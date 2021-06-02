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Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" Хомчака, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в

Министр обороны Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" главкома ВСУ Хомчака

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Министр обороны Андрей Таран и главком ВСУ Руслан Хомчак практически не разговаривают и не встречаются друг с другом, никакого взаимодействия и координации в руководстве оборонного ведомства нет. Поскольку президент не уделяет серьезного внимания оборонным вопросам, министр, который пользуется поддержкой главы ОП Андрея Ермака, решил нанести новый удар по своему главному врагу. 28 мая на рассмотрение Кабмина Минобороны вынесло проект постановления по внесению изменений в положение о работе министерства, в котором любые организационные мероприятия и любые вопросы реформирования и развития ВСУ определяются исключительно... директивами министра обороны", - рассказал журналист.

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Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в войне Хомчака, - Бутусов 01

"Ранее положение предусматривало, что все директивы для министра и главкома ВСУ являются общими, выпускаются совместно. Таким образом, проект Тарана - это попытка замкнуть управление армией напрямую на себя и лишить Хомчака всякой самостоятельности. Таким образом, поскольку Верховный Главнокомандующий Зеленский неспособен организовать нормальное взаимодействие и устранить острейшие конфликты, министр хочет решить все проблемы и начать "рулить" самостоятельно, фактически лишив своего врага полномочий влиять на ситуацию", - детализировал журналист.

"И все это происходит кулуарно. Такое же ожесточенное противостояние происходит и на уровне подчиненных Тарану и Хомчаку аппаратов. Конфликты продолжаются уже больше года, но единственное, что сделал за это время Зеленский, - это запретил обоим врагам подавать друг на друга в суды и обвинять друг друга публично, а причину конфликтов не устранил. Явно борьба идет не за интеллектуальные решения, не за доктрины, не за попытки что-то лучше реформировать или исправить - эти вопросы вообще не дискутируются, их нет в повестке. Борьба идет за то, чтобы единолично докладывать президенту о происходящем, иметь "доступ к ушам" и единолично решать любые финансовые вопросы", - отметил Бутусов.

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"Трудно себе представить больший пофигизм и равнодушие к вопросам обороны во время войны. Этот бардак и отсутствие общения между министром и главкомом наносит тяжелый урон работе Минобороны. Рассмотрение проекта Тарана должно произойти на заседании Кабмина сегодня, посмотрим на результаты, но думаю, такие проекты дают полное представление о том, как Зеленский "наладил" управление обороной страны. Зато президент регулярно проводит фотосессии в форме, это для рейтинга важней", - резюмировал журналист.
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Топ комментарии
+36
Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6768
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02.06.2021 08:43
+32
Вывезти этиз деятелей в чисто поле, дать по палке в руки и пусть воюют до всырачки. А министерством и армией поставить руководить адекватных мужиков. Только кто из адекватных захочет в ЗЕленое измазаться? Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5312
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02.06.2021 08:40
+29
Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4067
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02.06.2021 08:51
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Вывезти этиз деятелей в чисто поле, дать по палке в руки и пусть воюют до всырачки. А министерством и армией поставить руководить адекватных мужиков. Только кто из адекватных захочет в ЗЕленое измазаться? Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5312
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02.06.2021 08:40 Ответить
Хомчак абсолютно нікчемний та бездіяльний у питаннях реформування армії, тому Тарану доручили займатись військовими реформами, це абсолютно логічно і зрозуміло! Раніше був бардак, не було одного відповідального і була колективна безвідповідальність! Тепер Таран відповідальний за військові реформи, з нього і спитають в результаті. Не бачу причин розводити зраду в Інтернеті через абсолютно нормальне перерозподілення повноважень командуючих Генштабу та керівників МОУ. Особисто мене абсолютно не влаштовувала спільна без/відповідальність міністра в Начгенштабу. Відповідальність завжди має конкретне прізвище!
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02.06.2021 08:57 Ответить
Для меня Таран это перец, подписавший документы на закупку ракетного вооружения для ЗСУ на 2020 год в декабре 2020-го года. И то только тогда, когда выборы в США выиграл Байден и запахло ответственностью за бездеятельность в вопросах обороны. А кто их этих двоих, Таран или Хомчак, молча сглотнул, когда бубочка украинские земли сепарам раздавала? А при ком, при Хомчаке или Таране, ЗСУ резко понизили стандарты питания личного состава? При обоих. Вот пусть собираются и вместе со славной командой зе-реформаторов валят нахер.
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02.06.2021 09:05 Ответить
Я не кажу що Таран гарний міністр оборони, але на фоні абсолютно бездіяльного Хомчака Таран хоч якісь рішення приймає і це краще ніж бездіяльність Хомчака! А якщо згадати порошенківських провальних ментів-міністрів Полторака, Гелетея, Авакова, то Таран на їх фоні взагалі виглядає професіоналом!
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02.06.2021 10:37 Ответить
Ты можешь гордиться Тараном, это твое право. Но военные говорят, что такого жесткого сваливания к совку и бюрократии в армии еще не было, как при Таране.
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02.06.2021 14:07 Ответить
...срочно нужен Гелетей..)
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02.06.2021 11:00 Ответить
два Гелетея!
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02.06.2021 11:50 Ответить
Хороший солдат. Тупой и преданный! Только нахрена такие генералы?
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02.06.2021 14:00 Ответить
Баран на полном серьезе считает, что в недофинансировании ЗСУ виноват ... МВФ! Международный Валютный Фонд, Карл!

На фоне идиота Барана, - Хомчак выглядит Энштейном, Маккивели и Гудерианом!
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02.06.2021 10:07 Ответить
Ну якась доля правди в цьому є. Світ не хоче воювати з Путіним, то могли б хоч профінансувати ЗСУ міжнародними грошима!
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02.06.2021 10:38 Ответить
В этом нет ни грамма правды, - это лишь дремучее невежество в совковой пустой башке министра Барана. Тупой пустоголовый преЗедент может выглядеть умным лишь на фоне еще более тупых министров. Имеем министра Барана, - спасибо, 73% зебилов. Навыбирали.
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02.06.2021 11:43 Ответить
Війна дорого коштує, західні країни є гарантами нашої безпеки після відмови від ядерної зброї, тому мають надати військову допомогу у війні з росією. Якщо не можуть або не хочуть надавати військову допомогу, то мають надату фінансову допомогу на ведення війни!
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02.06.2021 11:49 Ответить
Не надо натягивать сову на глобус, - Баран, - просто тупой идиот, как и его шеф. МВФ, - поддерживает макрофинансовый климат, он нефинансирует армии стран, для этого есть другие инструменты и целевые фонды. Такие кадры, - у них "Лига Плюща", у нас, - Лига КВН
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02.06.2021 11:59 Ответить
шота они не спешат с допомогой....
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02.06.2021 12:00 Ответить
І Хомчака і Тарана призначав клоун. Навіщо? Що далі? Це нормально для говнокомандувача?
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02.06.2021 11:21 Ответить
Хомчака давно потрібно змінити, він не тягне таку посаду! За ці роки нічого не зроблено по реформуванню ЗСУ!
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02.06.2021 11:50 Ответить
Выборы должны быть раз в год, и то я не уверен, что быдло быстро поумнеет.
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02.06.2021 09:44 Ответить
Казалось бы при чем тут Порошенко ...... Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 56
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02.06.2021 08:40 Ответить
А поди ж ты! Умудрился, барыга шокосоевый, честной-благородной зе-популяции в штаны настрать. Ох и хитрован этот Порошенко!
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02.06.2021 08:42 Ответить
Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6768
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02.06.2021 08:43 Ответить
"Пацани" не змогли "поділить кормушку"?!!!
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02.06.2021 08:41 Ответить
В точку - им не армия нужна а бабосы.Гнать всех троих деятелей от армии!
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02.06.2021 10:22 Ответить
достаточно одного..Зе говнюка...остальное само посыпется
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02.06.2021 11:12 Ответить
Гетьмани!
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02.06.2021 08:41 Ответить
Да они там оба «красавцы
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02.06.2021 08:43 Ответить
а , что ? все идет по плану дерма от СН ! вместо танков ремонт устаревшего металлолома , вместо ракет летающие бревна для тренировки , завод по производству ракет на грани , производства топлива для них - кердык ! все идет по плану рэфии ! очень даже успешно , некоторые падлы заработают на этом ордена " дружбы народов "
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02.06.2021 08:44 Ответить
"В верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого."

22.07.2020 г.

Обратите внимание на дату. Этой ситуации уже год ,а то и больше.
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02.06.2021 08:45 Ответить
Выгнать на фиг обоих, если для них личные амбиции важнее, чем вопросы обороны страны. Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4180
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02.06.2021 16:25 Ответить
Это прекрасно. Объявляйте всеобщую мобилизацию. У нас оказывается война не с засрашкой, а война тарана с хомчаком. Вставай страна огромная...
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02.06.2021 08:47 Ответить
Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4067
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02.06.2021 08:51 Ответить
Або: ходімо на передову - там полуницю продають!
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02.06.2021 09:22 Ответить
Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2249
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02.06.2021 09:29 Ответить
Пусть пару магазинов откроет на передовой и бесплатно хлопцам рошенки раздаёт, или только на клубничку бабок хватает?
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02.06.2021 09:39 Ответить
Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6655
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02.06.2021 09:50 Ответить
Будку для собаки своей построий, нищеброд.
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02.06.2021 13:43 Ответить
Такого ще не вистачало..
Щоб якась сопля керувала армією замість генерала.
Я вважаю, що зелене керівництво вже наробило всього того, за що можна і треба покарати на горло.
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02.06.2021 08:52 Ответить
я же уже писал....срочно нужен Гелетей)
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02.06.2021 11:03 Ответить
Кратко так: я, гений военной мысли слеплю тебе войско и его обеспечение так как я вижу с высоты совкового опыта, а ты, главнокомандующий иди и воюй. Если что-то пойдет не так, то ты и виноват.
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02.06.2021 08:56 Ответить
Герой. Семенченко мужественно прикрывал своей задницей бегство Хомчака
Задница генерала не пострадала.
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02.06.2021 09:05 Ответить
как голосовали - то и получили
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02.06.2021 09:18 Ответить
Помнится здесь же, после воцарения "найвелычнишого" и назначения Хомчака было много произнесено дифирамбов в адрес обеих. И как мы радовалисть, как в свою очередь мудрый Хомчак назначал "правильных" генералов, а "неправильных", назначенных Муженкой или еще кем, отправляли в небытие. Теперь вишь как оно обернулось...
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02.06.2021 09:24 Ответить
Та ****** уже эти совковые птеродактили своим поведением. Пускай застрелят друг друга.
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02.06.2021 09:25 Ответить
Якщо Хомчак - це креатура Коломойського, то Таран - креатура кремля. Якщо вони не спілкуються, то це означає, що ІВК і кремль не домовились. На відміну, від кремля і відповідних кіл в Америці, які ІВК "чомусь" переслідують. Мабуть того і переслідують, що ІВК не дав у 2014му поділити Україну відповідно непублічним домовленостям, за яких більша частина України відходила до Раші. Чий вплив на Зєлю переважить - ІВК, або антиукраїнський, ми побачимо по політичним рішенням Зєлі.
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02.06.2021 09:35 Ответить
Ты больной, парень. Понятно, шо твоя Косматая Вароффка- парнерша Коломойского и рука об руку грабили Украину. Но не понимать , шо США преследуют Коломойского за разворовывание через Приватбанк средств МВФ, а значит и средств американских налогоплательщиков, надо быть "Ванькой Сулымой", да еще сьевшим свои мозги.
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02.06.2021 10:14 Ответить
Ну ти ж сам бачиш, що не ліпеться. Бо не може якийсь приватний банк без змови з нацбанком щось там вкрасти. Навіть і долара не може. А переслідують чомусь тільки ІВК. Навіть його партнера Боголюбського не чипають. Тому, що Боголюбський не влазив в геополітику?
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02.06.2021 10:45 Ответить
Ваня напомню тебе тему - камаз завгара с налом вечнозелёных.... правда не факт шо именно
бабосы поехали именно в дыру не исключено шо порешали тему с...... не будем трогать боль-
ную тему, никуда они не поехали а тихо уплыли скажем через Молдову но.... проверить было
нужно и экспедиция по "защите отечества" укомплектовавшись ничего не подозревающими
добровольцами и патриотами под ментовской крышей и их же руководством ринулись на
долбасс где и попали в первый котёл.... так шо бэня ещё тот патриот....
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02.06.2021 12:10 Ответить
"...под мєнтовской кришей..."
_____________
А це нічого, що керували всіма угрупуваннями українців і в Іловайську і в Дебальцево генерали генштабу? І отримували з генштабу накази по спецзв'язку? І потім ці накази на містах втілювали? Де там Коломойський?
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02.06.2021 12:34 Ответить
ты забыл Ваня этим парадом командовал галантерей.....
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02.06.2021 12:36 Ответить
Гелетей був міноборони, Муженко - генштаб, а Коломойський - губернатор прифронтової області. А ще найбільший волонтер, бо більше всіх вклав в звільнення Донбасу від іхтамнетів. Йому було що втрачати? Так у кожного волонтера така сама мотивація. Тільки до планування військових операцій волонтери не мають ЖОДНОГО стосунку. Їх діяльність обмежена допоміжними, невійськовими діями.
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02.06.2021 13:33 Ответить
понимаешь Ваня для того что бы не было каши в размышлениях нужно точно определить
приоритеты участников так вот наша верхушка в качестве приоритета гонялась за чорным
налом который был уже спижжен и в наличии уже был виноватый - ялынкович.... а именно
"звильнялы" они чисто по дороге....
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02.06.2021 15:07 Ответить
Більше скажу. Петро добре знав про ці непублічні домовленості про поділ України. Тому він фактично злив Луганськ і Донецьк, організував казани в Іловайську і Дебальцево, евакуював лінію рошен з Маріуполя. І лінія зіткнення була б далеко на захід сьогодня, якщо б не ІВК і не його мотивовані батальони Дніпро. Але проблема не вирішена. Україна досі великою частиною проросійська, або совково-ковбасна. А заходу натофоби не потрібні. Тому Байден дасть добро на російську подальшу агресію. І щойно добудується ПП2 і перші російські впадуть на українські міста - як буде вести себе совкове населення? Буде вимагати від влади битись на смерть, чи буде вимагати капітуляцію, "щоб не було війни"? Ділема.
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02.06.2021 10:40 Ответить
Та просто ІВК - друг бабюлі, тому і текст в тебе такий.
Привіт Яценку.
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02.06.2021 11:32 Ответить
В неї багато "друзів", практично всі консенсусом, тому і сіла на зону замість президентства.
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02.06.2021 12:10 Ответить
А українофобне мурло яценко з нею теж "страждає"?
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02.06.2021 15:24 Ответить
Ну це звичайно все пояснює певній спільноті. Не те що, наприклад, відомий захисник руського міру О.Гончаренко в лавах "ЄС". Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2576
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02.06.2021 16:16 Ответить
правильно. пане Іване! І як тільки посмів Порох зрадити неньку Україну. не послухався ні він,ні турчинов категоричних вимог ЮВТ -Танки повинні стояти в "казармах", а то почали війну, росію не визнали агресором і !всьо пропало" Попереджували ж два однокласники -Патрушев і Іванов, особисто останній, "завтра будемо в Києві, якщо будете стріляти". Поки в Київ "завели" тільки одного -Єрмака.
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02.06.2021 13:27 Ответить
Та да. Весь склад РНБО проголосував одноголосно за "нездійснення збройного опору в Криму", а винувата тільки Юля. Яка і не голосувала, бо навіть не була членом РНБО, а тільки запрошеною без жодних повноважень. Ще й Єрмака на Юлю треба повісити. Всіх собак.
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02.06.2021 13:39 Ответить
Кейсу яценка достатньо, щоб зрозуміти, що таке юля.
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02.06.2021 15:25 Ответить
Як небагато вам потрібно, щоб скасувати так багато фундаментального.
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02.06.2021 16:18 Ответить
«Борьба идет за то, чтобы единолично докладывать президенту о происходящем, иметь "доступ к ушам" и единолично решать любые финансовые вопросы»

СОВОК ГРЕБАННЫЙ !!!! И Ермак его организовывает
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02.06.2021 09:38 Ответить
Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2293
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02.06.2021 10:05 Ответить
Во-первых он с его слов покинул сие поприще. Отчетов что он там насоветовал мы также не увидели.
Но следите за руками. Советником он был кого? Правильно - министра обороны. И что?
А то, что оно, теперь уже слегка... короче поняли, так вот теперь оно называет врагами головнокомандующего с министром обороны. Я так думаю что и для него министр обоорны враг.
Не Россию, заметьте, он врагом назвал, а двух "высокопосадовцев" врагами друг к другу
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02.06.2021 11:30 Ответить
просто чергова серія у трагікомедії "хроніка пікіруючого зе-мбордувальника"...
73% всоте вітаю вас, уродів-недоумків...
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02.06.2021 10:31 Ответить
тбаран проти хомчяка..
замість того, щоб вирішувати нагальні питання з підвищення обороноздатності, ці потвори ********* та плетуть інтриги..
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02.06.2021 10:33 Ответить
Зеление черти деребанят армию.
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02.06.2021 11:13 Ответить
А ИХ ВОЙНА ЗА КРЫСЯТНИЧЕСТВО !!!
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02.06.2021 11:21 Ответить
Чесно кажучи, висновки пана Бутусова виглядають дещо суб'єктивними. Як на мене, він штучно згущує фарби. Бо вертикаль підпорядкування в армії ніхто не відміняв. Інша справа, якщо ГК ЗСУ хотів більше автономії. Тож, якщо і говорити, що саме може нашкодити збройним силам, то це саме двовладдя. А має бути все ж таки один. Логічно, щоб це був саме міністр.
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02.06.2021 11:23 Ответить
бардак и хаос..... собственно и всё что нужно кремлядям от бубочки.
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02.06.2021 11:31 Ответить
И самое интересное.
это
"Явно борьба идет не за интеллектуальные решения, не за доктрины, не за попытки что-то лучше реформировать или исправить - эти вопросы вообще не дискутируются, их нет в повестке... Борьба идет за то, чтобы единолично докладывать президенту о происходящем, иметь "доступ к ушам" и единолично решать любые финансовые вопросы
Источник: https://censor.net/ru/n3268921 Источник: https://censor.net/ru/n3268921"
и вот это
"Таран, судя по карьере, мало сталкивался с реалиями современной войны и состоянием армии. Но он, безусловно, обладает большим опытом госуправления, хорошо понимает международную политику, имеет обширные контакты и знания по взаимодействию с НАТО и США, обладает аналитическими способностями и военным интеллектом, способен к государственной работе, находится в нормальной физической форме."

Между этими двумя мессиджами год и четыре месяца. Мессиджи принадлежат одному и тому же лицу

Кто знает как устроен флюгер? Риторический вопрос
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02.06.2021 11:39 Ответить
Хомчак мега интелектуал, стратег, полководец - сформировал в окружении две колонны и отправил их ехать по дороге где противник их расстрелял как в тире. Сам по тихому ******** обходными тропами.
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02.06.2021 13:50 Ответить
У автора статьи еще очень много статей которые противоречат друг другу. Тут как говорят японцы - у самурая нет цели, есть только путь.
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02.06.2021 15:53 Ответить
Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2914 Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6630
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02.06.2021 20:46 Ответить
Под ублюдка Хомчака создали совершенно искусственную должность тем самым сотворив двоевластие в армии. Вот и пожинаем результат гениального управленческого таланта неЛоха.
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02.06.2021 12:22 Ответить
Дебилы и ворье. Ермак во главе. Такое же как Медведчук
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02.06.2021 12:53 Ответить
Дипломат Таран проти штабіста Хомчака, по Іловайську у вояків багато питань до Хомчака Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6068
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02.06.2021 12:57 Ответить
Тарана треба убирать.Это совковый рудимент.Хомчак более подходящая фигура на пост Министра Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4814
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02.06.2021 12:58 Ответить
Зебуїни взялися за армію... І це під час війни... Страшно подумати, чим це може закінчитися
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02.06.2021 13:02 Ответить
Не бачу нічого кримінального в тому, що вибудовується система цивільного контролю над Збройними Силами... і так, вона повина зруйнувати порочну систему управління, коли військові самі себе, на власний розсуд, реформують, це не натівський підхід. Та й, взагалі, підхід Бутусова до зведення обороної реформи як до боротьби посадових персоналій за верховенство у військовому відомстві низькопробний та некомпетентний!
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02.06.2021 13:53 Ответить
Два дебіла- єта сіла Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7517 Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5251
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02.06.2021 14:27 Ответить
Старий комуняка Таран знає як підсидіти конкурента
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02.06.2021 14:42 Ответить
Это не нормальная ситуация и во время войны в стране и оккупированых украинских территорий.

Обоих этих дуримаров на выход, пора убирать. А поставить адекватных профессионалов.
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02.06.2021 15:09 Ответить
Пару лет назад мудрый нарид выбрал себе президента, теперь этот цирк с дуремарами еще три года будет гастролировать.
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02.06.2021 15:58 Ответить
Вот где война оказывается! Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7872
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02.06.2021 16:30 Ответить
Два величайших воителя **********, как и их величайший лидер **********! Один престарелый носитель нафталина на подпорках, второй - князь Драп-Иловайский. За что это все моей стране?
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02.06.2021 16:43 Ответить
А кого из них будет разоблачать Бигус?
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02.06.2021 16:49 Ответить
Идет война за кормушку, которую "разворовал" предыдущий президент
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02.06.2021 16:57 Ответить
И они хотят воевать с россией??? А все потому что преоритет преданности , а не квалификации!
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02.06.2021 17:28 Ответить
А шо, одному Шантеклеру-Хомчаку из армии в гнёздышко для молоденькой курочки с недавно снесённым яичком хомячить? А Таран - не люди? Может Таран тоже решил свою старую грымзу к тёще передислоцировать, а на её место рекрутировать какую-нибудь милитарную амазонку. Это весьма перспективный план операции, но требует значительного финансового обеспечения. А шобы самому из армии шо-нибудь ценное притаранить, надо, шобы никто другой не хомячил. А войнушка - то такое, неглавное - солдатня в окопах сидит - нехай разбирается.
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02.06.2021 17:38 Ответить
Яке нафіг НАТО. Два дегенерати влаштували півнячі бої за зменшення відстані від писка до корита і їм навалити на всі стандарти НАТО і не тільки.
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02.06.2021 18:05 Ответить
Це просто матеріальні питання Хомчака і Тарана. Нікому від того нема користі, що вони змагаються за одне корупційне корито.
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02.06.2021 19:06 Ответить
Давно пора было уволить этих "профессинальных" хенералов.Это просто позор для власти.
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02.06.2021 20:12 Ответить
ЗЕНЕЛОХ ТАКОЙ ЗЕНЕЛОХ....
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02.06.2021 21:54 Ответить
 
 