Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2"

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2".

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Волкер перешел в эту компанию уже после того, как закончились все слушания об импичменте Дональда Трампа.

Зеркаль говорит, что не знает, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с "Северным потоком-2".

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Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.

Волкер известен своей последовательной поддержкой Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.

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