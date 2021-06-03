Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Таким образом официальный Берлин отреагировал на то, что власти РФ отменили полеты Lufthansa в Россию.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полученный им официальный ответ министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ, информирует Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Такое решение Федеральное ведомство авиации Германии приняло в связи с отменой полетов немецкого авиаперевозчика Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.

Ожидалось, что разрешение будет получено не позднее 2 июня. В общей сложности запрет коснется рейсов компаний "Аэрофлот" и S7.

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Кроме того, министерство транспорта ФРГ пояснило, что воздушное пространство Германии будет вновь открыто для российских авиакомпаний, как только российская сторона выдаст разрешение на полеты немецкой Lufthansa.

Перед этим представитель Lufthansa Group (LG) сообщил, что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно отменены "из-за отсутствия согласования с властями" России. "Мы проинформировали пассажиров и, конечно, сожалеем о причиненных неудобствах", - отметил он. По его словам, в компании рассчитывали, что "своевременно получат" необходимое одобрение, но этого не произошло. Представитель Lufthansa Group уточнил, что речь шла о согласовании с целым рядом российских инстанций.

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Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси. По версии источника агентства "Интерфакс", их отмена могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком". Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку "спекуляцией". При этом он подтвердил, что "в последние несколько дней рейсы в Москву и Санкт-Петербург выполнялись без пролета над Беларусью".