Вакцинированные CoronaVac теперь смогут получить международное свидетельство, - Ляшко
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То, что ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac для экстренного применения, позволяет выдавать международное свидетельство вакцинированным.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок", - написал Ляшко.
Он напомнил, что Украина закупила 1913000 доз вакцины CoronaVac, сейчас этой вакциной проводится прививка лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ЕГЭ, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".
Напомним, 1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину СoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech для экстренного использования.
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На даний момент на території Євросоюзу зареєстровані такі вакцини від COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.