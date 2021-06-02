Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2".
Об этом в интервью "Европейской правде" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Волкер перешел в эту компанию уже после того, как закончились все слушания об импичменте Дональда Трампа.
Зеркаль говорит, что не знает, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с "Северным потоком-2".
Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.
Волкер известен своей последовательной поддержкой Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.
Пожалуйста, подождите...
Рашке продалась лоббистская фирма, которая смогла купить себе голову Курта Волкера.
Сердцем-то он конечно с Украиной )))
Сердцем Волкер с Украиной.
А умом и действиями с РФ.
Прямо так и вижу: сидит этак Волкер в офисе, только что окончил митинг на котором уболтал пару западных политиков поддержать действия РФ против Украины. Все вышли, а он остался. И горько заплакал. Потом вытер слёзы, проверил поступления от путена на банковский счёт, снова всплакнул.
И начал организовывать встречу с другими западными политиками, чтобы уговорить их поддержать РФ и навредить Украине.
Как-то так, да
БуншуБойко похож. Лицом. А мышлением - на Шредера.
Фленсбург - найпівнічніше в Німеччині місто земельного підпорядкування, розташоване в землі Шлезвіг-Гольштейн.
***
- батюшка, а Вы не могли бы потише ржать... когда я исповедуюсь ?
(анекдот)
Очком туди-сюди...
Де більше дадуть.
Ще не звикли за 30 років?
Якщо не можна побороти, треба очолити.
Вот такая логика здешних ботов на цензоре.
Ничего святого, сами боты тоже на неблагодарный нарит обиделись, и тоже работают на х--ла.
Трепищите, соросята, щас он как выдаст, ну та про "нсрать" "состать" и вообще!
А по поводу самого нападения - вопрос в том, какова цель этого нападения.
Завоевать Украину? Конечно же нет. путена можно назвать как угодно, но он вовсе не дурак. И он прекрасно понимает, что для удержания территории необходима поддержка населения. Которой у него в Украине нет.
Но задачу можно поставить по-другому, например, проложить сухопутный коридор в Крым - то это задача вполне выполнимая. Можно много кричать про то, что рашка умоется кровавыми слезами, но смотря объективно, задачу эту они выполнят без особых хлопот, но конечно же с потерями.
Ожидать, что НАТО впишется за Украину довольно опрометчиво. У них нет никаких оснований делать это.
Но, вот ПОСЛЕ этого я думаю все потоки-свифты и прочее будут просто перерублены /остановлены наглухо, тут уж без вариантов.
Даже Меркель и прочие путенофилы такое не простят. Полное эмбарго и всё такое.
Вопрос - стоит ли оно того для путена? Наверное нет.
Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, представниця ультраправої «Партії свободи», яка виступає за зміцнення зв'язків із Москвою, увійшла до ради директорів російської «Роснефти» як незалежний директор.
14:48, 2 июня 2021
Источник: Роснефть
В совет директоров компании «Роснефть» в качестве независимого директора вошла Карин Кнайсль - бывшая глава австрийского МИД. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 2 июня.
Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой.
Про це він заявив у коментарі "Європейській правді".
Таким чином дипломат відреагував на заяву ексрадниці глави "Нафтогазу" Олени Зеркаль про те, Волкер, серед інших, долучений до лобіювання на користь добудови "Північного потоку-2"
"Моє ставлення до "Північного потоку" добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв'ю, про це йдеться у письмових документах тощо", - запевнив він.
Втім, дипломат підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.
"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити - ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", - пояснив Курт Волкер.
"Я знаю Олену Зеркаль і був здивований, що вона не уточнила цього у мене. Мої погляди щодо цього проєкту не змінилися", - додав колишній спецпредставник Держдепу з питань України.https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/2/7295829/#comments
Це нервовий сміх
- Ты не лоббируешь поток?
- Не лоббирую - это не правда )))
Ще не побачили, що вона поЗЕленіла?
По перше, "велика патріотка" Зеркаль пішла служити бандитській владі ЗЕленого ублюдка:
Нагадаю, що Галущенко, радницею якого стала Зеркаль - це той самий друг Каломойського, який, працюючи в "Енергоатомі", довів прибуткову у 2016-2019 роках компанію, до мільярдних збитків у 2020 році )