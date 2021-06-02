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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Карточка законопроекта №5599, определенного президентом как неотложный, появилась на сайте парламента.
Текст законопроекта пока не обнародован.
Топ комментарии
+19 Шимус
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+15 POWER 15b00d0a
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+15 Вася Шевченко f77d76ba
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- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом.
день твой последний приходит, буржуй.
1917
🤣
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ 2019, 22:38
https://www.youtube.com/watch?v=LA9fhX2Y2AE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
...
Каза ж бо вата: "Хоть паржом!".
А ось Зе це чистий олігарх так як він прийняв під свій бізнес закон про відшкодування із бюджету грошей його компаніям що зареєстровані в офшорах і при тому забрав відшкодування та дотації для тих кінокомпаній що зареєстровані в Україні.
(с) Зеленский.
ПРЕЗИДЕНТА (ЩО Є ТРАГЕДІЄЙ УКРАЇНИ САМО ПО СОБІ), А НЕ
У РОЛІ КОМІКА З КВК
По факту це просто віджимання каналів у Порошенка який відкрито показує що вони йому належать нікого не обманюючи на відмінно від інших. Інфопомийки коломойського це ніяк не коснеться.
Тепер починається епоха брехні так як всі будуть вимушені брехати про те кому ж все таки належить канал. Хоча наприклад ті хто привели Зе до влади завжди брехали про свої канали то їм не привикати. Лицеміри.
Зазначається, що документ містить визначення так званих олігархів - осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
"Законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами", - йдеться в повідомленні.
Документ має обмежений термін дії - 10 років.
В Офісі президента підкреслили, що закон має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.
https://www.youtube.com/watch?v=fIv8S_4WmXc&feature=youtu.be