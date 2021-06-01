Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев

Уже выполнен ряд условий для получения транша от МВФ. В частности, парламент поддержал банковский закон в первом чтении, закон о Фонде гарантирования в первом чтении, на очереди - закон по Ощадбанку. В данный момент готовится альтернативный законопроект.

Об этом заявил НВ Бизнес председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Увеличение ответственности за незаконное декларирование, остался вопрос по НАБУ, судебная реформа (Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей), тоже мы ждем этих законов уже ко второму чтению, они уже в первом чтении приняты", - отметил Гетманцев.

Нардеп опроверг также негативное влияние на МВФ внезапной смены главы "Нафтогаза".

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Он посетовал, что всем бы хотелось, чтобы переговоры с МВФ продвигались более динамично. За это отвечает министр финансов. В то же время Гетманцев высказал надежду, что в этом году Украина успеет выполнить условия меморандума с МВФ: "Я считаю, что мы должны это сделать до середины лета. Это первое. Второе. Я еще раз акцентировал бы внимание на том, что вот эти все так называемые условия МВФ - это не условия какого-то заморского дяди, это то, что нужно нам самим в первую очередь".

Гетманцев допустил, что если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится". Он уверен, что пополнить бюджет удастся из альтернативных источников: "Вы посмотрите, какая ликвидность сейчас на финансовых рынках. Есть огромный объем денег, который… Посмотрите, как мы в апреле разместили евробонды. Возьмем деньги, чуть дороже, но возьмем. Будет нагрузка большая на бюджет, но катастрофы никакой не будет".

В то же время, нардеп напомнил, что в таком случает Минфин предложит варианты. Он подчеркнул, что нынешняя власть "выполняет свою четко просчитанную программу в сфере публичных финансов".

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