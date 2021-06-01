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МВФ (3297) Гетманцев (389)

Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Если транша от МВФ не будет,

Уже выполнен ряд условий для получения транша от МВФ. В частности, парламент поддержал банковский закон в первом чтении, закон о Фонде гарантирования в первом чтении, на очереди - закон по Ощадбанку. В данный момент готовится альтернативный законопроект.

Об этом заявил НВ Бизнес председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Увеличение ответственности за незаконное декларирование, остался вопрос по НАБУ, судебная реформа (Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей), тоже мы ждем этих законов уже ко второму чтению, они уже в первом чтении приняты", - отметил Гетманцев.

Нардеп опроверг также негативное влияние на МВФ внезапной смены главы "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль

Он посетовал, что всем бы хотелось, чтобы переговоры с МВФ продвигались более динамично. За это отвечает министр финансов. В то же время Гетманцев высказал надежду, что в этом году Украина успеет выполнить условия меморандума с МВФ: "Я считаю, что мы должны это сделать до середины лета. Это первое. Второе. Я еще раз акцентировал бы внимание на том, что вот эти все так называемые условия МВФ - это не условия какого-то заморского дяди, это то, что нужно нам самим в первую очередь".

Гетманцев допустил, что если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится". Он уверен, что пополнить бюджет удастся из альтернативных источников: "Вы посмотрите, какая ликвидность сейчас на финансовых рынках. Есть огромный объем денег, который… Посмотрите, как мы в апреле разместили евробонды. Возьмем деньги, чуть дороже, но возьмем. Будет нагрузка большая на бюджет, но катастрофы никакой не будет".

В то же время, нардеп напомнил, что в таком случает Минфин предложит варианты. Он подчеркнул, что нынешняя власть "выполняет свою четко просчитанную программу в сфере публичных финансов".

Также читайте: Замглавы НБУ Гелетий о переговорах с МВФ: Мы дискутируем. В ближайшие несколько недель надеемся выйти на текст обновленного меморандума

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
Что такое?
МВФ оказался немного умнее чем ваши избиратели?
Не ведется на смену табличек, вместо реформ?
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9862
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01.06.2021 21:53
+14
Кажись, это МВФ послало голобородьбко в ...)/(опу, а не наоборот.
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01.06.2021 22:00
+12
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 415
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01.06.2021 22:04
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С воров брать десятину и транши не нужны. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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01.06.2021 21:53 Ответить
так меньше украдут.
Главное- не подпускать к деньгам Байдена-младшего.
Старшему уже пох
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01.06.2021 23:13 Ответить
Что такое?
МВФ оказался немного умнее чем ваши избиратели?
Не ведется на смену табличек, вместо реформ?
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9862
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01.06.2021 21:53 Ответить
Ничего не случится. Просто цены вырастут еще на 30%
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01.06.2021 22:47 Ответить
"Немножко дороже", это 2.5 раза !
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01.06.2021 22:52 Ответить
І без шостого трагедії не станеться
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01.06.2021 21:54 Ответить
напівшостого!
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01.06.2021 22:48 Ответить
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев

Он уверен, что пополнить бюджет удастся из альтернативных источников
- организовав сбор украинских почек и печенок на продажу развитым странам Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2358
Источник: https://censor.net/ru/n3268886
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01.06.2021 21:55 Ответить
Возьмем деньги, чуть дороже, но возьмем. Будет нагрузка большая на бюджет...

73% лікуйте бо вас зробили вже не разом, а чергою оргії... нашталт "ленки-енки".
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01.06.2021 21:57 Ответить
Кажись, это МВФ послало голобородьбко в ...)/(опу, а не наоборот.
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01.06.2021 22:00 Ответить
"Дорога" буде на 5 км. коротша.
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01.06.2021 22:00 Ответить
Перманентный экономический кризис за все годы независимости Украины ни одна власть не считала особой проблемой, главное лояльность олигархов, а там хоть потоп.
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01.06.2021 22:01 Ответить
Еще бы, если 73% баранов. Стричь и стричь. После двух лет стрижки 26% все равно нравится. Золото, а не нарид. От срассеи конечно отстаем, но все еще впереди, блин.
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01.06.2021 22:02 Ответить
Нема кого вибирати
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01.06.2021 22:07 Ответить
Свой конвертик от ЗЕ он получит в любом случае, вот только премии не будет. А Украины подыхай, зеленская рванина рулит!
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01.06.2021 22:03 Ответить
Зебилы заплатят. Разве это трагедия? Ни в коем случае, так оно и должно быть.
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01.06.2021 22:04 Ответить
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 415
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01.06.2021 22:04 Ответить
Ку-у-у!!! Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 852
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02.06.2021 08:14 Ответить
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3649
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01.06.2021 22:04 Ответить
ясний перець ,траншу не буде ,з ЗСУ заберем останню копійку ,головне шо секретаркамі не тільки СН вистачає...
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01.06.2021 22:04 Ответить
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6668
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01.06.2021 22:05 Ответить
та ти шо?
це все він?
- РОЗСТРІЛ КОЖЕН ДЕНЬ ПО ШІСТЬ РАЗІВ В РАНЦІ ! Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 869
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02.06.2021 10:40 Ответить
Гетманцев - ".......никакой трагедии не случится"

Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8274
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01.06.2021 22:07 Ответить
Клас, доврядовались, довибирались, і це тільки по мвф!
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01.06.2021 22:09 Ответить
Ну який човник Ной збудував,так і пливемо,як гі....о. Головне що шаріковим скоро не буде де харчуватись. Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5415
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02.06.2021 08:17 Ответить
А этих зебилов специально искали по помойкам? Зато воровство денег на так называемых дорогах процветает. зеленскому через эту аферу ушли не только ковидные деньги, пенсии ....., но и деньги министерства обороны. Ермак с компанией к полученным деньгам из маЦквы, присоеденил и украденные у зеленского деньги, украденные зеленским на дорогах.



За 2020 г. сорвано финансирование оборонных предприятий Украины

Павлоградский химический завод, который производит снаряжение ракетных двигателей, сообщил (указ Президента № 59/2020 по созданию новых видов ракетного вооружения и боеприпасов ) недофинансирование 247,4 млн.гривен. Кроме того МО Украины с опозданием приняло государственный заказ на производство Вільха", "Вільха-М", "Гром" , что фактически закрыло его финансирование и в 2021 году.

Запорожское госпредприятие "Радиоприбор", специализирующееся на производстве радиоаппаратуры для ВСУ. Не обеспечено прямыми заказами. Задолженность перед предприятием - 199.045 млн. гривен.

Львовский государственный завод "ЛОРТА", производящий аппаратуру связи спецназначения, в течение прошлого года не мог получить от Минобороны финансирование за заказанную продукцию, на производство которой завод потратил собственные оборотные средства в сумме 25.112 млн грн.
Программа "Производство военных транспортных средств" за 2020 год была профинансирована лишь на 23,6 %

Отсутствует оборонный заказ на производство новых танков "Краб" и "Булат".
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01.06.2021 22:10 Ответить
Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев - Мы просто ограбим украинцев.
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01.06.2021 22:22 Ответить
В гетьманцеве кацап переборол экономиста.
Дешевые кредиты кровь экономики.
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01.06.2021 22:34 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! И НИКАКОЙ ТРАГЕДИИ НЕ СЛУЧИТСЯ!! ТАК ЧТО ПЛАТИТЕ ЛОШАРЫ!!!
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01.06.2021 22:48 Ответить
Гетманцев допустил, что если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится". Источник: https://censor.net/ru/n3268886

Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4271
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01.06.2021 22:53 Ответить
венесуела близенько надрукуєм грошенят стільки скільки потрібно Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2307
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01.06.2021 22:55 Ответить
Навипускають ще облігацій - і ніяких проблем...
Проблеми будуть в тих, хто повинен буде платити борги...
Держборг України виріс за місяць на 20 мільярдів гривень
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01.06.2021 22:56 Ответить
Цей непотріб Гетьманцев, в одному з інтерв'ю розповідав шо у нас фашисти і неонацисти вештаються вулицями і качають права.
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01.06.2021 22:59 Ответить
В принципе, да. Трагедия уже случилась 21 апреля 2019 года. А сейчас уже так, отголоски.
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01.06.2021 23:05 Ответить
Мля..Лука тоже самое говорит.Гетманцев на одной волне с ним походу.Скажи правду Гетманцев,тебя вштыривает по СССР? Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 766
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01.06.2021 23:05 Ответить
Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6415
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01.06.2021 23:06 Ответить
Хетьманцев бовдур,який тями немає що таке економіка,і як зробити народ багатим!!!Воно тільки думає над новими дибільними податками.От вся суть зеленого бабуїна!!!
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01.06.2021 23:08 Ответить
Е-х... шановний ,ви помиляєтесь,дебільний він то дебільнй,але ж вже два роки сидить на лантухах з грошима!
Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7612
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02.06.2021 08:22 Ответить
І благодарний нарід принесе своє золото, як у кіно, правда?
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01.06.2021 23:35 Ответить
Вы уже за 2 года столько спионерили, что для вас точно ничего страшного не случится
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02.06.2021 01:38 Ответить
Вот, это здоровый оптимизм. Если будут, то хорошо, а нет, так и ещё лучше.
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02.06.2021 06:37 Ответить
ВІН ТУТ ПУХЛИНА І НАРИВ
Зеля пухлина і нарив
На тілі України.
Для нас нічого не зробив,
Топтавсь по солов'їній.

Кіно на «русском языке»,
Й «квартальні» передачі.
Про українців все гидке,
Мов ми тупі, й ледачі.

Своїми «Папік» і «Свати,
Голобородька казку.
Дибившись з Бенею мети,
Він зняв зелену маску.

Під нею брехун і «совок»,
Ще й ворог України.
Нарід отримав ще плювок?
Тут робить з ним руїну.
17.05.2021 р.
Анатолій Березенський
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02.06.2021 09:17 Ответить
хорошего вам настроения!
и удачи!
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02.06.2021 09:22 Ответить
Є лише одне питання - навіщо тоді ви лей трашн хочете отримати? Цяцьками бавитеся чи що?
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02.06.2021 10:59 Ответить
Трагедия произошла 21 апреля 2019 года, когда "мудрый нарид" проголосовал за наркомана
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02.06.2021 11:12 Ответить
 
 