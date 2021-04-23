Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее

Власти РФ не решатся развязать большую войну против Украины, потому что их в этом не поддерживает российский народ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас вышло сейчас независимое социологическое исследование "Левада-центра", где называются основные страхи россиян. Один из ключевых страхов россиян сейчас - это страх войны, это надо понимать", - рассказал он.

Гудков уточнил, что войны, согласно опросам, боятся 68-70% россиян. При этом власть в РФ пытается использовать имперские настроения, чтобы остановить падение своего рейтинга.

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"Плюс санкции новые, которые вводит Запад, и они хотят, наверное, остановить эти санкции или использовать вот эту угрозу войны как такой способ шантажа Запада, чтобы Путина, видимо, вернули за стол переговоров, поскольку он превратился в последнее время в мирового изгоя", - пояснил Гудков.

"Мне было понятно, что войны никакой объявлено не будет. Но при этом я понимаю, что Путину выгодно создавать такие угрозы, потому что... он хочет, чтобы Украина не была успешной. Украина сделала европейский выбор, а Путин сделал выбор совершенно обратный, строит диктатуру", - добавил он.

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