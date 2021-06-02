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Новости За рубежом
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санкции (10615) Северный поток (1428) Зеркаль (292) Волкер Курт (611)

Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2".

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Волкер перешел в эту компанию уже после того, как закончились все слушания об импичменте Дональда Трампа.

Зеркаль говорит, что не знает, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с "Северным потоком-2".

Читайте: Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.

Волкер известен своей последовательной поддержкой Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.

Также читайте: Часть стратегии Путина - "заблокировать" Украину, закрыть ей дорогу в Евросоюз, - Волкер

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
поддерживалУкраину пока та сама себя поддерживала, а когда та решила "перестать встрелять" умыл руки.
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02.06.2021 16:24
+25
смешно после выборов 19-го и уголовных дел против Байдена предьявлять претензии к американцам или европейцам.
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02.06.2021 16:29
+25
Если оно не нужно нашему "умному" нариду пока не клюнет петух, то почему они должны быть слепыми и глухиими? Они все прекрасно видят и понимают. Ситуация кардинально изменилась после последнего визита к нам госсекретаря и общения с нашим "величайшим геостратегом".
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02.06.2021 16:30
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Бред. Никогда не поверю.....
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02.06.2021 16:33 Ответить
Хотелось бы увидеть доводы этой точки зрения, а не просто утверждение.
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02.06.2021 16:34 Ответить
очередная зрада. Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 879
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02.06.2021 16:35 Ответить
Стадо, а тепер усі разом - "Це все Трамп винен!!!".
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02.06.2021 16:37 Ответить
Не, стадо блеет, что во всем виноват Зеленский 😁
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02.06.2021 17:14 Ответить
Ні, це Рузвельт чи Кеннеді винен, трамп тут ні до чого.
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02.06.2021 21:32 Ответить
Очередная победа зебила
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02.06.2021 16:38 Ответить
Если бы Украина добывала свои ресурсы, коих в земле на 200 триллионов долларов и продавала их на экспорт, то Украина бы была богатой страной и тогда влияние бы Украины было одно из больших в мире, а Украина с тупой властью, которая сидит на ресурсах на 200 триллионов долларов и не продает их, а берет кредиты и страна нищает. Тупее власти Украины за все годы и не найти в мире. Это именно паразиты, которые не могут добычу и обработку и экспорт наладить, а только подворовывать могут все годы... Украине толковую власть, которая запустила бы добычу и обработку и экспорт и Украина по экспорту догнала бы и Китай и США и была бы в тройке мировых экспортеров. Страна богатая, просто власти идиоты по жизни!
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02.06.2021 16:39 Ответить
У любого человека есть свои цели , у Волкера это интересы США и свой карман, а то что сейчас это не Украина , ну такова селяви
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02.06.2021 16:39 Ответить
"Кто девушку кормит, тот её и танцует".
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02.06.2021 16:40 Ответить
Думаешь что он продался рашке?
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02.06.2021 16:44 Ответить
Кто его знает... И почему бы и нет?
Рашке продалась лоббистская фирма, которая смогла купить себе голову Курта Волкера.
Сердцем-то он конечно с Украиной )))
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02.06.2021 17:58 Ответить
Да-да.
Сердцем Волкер с Украиной.
А умом и действиями с РФ.
Прямо так и вижу: сидит этак Волкер в офисе, только что окончил митинг на котором уболтал пару западных политиков поддержать действия РФ против Украины. Все вышли, а он остался. И горько заплакал. Потом вытер слёзы, проверил поступления от путена на банковский счёт, снова всплакнул.
И начал организовывать встречу с другими западными политиками, чтобы уговорить их поддержать РФ и навредить Украине.
Как-то так, да
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02.06.2021 20:36 Ответить
Сейчас её танцует новый руководитель "Нафтогаза". Волосатую руку Бени она ещё не рассмотрела.
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02.06.2021 19:19 Ответить
Беня дотянулся до Курта Волкера? Хотя... У него (бени) что -- денег мало? Еще больше разбогател за прошедший год.
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02.06.2021 19:49 Ответить
Але 20 доларів є 20 доларів
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02.06.2021 16:41 Ответить
Ну что за ерунда, Волкер друг Украины...
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02.06.2021 16:44 Ответить
Конечно тишина, ведь он больше не представитель США
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02.06.2021 16:49 Ответить
Волкер - в первую очередь чиновник, который выполняет поставленные ему задачи. И сейчас, очевидно, его задачи изменились.
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02.06.2021 17:29 Ответить
...вы сами - то верите!!? ...это геополитика , тут нет друзей , а есть интересы!!!)..или вы решили приколоться!! Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3391
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02.06.2021 17:49 Ответить
Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6154 Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6154 Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6154
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02.06.2021 17:54 Ответить
На нашего Буншу Бойко похож. Лицом. А мышлением - на Шредера.
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02.06.2021 16:45 Ответить
мОКШІ У СВІЙ ЧАС РАДІЛИ КОЛИ ОБРАЛТ тРАМПУШКУ. а МИ РАДІЛИ, КОЛИ ОБРАЛИ дЖО.
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02.06.2021 16:46 Ответить
от журнашлюшки, да и Зеркаль та еще.... То, что Волкер работает в компании, где кто-то из его коллег может представлять противоположные интересы, чем раньше представлял Волкер, не говорит о том, что Волкер сменил обувь в воздухе.
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02.06.2021 16:47 Ответить
а кто безгрешен?
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02.06.2021 16:48 Ответить
Я например, у меня 0 пунктов в Фленсбурге
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02.06.2021 16:51 Ответить
Що значить Ваша заява ? У сенсі порушень ПДР ??

Фленсбург - найпівнічніше в Німеччині місто земельного підпорядкування, розташоване в землі Шлезвіг-Гольштейн.
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02.06.2021 16:58 Ответить
Ага, в смысле нарушений ПДД Можно гордиться...
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02.06.2021 17:00 Ответить
та да! )))
***
- батюшка, а Вы не могли бы потише ржать... когда я исповедуюсь ?
(анекдот)
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02.06.2021 17:01 Ответить
Західні клептократії (які в Україні чомусь прийнято ідеалізувати, їх агентуру внідряти у всі кабінети) давно продали совість за гроші. Для них це звичайна справа.
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02.06.2021 16:50 Ответить
Нюю, а че?
Очком туди-сюди...
Де більше дадуть.
Ще не звикли за 30 років?
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02.06.2021 16:56 Ответить
Пишуть нам люди просравші країну за обісцянки "дешевої комуналки" Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3484
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02.06.2021 17:03 Ответить
Аггга і жертви "життя по новому"...🤣
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02.06.2021 17:08 Ответить
Бо при "зелених" і соловейки захрюкають. Виходить що щось дуже добре знає.
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02.06.2021 16:58 Ответить
А-ля Шрьодер.
Якщо не можна побороти, треба очолити.
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02.06.2021 16:59 Ответить
Помню меня без конца отправляли в спам наши ура-патриоты, когда я писал, что официальный статус Волкера - волонтер(!) и его задача простая и пустая болтовня, имитация каких-то действий США... Кстати, опять был заблокирован нашими дураками. Не верят. что Медведчук был с СБУшной охраной и с шестеркой в виде Грицака, а Петя был не в курсе.
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02.06.2021 17:01 Ответить
А, да, єкс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (с которой Путин танцевал) вошла в совет директоров «Роснефти». Также в совет снова вошли экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (бывший агент "Штази").
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02.06.2021 17:04 Ответить
пусть еще волкера туда возьмут. Для комплекта.
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02.06.2021 17:10 Ответить
или Хантера Байдена)
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02.06.2021 17:30 Ответить
Байден, Волкер... хто наступний? Дємократи - вони дуже дємократічниє..Обама, який злив Крим, не дасть збрехати.. Рейгана вже не буде.. І навіть Буша-старшого.. І не сподівайтесь=)) Ідеали вільного світу вже не мають значення..
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02.06.2021 17:05 Ответить
Байдена чего сюда приплели? Байден , на мой взгляд, выступает не на стороне путлера, он переговорщик от всего цивилизованного мира и выступает от нас всех. Чтобы поставить в известность лично *****, что пути уже все отрезаны - впереди мрак
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02.06.2021 17:21 Ответить
Ви з якого марсу прилетіли, панно? дєдушка жо ЗНЯВ САНКЦІЇ з куйлового сєв. потоку, але він не на його боці? А ви в курсі, що друх України добрий дєдушка жо брав гроші від лобіста сєв. потоку? https://www.foxnews.com/politics/biden-received-funds-from-top-russia-lobbyist-before-nord-stream-2-giveaway До речі, про таку можливість я писав іще задовго до цієї новини.
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02.06.2021 20:33 Ответить
То есть, этот Волкер, стало быть, обиделся на украинцев (нарит) , которые не выбрали порошенко (перестали за себя бороться), и пошёл работать на х--ла!

Вот такая логика здешних ботов на цензоре.
Ничего святого, сами боты тоже на неблагодарный нарит обиделись, и тоже работают на х--ла.
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02.06.2021 17:08 Ответить
МИЛФа Зеркаль пока Коболеву соса..., тьфу-ты, советовала, на медиа гавкала редко - видать, много дел было - бабулети надо было сосчитать и правильно положить, да и рот был занят соса..., тьфу-ты, советами. А пиндосы - нормательные чуваки, которым надлежит оплачивать счета, потому и насыпают туда, соткудова башляют. За идею только полезные идиоты насыпают.
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02.06.2021 17:11 Ответить
Звикайте, пані Лано, проукраїнська політична діяльність передбачає такий лайновий штурм російських тролів. Ось це один з них. Не буду його спамити.
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02.06.2021 17:23 Ответить
Як би ж то троль. Тролям гонорари платять. А тут крапаю виключно за задоволення. Іди, недоколиханий тролєвєд, ремонтуй свій тролєдетектор. І за МІЛФу Зеркаль занадто не переймайся - вона поки смокта..., тьфу-ти, радила, й не до такого звикла.
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02.06.2021 17:46 Ответить
О, мой махнарылый друг вновь нарисовалси!
Трепищите, соросята, щас он как выдаст, ну та про "нсрать" "состать" и вообще!
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02.06.2021 18:30 Ответить
в жизни про волкера бы не подумал... Такой положительный был товарищ. А оказался кацапским уродом. Интересно его комментарий послушать на эту тему.
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02.06.2021 17:11 Ответить
Клал он на наши комментарии...
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02.06.2021 17:16 Ответить
положително джевелины продавал? на 50 лямов в год? Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6693
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02.06.2021 17:26 Ответить
И ты, Брут, то есть Курт?
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02.06.2021 17:12 Ответить
Нічого дивного. Посада представника госдепа в Україні забов'язувала пана Курта поводитись відповідним чином. Тим не меньш пан Курт багато разів у службових справах зустрічавсь з росіянами, зокрема з фаховими вербовщиками ФСБ. Обережно вони могли запропонувати пану цікаву пропозицію, від якої він не зміг відмовитись. Інша справа, що українці тільки тим і займаються, що чекають, як хтось їм на тарілочці принесе гарантії безпеки. З ПП2 вже все вирішено, він буде. У Вересні. В українців є ще три місяці, щоб підготуватись до можливої повномаштабної з Рашою. Час ще є і за бажання можна добре підготуватись. Чи будемо піднімати лапки після першої російської ракети по Києву? Соромно потім не буде? Хочаб попручатись можна?
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02.06.2021 17:18 Ответить
Иван, весь цивилизованный мир с вами. Не переживай, всё будет хорошо
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02.06.2021 17:22 Ответить
А що я? Своє вже пожив, але ще повоюю. Тільки хочеться ефективно щоб, з результатом. А там подивимось.
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02.06.2021 17:29 Ответить
Вас очень уважаю, но думать, что рашку от полномасштабного вторжения сдерживает только труба, как минимум, неправильно. Есть другие объективные причины. Это, в первую очередь то, что оккупанты не имеют никакой поддержки в Украине, даже наши элиты убедились в бесперспективности русскага мира. Если даже гипотетически представить себе возможность вторжения, то удержать оккупированные территории они не смогут. Потом Украина этим летом стала партнером расширенных возможностей НАТО , не думаю, что нас бросят наши западные партнеры , это уже не 14 год , маски давно сброшены, все понимают, ху из мистер путин. Так что ничего не будет , кроме потери денег от транзита.
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02.06.2021 17:35 Ответить
бросят. Я в этом не сомневаюсь.
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02.06.2021 18:01 Ответить
Щоб досягти своїх цілей(зробити в Україні гірше, ніж в Раші) у Раші є багато напрацьованих механізмів. Наприклад створити штучний, керований хаос, коли неспокушені в політиці українці самі будуть бажати приходу миротворчиків пуйла, аби елементарний порядок навів. Найважливіший заділ Раша зробила - влада повністю керована з кремля. І українці це проковтнули. Тепер залишилось поступово стискати зашморг, щоб здобич втратила волю до супротиву. Нема сенсу перелічувати етапи "стискання", вони всі працюють з сивої давнини. Але буде хибним вважати мій пост таким, що не залишає шансів на порятунок. Навпаки, є шанс на перемогу. Українці мають нарешті широко розтулити очі, щоб не ховати чергові сподівання. Доречі, місця для поховань вже закінчуються))
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02.06.2021 20:26 Ответить
Полностью согласен с тем, что труба это вовсе не какой-то суперблокер для РФ, удерживающий её от нападения. Да, это фактор важный, но не самый главный.
А по поводу самого нападения - вопрос в том, какова цель этого нападения.
Завоевать Украину? Конечно же нет. путена можно назвать как угодно, но он вовсе не дурак. И он прекрасно понимает, что для удержания территории необходима поддержка населения. Которой у него в Украине нет.
Но задачу можно поставить по-другому, например, проложить сухопутный коридор в Крым - то это задача вполне выполнимая. Можно много кричать про то, что рашка умоется кровавыми слезами, но смотря объективно, задачу эту они выполнят без особых хлопот, но конечно же с потерями.
Ожидать, что НАТО впишется за Украину довольно опрометчиво. У них нет никаких оснований делать это.
Но, вот ПОСЛЕ этого я думаю все потоки-свифты и прочее будут просто перерублены /остановлены наглухо, тут уж без вариантов.

Даже Меркель и прочие путенофилы такое не простят. Полное эмбарго и всё такое.
Вопрос - стоит ли оно того для путена? Наверное нет.
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02.06.2021 20:52 Ответить
А Зеркаль шо уже зелёному министру советует? Так гляди и в зеле...нскую партию вступит
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02.06.2021 17:45 Ответить
для людішек бабло не воняє
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02.06.2021 18:07 Ответить
Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2". Вот с какими ... работа лоббисты от Украины...
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02.06.2021 18:17 Ответить
Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2002

Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, представниця ультраправої «Партії свободи», яка виступає за зміцнення зв'язків із Москвою, увійшла до ради директорів російської «Роснефти» як незалежний директор.
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02.06.2021 18:18 Ответить
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти». Это на ее свадьбе танцевал Путин

14:48, 2 июня 2021

Источник: Роснефть

В совет директоров компании «Роснефть» в качестве независимого директора вошла Карин Кнайсль - бывшая глава австрийского МИД. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 2 июня.
Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой.
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02.06.2021 18:30 Ответить
Україна також має відстоювати ПП2! Нарешті українці зможуть купляти газ напряму з Європи без всяких паразитів, посередників і спекулів, і по нормальній ринковій ціні. Було би добре, якщо ще більше труб проклали в Європу. І взагалі Україна заробляє ЦІЛИЙ НУЛЬ на транзиті москальського газу!
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02.06.2021 18:34 Ответить
Волкер еще крышевал литовцев, которые ввозили по хитрой схеме списанные вагоны из рашки. Статья на Цензоре была.
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02.06.2021 18:36 Ответить
Ничего удивительного. Зеля завалил все реформы какие только можно. Чем лить воду на мельницу "нафогаза", барыши от деятельности которого теперь будет получать Коломойский, американцы решили дать возможность немцам и Сев.потоку-2.
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02.06.2021 19:05 Ответить
При ЗЮ ишаке поражение неизбежно.
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02.06.2021 19:05 Ответить
Волкер: Я противник "Північного потоку 2" і не займаюсь його лобізмом-олишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер стверджує, що здивований заявами про зміну його позиції щодо "Північного потоку-2"
Про це він заявив у коментарі "Європейській правді".
Таким чином дипломат відреагував на заяву ексрадниці глави "Нафтогазу" Олени Зеркаль про те, Волкер, серед інших, долучений до лобіювання на користь добудови "Північного потоку-2"
"Моє ставлення до "Північного потоку" добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв'ю, про це йдеться у письмових документах тощо", - запевнив він.
Втім, дипломат підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.
"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити - ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", - пояснив Курт Волкер.
"Я знаю Олену Зеркаль і був здивований, що вона не уточнила цього у мене. Мої погляди щодо цього проєкту не змінилися", - додав колишній спецпредставник Держдепу з питань України.https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/2/7295829/#comments
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02.06.2021 19:08 Ответить
Зеркаль ещё молодой специалист во внешней политике и делает неправильные выводы. А вот что произошло в "Нафтогазе" она прекрасно знает. Вот оттуда пусть и делает выводы.
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02.06.2021 19:18 Ответить
Это уже Байден животворящий или еще клятый Трамп?
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02.06.2021 19:32 Ответить
Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3611
Це нервовий сміх
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02.06.2021 20:33 Ответить
Я не лоббирую "Северный поток-2", это неправда, - Волкер
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02.06.2021 19:44 Ответить
Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4049 100%

- Ты не лоббируешь поток?
- Не лоббирую - это не правда )))
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02.06.2021 19:56 Ответить
Чергова "зрада" і знову рвуться в ублюдків пукани. Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8068
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02.06.2021 20:09 Ответить
Ну, хто там недавно кричав "Олену Зеркаль - у Президенти"?
Ще не побачили, що вона поЗЕленіла?
По перше, "велика патріотка" Зеркаль пішла служити бандитській владі ЗЕленого ублюдка:

Нагадаю, що Галущенко, радницею якого стала Зеркаль - це той самий друг Каломойського, який, працюючи в "Енергоатомі", довів прибуткову у 2016-2019 роках компанію, до мільярдних збитків у 2020 році )
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02.06.2021 23:20 Ответить
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