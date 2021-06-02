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Рада утвердила в первом чтении законопроект о налоговой системе "Дия.City"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада утвердила в первом чтении законопроект о налоговой системе

Верховная Рада занялась вопросом стимулирования развития цифровой экономики.

Народные депутаты в среду на заседании проголосовали за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 281 народный депутат.

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Для компаний-резидентов "Дия.City" будет действовать следующая налоговая нагрузка:

  • налог на доход физических лиц 5%;
  • единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
  • законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;
  • военный сбор составит 1,5%.

Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:

  • минимального страхового взноса - для работников резидентов "Дия.City";
  • 22 процента от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента "Дия.City".
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Ущипните меня . У кого бред ?
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02.06.2021 14:03 Ответить
не розумію, для чого досі є військовий збір, якщо у вави війна вже закінчилась?
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02.06.2021 14:07 Ответить
На бронепамперс для Вовки.
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02.06.2021 14:16 Ответить
Что они такое забористое курят?
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02.06.2021 14:11 Ответить
Країною (керують) зграя недоумкуватих, підлих, підступних, тупих, неосвічених, баранів!!
Тобто 73% обрали собі подібних.
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02.06.2021 14:17 Ответить
зеленский очень грамотно вводит страну в управляемый хаос.. к завершению его каденции у нас будет сомали без законов и порядка
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02.06.2021 14:59 Ответить
 
 