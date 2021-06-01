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Новости За рубежом
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Россия (91236) Гудков Дмитрий (8)

Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО

По версии властей, он 6 лет назад не заплатил за аренду помещения. Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы. По словам отца политика, фирма-арендатор давно обанкротилась, а о задолженности его сын узнал только во вторник утром.

Об этом Цензор.НЕТ сообщается ссылкой на "Радио Свобода".

Дома у Дмитрия Гудкова прошли обыски. Самого оппозиционного политика отправили под стражу двое суток, до того как суд изберёт ему меру пресечения. В качестве подозреваемой по этому же делу задержали тетю политика Ирину Ермилову.

По информации СМИ, уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015 году. Потерпевшим проходит собственник помещения - департамент городского имущества столицы. Отец политика, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщил журналистам, что речь идёт о подвале, за аренду которого, по версии следствия, его сын задолжал несколько миллионов рублей. Однако по словам Гудкова-старшего, фирма-арендатор давно обанкротилась, помещение вернули властям Москвы, а о некоей задолженности сын узнал только во вторник утром.

Читайте: Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее

Гудковы считают уголовное дело политически мотивированным. По их убеждению, оно заведено для того, чтобы не дать Дмитрию участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
- Ваня!
- б...дъ..4 утра, чего тебе?
- У соседей обыск Иван, у Гудковых! а вдруг и к нам?
- Вдруг только пук, дурья твоя башка, ложись.
- Наверняка по доносу
- Ну, во-первых, не по доносу, а по рапорту, а во-вторых, меня с детства учили: если обыски и аресты неизбежны, пиши первым...
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01.06.2021 23:21
+8
Российский оппозиционер заканчивается не начинаясь.
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01.06.2021 23:49
+5
Российский оппозиционер заканчивается там, где начинается.
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01.06.2021 23:32
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І що???
Насрати...
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01.06.2021 22:59 Ответить
сралин завещал своим вертухаям, что даже на солнце можно легко найти пятна, при желании, как бы высоко оно ни взошло
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01.06.2021 23:02 Ответить
На Солнце практически всегда присутствуют пятна - области с более низкой температурой
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01.06.2021 23:07 Ответить
Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО - Цензор.НЕТ 51
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01.06.2021 23:02 Ответить
я подумал этого
Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО - Цензор.НЕТ 3927
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01.06.2021 23:04 Ответить
його сина.
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01.06.2021 23:39 Ответить
Это его отец
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01.06.2021 23:45 Ответить
"российский оппозиционер" заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
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01.06.2021 23:04 Ответить
Российский оппозиционер заканчивается там, где начинается.
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01.06.2021 23:32 Ответить
Российский оппозиционер заканчивается не начинаясь.
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01.06.2021 23:49 Ответить
Российские оппозиционеры давно закончились. Где-то на Новодворской.
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02.06.2021 01:13 Ответить
Новодворская никогда не была оппозиционером (в России как правило пассивным), она активный диссидент.Различие в том, что диссиденты в отличие от оппозиционеров, не признают действующую власть и государство легитимными, то есть всенародно признанной.
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02.06.2021 13:37 Ответить
Выражаю обеспокоенность!
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01.06.2021 23:16 Ответить
- Ваня!
- б...дъ..4 утра, чего тебе?
- У соседей обыск Иван, у Гудковых! а вдруг и к нам?
- Вдруг только пук, дурья твоя башка, ложись.
- Наверняка по доносу
- Ну, во-первых, не по доносу, а по рапорту, а во-вторых, меня с детства учили: если обыски и аресты неизбежны, пиши первым...
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01.06.2021 23:21 Ответить
Выходит утром товарищ Сталин трубку покурить -солнце с ним здоровается:Доброе утро,товарищ Сталин!Выход днем трубку покурить -солнце его приветствует:Добрый день,товарищ Сталин!Выходит вечером -солнце молчит.Ты чего с товарищем Сталиным не здороваешься?Пошел на х**,я уже на Западе!
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02.06.2021 05:24 Ответить
Все по класиці - коли вбивали грузинів московитські опозиціонери кричали "так, їх гризунів", коли вбивали українців, московитські опозиціонери кричали "це громадянська війна", тепер московитських опозиціонерів відловлюють а українці скажуть - "це карма"
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02.06.2021 06:50 Ответить
Тому що їхні "оппозиціонери" проти ввх лише в одному: як вбивати і грабувати інші народи.
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02.06.2021 08:00 Ответить
жаль оппозиционера...на зоне могут обидеть...
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02.06.2021 08:18 Ответить
 
 