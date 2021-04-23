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Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: росіяни бояться війни і не хочуть її

Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: росіяни бояться війни і не хочуть її

Влада РФ не зважиться розв'язати велику війну проти України, тому що її в цьому не підтримує російський народ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вийшло зараз незалежне соціологічне дослідження "Левада-центру", де називаються основні страхи росіян. Один із ключових страхів росіян зараз - це страх війни, це треба розуміти", - розповів він.

Гудков уточнив, що війни, згідно з опитуваннями, бояться 68-70% росіян. При цьому влада в РФ намагається використовувати імперські настрої, щоб зупинити падіння свого рейтингу.

"Плюс санкції нові, які вводить Захід, і вони хочуть, напевно, зупинити ці санкції або використовувати ось цю загрозу війни як такий спосіб шантажу Заходу, щоб Путіна, мабуть, повернули за стіл переговорів, оскільки він перетворився останнім часом на світового ізгоя", - пояснив Гудков.

"Мені було зрозуміло, що війни ніякої оголошено не буде. Але при цьому я розумію, що Путіну вигідно створювати такі загрози, тому що ... він хоче, щоб Україна не була успішною. Україна зробила європейський вибір, а Путін зробив вибір цілком протилежний, будує диктатуру", - додав він.

Читайте також: Кремль хоче розпочати війну з Україною, оскільки РФ все більше впевнена, що Захід нічого з цим не робитиме, - генерал США Ходжес

Автор: 

опитування (1985) росія (66417) шоу Шустера (309) Гудков Дмитро (6)


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Топ коментарі
+37
Гудков подменяет понятия. Когда русский говорит, шо боится войны, он имеет в виду войну на территории московии, оккупантов из НАТО и тому подобные дела. А вот если московитские звери воюют, скажем, в Украине - это как раз стадом приветствуется.
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23.04.2021 22:00 Відповісти
+26
спросите вы у сатаны, хотят ли русские войны.
И вам ответит сатана: везде где русский - там война.
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23.04.2021 21:59 Відповісти
+17
ага, мы это как раз 7 лет воочию наблюдаем.
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23.04.2021 21:45 Відповісти
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ага, мы это как раз 7 лет воочию наблюдаем.
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23.04.2021 21:45 Відповісти
ну в процентном отношении оно в России так и есть...молчание россиян их типа равнодушее порой больше означает-чем красноречия...
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23.04.2021 21:47 Відповісти
боятися н еохначає вийти на площу і про сказати!!! бояться на кухні - ото норма.
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24.04.2021 08:50 Відповісти
тю...а то ***** переживает за то,шо лаптеногие боятся войны .кто их спрашивать то будет?
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23.04.2021 21:47 Відповісти
Власти РФ не решатся развязать большую войну против Украины, потому что их в этом не поддерживает российский народ.

Родина слышит, Родина знает! (с)
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23.04.2021 21:47 Відповісти
Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее - Цензор.НЕТ 9428
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23.04.2021 21:48 Відповісти
Звісно ніхто не хоче великої війни - і кацапам вона ні до чого ...Їх і так все влаштовує .
А ви - сидіть тихо "атопутіннападе" (с)
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23.04.2021 21:49 Відповісти
кацапстан - страна-гопник. Как любой гопник, она подлая и сцикливая. Как любой гопник, она предпочитает творить мерзости исподтишка, когда ощущают безнаказанность.
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23.04.2021 21:54 Відповісти
Просто боятся перепить на похоронах......
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23.04.2021 21:51 Відповісти
Большой успех Путина на международной арене : Израиль высылает в понедельник российских дипломатов !
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23.04.2021 21:53 Відповісти
Це дійсно?
Дай Боже! Щоб ще би-биська не був посередником
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23.04.2021 21:55 Відповісти
В Україні, якщо не помиляюсь, навпаки, відсотків до 70-ти були готові воювати з рашею, тобто захищатись.
Здається рашка нас вже конкретно дістала
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23.04.2021 21:53 Відповісти
спросите вы у сатаны, хотят ли русские войны.
И вам ответит сатана: везде где русский - там война.
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23.04.2021 21:59 Відповісти
Гудков подменяет понятия. Когда русский говорит, шо боится войны, он имеет в виду войну на территории московии, оккупантов из НАТО и тому подобные дела. А вот если московитские звери воюют, скажем, в Украине - это как раз стадом приветствуется.
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23.04.2021 22:00 Відповісти
https://censor.net/ru/forum/3261524/boyioviki_ldnr_vdmovlyayutsya_vmirati_za_putna
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23.04.2021 22:03 Відповісти
вони ж так чекали визнання...
а кабаєв навіть не згадав в свєму "обращєнії к фєдєральному...."



ПС ***** вірити не можна. там вже ботекс зробив повне "імпортозамєщєніє" мозгу...
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23.04.2021 22:10 Відповісти
Папанька Димкин,бывший КГБист Геннадий Гудков недавно был в гостях у нашего блогера Саши Кушнаря,умишком получше Димки...
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23.04.2021 22:08 Відповісти
Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: россияне боятся войны и не хотят ее - Цензор.НЕТ 7987
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23.04.2021 22:09 Відповісти
москали! не надо нас спасать - мы не голодаем !

у нас национальная акция - Подбей кацапский танк - пообедай бесплатно в Макдональдсе!
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23.04.2021 22:13 Відповісти
"Власти РФ не решатся развязать большую войну против Украины, потому что их в этом не поддерживает российский народ."
_Чепухня слащавая! Плевать маньяку путлеру что там не поддержит народ. Этот народ не имеет права власть на выборах избирать, так что власть от народа не зависит и не контролируется им.
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23.04.2021 22:16 Відповісти
Що, унітази вже всім дозволили мати?
А буряти рузькія??
🤣🤣
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23.04.2021 22:17 Відповісти
кацап-матрос,
уволившись в запаспривёз в
деревню … новый унитаз,расхвастался, мол это не дерьмо -

на нём... с
«Яны Капу» стоит клеймо !
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23.04.2021 22:27 Відповісти
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:18 Відповісти
ТЕ ЩО КАЦАПИ БОЯТЬСЯ ВОЮВАТИ ВІРЮ,

А ТЕ ЩО НЕ ХОЧУТЬ ВОЮВАТИ НЕ ВІРЮ,

ВІДЕО ГАРНО ВІДПОВІДАЄ НА ЦЕ ПИТАННЯ -

https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30 Хотят ли русские войны?

https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
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23.04.2021 22:27 Відповісти
Дуже схожі на зевиборців з промитими мізками телевізором , відсутністтю логіки , совками в голові . Саме та політ технологія була використана на Г+Г дубінським, мосійчук і іншими , під назвою брехня в яку повірять. Зауважте 2.15 хвилині -" по телевизору показывали .."
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23.04.2021 23:14 Відповісти
Нажаль московити такі і є всю свою історію, тому історія Московії це постіна війна з сусідами...
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24.04.2021 21:04 Відповісти
и правильно что боятся войны!
а то с прилавков и боярышник исчезнет
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23.04.2021 22:43 Відповісти
Сказано этим упоротым, для обывателя.
Боятся-не боятся.
Тут, вопрос в другом.
В парашостане, боятся войны.
Когда ИХ будут физдить, а они ответить не смогут. Вот этого они и боятся.
Размахивать флагами про несокрушимость, конечно можно, но!
Но, даже их вонючие офицуцеры, открыто признают, способность сопротивляться против НАТО в районе первых 20-30 минут. Это очень активно. А потом резко всё выключится.
Не только электричество, но и освещение в глазах.
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23.04.2021 22:58 Відповісти
Почитайте коменты в Фейсбуке, Твиттере, на сайтах внутренних РФ там где вдруг возникает тема войны именно с нами! Ребятки-октябрятки---там сюр идиотов! Читать не реально. Грязь, тупость, скотство, мстительность, зоологическая ненависть к нам! Во всех регионах. И по Казани, Уфе не православные где. Гудков пнёт буру или врёт по заказу---или феерический профан.
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23.04.2021 23:22 Відповісти
они всегда такие были еще при Совдепии и Рос. империи, и не только к Украине, нападкам подвергались и страны Балтии, обзывали фашистами еще до войны и сейчас подвергаются.
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24.04.2021 00:25 Відповісти
не зря у нас закрыли ВКонтакте и Однокласники и до сих пор не открыли при Зеле
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24.04.2021 00:27 Відповісти
"загадочная русская душа", "хотят ли русские войны?"
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24.04.2021 00:28 Відповісти
РОССИЯ КРЫСА ЗАГНАННАЯ В УГОЛ !)
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24.04.2021 05:50 Відповісти
Старо придание, но верится с трудом.
У себя не хотят - а вот других убивать это хоть завра.
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24.04.2021 07:16 Відповісти
Чого кацам боятися війни, замість них воюють буряти, якути і інші національності.
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24.04.2021 07:37 Відповісти
черговий кацапський "поводир".
не дивує, що лайно-шустер тягне до свого етеру кацапських "замирювателів".
все росіяни хочуть: й поглинення України; й відродження совка/російської імперії; й знищення українців. та й війну проти нас вони бачуть як легку прогулянку, а тому геть не проти.
дивитесь всяке лайно, слухаєте кацапську наволоч та шустера (тьфу), як істину, а потім обираєте малороських недоумків.
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24.04.2021 07:57 Відповісти
Гудков не із таких. Він за Кримнаш не голосував у їхній дурдумі, яка взагалі в принципі нічого не вирішує. Адекватні люди там звичайно є, десь може 0,01%.
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24.04.2021 09:19 Відповісти
з таких.
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24.04.2021 20:07 Відповісти
 
 