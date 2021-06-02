Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" Хомчака, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" главкома ВСУ Хомчака
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Министр обороны Андрей Таран и главком ВСУ Руслан Хомчак практически не разговаривают и не встречаются друг с другом, никакого взаимодействия и координации в руководстве оборонного ведомства нет. Поскольку президент не уделяет серьезного внимания оборонным вопросам, министр, который пользуется поддержкой главы ОП Андрея Ермака, решил нанести новый удар по своему главному врагу. 28 мая на рассмотрение Кабмина Минобороны вынесло проект постановления по внесению изменений в положение о работе министерства, в котором любые организационные мероприятия и любые вопросы реформирования и развития ВСУ определяются исключительно... директивами министра обороны", - рассказал журналист.
"Ранее положение предусматривало, что все директивы для министра и главкома ВСУ являются общими, выпускаются совместно. Таким образом, проект Тарана - это попытка замкнуть управление армией напрямую на себя и лишить Хомчака всякой самостоятельности. Таким образом, поскольку Верховный Главнокомандующий Зеленский неспособен организовать нормальное взаимодействие и устранить острейшие конфликты, министр хочет решить все проблемы и начать "рулить" самостоятельно, фактически лишив своего врага полномочий влиять на ситуацию", - детализировал журналист.
"И все это происходит кулуарно. Такое же ожесточенное противостояние происходит и на уровне подчиненных Тарану и Хомчаку аппаратов. Конфликты продолжаются уже больше года, но единственное, что сделал за это время Зеленский, - это запретил обоим врагам подавать друг на друга в суды и обвинять друг друга публично, а причину конфликтов не устранил. Явно борьба идет не за интеллектуальные решения, не за доктрины, не за попытки что-то лучше реформировать или исправить - эти вопросы вообще не дискутируются, их нет в повестке. Борьба идет за то, чтобы единолично докладывать президенту о происходящем, иметь "доступ к ушам" и единолично решать любые финансовые вопросы", - отметил Бутусов.
"Трудно себе представить больший пофигизм и равнодушие к вопросам обороны во время войны. Этот бардак и отсутствие общения между министром и главкомом наносит тяжелый урон работе Минобороны. Рассмотрение проекта Тарана должно произойти на заседании Кабмина сегодня, посмотрим на результаты, но думаю, такие проекты дают полное представление о том, как Зеленский "наладил" управление обороной страны. Зато президент регулярно проводит фотосессии в форме, это для рейтинга важней", - резюмировал журналист.
Пожалуйста, подождите...
На фоне идиота Барана, - Хомчак выглядит Энштейном, Маккивели и Гудерианом!
22.07.2020 г.
Обратите внимание на дату. Этой ситуации уже год ,а то и больше.
Щоб якась сопля керувала армією замість генерала.
Я вважаю, що зелене керівництво вже наробило всього того, за що можна і треба покарати на горло.
Задница генерала не пострадала.
бабосы поехали именно в дыру не исключено шо порешали тему с...... не будем трогать боль-
ную тему, никуда они не поехали а тихо уплыли скажем через Молдову но.... проверить было
нужно и экспедиция по "защите отечества" укомплектовавшись ничего не подозревающими
добровольцами и патриотами под ментовской крышей и их же руководством ринулись на
долбасс где и попали в первый котёл.... так шо бэня ещё тот патриот....
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А це нічого, що керували всіма угрупуваннями українців і в Іловайську і в Дебальцево генерали генштабу? І отримували з генштабу накази по спецзв'язку? І потім ці накази на містах втілювали? Де там Коломойський?
приоритеты участников так вот наша верхушка в качестве приоритета гонялась за чорным
налом который был уже спижжен и в наличии уже был виноватый - ялынкович.... а именно
"звильнялы" они чисто по дороге....
Привіт Яценку.
СОВОК ГРЕБАННЫЙ !!!! И Ермак его организовывает
Но следите за руками. Советником он был кого? Правильно - министра обороны. И что?
А то, что оно, теперь уже слегка... короче поняли, так вот теперь оно называет врагами головнокомандующего с министром обороны. Я так думаю что и для него министр обоорны враг.
Не Россию, заметьте, он врагом назвал, а двух "высокопосадовцев" врагами друг к другу
73% всоте вітаю вас, уродів-недоумків...
тбаран проти хом чяка..
замість того, щоб вирішувати нагальні питання з підвищення обороноздатності, ці потвори ********* та плетуть інтриги..
это
"Явно борьба идет не за интеллектуальные решения, не за доктрины, не за попытки что-то лучше реформировать или исправить - эти вопросы вообще не дискутируются, их нет в повестке... Борьба идет за то, чтобы единолично докладывать президенту о происходящем, иметь "доступ к ушам" и единолично решать любые финансовые вопросы
Источник: https://censor.net/ru/n3268921 Источник: https://censor.net/ru/n3268921"
и вот это
"Таран, судя по карьере, мало сталкивался с реалиями современной войны и состоянием армии. Но он, безусловно, обладает большим опытом госуправления, хорошо понимает международную политику, имеет обширные контакты и знания по взаимодействию с НАТО и США, обладает аналитическими способностями и военным интеллектом, способен к государственной работе, находится в нормальной физической форме."
Между этими двумя мессиджами год и четыре месяца. Мессиджи принадлежат одному и тому же лицу
Кто знает как устроен флюгер? Риторический вопрос
Обоих этих дуримаров на выход, пора убирать. А поставить адекватных профессионалов.