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Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь

Николаевская областная прокуратура направила исковое заявление в Николаевский окружной административный суд о признании противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева".

Об этом говорится в письме Николаевской областной прокуратуры в ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Информацией от 22.02.2021 года городским советом сообщено, что проект решения городского совета" О признании утратившим силу решения совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г.. Николаева" планируется рассмотреть на очередной сессии совета. В то же время, заседания сессий городского совета неоднократно переносились, а на заседании, которое состоялось 20.05.2021, соответствующее решение не принято. Учитывая изложенное, поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 пока действует, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление", - говорится в письме прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь

"Депутаты Николаевского городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - то есть полтора года назад. В связи с этим я дважды обращался в ГПУ с просьбой обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение", - отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он также также сообщил, что по информации, которой располагает секретариат уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровской и Луганской областных советов, Болградского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.

Также читайте: Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка
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Топ комментарии
+18
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 3743
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31.05.2021 19:00
+15
Глазовий Павло Прокопович
Кухлик
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він: - Покажіть кухлик той, що з краю.
Продавщиця: - Что? Чево? Я не понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлик здєсь, єслі ето кружка.
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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31.05.2021 18:48
+9
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 2414
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31.05.2021 19:19
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Глазовий Павло Прокопович
Кухлик
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він: - Покажіть кухлик той, що з краю.
Продавщиця: - Что? Чево? Я не понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлик здєсь, єслі ето кружка.
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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31.05.2021 18:48 Ответить
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 4662
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31.05.2021 18:59 Ответить
В Мькколаєві, по-вашому.
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31.05.2021 19:00 Ответить
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 3743
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31.05.2021 19:00 Ответить
І косоворотки нема ! Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 9581
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31.05.2021 19:20 Ответить
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 2414
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31.05.2021 19:19 Ответить
-На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - орло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.І
паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП різні ( єрмаки, пенделі) так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ - Юудє в Ростов.
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31.05.2021 21:25 Ответить
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7143
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31.05.2021 21:49 Ответить
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8251
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31.05.2021 21:49 Ответить
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5170
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31.05.2021 21:51 Ответить
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7923
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31.05.2021 21:52 Ответить
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2427
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31.05.2021 21:53 Ответить
 
 