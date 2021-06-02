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В Украине скоро появится новый род войск, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине скоро появится новый род войск, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в Украине скоро появится новый вид войск – кибервойска.

Об этом он заявил во время визита в Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО в Facebook.

"Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие и обмен опытом в этом вопросе крайне важен", - сказал Данилов, добавив, что актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

В свою очередь главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариус Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между нашими странами, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.

Также Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность усиления практического сотрудничества в области кибербезопасности. В этом контексте Данилов отметил, что Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов", учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояния с конвенционного в кибернетическое поле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности

Министр обороны Литвы в свою очередь отметил, что вклад Украины в обеспечение безопасности региона является ценным, а также важность "мобилизации международной поддержки Украины".
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Топ комментарии
+22
Ракетная программа просрана, заводы на грани закрытия, а эти шмаркли то университеты строят то новые войска придумывают
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02.06.2021 08:25
+15
Я думала рота клованів В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7298
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02.06.2021 08:25
+13
та кто бы сомневался. закон, как на раше, про "отобрать телеканалы у олигархов", уже есть. теперь нужны войска, которые будут отлавливать в сети репостеров с критикой главзебила.
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02.06.2021 08:20
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диванный В Украине скоро появится новый род войск, - Данилов - Цензор.НЕТ 6510
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02.06.2021 08:11 Ответить
диванные появились с появлением интернета.
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02.06.2021 08:23 Ответить
Ты сам себя палишь, сметунишка в коротких штанишках....)
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02.06.2021 08:39 Ответить
о, а вот и мой фанат из белопаРашы
зы что ты тут так рано делаешь? утреннюю молитву лукашеску сотворить не забыл? за цветами сбегал? или тебя сегодня пораньше на смену заслали гадить в Украине?
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02.06.2021 08:44 Ответить
Потрібні війська Безпілотних засобів розвідки та ураження!
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02.06.2021 08:45 Ответить
Не позорься.Ты,зебилятко,этой ересью пытаешься оправдать свою трусость?)) Ты же говорил мы не вы и даже не чеченцы....в любое время его......что ещё не наступило?(
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02.06.2021 08:49 Ответить
давай, дурачек, спой еще, твои визги из позы раком так забавно выглядят
зы там вам лукашеску пообещал вчера, если будете трепыхаться, ***** в течении суток армию кацапов нагонит.
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02.06.2021 08:53 Ответить
Это ты вместо ЗЕля должен уйти так гундосишь....а как рубаху рвал...да мы да если только.....балаболки вы пустые по ФАКТу ( Шел бы ты спать пьяница...
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02.06.2021 09:12 Ответить
а еще ***** предложило и мусорами подмогти. но лукашеску отказал, сказал, что мусоров своих хватает, чтобы тебеподобное стадо молча стояло в стойле и жевало, гадило по приказу и только в разрешенное время
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02.06.2021 12:06 Ответить
Да, но он был неофициальный!
А теперь создали "Президентский университет", при нем будет военная кафедра....и диванные войска, займут свое заслуженное место рядом с артиллерией и спецназом В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7024
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02.06.2021 09:51 Ответить
Армия в смартфоне, приложение для четырежды откосивших В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 8475
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02.06.2021 10:12 Ответить
Вглазасмотрительные? Мироискательные?
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02.06.2021 08:13 Ответить
Не сриляющие 🤦🙄🤣
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02.06.2021 08:13 Ответить
А можно будет заниматься фишингом граждан росейской *********, шоб не было уголовной ответственности?
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02.06.2021 08:16 Ответить
Не только можно, но и нужно.
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02.06.2021 08:55 Ответить
Цирковые?
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02.06.2021 08:17 Ответить
Кибер Войны уже начались и зачатки кибер- машин .
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02.06.2021 08:18 Ответить
та кто бы сомневался. закон, как на раше, про "отобрать телеканалы у олигархов", уже есть. теперь нужны войска, которые будут отлавливать в сети репостеров с критикой главзебила.
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02.06.2021 08:20 Ответить
Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие

Бред.
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02.06.2021 08:22 Ответить
Тупі довбодятли типу зеплісняви страшніші ніж "атомна війна"(уляна супрун).
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02.06.2021 09:17 Ответить
Я думала рота клованів В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7298
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02.06.2021 08:25 Ответить
В рудих перуках та ботах з закрученими носками😂😂😂.
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02.06.2021 08:36 Ответить
То були б "потєшниє войска".
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02.06.2021 10:56 Ответить
вже декілька рот клованів сидять в ВР, ОП та міністерствах.
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02.06.2021 12:11 Ответить
Ракетная программа просрана, заводы на грани закрытия, а эти шмаркли то университеты строят то новые войска придумывают
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02.06.2021 08:25 Ответить
На расее?? )))
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02.06.2021 11:14 Ответить
Умник почитаю про ситуацию на Павлоградском заводе, единственном который делает ракетное топливо в стране.
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02.06.2021 12:14 Ответить
бойові клоуни піаніноносці ?
а кібербезпекою наче спеціальний відділ полюції займається, нащо дублювати.
Чи може ми своє Ольгіно для зеШмарклі будуємо ?))
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02.06.2021 08:34 Ответить
Ну тільки Рибніков описав це все 😂😂😂. Будуть сидіти і пдрщьь. Бабах! Траттата! Пжрщь!😂😂
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02.06.2021 08:39 Ответить
Я вижу что конкурс дебильных идей зевласти продолжается. Создается интрига: кто же будет обладателем приза и каков он будет. (про дерибан бюджета ни слова...)
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02.06.2021 08:42 Ответить
А це "крутіше "диджиталізації"?
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02.06.2021 08:42 Ответить
Рибнікову потрібно щось написати про те як вони всією шоблою повісились, потопились, по вискакували з вікон!! Що не напише вони те і роблять через тиждень😂😂.
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02.06.2021 08:45 Ответить
Я так розумію, що "новіє ліца" тепер будуть в танчики грати та зарплатню отримувати за це? Феєрично!

П.С. Ще й УБД отримають, чому б ні?
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02.06.2021 08:54 Ответить
а нового секретаря РНБО ні-так жаль...
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02.06.2021 08:56 Ответить
Я навіть знаю хто там служити буде. 1 адміністратор ( обслуга) цих всіх вояк ну і 5 бригад кібервоїнів (талановиті чада теперішніх "прости Господи" недоумків генералів). А Микола з села в окопі і не віртуальній війні буде!
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02.06.2021 09:03 Ответить
диванные уже как бы давно существуют, я так понимаю что речь идет таки о цирковых?
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02.06.2021 09:06 Ответить
Естрадно-циркових ,пздобольного жанру! В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5520
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02.06.2021 09:19 Ответить
В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 2015
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02.06.2021 10:27 Ответить
У коментарях просто якась вакханалія. Не до добра це.😁
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02.06.2021 10:30 Ответить
КібєрНАТО зеленський створює... А ракети до вільхи та нептунів створювати не бажає, богдана два роки забута була. Оборонні підприємства знов зупиненні і у боргах, робітники звільнені... Зате РНБО приймає якісь санкції проти спортмастера, а вірастюк той спортмастер з ювілеем вітає...
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02.06.2021 11:10 Ответить
Потешные полки ...
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02.06.2021 11:17 Ответить
Це так завуальвано ЗЕботоферма створюється на наши податки?!
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02.06.2021 11:37 Ответить
Как это у них всё стыкуется?!Кибер войска и налог на Гугл?! В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 6744
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02.06.2021 12:54 Ответить
Диванные войска уже десятки лет воюют и не требуют каких-то медалей и наград.С появлением смартфонов многие полегли и даже лежа продолжали воевать по ночам.Их подвиг бессмертен и останется на века.Может когда-то в их честь поставят монумент с вечным вайфаем
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02.06.2021 14:05 Ответить
В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7434
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03.06.2021 03:42 Ответить
хорошо. правилно.
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03.06.2021 05:54 Ответить
 
 