Кабмин закажет специальный пожарный самолет украинского производства, - Шмыгаль
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Кабмин планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина", - уточнил он.
"Кроме повышения эффективности реагирования на пожары, мы одновременно поддерживаем украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета в ГП "Антонов". Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства", - отметил Шмыгаль.
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Ан-32П
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Чернобыльские леса каждый год горят..
еще на экспорт тушить, выгодное дело..