РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13669 посетителей онлайн
Новости Происшествия
42 582 65
Госпогранслужба (5399) Одесса (7378) пропавший без вести (103)

Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник

С Алексеем Чертковым все в порядке. Детали его исчезновения и обнаружения будут известны завтра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Чертков цел, жив и здоров. Что именно с ним случилось, обещают сообщить завтра.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Интересная история... Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник - Цензор.НЕТ 2522
показать весь комментарий
02.06.2021 00:25
+12
Шпийонкі с крєпкім тєлом???
Єго питалі..
показать весь комментарий
02.06.2021 06:17
+10
Неизвестно, что с ним делали, кто делал, и какие последствия
показать весь комментарий
02.06.2021 00:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересная история... Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник - Цензор.НЕТ 2522
показать весь комментарий
02.06.2021 00:25 Ответить
Детали его исчезновения и обнаружения будут удивят нас завтра.
Для всех станет неожиданностью смягчение формулировки "исчезновение" ))
показать весь комментарий
02.06.2021 00:27 Ответить
Типо, отрабатывали на нем тренировку его исчезновения?
показать весь комментарий
02.06.2021 01:30 Ответить
А мож и ноги делал - фамилия к тому предрасполагает.
показать весь комментарий
02.06.2021 01:43 Ответить
Твое имя "предрасполагает", что ты Лукашенко. А имя Лукашенко предрасполагает, что он Македонский. Что ты сказать то хотел?
показать весь комментарий
02.06.2021 02:37 Ответить
Да , вы - правы... много загадок в этом деле.
показать весь комментарий
02.06.2021 02:46 Ответить
Про загадки узнаем со временем, А судить по фамилии..., Вон у Зеленского свой Шевченко был, и что?
показать весь комментарий
02.06.2021 03:05 Ответить
Вы думаете Шевченко-футболист - не вата?
показать весь комментарий
02.06.2021 03:10 Ответить
Я имел в виду кобзаря.
показать весь комментарий
02.06.2021 03:12 Ответить
...не меня случайно имеете ввиду , бо я - кобзарь -любитель?

Ой, ти , нене моя рiдна, Украiночко моя,
Ти трояндою розквiтнеш, Зоренька зiйде твоя.
Недругiв i супостатiв хай затьмить твоя краса.
Пелюсточки ти розпустиш: освiжить тебе роса.
I в сiм*i великiй, новiй Будемо тебе плекать.
Не хвилюйся, наша Леле, Прийде час перемагать.
показать весь комментарий
02.06.2021 03:26 Ответить
Фамилия иногда показывает свойство человека, которое передается по наследству или во внешности, или в характере.
показать весь комментарий
02.06.2021 06:20 Ответить
Заінтріговалі.. Нєужто, в озєрє плєскался, на работу нє пошёл?
показать весь комментарий
02.06.2021 00:36 Ответить
В Одесі море є, якщо що!
Але дійсно цікаво, що ж сталось.
показать весь комментарий
02.06.2021 01:22 Ответить
Заплєскался в Чёрном море, про работу подзабыл..
показать весь комментарий
02.06.2021 01:27 Ответить
Та типун вам на ваш языг... Я - скока в Одессе , ни разу не купался в море: городские фекалии прямо в прибрежные воды, большущие корабли , тоже не хило гадят. Ну а после дождя, там такой букет гуляет на пляжах, шо мама не горюй. ГЫДУЮ...
показать весь комментарий
02.06.2021 01:35 Ответить
Тока на Сицилии или в Шри-Ланке. Или на совсем отшибных местах - сравнительно чистая вода. Но тока шобы там не было навоза немочных , с разными там язвами.
показать весь комментарий
02.06.2021 01:39 Ответить
Щось ви не надто схожі на одесита. Як кажуть в Адєссє - мєста нада знать!
показать весь комментарий
02.06.2021 01:40 Ответить
Я имел ввиду прибрежные воды черноморского болота, особенно в районе Одессы... Но кому до смаку, гоу то форвард. Чего не скажешь о местах, которые не только нужно знать , но и протестировать (на чумную палочку и другие бациллы)... 1 вэй тикет - Багама-мама:
One Way Ticket

Bahama Mama
показать весь комментарий
02.06.2021 01:57 Ответить
На худой конец - Средиземка... La Isla Bonita
показать весь комментарий
02.06.2021 02:06 Ответить
Сейчас у вас флаг Гонконга? Вообще Одесса - конкурент Крыму. И очень хороший конкурент со своими песчаными пляжами . Поэтому некоторые пытаются понизить значение пляжей Одессы.
показать весь комментарий
02.06.2021 06:34 Ответить
Только хотел сказать. Особенно кацапские СМИ даже в 90х перед началом сезона какую нибудь хню про Одессу запускали у себя.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:46 Ответить
На фото пляжей Гонконга людей- что селедок в бочке. Китайцы...
показать весь комментарий
02.06.2021 06:41 Ответить
Ми два роки прожили під Феодосією - купалися в морі аж двічі! Після другого разу перестали - хлопці "ГСМ-щикам" у лабораторію привезли прибережної води: дівчата потім спитали: "І ви ще у цих сцяках купалися?!"
показать весь комментарий
02.06.2021 04:13 Ответить
следов ваэелина не обнаружено.
показать весь комментарий
02.06.2021 02:25 Ответить
во рту вазелин не обязателен
показать весь комментарий
02.06.2021 05:46 Ответить
Ну, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
показать весь комментарий
02.06.2021 06:57 Ответить
Неизвестно, что с ним делали, кто делал, и какие последствия
показать весь комментарий
02.06.2021 00:52 Ответить
Забухал....
показать весь комментарий
02.06.2021 01:23 Ответить
Уже сам факт, что оперативно подняли тревогу о "пропаже" и подключились к поиску- в наше время это жирный + !
показать весь комментарий
02.06.2021 01:32 Ответить
Взгляд ФСБ-шника. Это точно наш чел? Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник - Цензор.НЕТ 9269
показать весь комментарий
02.06.2021 02:22 Ответить
судя по тексту новости , придумывают что сказать и жалеют о том, что сказали
показать весь комментарий
02.06.2021 02:38 Ответить
Обіймав сучку
показать весь комментарий
02.06.2021 12:39 Ответить
Шпийонкі с крєпкім тєлом???
Єго питалі..
показать весь комментарий
02.06.2021 06:17 Ответить
"Аліса, я ім нічєво нє сказал... "(С)
показать весь комментарий
02.06.2021 06:46 Ответить
Версия похищения инопланетянами, как Чауса, не рассматривается? Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник - Цензор.НЕТ 4957
показать весь комментарий
02.06.2021 06:22 Ответить
Зачем этот комментаторский зуд на голом месте, я бы его умножил на ноль..
показать весь комментарий
02.06.2021 07:20 Ответить
Бьітовуха очами змі)))
показать весь комментарий
02.06.2021 07:30 Ответить
Пацан, а не Кап1!
показать весь комментарий
02.06.2021 08:10 Ответить
Залежался у любовницы, а жена подняла шум. Зниклий начштабу загону морської охорони Держприкордонслужби Чертков знайшовся, - джерело - Цензор.НЕТ 4718
показать весь комментарий
02.06.2021 08:31 Ответить
Ждем відосік
показать весь комментарий
02.06.2021 08:38 Ответить
Видно, неудачно опохмелился. А Министерство Обороны уже приготовило версию об инопланетянах.
показать весь комментарий
02.06.2021 08:44 Ответить
ну-ну.!..сценаристы-сказочники ваш выход ! ))))
показать весь комментарий
02.06.2021 08:54 Ответить
Забухал небось в сауне с шлюхами. Ну, такое...с кем не бывает.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:28 Ответить
Звичайний "не вихід на службу без поважних причин".
Службове розслідування.
Атестаційної комісія.
Висновок про недоцільність подальшого проходження служби.
Наказ про звільнення.
..."и свабоден, как трусьі без резинки"...
показать весь комментарий
02.06.2021 10:51 Ответить
Зниклий начштабу загону морської охорони Держприкордонслужби Чертков знайшовся, - джерело - Цензор.НЕТ 5926
показать весь комментарий
02.06.2021 11:33 Ответить
Амнезія, тут помню, а тут не помню ... Важкий випадок Зниклий начштабу загону морської охорони Держприкордонслужби Чертков знайшовся, - джерело - Цензор.НЕТ 5738
показать весь комментарий
02.06.2021 12:47 Ответить
С такой фамилией и не найтись!?
показать весь комментарий
02.06.2021 15:02 Ответить
Чую чуйкою, що зникає він так не вперше. І нині галас вчинили щоб хутко його позбутися без зайвих питань.
показать весь комментарий
02.06.2021 15:56 Ответить
Ничего подобного! Его не нашли ещё!
показать весь комментарий
02.06.2021 16:27 Ответить
Да, пишут, что не нашли. Но вроде два раза появлялся дома, нетрезвый...
показать весь комментарий
02.06.2021 16:34 Ответить
https://gazeta.ua/articles/np/_drugu-dobu-shukayut-zniklogo-nachalnika-shtabu-morskoyi-ohoroni/1035371
показать весь комментарий
02.06.2021 16:35 Ответить
Хорошо. А то я за него уже волноваться начал.
показать весь комментарий
02.06.2021 18:56 Ответить
С Алексеем Чертковым все в порядке. Детали его исчезновения и обнаружения будут известны завтра - а завтра уже подходит к концу дня. А новостей/деталей исчезновения как не было, та к и нет. 02/06/21 19:15
показать весь комментарий
02.06.2021 19:15 Ответить
Какая радость, что нашёлся, довольна жена, довольны дети и друзья, а что, разве не так???
показать весь комментарий
02.06.2021 19:19 Ответить
///
Первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, капитана первого ранга Алексея Черткова объявили в розыск.
Об этом пресс-центр регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины проинформировал в Facebook во второй половине дня 2 июня.
Из-за пропажи офицера открыли уголовное производство.
показать весь комментарий
02.06.2021 21:29 Ответить
Тарелка вкрала---миска вернула! теперь всех насквозь видеть будет!
показать весь комментарий
02.06.2021 21:42 Ответить
Раз нашелся то ему бы не мешало на сутки в особом отделе пропасть..но у нас нет особого отдела это либо дебилы неудачники отправленные в войска либо агенты рашки ((((
показать весь комментарий
02.06.2021 21:56 Ответить
Если журналисты не раскопают никто никогда не узнает правду.
показать весь комментарий
12.06.2021 11:17 Ответить
 
 