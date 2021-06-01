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Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка

Новости Цензор.НЕТ Общество

Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка

Болградская окружная прокуратура (Одесская область) подала в суд иск с просьбой признать недействительным и противоправным решение от 25 июля 2013 о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом говорится в предоставленном прокуратурой ответе на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в офисе Уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что на май 2021 в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Речь идет о Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской областях.

Луганская областная прокуратура в ответ на запрос привела перечень органов местного самоуправления региона, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального.

Читайте: Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь

У прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не предусматривает предоставления решениями местных советов любым языкам статуса региональных на любой части территории Украины.

Также читайте: Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
В Болградском районе болгар намного больше, чем москалей. При этом там топят за мацкальский, а не за болгарский. Уши }{уйла там видны невооружённым глазом. Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка - Цензор.НЕТ 6791
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01.06.2021 23:15
+7
Мовне питання ,це елемент гібридної війни !!! Для україномовних, свідомих громадян України такого питання не існує !!!)))
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01.06.2021 23:15
+7
"Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."

Т.Г.Шевченко.Прокуратура Одеської області хоче через суд скасувати регіональний статус російської мови - Цензор.НЕТ 9365
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02.06.2021 01:19
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В Болградском районе болгар намного больше, чем москалей. При этом там топят за мацкальский, а не за болгарский. Уши }{уйла там видны невооружённым глазом. Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка - Цензор.НЕТ 6791
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01.06.2021 23:15 Ответить
як не як, болгари касапам дали свою мову - "русский язик" Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка - Цензор.НЕТ 9133
староболгарська мова - як мова православних текстів і релігійних культів. Вся ця суміш у результаті і стала основою для нинішньої російського мови, що збігається в лексиці тільки на 30-40% з іншими слов'янськими мовами. Сьогодні російські лінгвісти в основному зводять витоки ******** російської мови тільки до двох складових: це народна мова Росії (аж ніяк не слов'янська, а слов'яно-фінський койне з великим тюркським і монгольським впливом) - і староболгарська, воно ж «церковнослов'янська». В якості третьої мови Росії можна назвати ******* літературну російську мову, яка є штучним кабінетним винаходом, таким собі «есперанто» на основі двох вказаних вище мов-джерел.
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01.06.2021 23:26 Ответить
Мовне питання ,це елемент гібридної війни !!! Для україномовних, свідомих громадян України такого питання не існує !!!)))
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01.06.2021 23:15 Ответить
нада абъяснить болградцким таварисчам, чта язык - эта чиста гастранамичский прадукт,
и пусть эти гниды - исчут язык в магазинах !
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01.06.2021 23:23 Ответить
Мені більше подобається заливний говяжий язик.
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01.06.2021 23:25 Ответить
Других проблем больше в Одесской области нет.... Браво!!
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01.06.2021 23:43 Ответить
Є, і завжди будуть як і всюди. А ти чого так за нас хвилюєшся свинособака?
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02.06.2021 10:09 Ответить
"Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."

Т.Г.Шевченко.Прокуратура Одеської області хоче через суд скасувати регіональний статус російської мови - Цензор.НЕТ 9365
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02.06.2021 01:19 Ответить
Народные избранники не смогли отменить?
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02.06.2021 08:32 Ответить
Що в нас за влада ? в 2018 році КС скасував закон кк про регіональні мови ,в 2019 році ВР був прийнятий закон про українську державну мову,до того і обласна прокуратутура відмінила закон кк ,в нас закони загальнодержавні діють чи ні?
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02.06.2021 09:29 Ответить
 
 