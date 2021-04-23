Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее
Власти РФ не решатся развязать большую войну против Украины, потому что их в этом не поддерживает российский народ.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас вышло сейчас независимое социологическое исследование "Левада-центра", где называются основные страхи россиян. Один из ключевых страхов россиян сейчас - это страх войны, это надо понимать", - рассказал он.
Гудков уточнил, что войны, согласно опросам, боятся 68-70% россиян. При этом власть в РФ пытается использовать имперские настроения, чтобы остановить падение своего рейтинга.
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"Плюс санкции новые, которые вводит Запад, и они хотят, наверное, остановить эти санкции или использовать вот эту угрозу войны как такой способ шантажа Запада, чтобы Путина, видимо, вернули за стол переговоров, поскольку он превратился в последнее время в мирового изгоя", - пояснил Гудков.
"Мне было понятно, что войны никакой объявлено не будет. Но при этом я понимаю, что Путину выгодно создавать такие угрозы, потому что... он хочет, чтобы Украина не была успешной. Украина сделала европейский выбор, а Путин сделал выбор совершенно обратный, строит диктатуру", - добавил он.
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Дай Боже! Щоб ще би-биська не був посередником
Здається рашка нас вже конкретно дістала
И вам ответит сатана: везде где русский - там война.
а кабаєв навіть не згадав в свєму "обращєнії к фєдєральному...."
ПС ***** вірити не можна. там вже ботекс зробив повне "імпортозамєщєніє" мозгу...
у нас национальная акция - Подбей кацапский танк - пообедай бесплатно в Макдональдсе!
_Чепухня слащавая! Плевать маньяку путлеру что там не поддержит народ. Этот народ не имеет права власть на выборах избирать, так что власть от народа не зависит и не контролируется им.
А буряти рузькія??
🤣🤣
уволившись в запаспривёз в
деревню … новый унитаз,расхвастался, мол это не дерьмо -
на нём... с
«Яны Капу» стоит клеймо !
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
А ТЕ ЩО НЕ ХОЧУТЬ ВОЮВАТИ НЕ ВІРЮ,
ВІДЕО ГАРНО ВІДПОВІДАЄ НА ЦЕ ПИТАННЯ -
https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30 Хотят ли русские войны?
https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
а то с прилавков и боярышник исчезнет
Боятся-не боятся.
Тут, вопрос в другом.
В парашостане, боятся войны.
Когда ИХ будут физдить, а они ответить не смогут. Вот этого они и боятся.
Размахивать флагами про несокрушимость, конечно можно, но!
Но, даже их вонючие офицуцеры, открыто признают, способность сопротивляться против НАТО в районе первых 20-30 минут. Это очень активно. А потом резко всё выключится.
Не только электричество, но и освещение в глазах.
У себя не хотят - а вот других убивать это хоть завра.
не дивує, що лайно-шустер тягне до свого етеру кацапських "замирювателів".
все росіяни хочуть: й поглинення України; й відродження совка/російської імперії; й знищення українців. та й війну проти нас вони бачуть як легку прогулянку, а тому геть не проти.
дивитесь всяке лайно, слухаєте кацапську наволоч та шустера (тьфу), як істину, а потім обираєте малороських недоумків.