Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: росіяни бояться війни і не хочуть її

Влада РФ не зважиться розв'язати велику війну проти України, тому що її в цьому не підтримує російський народ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вийшло зараз незалежне соціологічне дослідження "Левада-центру", де називаються основні страхи росіян. Один із ключових страхів росіян зараз - це страх війни, це треба розуміти", - розповів він.

Гудков уточнив, що війни, згідно з опитуваннями, бояться 68-70% росіян. При цьому влада в РФ намагається використовувати імперські настрої, щоб зупинити падіння свого рейтингу.

"Плюс санкції нові, які вводить Захід, і вони хочуть, напевно, зупинити ці санкції або використовувати ось цю загрозу війни як такий спосіб шантажу Заходу, щоб Путіна, мабуть, повернули за стіл переговорів, оскільки він перетворився останнім часом на світового ізгоя", - пояснив Гудков.

"Мені було зрозуміло, що війни ніякої оголошено не буде. Але при цьому я розумію, що Путіну вигідно створювати такі загрози, тому що ... він хоче, щоб Україна не була успішною. Україна зробила європейський вибір, а Путін зробив вибір цілком протилежний, будує диктатуру", - додав він.

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