Луческу продлил контракт с "Динамо" до лета 2023 года

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу клуба.

В минувшем году румынский специалист подписал с "Динамо" контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с "бело-синими" все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

На прошлой неделе Игорь Суркис и Мирча Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны обсудили минувший сезон, планы на следующий и согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.

В минувшем сезоне под руководством Мирчи Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

Напомним, Луческу стал главным тренером ФК "Динамо" в июле 2020 года.

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