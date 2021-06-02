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опрос (2618) Центр Разумкова (204) экономика (3831)

60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос

60% опрошенных украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, лишь 5% оценивают экономическую ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

"Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года - в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" , 2% ˗ как "хорошую" или "очень хорошую", 26% ˗ как "не плохую и не хорошую", - отмечают социологи.

"Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как "очень" или "достаточно" плохой, 48% ˗ как "не плохой и не хороший", 14% ˗ как "хороший" или "очень хороший"). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%)", - говорится в сообщении.

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При этом, опрошенные украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

"Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% ˗ что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах)", - свидетельствуют результаты опроса.

В то же время ожидания изменений в краткосрочной перспективе являются менее пессимистичными, чем в конце января-начале февраля этого года (тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшения благосостояния своей семьи ˗ 24%).

Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи ˗ 32%.

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Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+45
Поверніть мені епоху зубожіння Порошенка!
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01.06.2021 20:40
+38
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3922
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01.06.2021 20:53
+34
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 1634
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01.06.2021 20:43
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Правила форума Совет форумчан
Крадуть на порядок більше.
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01.06.2021 20:34 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3922
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01.06.2021 20:53 Ответить
Какая разница
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01.06.2021 20:54 Ответить
Центра Разумкова - "60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой"

І у оборонці теж погано.......

60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3735
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01.06.2021 20:39 Ответить
Гиды разрушают все к чему прикасаются. Им главное не Украина, а собственные карманы.
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01.06.2021 20:48 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2949741675294630&set=a.1446170575651755&type=3
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01.06.2021 20:53 Ответить
Та.да.
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01.06.2021 20:57 Ответить
У меня только один вопрос, кто эти, оставшиеся 40% ?
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02.06.2021 02:53 Ответить
Поверніть мені епоху зубожіння Порошенка!
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01.06.2021 20:40 Ответить
їдь на росію і перестанеш за ним скучати 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7529
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01.06.2021 20:49 Ответить
Я мешкаю в Європі.
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01.06.2021 21:13 Ответить
А як же ти, Сашко, будеш дорогущу цибулю на хлібчик намащувать ?
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01.06.2021 21:18 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7175 Чудово!
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01.06.2021 21:24 Ответить
цены выше стали за год.. да и 1 тысяча грн ... это так уже ... чаюха официанту
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01.06.2021 20:40 Ответить
Кому плохо, предлагаю у нас работать. Только желательно у немцев, они блюдят законы.
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01.06.2021 20:41 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.
22 ч. ·

Зеленский предложил создать новый формат по Донбассу, включающий в себя и Крым.
Перевожу с языка Банковой. Вот вам новый срач. Главное - не возмущайтесь ценами, тарифами, лечением коронавируса за свой счёт, отсутствием вакцины и тотальной бедностью. И не смотрите, как сейчас будут дерибанить землю и как миллиарды «пилят» на коррупционной «Большой стройке».
Ну, а вы обсуждайте, как мы будем Донбасс в паре с Крымом возвращать. Точнее - ничего из этого не произойдёт. А, ещё и мифический «университет будущего» можете обсудить...Университет будущего» Зеленского: заседание педсовета
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 1218

Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

6 ч. ·

Как я и прогнозировал, закрыв три канала Медведчука, Зеленский полностью взял под контроль информационное пространство. На всех оставшихся каналах с утра до ночи обсуждают бредовую повестку, которая специально генерируется Банковой. Чтобы не говорили о том, что реально волнует людей. И главное - нигде не должна всплывать тема досрочных выборов.
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01.06.2021 20:42 Ответить
На сегодняшний день Зеленский (или разные чиновники от его имени) заявил о желании построить в Украине:
- Космодром (и запустить 7 спутников до 2025 года; один из них - до конца 2021 года).
- Национальную авиакомпанию.
- Новый университет.
- Голливуд.
- Диснейленд.
- Биолабораторию для производства вакцин.
- Аэропорт на Донбассе.
- Магистраль «Киев-Кишенев».
- Новый город на берегу Черного моря.
А также тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотню реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков и ипотечный бум, который накроет украинцев лавиной уже в этом году.
Видите планов громадье? Представляете, сколько он еще всякого захочет построить за следующие три года?
= Анатолий Дацюк =
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01.06.2021 20:48 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 6493

60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2939
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01.06.2021 20:50 Ответить
Чім більше будує держава, тим більше вкрадуть чинуши з ОП і КМ.
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01.06.2021 20:57 Ответить
Кацапи свой космодром толком построить не могут! А тут Галактический Космопорт из "5 елемента".
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01.06.2021 21:26 Ответить
Больше всего понравился новый город на море и космодром 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 8394 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 8394 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 8394
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01.06.2021 21:15 Ответить
Наркоман разводит идиотов.
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02.06.2021 03:19 Ответить
Ну якщо вам погано живеться після закінчення епохи бідності, то я вже не знаю
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01.06.2021 20:43 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 1634
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01.06.2021 20:43 Ответить
економічна ситуація в державі---катастрофа для народа і рай для влади. та врешті до влади вони рвалися не для того щоб народ жив краще,а щоб їм попасти в рай.
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01.06.2021 20:44 Ответить
60% вважають економічну ситуацію поганою, 32% - не хорошою й не поганою, бо в країні без економіки економічної ситуації бути не може, а 5% - крадуть.
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01.06.2021 20:49 Ответить
60%-25%=35%. Это что эти 35% из 73% начали что-то подозревать?
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01.06.2021 20:49 Ответить
а взагалі то посередньою економіка бути не може. Вона або хороша, або погана, або її взагалі нема.
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01.06.2021 20:50 Ответить
Градацій можe бути будь-яка кількість. Цe континуальна вeличина, яку можна ділити як хочeться.
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02.06.2021 10:19 Ответить
А чего хотел люмпен, если он привел к власти зеленую пошесть с лозунгом

60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 8007
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01.06.2021 20:50 Ответить
Неблагодарные скоты! Наш величайший, провозгласил конец эпохи бедности и брехни! открыл офис простых решений! инициировал создание министерства счастья и университета будущего! Помог Албании и Индии! В планах - олимпиада и космодром! Каких ещё реформ вам не хватает???
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01.06.2021 20:50 Ответить
А де ж ті 73% зебілів?! 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7292
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01.06.2021 20:51 Ответить
Згадалося щось.....

60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 6120
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01.06.2021 20:51 Ответить
Зеленский проиграл віборы.
Победил Голобородько...
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01.06.2021 21:16 Ответить
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 4010
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01.06.2021 22:02 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4360
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01.06.2021 20:52 Ответить
спитайте за кого вони голосували, і хто в цьому вінават 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 412
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01.06.2021 20:52 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3931
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01.06.2021 20:56 Ответить
14 и 15 годы надо было добавить, тогда картинка будет полной.
А так, не очень объективно: вроде как все было так себе и никаких принципиальных изменений.
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01.06.2021 21:23 Ответить
И это только по февраль, май еще гораздо "веселее" по ценам

60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7760
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01.06.2021 21:45 Ответить
14 та 15 роки- війна, втрата територій та виробничих потужностей на тих територіях.
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02.06.2021 05:47 Ответить
60% вважають ситуацію в країні поганою, а президента бубочку - хорошим!
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01.06.2021 20:53 Ответить
це ж центр Разумкова
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01.06.2021 20:54 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, -

Причём всегда!
Независимо от ситуации.)
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01.06.2021 20:55 Ответить
Вполне закономерно, если учесть в каком она состоянии. 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 6023
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01.06.2021 21:19 Ответить
ЗЄшобло може здогадатися прийняти закон: тим, хто заперечує епоху процвітення Найвеличнійвшивого тому буде цугундер.
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01.06.2021 20:56 Ответить
ДАссс, ВСЕ условия для прихода БОЛЬШЕВИКОВ пожалуй уже имеются ... 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 8230
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01.06.2021 20:57 Ответить
Идитенах, краснозадые запоребрики, строить кАмунизьм - 2 у себя на Засрахе ,у нас возврат к такому мракобесию больше невозможен !Ты очень активно тут начал тереться ,ботва пригожинская ,в сад,в сад!
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01.06.2021 21:10 Ответить
Слишком много текста ,чтобы признаться ,что ты идиот 60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 4140лаконичней надо быть..лаконичней...
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01.06.2021 22:11 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 1598
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01.06.2021 20:57 Ответить
Економіка України - перетворилась у "поле чудес в стране дураков".
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01.06.2021 21:00 Ответить
"При этом, лишь 5% оценивают экономическую ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".
Хотелось бы узнать о этих 5% "счастливцах" поподробнее, хотя, кажется, все их и так знают. 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5619
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01.06.2021 21:15 Ответить
Кашерні громадяни України?
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01.06.2021 21:27 Ответить
Там каждой твари по паре. ))
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01.06.2021 21:29 Ответить
Полукровки?
Отец - еврей, а мать .идовка.
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01.06.2021 21:32 Ответить
Не, в наших реалиях так: папа - юрист, а мама - то такое... В общем - подчеркнуть нужное. 60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 3921
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01.06.2021 22:08 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 26
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01.06.2021 21:28 Ответить
а я думаю- 90% считают ситуацию *******
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01.06.2021 21:32 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 1608
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01.06.2021 21:33 Ответить
Чому 60, а де ділись ще 13
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01.06.2021 21:39 Ответить
в стране где процветает тотальная коррупция и у людей нет доверия власти, может быть лишь одна экономическая ситуация - жопа
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01.06.2021 21:59 Ответить
Я все же думаю, что как бы ни проголосовали а итог будет такой какой уже определен заранее!)
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01.06.2021 22:05 Ответить
Инициаторами нововведения стали 10 народных депутатов от партии "Слуга народа".
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01.06.2021 22:23 Ответить
а говорили, что хуже не будет.. странно...
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01.06.2021 23:11 Ответить
Все дуже погано. Ввечері біля супермаркету нема де припаркуватись.
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01.06.2021 23:23 Ответить
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, - опрос "Центра Разумкова", по заказу Разумкова 60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 1067
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01.06.2021 23:31 Ответить
То вони собі накрутили у нас все дуже добре, хотів глянути на остальні 40 шо рахують по другому, то напевно якийсь відсоток від 73%.
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02.06.2021 00:48 Ответить
зеленский о себе и своем лохторате ---о-о-о-чень самокритично и коротко

https://www.youtube.com/watch?v=umpnckphDk8
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02.06.2021 01:12 Ответить
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 8257.
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02.06.2021 01:21 Ответить
чтобы понять , что такое "плохо", нужно знать, что такое "хорошо", иначе - ниочем. странные люди.
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02.06.2021 01:54 Ответить
95% людей считают, что экономика в полной жопе, а 5% остальных - это те, кто грабят 95% народа - это олигархи и их прислуга.
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02.06.2021 03:02 Ответить
Как можно считать, что экономика не в жопе, если она объективно в полной жопе. Кредитов с процентами больше, чем ВВП страны годовой. Кредиты берут, чтобы отдавать кредиты и долг растет и проценты растут - долговая яма.
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02.06.2021 03:04 Ответить
В Украине на 200 триллионов долларов разведанных ресурсов в земле и еще море неразведанных. И экономика в жопе. И власти не занимаются добычей этих ресурсов и продажей их на экспорт. Дыбилы пшеницей только торгуют, когда можно ресурсы продавать на экспорт и жить лучше ОАЭ.
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02.06.2021 03:07 Ответить
Потрібно продавати не природні ресурси, а використовуючи природні ресурси створювати додаткову вартість і продавати готовий товар, або у крайньому випадку напівфабрикат.
Але саме головне, потрібно нашим ідіотам при владі, що головним ресурсом сьогодні в Світі є людина з її розумом. Тобто людина з мозками, яка може мислити не стандартно і створювати нові види продукції, як наукові так і промислові.
.

"Одно время решающим фактором производства была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор - сам человек и его знания."
 Иоанн Павел II Папа Римский
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02.06.2021 07:25 Ответить
"Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера"
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02.06.2021 07:14 Ответить
Ахахаха))) Мавпочка членограй і не таке ще зіграє для свого лохторату)))
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 8488
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02.06.2021 07:20 Ответить
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 5516
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02.06.2021 08:54 Ответить
говноразумков говностатистика
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02.06.2021 08:20 Ответить
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 5530
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02.06.2021 08:39 Ответить
остальные 40% что просто .опа
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02.06.2021 13:49 Ответить
 
 