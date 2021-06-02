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Новости Экономика
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Кабмин (13801) пожар (5562) самолет (3328) ГСЧС (4482) ГП "Антонов" (76) ГП Антонов (66) Шмыгаль Денис (2319)

Кабмин закажет специальный пожарный самолет украинского производства, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин закажет специальный пожарный самолет украинского производства, - Шмыгаль

Кабмин планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина", - уточнил он.

"Кроме повышения эффективности реагирования на пожары, мы одновременно поддерживаем украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета в ГП "Антонов". Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства", - отметил Шмыгаль.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Будеш сміяться - в Україні існують вже давно "спеціальні пожежні літаки"! У Ніжині цілий авіазагін оснастили АНами нашими пожежними! Ще до війни саме вони врятували Воронежчину від вигоряння бо російські пожежні Іл-76 були незручними - вимагали довгих бетонних ЗПП Командир загону мені казав - ті хто літав не знали куди годинники дівать! Їм дарували їх по кілька штук Казали що після початку війни вони годинники ті або продавали а гроші передавали волонтерам або викидали!
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02.06.2021 15:42
+2
Заказать то заказали а вот денег выделить забыли.
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02.06.2021 15:38
+2
сначала армию обеспечьте необходимым. чючелы.
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02.06.2021 15:45
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антонов, надеюсь. это нельзя не приветствовать
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02.06.2021 15:34 Ответить
Будеш сміяться - в Україні існують вже давно "спеціальні пожежні літаки"! У Ніжині цілий авіазагін оснастили АНами нашими пожежними! Ще до війни саме вони врятували Воронежчину від вигоряння бо російські пожежні Іл-76 були незручними - вимагали довгих бетонних ЗПП Командир загону мені казав - ті хто літав не знали куди годинники дівать! Їм дарували їх по кілька штук Казали що після початку війни вони годинники ті або продавали а гроші передавали волонтерам або викидали!
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02.06.2021 15:42 Ответить
ага. знайшов
Ан-32П

є 4 штуки
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02.06.2021 15:57 Ответить
Он нам нужен как никогда. Огонь врага будем пожарным самолетом тушить. Кабмин закажет специальный пожарный самолет украинского производства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4850
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02.06.2021 15:37 Ответить
Какой огонь? Корабельные сосны катать - вот зачем он нада. Вспомни, куда тот самолёт делся, который вiслюк армии передал - вiслюк же на нём и катается.
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02.06.2021 16:51 Ответить
Заказать то заказали а вот денег выделить забыли.
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02.06.2021 15:38 Ответить
не пожарный а эвакуационный . Вовка не желает повторить судьбу Яныка которому пришлось как бедному родственнику просить у москалей вертолет . Зелька тикать будет на комфортабельном отечественном самолете Кабмин закажет специальный пожарный самолет украинского производства, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5700
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02.06.2021 15:43 Ответить
сначала армию обеспечьте необходимым. чючелы.
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02.06.2021 15:45 Ответить
Аваковскоей влияние..
Чернобыльские леса каждый год горят..
еще на экспорт тушить, выгодное дело..
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02.06.2021 15:45 Ответить
Тут главное слово - "закажет" возможно
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02.06.2021 18:49 Ответить
 
 