностью. И не смотрите, как сейчас будут дерибанить землю и как миллиарды «пилят» на коррупционной «Большой стройке».
Ну, а вы обсуждайте, как мы будем Донбасс в паре с Крымом возвращать. Точнее - ничего из этого не произойдёт. А, ещё и мифический «университет будущего» можете обсудить...Университет будущего» Зеленского: заседание педсовета
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.
6 ч. ·
Как я и прогнозировал, закрыв три канала Медведчука, Зеленский полностью взял под контроль информационное пространство. На всех оставшихся каналах с утра до ночи обсуждают бредовую повестку, которая специально генерируется Банковой. Чтобы не говорили о том, что реально волнует людей. И главное - нигде не должна всплывать тема досрочных выборов.
- Космодром (и запустить 7 спутников до 2025 года; один из них - до конца 2021 года).
- Национальную авиакомпанию.
- Новый университет.
- Голливуд.
- Диснейленд.
- Биолабораторию для производства вакцин.
- Аэропорт на Донбассе.
- Магистраль «Киев-Кишенев».
- Новый город на берегу Черного моря.
А также тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотню реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков и ипотечный бум, который накроет украинцев лавиной уже в этом году.
Видите планов громадье? Представляете, сколько он еще всякого захочет построить за следующие три года?
= Анатолий Дацюк =
Победил Голобородько...
А так, не очень объективно: вроде как все было так себе и никаких принципиальных изменений.
Причём всегда!
Независимо от ситуации.)
Хотелось бы узнать о этих 5% "счастливцах" поподробнее, хотя, кажется, все их и так знают.
Отец - еврей, а мать .идовка.
В Украине могут снова увеличить пенсионный возраст, хотя 1 апреля был реализован последний этап реформы, согласно которому все граждане смогут выходить на пенсию в 60 лет.
Но народные депутаты зарегистрировали законопроект, предполагающий постепенное общее повышение еще на 1 год - до 61-летнего возраста.
https://www.youtube.com/watch?v=umpnckphDk8
Але саме головне, потрібно нашим ідіотам при владі, що головним ресурсом сьогодні в Світі є людина з її розумом. Тобто людина з мозками, яка може мислити не стандартно і створювати нові види продукції, як наукові так і промислові.
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"Одно время решающим фактором производства была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор - сам человек и его знания."
Иоанн Павел II Папа Римский