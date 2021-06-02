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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Карточка законопроекта №5599, определенного президентом как неотложный, появилась на сайте парламента.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах появится на следующей неделе. Влияния на медиа и на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, - Зеленский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
4жды юрист всея квн Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 1411
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02.06.2021 18:20
+15
"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ 2019, 22:38Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 9725Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 5348

https://www.youtube.com/watch?v=LA9fhX2Y2AE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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02.06.2021 18:23
+15
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 3900

...
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02.06.2021 18:30
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4жды юрист всея квн Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 1411
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02.06.2021 18:20 Ответить
І поки що не кандидат наук.
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02.06.2021 18:22 Ответить
Не варто витрачати час на формальності. Зразу- проФФФесор.
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02.06.2021 18:42 Ответить
главное что в 42 -а он не лох...
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02.06.2021 19:10 Ответить
законопроект о ЛОХОЛИЗАЦИИ
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02.06.2021 20:00 Ответить
...и шо странно типа от НЕЛОХА
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02.06.2021 20:01 Ответить
************ 🤢🤡😈. идёт дорожкой путлера
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02.06.2021 21:13 Ответить
Ну, погодите олигархи! Неужто сбегут из страны, уверен, что поначалу их капиталы побегут.
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02.06.2021 18:21 Ответить
Їхні капітали і так по офшорах. А коли треба, то ці ж виведені кошти заявляють, як іноземні інвестиції.
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02.06.2021 18:30 Ответить
Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 6852

- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом.
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02.06.2021 18:49 Ответить
Олигархов в тюрьму!!!
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02.06.2021 18:21 Ответить
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.

1917
🤣
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02.06.2021 18:21 Ответить
Зеленський піарився перед виборами,на олігархічному каналі.
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02.06.2021 18:22 Ответить
"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ 2019, 22:38Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 9725Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 5348

https://www.youtube.com/watch?v=LA9fhX2Y2AE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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02.06.2021 18:23 Ответить
самый цимес -текста нету но закон подан Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 226
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02.06.2021 18:25 Ответить
Нафіга той текст? "Прошу проголосувати і підтримати" - і все.
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02.06.2021 18:29 Ответить
Зате "крутий" номер в закона: 5599. Цікаво, кому скільки занесли за цей номер?
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02.06.2021 18:33 Ответить
Встреча Зеленского с группой американских конгрессменов прошла в атмосфере взаимного непонимания. Американцы не понимали как ЭТО можно было избрать президентом, а Зеленский не понимал как можно идти к нему без денег
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02.06.2021 20:01 Ответить
Смеется тот, кто смеется последним.
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02.06.2021 18:26 Ответить
Наша охлократія - коли не важливі не розумові здібності, не характер щоб стати президентом головне бути олігархом, або його маріонеткою. Все. Вісім років війни - півмільйона ветеранів десятки тисяч рідних загиблих солдат, які б мали вести державу до Перемоги повністю ігноруються цивільною олігархчною, злодійською недоелелітою, для якої ближче медведчуки, іноземні стукачі-наглядачі, ніж власний солдат, що кров'ю довів вірність Україні.
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02.06.2021 18:30 Ответить
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 3900

...
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02.06.2021 18:30 Ответить
Забагато пенсій по інвалідності доведеться платити...
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02.06.2021 18:32 Ответить
нічого-нічого...може то дешевше буде аніж на утримання шапіто, які як сарана знищує все... до кротів ))))
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02.06.2021 18:37 Ответить
Прочел - "закон о деЛохизации" .. Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 9806
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02.06.2021 18:32 Ответить
Это конечно неплохо ,но справедливости ради надо сказать ,что ВСЕХ украинских олигархов ,можно запросто засадить в тюрьмы на огромные сроки по имеющимся в Украине законам ,там пробы ставить негде !!!! Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 4800
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02.06.2021 18:37 Ответить
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 7917
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02.06.2021 18:37 Ответить
пиар? Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 9162
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02.06.2021 18:39 Ответить
І не більше. Така собі чергова потужна та рішуча рехворма.
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02.06.2021 18:43 Ответить
Розважальні канали під деолігархізацію не підпадають, а такими себе представляють канали Коломойського, Ахметова, Пінчука, Фірташа. Канали новин - це "Прямий, 5-й, Еспресо, Україна 24, Наш, Рада, Перший діловий. Із цього переліку єдиний хто є олігархом - це Порошенко. Клоун боїться Порошенка, як чорт ладану і закон про деолігархізацію - це намагання усунути Порошенка від виборів. Але хто дасть гарантію, що замість Порошенка на президентський ринг вийде інший кандидат і відбудеться так, як описав Висиль Рибніков: "Встретившись с пустым взглядом боксера, Зеленский посерел, быстро развернулся в кресле и изо всех сил дернул зеленый рычаг. Хлопнуло устройство катапультирования. Первый в стране президент с нелинейным мышлением вылетел из самолета, отрикошетил от потолка ангара и упал в жомовую яму, в которой к нему с улыбкой подошел Кива". https://censor.net/ru/r3267843
Каза ж бо вата: "Хоть паржом!".
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02.06.2021 18:46 Ответить
Порошенко не є олігархом. Він скоріше магнат. Но його записують в олігархи хоч він ним не є так як не існує ніяких законів які дають його бізнесу переваги над бізнесами інших людей.

А ось Зе це чистий олігарх так як він прийняв під свій бізнес закон про відшкодування із бюджету грошей його компаніям що зареєстровані в офшорах і при тому забрав відшкодування та дотації для тих кінокомпаній що зареєстровані в Україні.
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02.06.2021 22:23 Ответить
полная херня. Порошенко для того, чтоб быть олигархом, надо монополизировать, или откусить весомый кусок хоть от одной существенной для государства отрасли, типа уголь, металлургия как Ахметов, нефть, финансы, как Коломойский, как Пинчук с металлом -трубопрокатом. Что монополизировал Порошенко? Шоколадные конфеты или производство маршруток? Каким образом через управление в этих отраслях он может влиять на госполитику? Никаким. Конечно, не все так просто. Большое бабло - это большое бабло. Но наш тупой нарид причисляет к олигархам всех, у кого много по их понятиям денех, и не вдается в детали. В результате эту туфту примут на ура. Но у зеленых баранов не хватит ума понять, что этот закон делает из бубочки Гитлера. Тупого, правда, но Гитлера. А страну бросает в беззаконие.
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03.06.2021 09:34 Ответить
а Пархатый тем временем на фронт ездит и клубнику раздает клоун Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 9507
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02.06.2021 19:10 Ответить
тільки клінічний ЗЕолігофрен може обрати єврея ЗЕбіла і при цьому називати етнічного украєнця Порошенка пархатим
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02.06.2021 22:50 Ответить
Закон громко примут, а олигархов не посадят и ничего не сделают им! Народ дурачат, как всегда. Веры им нету! Пока не увижу действий и олигархов за решеткой, то ни в какие законы или прочий пиар не будут верить. Власти всю жизнь дурачат народ и на словах и с коррупцией борются и с олигархами борются и кучу всего на словах делают, а на деле все ровно наоборот происходит и коррупция больше и олигархи грабят больше и все показатели страны ухудшаются. Хватит дурить народ, а народу хватит верить словам, а не действиям.
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02.06.2021 19:24 Ответить
А накуя тебе, люмпен, нужен Ахметов за решеткой? Думаешь успеешь его хату грабануть? А потом пошьешь костюм с отливом, купишь машину с магнитофоном, и в Ялту?
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03.06.2021 09:37 Ответить
Из за Ахметова страна нищая! Он за все годы установил свою власть над властью страны и принимает законы под себя, что все нищают, а он богатеет - только пример с зеленой энергетикой и как государство и народ пострадало от этого. И все суды он свои сделал и своих судей поставил всюду, даже глава конституционного суда его из Донецка галимый судья был и его туда поставил... СБУ контролирует и никто его не трогает и полицию контролирует и какие преступления не делай - ему ничего за это не будет и более того, они охраняют его! Из за олигархов 95% страны нищие, а 4,9% приближенные к олигархам и может еще выживший средний класс, а 0,1% олигархи, которые захватили и грабят 99% имущества и богатства страны. Олигархи должны сесть в тюрьму для начала построения новой системы власти и трансформации страны из системы олигархии к системе демократии, когда все будут иметь равные голос свой и он будет не ниже любого другого голоса и должна быть в стране прямая демократия онлайн, чтобы каждый мог создать закон и собирать онлайн на сайте прямой демократии голоса и если поддержит большинство страны своими голосами, то примется закон для большинства страны и значит большинство хочет жить по такому закону - государство демократическое и большинство решает, по каким законам лучше жить ибо само государство - это народ и народ должен решать по каким законам ему лучше будет, а не так, что нашлись пару жуликов и бандитов в стране и принимают законы в свою пользу и в ущерб всему народу - это система олигархия и диктатура и тирания - худшая из систем! Аристотель писал про эти системы, что в них народ всегда нищий и всегда страдает! А лучшая система - это демократия и когда каждый в стране имеет одинаковый по весу голос, чтобы законы для всех принимались и все имели равные условия и каждый мог заниматься, чем захочет и развиваться. Проблема Украина в системе власти и если не сменить саму систему, то Украина будет очень сильно страдать(мягко говоря)! Так еще и все олигархи Украины в русской мафии и работают и русская мафия в одной структуре с русскими спецслужбами и Путиным. И они подают команды на уничтожение Украины для захвата ее. Олигархи в интересах еще и врага работают!
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03.06.2021 14:04 Ответить
Ты клоун. Не в смысле как зеленский , а в смысле как капитан очевидность. Ахметов - объективная реальность, возникшая на почве "дикого капитализма". Не было б Ахметова, был бы Рахматов. Доказать его противозаконную деятельность ты не сможешь. Да и действовал он преимущественно в рамках существующих законов в последнее время. Поэтому посадка конкретной личности - ничего не дает. Это мечта каждого люмпена с усеченным мозгом, который считает , что от этого что-то изменится для него лично. Олигархия - продукт сществующей общественно-политической системы. Поэтому бороться с Ахметовым - тупее быть ничего не может, надо менять систему общественных отношений.
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03.06.2021 16:46 Ответить
Нужно изменить систему с олигархической на демократическую. Забрать власть у олигархов и дать ее всему народу при помощи прямой демократии. Чтобы люди большинством принимали законы для улучшения климата для большинства. Никаких преференций олигархам!
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03.06.2021 17:48 Ответить
Заходить Зеленський до Бені й каже. Ігорь Валєрич, вот я никак не пайму. От я прєзідєнт? - Ага. - А нє моглі би ви о'яніть, какіє мєжду намі отношенія, потому что я нікак гнє пойму. - Хорошо, Вова. Вот смотри, представь сєбє стадо овєц. - Ну прєдставіл. - Ну вот і маладєц - ну вот ти - главная овца, хозяін всего стада. Зєлєнскій (гордо): - Ну да, я самий главний, а ви кто? - А я - пастух. Я тєбя побріть могу, а ти мєня - нет. Понял?
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02.06.2021 19:27 Ответить
При Петру Алексеечу такого навіть і в проекті не було .
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02.06.2021 19:50 Ответить
Петрусь проти себе закон вносити не буде, він тільки красти.
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02.06.2021 20:00 Ответить
"Олигарх, это тот, у кого хвамилия - Порошенко. Я сказать!"
(с) Зеленский.
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02.06.2021 19:50 Ответить
А чи й далі платитимуть в конвертах чорний кеш "слугам", ті самі олігархи, проти яких вони так завзято "борються"....🤔
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02.06.2021 21:00 Ответить
беня от смеха одел памперс....
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02.06.2021 21:05 Ответить
дайте угадаю с кого начнут... ммм... эээммм.... Парашенка? Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 277
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02.06.2021 21:09 Ответить
с кого начнут с того и начнут. Но вот кончат клоуном. Это скомороху вряд ли понравится
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02.06.2021 21:33 Ответить
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
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03.06.2021 05:08 Ответить
ГАРНО КЛОУН ЛОКШИНУ НА ВУХА ВІШАЄ, ТЕПЕР ВЖЕ У РОЛІ

ПРЕЗИДЕНТА (ЩО Є ТРАГЕДІЄЙ УКРАЇНИ САМО ПО СОБІ), А НЕ
У РОЛІ КОМІКА З КВК Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 8220
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02.06.2021 21:41 Ответить
Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 8009
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02.06.2021 21:43 Ответить
Очередная юридически безграмотная имитация деятельности ради рейтинга.
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02.06.2021 21:58 Ответить
Профанація.
По факту це просто віджимання каналів у Порошенка який відкрито показує що вони йому належать нікого не обманюючи на відмінно від інших. Інфопомийки коломойського це ніяк не коснеться.
Тепер починається епоха брехні так як всі будуть вимушені брехати про те кому ж все таки належить канал. Хоча наприклад ті хто привели Зе до влади завжди брехали про свої канали то їм не привикати. Лицеміри.
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02.06.2021 22:26 Ответить
В Офісі преЗЕдента оприлюднили подробиці законопроекту т.зв. "Закон про олігархів", повідомляє пресслужба ОПУ.
Зазначається, що документ містить визначення так званих олігархів - осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
"Законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами", - йдеться в повідомленні.
Документ має обмежений термін дії - 10 років.
В Офісі президента підкреслили, що закон має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.
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02.06.2021 23:06 Ответить
Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 6584
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02.06.2021 23:28 Ответить
Закон олігархи стають на рівень національноого надбання.
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02.06.2021 23:48 Ответить
По этой филькиной граммоте не подпадают под олигархов ни фирташ, ни ахметов, ни Беня, ни пинчук, ни Гереги и пр. )))) Но лохам нравится шоу!
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02.06.2021 23:57 Ответить
детально про закон про олігархів
https://www.youtube.com/watch?v=fIv8S_4WmXc&feature=youtu.be
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03.06.2021 00:18 Ответить
Павлик Морозов, блин! Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 3598
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03.06.2021 02:38 Ответить
НЕ БУДЕТ ОЛИГАРХОВ - БУДЕТ СРЕДНИЙ КЛАСС !!!
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03.06.2021 03:44 Ответить
Член у тебя за щекой будет. Средний класс появится тогда когда начнет работать антимономпольное законодательство.
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03.06.2021 09:52 Ответить
ТЫ ПДР КАК И ТВОЙ ОТЕЦ !!!
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04.06.2021 07:02 Ответить
зрада, при папередниках такого не было.
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03.06.2021 06:35 Ответить
Олигархами будут считаться все у кого фамилия начинается на Поро, а заканчивается на шенко Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 8987
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03.06.2021 07:18 Ответить
деолирхизация порошенки....
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03.06.2021 07:52 Ответить
 
 