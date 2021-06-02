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Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник
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С Алексеем Чертковым все в порядке. Детали его исчезновения и обнаружения будут известны завтра.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, Чертков цел, жив и здоров. Что именно с ним случилось, обещают сообщить завтра.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова.
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+10 Lion Dreams
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Для всех станет неожиданностью смягчение формулировки "исчезновение" ))
Ой, ти , нене моя рiдна, Украiночко моя,
Ти трояндою розквiтнеш, Зоренька зiйде твоя.
Недругiв i супостатiв хай затьмить твоя краса.
Пелюсточки ти розпустиш: освiжить тебе роса.
I в сiм*i великiй, новiй Будемо тебе плекать.
Не хвилюйся, наша Леле, Прийде час перемагать.
Але дійсно цікаво, що ж сталось.
One Way Ticket
Bahama Mama
Єго питалі..
Службове розслідування.
Атестаційної комісія.
Висновок про недоцільність подальшого проходження служби.
Наказ про звільнення.
..."и свабоден, как трусьі без резинки"...
Первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, капитана первого ранга Алексея Черткова объявили в розыск.
Об этом пресс-центр регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины проинформировал в Facebook во второй половине дня 2 июня.
Из-за пропажи офицера открыли уголовное производство.