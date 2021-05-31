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Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь

Миколаївська обласна прокуратура скерувала позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправним та нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва".

Про це йдеться у листі Миколаївської обласної прокуратури у відповідь на звернення Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"Інформацією від 22.02.2021 міською радою повідомлено, що проект рішення міської ради "Про визнання таким, що втратило чинність рішення ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва" планується розглянути на черговій сесії ради. Водночас, засідання сесій міської ради неодноразово переносились, а на засіданні, що відбулось 20.05.2021, відповідне рішення не прийнято. Враховуючи викладене, оскільки рішення ради від 21.08.2012 №19/4 наразі є чинним, обласною прокуратурою, з метою визнання його протиправним та нечинним, до Миколаївського окружного адміністративного суду скеровано відповідну позовну заяву", - сказано у листі прокуратури.

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"Депутати Миколаївської міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - тобто півтора роки тому. У зв'язку з цим я двічі звертався до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення", - наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він також повідомив, що за інформацією, яка є у розпорядженні секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.
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Топ коментарі
+18
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 3743
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31.05.2021 19:00
+15
Глазовий Павло Прокопович
Кухлик
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він: - Покажіть кухлик той, що з краю.
Продавщиця: - Что? Чево? Я не понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлик здєсь, єслі ето кружка.
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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31.05.2021 18:48
+9
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 2414
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31.05.2021 19:19
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Глазовий Павло Прокопович
Кухлик
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він: - Покажіть кухлик той, що з краю.
Продавщиця: - Что? Чево? Я не понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлик здєсь, єслі ето кружка.
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чєму мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
показати весь коментар
31.05.2021 18:48 Відповісти
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 4662
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31.05.2021 18:59 Відповісти
В Мькколаєві, по-вашому.
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31.05.2021 19:00 Відповісти
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 3743
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31.05.2021 19:00 Відповісти
І косоворотки нема ! Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 9581
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31.05.2021 19:20 Відповісти
Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 2414
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31.05.2021 19:19 Відповісти
-На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - орло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.І
паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП різні ( єрмаки, пенделі) так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ - Юудє в Ростов.
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31.05.2021 21:25 Відповісти
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7143
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31.05.2021 21:49 Відповісти
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8251
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31.05.2021 21:49 Відповісти
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5170
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31.05.2021 21:51 Відповісти
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7923
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31.05.2021 21:52 Відповісти
Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2427
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31.05.2021 21:53 Відповісти
 
 