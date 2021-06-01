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дети (6020) изнасилование (889) педофил (490) Венедиктова (727)

Количество пострадавших от изнасилований детей растет второй год подряд, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Количество пострадавших от изнасилований детей растет второй год подряд, - Венедиктова

По данным генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в Украине второй год подряд фиксируется рост количества детей, пострадавших от изнасилований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Больше чем наполовину в прошлом года возросло число детей, пострадавших от изнасилований, а в 2021 году - почти на четверть. В большинстве случаев сексуальное насилие над детьми совершается лицами из их близкого окружения, не менее 30% из них - родственники несовершеннолетних ", - сказала она.

Генпрокурор также подчеркнула, что необходимо усилить противодействие распространению детской порнографии, сексуальной эксплуатации и сексуальному насилию, поскольку Украина находится в ТОП-3 лидеров-поставщиков детской порнографии в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура

Генпрокурор также призвала правоохранителей и представителей государственных органов взять на контроль противодействие совершению насильственных преступлений в отношении детей, лишенных родительской опеки. В течение последних двух лет по таким фактам начато почти 100 уголовных производств.

"Я требую от профильных министерств изменения подходов к выбору кандидатов в опекуны, попечители, воспитателей специализированных учреждений, а также урегулирования обязанностей законных представителей. В то же время, следует принять действенные комплексных мер для повышения эффективности деятельности местных органов соцзащиты и служб по делам детей ", - сказала Венедиктова.

Также читайте: В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Забавное Ужасное совпадение - два года у власти зелёная плесень.
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01.06.2021 22:19
+9
И казалось бы при чём здесь зе🔎
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01.06.2021 22:20
+8
Наслідки відсутності в Україні реальної державної влади !!!))))
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01.06.2021 22:23
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Педофилам надо публично что то отстрелить, чтобы другие боялись. Количество пострадавших от изнасилований детей растет второй год подряд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1127
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01.06.2021 22:16 Ответить
Забавное Ужасное совпадение - два года у власти зелёная плесень.
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01.06.2021 22:19 Ответить
И казалось бы при чём здесь зе🔎
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01.06.2021 22:20 Ответить
Зе уже второй год насилует украинский народ.
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01.06.2021 22:34 Ответить
Я казав перший з обраних "мудрим нарідом" -Маємо, те що маємо !!!!)))
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01.06.2021 22:38 Ответить
Наслідки відсутності в Україні реальної державної влади !!!))))
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01.06.2021 22:23 Ответить
Проте у Білорусіі державну владу паплюжать та хають...Та у приклад нашу українську "демократію" приводять....
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01.06.2021 22:27 Ответить
там не влада, а диктатура.
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01.06.2021 22:30 Ответить
Диктатура,це теж влада !! Я не проти диктарури якогось Піночетенко !!!)))
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01.06.2021 22:36 Ответить
Читав про піночета, Чілійці до цих пір його поважають.
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01.06.2021 22:43 Ответить
У нас диктатура олігархів.
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01.06.2021 22:43 Ответить
Ця форма влади має назву-олігархія !!!)))
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01.06.2021 22:50 Ответить
В Україні не демократія, а охлократія! І вісутня УКРАЇНСЬКА державна влада ,як така !!)))
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01.06.2021 22:34 Ответить
Може потрібні акціі у підтримку українських дітей, а не білоруских у центрі Київа...?
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01.06.2021 22:25 Ответить
Выходи на протест.
Создай группу в фейсбуке, собери желающих и выходи.
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01.06.2021 22:32 Ответить
Так кто пострадал от изнасилования детей, дети или насильники? Клоуны, новости пишут.
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01.06.2021 22:32 Ответить
какаяразнiца?
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01.06.2021 22:41 Ответить
Совпадение???
Не думаю!!!!
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01.06.2021 22:45 Ответить
Это она подвела итоги 2 лет правления ЗЕ 😳
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01.06.2021 22:47 Ответить
извращенка...
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02.06.2021 03:05 Ответить
Преступность растет везде, потому что у руля МВД бандит и вор - Аваков.
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02.06.2021 06:51 Ответить
Количество пострадавших от изнасилований детей растет второй год подряд/

Количество пострадавших от изнасилования властью граждан растет второй год подряд.

Второй год минул, как властью стал помойный фигляр Зеленские и его сброд с клеймом "Слуга народа".
СОВПАДЕНИЕ?
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02.06.2021 09:03 Ответить
 
 