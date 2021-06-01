Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО
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По версии властей, он 6 лет назад не заплатил за аренду помещения. Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы. По словам отца политика, фирма-арендатор давно обанкротилась, а о задолженности его сын узнал только во вторник утром.
Об этом Цензор.НЕТ сообщается ссылкой на "Радио Свобода".
Дома у Дмитрия Гудкова прошли обыски. Самого оппозиционного политика отправили под стражу двое суток, до того как суд изберёт ему меру пресечения. В качестве подозреваемой по этому же делу задержали тетю политика Ирину Ермилову.
По информации СМИ, уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015 году. Потерпевшим проходит собственник помещения - департамент городского имущества столицы. Отец политика, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщил журналистам, что речь идёт о подвале, за аренду которого, по версии следствия, его сын задолжал несколько миллионов рублей. Однако по словам Гудкова-старшего, фирма-арендатор давно обанкротилась, помещение вернули властям Москвы, а о некоей задолженности сын узнал только во вторник утром.
Гудковы считают уголовное дело политически мотивированным. По их убеждению, оно заведено для того, чтобы не дать Дмитрию участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
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Насрати...
- б...дъ..4 утра, чего тебе?
- У соседей обыск Иван, у Гудковых! а вдруг и к нам?
- Вдруг только пук, дурья твоя башка, ложись.
- Наверняка по доносу
- Ну, во-первых, не по доносу, а по рапорту, а во-вторых, меня с детства учили: если обыски и аресты неизбежны, пиши первым...