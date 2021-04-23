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Новости Агрессия России против Украины Война
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Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее

Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее

Власти РФ не решатся развязать большую войну против Украины, потому что их в этом не поддерживает российский народ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас вышло сейчас независимое социологическое исследование "Левада-центра", где называются основные страхи россиян. Один из ключевых страхов россиян сейчас - это страх войны, это надо понимать", - рассказал он.

Гудков уточнил, что войны, согласно опросам, боятся 68-70% россиян. При этом власть в РФ пытается использовать имперские настроения, чтобы остановить падение своего рейтинга.

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"Плюс санкции новые, которые вводит Запад, и они хотят, наверное, остановить эти санкции или использовать вот эту угрозу войны как такой способ шантажа Запада, чтобы Путина, видимо, вернули за стол переговоров, поскольку он превратился в последнее время в мирового изгоя", - пояснил Гудков.

"Мне было понятно, что войны никакой объявлено не будет. Но при этом я понимаю, что Путину выгодно создавать такие угрозы, потому что... он хочет, чтобы Украина не была успешной. Украина сделала европейский выбор, а Путин сделал выбор совершенно обратный, строит диктатуру", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже, - СМИ

Автор: 

опрос (2869) россия (96413) шоу Шустера (315) Гудков Дмитрий (8)


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Топ комментарии
+37
Гудков подменяет понятия. Когда русский говорит, шо боится войны, он имеет в виду войну на территории московии, оккупантов из НАТО и тому подобные дела. А вот если московитские звери воюют, скажем, в Украине - это как раз стадом приветствуется.
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23.04.2021 22:00 Ответить
+26
спросите вы у сатаны, хотят ли русские войны.
И вам ответит сатана: везде где русский - там война.
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23.04.2021 21:59 Ответить
+17
ага, мы это как раз 7 лет воочию наблюдаем.
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23.04.2021 21:45 Ответить
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ага, мы это как раз 7 лет воочию наблюдаем.
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23.04.2021 21:45 Ответить
ну в процентном отношении оно в России так и есть...молчание россиян их типа равнодушее порой больше означает-чем красноречия...
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23.04.2021 21:47 Ответить
боятися н еохначає вийти на площу і про сказати!!! бояться на кухні - ото норма.
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24.04.2021 08:50 Ответить
тю...а то ***** переживает за то,шо лаптеногие боятся войны .кто их спрашивать то будет?
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23.04.2021 21:47 Ответить
Власти РФ не решатся развязать большую войну против Украины, потому что их в этом не поддерживает российский народ.

Родина слышит, Родина знает! (с)
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23.04.2021 21:47 Ответить
Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее - Цензор.НЕТ 9428
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23.04.2021 21:48 Ответить
Звісно ніхто не хоче великої війни - і кацапам вона ні до чого ...Їх і так все влаштовує .
А ви - сидіть тихо "атопутіннападе" (с)
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23.04.2021 21:49 Ответить
кацапстан - страна-гопник. Как любой гопник, она подлая и сцикливая. Как любой гопник, она предпочитает творить мерзости исподтишка, когда ощущают безнаказанность.
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23.04.2021 21:54 Ответить
Просто боятся перепить на похоронах......
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23.04.2021 21:51 Ответить
Большой успех Путина на международной арене : Израиль высылает в понедельник российских дипломатов !
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23.04.2021 21:53 Ответить
Це дійсно?
Дай Боже! Щоб ще би-биська не був посередником
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23.04.2021 21:55 Ответить
В Україні, якщо не помиляюсь, навпаки, відсотків до 70-ти були готові воювати з рашею, тобто захищатись.
Здається рашка нас вже конкретно дістала
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23.04.2021 21:53 Ответить
спросите вы у сатаны, хотят ли русские войны.
И вам ответит сатана: везде где русский - там война.
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23.04.2021 21:59 Ответить
Гудков подменяет понятия. Когда русский говорит, шо боится войны, он имеет в виду войну на территории московии, оккупантов из НАТО и тому подобные дела. А вот если московитские звери воюют, скажем, в Украине - это как раз стадом приветствуется.
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23.04.2021 22:00 Ответить
https://censor.net/ru/forum/3261524/boyioviki_ldnr_vdmovlyayutsya_vmirati_za_putna
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23.04.2021 22:03 Ответить
вони ж так чекали визнання...
а кабаєв навіть не згадав в свєму "обращєнії к фєдєральному...."



ПС ***** вірити не можна. там вже ботекс зробив повне "імпортозамєщєніє" мозгу...
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23.04.2021 22:10 Ответить
Папанька Димкин,бывший КГБист Геннадий Гудков недавно был в гостях у нашего блогера Саши Кушнаря,умишком получше Димки...
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23.04.2021 22:08 Ответить
Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее - Цензор.НЕТ 7987
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23.04.2021 22:09 Ответить
москали! не надо нас спасать - мы не голодаем !

у нас национальная акция - Подбей кацапский танк - пообедай бесплатно в Макдональдсе!
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23.04.2021 22:13 Ответить
"Власти РФ не решатся развязать большую войну против Украины, потому что их в этом не поддерживает российский народ."
_Чепухня слащавая! Плевать маньяку путлеру что там не поддержит народ. Этот народ не имеет права власть на выборах избирать, так что власть от народа не зависит и не контролируется им.
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23.04.2021 22:16 Ответить
Що, унітази вже всім дозволили мати?
А буряти рузькія??
🤣🤣
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23.04.2021 22:17 Ответить
кацап-матрос,
уволившись в запаспривёз в
деревню … новый унитаз,расхвастался, мол это не дерьмо -

на нём... с
«Яны Капу» стоит клеймо !
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23.04.2021 22:27 Ответить
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:18 Ответить
ТЕ ЩО КАЦАПИ БОЯТЬСЯ ВОЮВАТИ ВІРЮ,

А ТЕ ЩО НЕ ХОЧУТЬ ВОЮВАТИ НЕ ВІРЮ,

ВІДЕО ГАРНО ВІДПОВІДАЄ НА ЦЕ ПИТАННЯ -

https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30 Хотят ли русские войны?

https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
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23.04.2021 22:27 Ответить
Дуже схожі на зевиборців з промитими мізками телевізором , відсутністтю логіки , совками в голові . Саме та політ технологія була використана на Г+Г дубінським, мосійчук і іншими , під назвою брехня в яку повірять. Зауважте 2.15 хвилині -" по телевизору показывали .."
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23.04.2021 23:14 Ответить
Нажаль московити такі і є всю свою історію, тому історія Московії це постіна війна з сусідами...
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24.04.2021 21:04 Ответить
и правильно что боятся войны!
а то с прилавков и боярышник исчезнет
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23.04.2021 22:43 Ответить
Сказано этим упоротым, для обывателя.
Боятся-не боятся.
Тут, вопрос в другом.
В парашостане, боятся войны.
Когда ИХ будут физдить, а они ответить не смогут. Вот этого они и боятся.
Размахивать флагами про несокрушимость, конечно можно, но!
Но, даже их вонючие офицуцеры, открыто признают, способность сопротивляться против НАТО в районе первых 20-30 минут. Это очень активно. А потом резко всё выключится.
Не только электричество, но и освещение в глазах.
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23.04.2021 22:58 Ответить
Почитайте коменты в Фейсбуке, Твиттере, на сайтах внутренних РФ там где вдруг возникает тема войны именно с нами! Ребятки-октябрятки---там сюр идиотов! Читать не реально. Грязь, тупость, скотство, мстительность, зоологическая ненависть к нам! Во всех регионах. И по Казани, Уфе не православные где. Гудков пнёт буру или врёт по заказу---или феерический профан.
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23.04.2021 23:22 Ответить
они всегда такие были еще при Совдепии и Рос. империи, и не только к Украине, нападкам подвергались и страны Балтии, обзывали фашистами еще до войны и сейчас подвергаются.
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24.04.2021 00:25 Ответить
не зря у нас закрыли ВКонтакте и Однокласники и до сих пор не открыли при Зеле
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24.04.2021 00:27 Ответить
"загадочная русская душа", "хотят ли русские войны?"
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24.04.2021 00:28 Ответить
РОССИЯ КРЫСА ЗАГНАННАЯ В УГОЛ !)
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24.04.2021 05:50 Ответить
Старо придание, но верится с трудом.
У себя не хотят - а вот других убивать это хоть завра.
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24.04.2021 07:16 Ответить
Чого кацам боятися війни, замість них воюють буряти, якути і інші національності.
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24.04.2021 07:37 Ответить
черговий кацапський "поводир".
не дивує, що лайно-шустер тягне до свого етеру кацапських "замирювателів".
все росіяни хочуть: й поглинення України; й відродження совка/російської імперії; й знищення українців. та й війну проти нас вони бачуть як легку прогулянку, а тому геть не проти.
дивитесь всяке лайно, слухаєте кацапську наволоч та шустера (тьфу), як істину, а потім обираєте малороських недоумків.
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24.04.2021 07:57 Ответить
Гудков не із таких. Він за Кримнаш не голосував у їхній дурдумі, яка взагалі в принципі нічого не вирішує. Адекватні люди там звичайно є, десь може 0,01%.
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24.04.2021 09:19 Ответить
з таких.
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24.04.2021 20:07 Ответить
 
 