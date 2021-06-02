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Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Беларусь призвала международных перевозчиков облетать

Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамент по авиации Минтранса РБ.

"Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами - членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - рассказали в департаменте.

В департаменте заявили, что принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.

"Данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.

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В департаменте напомнили об инцидентах с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым во время учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым российскими террористами над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозе в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа".

"С учетом этих инцидентов возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины", - говорится в сообщении.

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"Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, имевшей место 23 мая, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю", - обратили внимание в департаменте.

Отметим, что в списке стран, куда сегодня может летать "Белавиа", - Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ. Авиакомпания приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр и российский Калининград.
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Топ комментарии
+51
Так кацапы и сбили тот Ту-154.
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02.06.2021 13:32
+48
вот что бывает если курить картошку!......
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02.06.2021 13:33
+45
США "временно" прекращают сервисное обслуживание авиатехники на территории Беларуси. Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 3955
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02.06.2021 13:33
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Так кацапы и сбили тот Ту-154.
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02.06.2021 13:32 Ответить
А теперь они же заставляют Луку говорить такое. Воистину нет в мире мерзости и подлости, на которую не способен кацап.
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02.06.2021 14:31 Ответить
и беларус
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02.06.2021 15:36 Ответить
При этом Украина закрыла тогда свою часть воздушного пр-ва, а Россия не закрыла. И именно там и сбили самолет. Подробнее здесь http://argumentua.com/stati/gibel-tu-154-nad-chernym-morem-15-let-nazad-chto-skryvaet-rossiya
Білорусь закликала міжнародних перевізників облітати "небезпечний" авіапростір України і збирається поскаржитися в ICAO - Цензор.НЕТ 9994
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02.06.2021 15:11 Ответить
вот что бывает если курить картошку!......
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02.06.2021 13:33 Ответить
В картошке - крахмал, Лука его и курит и по вене пускает.
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02.06.2021 21:16 Ответить
США "временно" прекращают сервисное обслуживание авиатехники на территории Беларуси. Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 3955
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02.06.2021 13:33 Ответить
УмнО! И без особых затрат удар под дых поганому таракану.
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02.06.2021 13:35 Ответить
И будем переплачивать за бензин , лишь бы над головой не летали ватные неадекваты !
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02.06.2021 13:33 Ответить
А шо мешает в Украине бензин производить? Огромные НПЗ в Украине - их навалом.
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02.06.2021 13:34 Ответить
Минские договорённости . Наверное есть там "тайный" пункт .
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02.06.2021 13:36 Ответить
Это догадки. А на самом деле - кацапы прикрыли Лисичанский НПЗ как раз не задолго до начала войны в 12-м году...
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02.06.2021 13:39 Ответить
У меня есть предложение, эмигрируй в рашу - бенз по себестоимости Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 9024
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02.06.2021 13:38 Ответить
В Омске, где НПЗ, бензин дороже, чем этот же бензин рядом через границу в Казахстане.
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02.06.2021 13:40 Ответить
Это компенсируется скрепами Білорусь закликала міжнародних перевізників облітати "небезпечний" авіапростір України і збирається поскаржитися в ICAO - Цензор.НЕТ 3288
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02.06.2021 15:46 Ответить
Может, яйца?
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02.06.2021 14:10 Ответить
Надо ждать прокаций. Кремлевский гадёныш и таракан способны на любую пакость.
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02.06.2021 13:34 Ответить
* провокаций
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02.06.2021 13:34 Ответить
и прокакаций...
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02.06.2021 13:55 Ответить
два брата - Лупа и Пупа
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02.06.2021 14:24 Ответить
табаки хйла отрабатывает кредит
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02.06.2021 13:34 Ответить
полный запрет на всю продукцию страны - только так
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02.06.2021 13:34 Ответить
во всем мире перепроизвоодство товара - главное не произвести ,а продать
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02.06.2021 13:35 Ответить
Когда ничго другого не остается, кричат "Сам дурак"".
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02.06.2021 13:35 Ответить
Этот ответ в стиле "сам дурак" - очень четко показывает какие слаборазвитые особи у власти в белорусской области.
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02.06.2021 13:36 Ответить
Терористи обвинувачують інших у своїх же злочинах.
Нічого дивного...
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02.06.2021 13:37 Ответить
Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 8336
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02.06.2021 13:37 Ответить
Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 6944 Країна повітряний пірат згадала про закони. Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 6480 Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 6480 Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 6480
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02.06.2021 13:37 Ответить
В спортлото писать ещё не предлагали?
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02.06.2021 13:38 Ответить
А почему это у Белавиа нет до сих пор рейсов в Сев.Корею и Венесуэлу？ Там же братья по разуму!
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02.06.2021 13:38 Ответить
северная корея осудила луку)
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02.06.2021 13:40 Ответить
хамас и ким чен ир расфрендили лукашенко в соцсетях
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02.06.2021 13:45 Ответить
Смешно и убого выглядят власти Белоруси!
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02.06.2021 13:39 Ответить
Особенно лукаво выглядят их ссылки на трагедию у берегов Крыма, подельники таракана не упоминают, что нет НИ ОДНОГО факта доказательства, что самолет был сбит украинской ракетой, кроме расчетов и то, что именно в это время производились запуски. Но вот то, что небывалая активность средств радиоэлектронной борьбы РФ наблюдалась именно в момент старта украинской ракеты, неоспоримый факт, о котором знают во всем мире. И Украина, тем не менее, выплатила компенсации. В отличие от уродов из Ирана, который угробил самолет МАУ в январе 2020 года.
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02.06.2021 13:54 Ответить
пусть кучма раскажет как он продал Украину в том случае, и сколько заработал у ху..ла
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02.06.2021 15:04 Ответить
Таракан взял на вооружение тактику *****. Делать вид, что он типа непонимает в чем его обвиняют и пытается сделать дураками всех окружающих. Ты ему ссы в глаза, а он божья роса Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 7091
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02.06.2021 13:42 Ответить
В тому то і справа що він дійсно не розуміє,і винен в тому не він а всі хто до цього 27років закривав на це очі,бо він всіх влаштовував,так само як і в *********.
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02.06.2021 13:57 Ответить
Они и так облетают, на флайтрадаре мы с белорусами наглядное пятно.
Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 7868
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02.06.2021 13:44 Ответить
Над Казахстоном і Молдовою ще менше, вони теж пірати?
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02.06.2021 14:24 Ответить
обожаю, когда носят ватные вбросики с флайтрадара, что, мол, через Беларусь летают, а Украину нет. Только через Беларусь сейчас летают рашкованские борта + китай + зареганные на Бермудах опять же расисянские борта. Через Украину летают дофига всего, включая польский LOT, Турция, Мальта.
Облеты бортов, что показаны на картинке - это уже частные случаи, так как в ЕС самолетопоток огромный и так - поэтому их там рябит, а справа от лугандона - это уже самолетопоток самой засрашки, которая летит преимущественно в москву и из москвы. Борта с той же Молдовы летят в москву через Украину.
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02.06.2021 14:32 Ответить
и тем не менее, картинка выглядит удручающе...
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02.06.2021 15:41 Ответить
Для "не удручающей картинки" необходимо развивать туризм, обеспечить безопасность от ковида (уменьшить кол-во заражений и увеличить кол-во вакцинированных), добавить еще пару авиакомпаний (чтоб не было той же монополии) и картинка станет более похожей на Европу.
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16.06.2021 12:45 Ответить
Бредни Луки надо понимать так, что следующий "Бук" в Украину подгонит он. Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 5182
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02.06.2021 13:54 Ответить
И сразу вспомнили о международных договорах. Лицемеры, гнилые душонки.
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02.06.2021 13:55 Ответить
Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO - Цензор.НЕТ 9621

...
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02.06.2021 13:56 Ответить
это тоже наши братья?
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02.06.2021 13:58 Ответить
Заголовок немного не соответствует. "Намерена обратится" в тексте сообщения. Ну тогда запасемся попкорном и посмотрим, обратится ли вообще и какая реакция будет на этот бздокумент.
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02.06.2021 14:00 Ответить
Не будет никакой реакции. В ICAO эту бумажку никто и читать не будет. Международные организации не имеют никаких дет с незаконными властями той или иной страны. Лукашенко путьом насилия захватил власть в стране. B ICAO пошлют Лукашенка, на том все и закончится.
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02.06.2021 14:22 Ответить
(с)
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем
В Спортлото!
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02.06.2021 14:01 Ответить
Беларусь, у меня к вам претензии, я купил 1.5 л "Минскае жыгулеуская пива", хуже ничего не пил, верните 38гр и ещё 53.50 за черниговское т.к. ваше я бомжу отдал, а я эти деньги под года зарабатывал 24/7, не ел не пил!!!
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02.06.2021 14:05 Ответить
Какие хорошие белоруские "братишки". Чмыри позорные.
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02.06.2021 14:07 Ответить
Усатому террористу слабо было потягаться с Европой, которая ему также перекрыла кислород, поэтому за подсказкой из кремляндии решил побороться с "братской" Украиной.
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02.06.2021 14:10 Ответить
Вот это подгорает конкретно, видать совсем жопа авиакомпании 😁😁😁😁
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02.06.2021 14:23 Ответить
... видать совсем жопа авиакомпании...
--------------------------
И не одной. Европа закрылась не только от пассажиров "Белавиа". И вообще не только от пассажиров. Кроме "Белавиа", в Беларуси есть ещё четыре авиакомпании, которые занимаются перевозкой грузов. Небо закрыто и для беларусских компаний, которые занимаются грузоперевозками. И им тоже совсем жопа. Отсюда и подгорает конкретно.
"Значит, хорошие сапоги, надо брать." Білорусь закликала міжнародних перевізників облітати "небезпечний" авіапростір України і збирається поскаржитися в ICAO - Цензор.НЕТ 9072
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02.06.2021 20:48 Ответить
С этим всем пускай Лука идет в международный суд в Гааге и Протасевича пускай берет как свидетеля. Но в Беларусь оттуда вернутся не все. Білорусь закликала міжнародних перевізників облітати "небезпечний" авіапростір України і збирається поскаржитися в ICAO - Цензор.НЕТ 5713
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02.06.2021 14:25 Ответить
Предлагаю Белавиа летать над территорией ОРДЛО. Там их ждет радушный прием, гуманное обращение, мягкая посадка на бутылку и добровольная сдача ценностей на развитие молодых сверхдержав. Поторопитесь! Братья по духу заждались.
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02.06.2021 14:26 Ответить
Поняття «хуцпа» в ********* івриті означає «нахабство»
(...)приводять пояснення вживання цього слова (...) на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота.
Джерело: укранська Вікіпедія
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02.06.2021 14:44 Ответить
Все більше ця країн стає схожа на Північну Корею ,ще як почнуть людей на стадіонах розстрілювати під аплодисменти то й взагалі буде одне й те саме.Радикалізація сусідньої країни є планом Москви по дестабілізації на кордонах НАТО.
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02.06.2021 15:01 Ответить
Вони там жареної картохи об'їлись чи що?!
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02.06.2021 15:28 Ответить
Людоеду не нравится, что люди сами не садятся к нему в казан. Теперь у таракана один путь - "Дранг нах остен", а там ху.луша ждет с явным намерением дефлорации. Вот и воет бульбофюрер.
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02.06.2021 15:39 Ответить
до сих пор относился к беларуси нейтрально. После такого мерзкого и злобного выпада конкретно против нас, начинаю не переваривать этих уродов, также как и кацапов! какие прозвища есть у беларусов, кроме бульбаши? Білорусь закликала міжнародних перевізників облітати "небезпечний" авіапростір України і збирається поскаржитися в ICAO - Цензор.НЕТ 7636 подх*ловники?
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02.06.2021 15:40 Ответить
Был такой инцидент в 2016 году , вопросов нет. Только вы , ****** лукавого , забыли сказать ,что рейс Киев - Минск , а на борту преступник , гражданин Украины и зная способность лукавого на прогиб перед пуйлом нам пришлось так поступить , иначе вы бы его не выдали . А вот какое вы имели отношение к рейс Афины - Вильнюс? Да никакого!!! И теперь нам приходится вас облетать , ведь так можно арестовать любого , а причину кгб напишет.
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02.06.2021 15:58 Ответить
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын.
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02.06.2021 20:31 Ответить
Шото я не пойму. Вы хотите летать, но вам низзя? Или не хотите летать потому, шо небезопасно? Определитесь, на что будете жаловаться.
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02.06.2021 21:48 Ответить
 
 