Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: росіяни бояться війни і не хочуть її
Влада РФ не зважиться розв'язати велику війну проти України, тому що її в цьому не підтримує російський народ.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас вийшло зараз незалежне соціологічне дослідження "Левада-центру", де називаються основні страхи росіян. Один із ключових страхів росіян зараз - це страх війни, це треба розуміти", - розповів він.
Гудков уточнив, що війни, згідно з опитуваннями, бояться 68-70% росіян. При цьому влада в РФ намагається використовувати імперські настрої, щоб зупинити падіння свого рейтингу.
"Плюс санкції нові, які вводить Захід, і вони хочуть, напевно, зупинити ці санкції або використовувати ось цю загрозу війни як такий спосіб шантажу Заходу, щоб Путіна, мабуть, повернули за стіл переговорів, оскільки він перетворився останнім часом на світового ізгоя", - пояснив Гудков.
"Мені було зрозуміло, що війни ніякої оголошено не буде. Але при цьому я розумію, що Путіну вигідно створювати такі загрози, тому що ... він хоче, щоб Україна не була успішною. Україна зробила європейський вибір, а Путін зробив вибір цілком протилежний, будує диктатуру", - додав він.
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Дай Боже! Щоб ще би-биська не був посередником
Здається рашка нас вже конкретно дістала
И вам ответит сатана: везде где русский - там война.
а кабаєв навіть не згадав в свєму "обращєнії к фєдєральному...."
ПС ***** вірити не можна. там вже ботекс зробив повне "імпортозамєщєніє" мозгу...
у нас национальная акция - Подбей кацапский танк - пообедай бесплатно в Макдональдсе!
_Чепухня слащавая! Плевать маньяку путлеру что там не поддержит народ. Этот народ не имеет права власть на выборах избирать, так что власть от народа не зависит и не контролируется им.
А буряти рузькія??
🤣🤣
уволившись в запаспривёз в
деревню … новый унитаз,расхвастался, мол это не дерьмо -
на нём... с
«Яны Капу» стоит клеймо !
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
А ТЕ ЩО НЕ ХОЧУТЬ ВОЮВАТИ НЕ ВІРЮ,
ВІДЕО ГАРНО ВІДПОВІДАЄ НА ЦЕ ПИТАННЯ -
https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30 Хотят ли русские войны?
https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
а то с прилавков и боярышник исчезнет
Боятся-не боятся.
Тут, вопрос в другом.
В парашостане, боятся войны.
Когда ИХ будут физдить, а они ответить не смогут. Вот этого они и боятся.
Размахивать флагами про несокрушимость, конечно можно, но!
Но, даже их вонючие офицуцеры, открыто признают, способность сопротивляться против НАТО в районе первых 20-30 минут. Это очень активно. А потом резко всё выключится.
Не только электричество, но и освещение в глазах.
У себя не хотят - а вот других убивать это хоть завра.
не дивує, що лайно-шустер тягне до свого етеру кацапських "замирювателів".
все росіяни хочуть: й поглинення України; й відродження совка/російської імперії; й знищення українців. та й війну проти нас вони бачуть як легку прогулянку, а тому геть не проти.
дивитесь всяке лайно, слухаєте кацапську наволоч та шустера (тьфу), як істину, а потім обираєте малороських недоумків.