Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка

Болградская окружная прокуратура (Одесская область) подала в суд иск с просьбой признать недействительным и противоправным решение от 25 июля 2013 о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом говорится в предоставленном прокуратурой ответе на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в офисе Уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что на май 2021 в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Речь идет о Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской областях.

Луганская областная прокуратура в ответ на запрос привела перечень органов местного самоуправления региона, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального.

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У прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не предусматривает предоставления решениями местных советов любым языкам статуса региональных на любой части территории Украины.

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