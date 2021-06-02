РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4209 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Задержание Протасевича
7 013 16
Беларусь (7523) Крым (26016) Лукашенко (3501) оккупация (9504) авиасообщение (786) Джапарова (169) Протасевич Роман (309)

Если хотя бы один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму - Украина введет санкции, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если хотя бы один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму - Украина введет санкции, - Джапарова

Украина будет действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, - санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила в комментарии Укринформу первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В частности, как отметила Джапарова, "мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым".

По ее словам, это провокационные заявления и, очевидно, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", - сказала Джапарова.

Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Читайте также: "Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров

Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации, констатировала первый заместитель министра иностранных дел Украины и добавила, что такие действия не могут оставаться без ответа.

Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - не политическое, а касается безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

"И в завершение. Эту "канитель и провокации", как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс - это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", - подытожила Джапарова.

Читайте также: Беларусь призвала международных перевозчиков облетать "опасное" авиапространство Украины и собирается пожаловаться в ICAO

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
А кацаваротка дозволить?
показать весь комментарий
02.06.2021 14:22
+8
А я подумал, что будет: Если хотя бы один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму - Украина введет санкции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3173
Если хотя бы один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму - Украина введет санкции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4404
показать весь комментарий
02.06.2021 14:23
+2
Проти кого Україна введе санкції? Російські літаки через хвилину сідають на півострові, а Україна напону катушку торгує з росінами і білорусами, правда ображається, що європейці формальні знімають санкції.
показать весь комментарий
02.06.2021 14:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацаваротка дозволить?
показать весь комментарий
02.06.2021 14:22 Ответить
А я подумал, что будет: Если хотя бы один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму - Украина введет санкции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3173
Если хотя бы один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму - Украина введет санкции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4404
показать весь комментарий
02.06.2021 14:23 Ответить
А можно им ещё и электричество отключить . Только кишка тонка .
показать весь комментарий
02.06.2021 14:26 Ответить
А ми їм його поставляємо?
показать весь комментарий
02.06.2021 15:01 Ответить
Какие? Мы уже тупо ввели всё что можно.
показать весь комментарий
02.06.2021 14:26 Ответить
Демаркують і жостко перекриють кордон у районі Перебродів і заборонять всім збирати радіоактивні ягоди.
показать весь комментарий
02.06.2021 14:43 Ответить
Ми ще нічого не вводили!!! А Можем почати з чоляри і бензину
показать весь комментарий
02.06.2021 15:02 Ответить
усатый таракан может потерять свои самолеты..... Якщо хоча б один білоруський літак опиниться в окупованому Криму - Україна введе санкції, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1842

Прокуратура АР Крым арестовала 12 самолетов российской авиакомпании. Они летали в оккупированный Россией Симферополь, сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.
"Одной из российских авиакомпаний, с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства", - заявили в прокуратуре.

В оккупированный Крым летают преимущественно российские компании. Украина рассматривает это как нарушение международного права. Всего украинский суд наложил арест на 199 российских судов. Касательно 109 судов прокуратура обратилась в Интерпол для начала их международного розыска. Якщо хоча б один білоруський літак опиниться в окупованому Криму - Україна введе санкції, - Джапарова - Цензор.НЕТ 5261
показать весь комментарий
03.06.2021 00:31 Ответить
Проти кого Україна введе санкції? Російські літаки через хвилину сідають на півострові, а Україна напону катушку торгує з росінами і білорусами, правда ображається, що європейці формальні знімають санкції.
показать весь комментарий
02.06.2021 14:46 Ответить
Он як по морю навчилися до Криму судна доправляти на підступах виключають маячки і заходять розвантажуються потім виходять знов включають пливуть до Туреччини та інде..
показать весь комментарий
02.06.2021 14:48 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
показать весь комментарий
02.06.2021 15:04 Ответить
как дипломат она сказала все верно. Только что мы можем ввести, вот в чем вопрос?
показать весь комментарий
02.06.2021 15:33 Ответить
можете ввести только свой язык в дупу лукашу!
показать весь комментарий
02.06.2021 16:08 Ответить
ви лапотні тролі нічого не можете, навіть ввести.
показать весь комментарий
02.06.2021 21:09 Ответить
***** -2 кокаины уже отмачивал в Крыму под шашлычок с *****м -1. Самолет вспомнили......
показать весь комментарий
02.06.2021 16:13 Ответить
Где бы посмотреть на список санкций, которые Украина наложит?
Закрыть границу для граждан Беларуси?
Наложить эмбарго на торговлю с Беларусью?
Что-то иное?
показать весь комментарий
02.06.2021 21:27 Ответить
 
 