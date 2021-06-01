Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев
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Уже выполнен ряд условий для получения транша от МВФ. В частности, парламент поддержал банковский закон в первом чтении, закон о Фонде гарантирования в первом чтении, на очереди - закон по Ощадбанку. В данный момент готовится альтернативный законопроект.
Об этом заявил НВ Бизнес председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Увеличение ответственности за незаконное декларирование, остался вопрос по НАБУ, судебная реформа (Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей), тоже мы ждем этих законов уже ко второму чтению, они уже в первом чтении приняты", - отметил Гетманцев.
Нардеп опроверг также негативное влияние на МВФ внезапной смены главы "Нафтогаза".
Он посетовал, что всем бы хотелось, чтобы переговоры с МВФ продвигались более динамично. За это отвечает министр финансов. В то же время Гетманцев высказал надежду, что в этом году Украина успеет выполнить условия меморандума с МВФ: "Я считаю, что мы должны это сделать до середины лета. Это первое. Второе. Я еще раз акцентировал бы внимание на том, что вот эти все так называемые условия МВФ - это не условия какого-то заморского дяди, это то, что нужно нам самим в первую очередь".
Гетманцев допустил, что если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится". Он уверен, что пополнить бюджет удастся из альтернативных источников: "Вы посмотрите, какая ликвидность сейчас на финансовых рынках. Есть огромный объем денег, который… Посмотрите, как мы в апреле разместили евробонды. Возьмем деньги, чуть дороже, но возьмем. Будет нагрузка большая на бюджет, но катастрофы никакой не будет".
В то же время, нардеп напомнил, что в таком случает Минфин предложит варианты. Он подчеркнул, что нынешняя власть "выполняет свою четко просчитанную программу в сфере публичных финансов".
Пожалуйста, подождите...
Главное- не подпускать к деньгам Байдена-младшего.
Старшему уже пох
МВФ оказался немного умнее чем ваши избиратели?
Не ведется на смену табличек, вместо реформ?
Он уверен, что пополнить бюджет удастся из альтернативных источников
- организовав сбор украинских почек и печенок на продажу развитым странам
Источник: https://censor.net/ru/n3268886
73% лікуйте бо вас зробили вже не разом, а чергою оргії... нашталт "ленки-енки".
)/(опу, а не наоборот.
це все він?
- РОЗСТРІЛ КОЖЕН ДЕНЬ ПО ШІСТЬ РАЗІВ В РАНЦІ !
За 2020 г. сорвано финансирование оборонных предприятий Украины
Павлоградский химический завод, который производит снаряжение ракетных двигателей, сообщил (указ Президента № 59/2020 по созданию новых видов ракетного вооружения и боеприпасов ) недофинансирование 247,4 млн.гривен. Кроме того МО Украины с опозданием приняло государственный заказ на производство Вільха", "Вільха-М", "Гром" , что фактически закрыло его финансирование и в 2021 году.
Запорожское госпредприятие "Радиоприбор", специализирующееся на производстве радиоаппаратуры для ВСУ. Не обеспечено прямыми заказами. Задолженность перед предприятием - 199.045 млн. гривен.
Львовский государственный завод "ЛОРТА", производящий аппаратуру связи спецназначения, в течение прошлого года не мог получить от Минобороны финансирование за заказанную продукцию, на производство которой завод потратил собственные оборотные средства в сумме 25.112 млн грн.
Программа "Производство военных транспортных средств" за 2020 год была профинансирована лишь на 23,6 %
Отсутствует оборонный заказ на производство новых танков "Краб" и "Булат".
Дешевые кредиты кровь экономики.
Проблеми будуть в тих, хто повинен буде платити борги...
Держборг України виріс за місяць на 20 мільярдів гривень
Зеля пухлина і нарив
На тілі України.
Для нас нічого не зробив,
Топтавсь по солов'їній.
Кіно на «русском языке»,
Й «квартальні» передачі.
Про українців все гидке,
Мов ми тупі, й ледачі.
Своїми «Папік» і «Свати,
Голобородька казку.
Дибившись з Бенею мети,
Він зняв зелену маску.
Під нею брехун і «совок»,
Ще й ворог України.
Нарід отримав ще плювок?
Тут робить з ним руїну.
17.05.2021 р.
Анатолій Березенський
и удачи!