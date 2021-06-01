Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка
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Болградская окружная прокуратура (Одесская область) подала в суд иск с просьбой признать недействительным и противоправным решение от 25 июля 2013 о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Об этом говорится в предоставленном прокуратурой ответе на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Ранее в офисе Уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что на май 2021 в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Речь идет о Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской областях.
Луганская областная прокуратура в ответ на запрос привела перечень органов местного самоуправления региона, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального.
У прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не предусматривает предоставления решениями местных советов любым языкам статуса региональных на любой части территории Украины.
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староболгарська мова - як мова православних текстів і релігійних культів. Вся ця суміш у результаті і стала основою для нинішньої російського мови, що збігається в лексиці тільки на 30-40% з іншими слов'янськими мовами. Сьогодні російські лінгвісти в основному зводять витоки ******** російської мови тільки до двох складових: це народна мова Росії (аж ніяк не слов'янська, а слов'яно-фінський койне з великим тюркським і монгольським впливом) - і староболгарська, воно ж «церковнослов'янська». В якості третьої мови Росії можна назвати ******* літературну російську мову, яка є штучним кабінетним винаходом, таким собі «есперанто» на основі двох вказаних вище мов-джерел.
и пусть эти гниды - исчут язык в магазинах !
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."
Т.Г.Шевченко.