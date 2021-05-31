Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь
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Николаевская областная прокуратура направила исковое заявление в Николаевский окружной административный суд о признании противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева".
Об этом говорится в письме Николаевской областной прокуратуры в ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.
"Информацией от 22.02.2021 года городским советом сообщено, что проект решения городского совета" О признании утратившим силу решения совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г.. Николаева" планируется рассмотреть на очередной сессии совета. В то же время, заседания сессий городского совета неоднократно переносились, а на заседании, которое состоялось 20.05.2021, соответствующее решение не принято. Учитывая изложенное, поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 пока действует, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление", - говорится в письме прокуратуры.
"Депутаты Николаевского городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - то есть полтора года назад. В связи с этим я дважды обращался в ГПУ с просьбой обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение", - отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Он также также сообщил, что по информации, которой располагает секретариат уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровской и Луганской областных советов, Болградского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.
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Кухлик
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він: - Покажіть кухлик той, що з краю.
Продавщиця: - Что? Чево? Я не понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлик здєсь, єслі ето кружка.
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП різні ( єрмаки, пенделі) так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ - Юудє в Ростов.