Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО

По версии властей, он 6 лет назад не заплатил за аренду помещения. Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы. По словам отца политика, фирма-арендатор давно обанкротилась, а о задолженности его сын узнал только во вторник утром.

Об этом Цензор.НЕТ сообщается ссылкой на "Радио Свобода".

Дома у Дмитрия Гудкова прошли обыски. Самого оппозиционного политика отправили под стражу двое суток, до того как суд изберёт ему меру пресечения. В качестве подозреваемой по этому же делу задержали тетю политика Ирину Ермилову.

По информации СМИ, уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015 году. Потерпевшим проходит собственник помещения - департамент городского имущества столицы. Отец политика, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщил журналистам, что речь идёт о подвале, за аренду которого, по версии следствия, его сын задолжал несколько миллионов рублей. Однако по словам Гудкова-старшего, фирма-арендатор давно обанкротилась, помещение вернули властям Москвы, а о некоей задолженности сын узнал только во вторник утром.

Читайте: Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее

Гудковы считают уголовное дело политически мотивированным. По их убеждению, оно заведено для того, чтобы не дать Дмитрию участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.