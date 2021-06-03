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Германия (6012) Россия (91250) авиасообщение (786)

Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Таким образом официальный Берлин отреагировал на то, что власти РФ отменили полеты Lufthansa в Россию.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полученный им официальный ответ министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ, информирует Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Такое решение Федеральное ведомство авиации Германии приняло в связи с отменой полетов немецкого авиаперевозчика Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.

Ожидалось, что разрешение будет получено не позднее 2 июня. В общей сложности запрет коснется рейсов компаний "Аэрофлот" и S7.

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Кроме того, министерство транспорта ФРГ пояснило, что воздушное пространство Германии будет вновь открыто для российских авиакомпаний, как только российская сторона выдаст разрешение на полеты немецкой Lufthansa.

Перед этим представитель Lufthansa Group (LG) сообщил, что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно отменены "из-за отсутствия согласования с властями" России. "Мы проинформировали пассажиров и, конечно, сожалеем о причиненных неудобствах", - отметил он. По его словам, в компании рассчитывали, что "своевременно получат" необходимое одобрение, но этого не произошло. Представитель Lufthansa Group уточнил, что речь шла о согласовании с целым рядом российских инстанций.

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Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси. По версии источника агентства "Интерфакс", их отмена могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком". Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку "спекуляцией". При этом он подтвердил, что "в последние несколько дней рейсы в Москву и Санкт-Петербург выполнялись без пролета над Беларусью".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+68
Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 2640
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02.06.2021 21:07
+45
и меркель не помогла.... ловите ответку ватаны
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02.06.2021 21:07
+43
Ці німці дограються, що орки знову збудують фанерний Рейхстаг та будуть його штурмувати! Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 9528
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02.06.2021 21:12
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Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 2640
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02.06.2021 21:07 Ответить
Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 5704
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02.06.2021 21:58 Ответить
и меркель не помогла.... ловите ответку ватаны
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02.06.2021 21:07 Ответить
По трубе будут летать. Переименуют СП-2 в гиперлупфлот.
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02.06.2021 22:27 Ответить
Кроме того, министерство транспорта ФРГ пояснило, что воздушное пространство Германии будет вновь открыто для российских авиакомпаний, как только российская сторона выдаст разрешение на полеты немецкой Lufthansa. Источник: https://censor.net/ru/n3269126

Ну понятно, руку руку моет.
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02.06.2021 21:08 Ответить
Vsio verno nemci zdelali,skoro i drugyje zakrojet dlia raski samoliotov.Tak pojmut luce Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 9561
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02.06.2021 21:08 Ответить
Новость устарела. Люфтганза получила разрешение.
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02.06.2021 21:09 Ответить
Люфтганза получила разрешение,

только после того как немцы нагнули наглую русню...
Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 8646
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02.06.2021 21:16 Ответить
Кацапчег встигає насипати ру.вєрсії)))
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03.06.2021 07:54 Ответить
зачем лапотным летать в гейевропу
когда можно молиться на )(уйла?
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02.06.2021 21:09 Ответить
Это так нужно быдломассе кацапсячей впаривать про гейропу. А ************ давалки и их выводки давно живут в цивилизованном мире, их вылупки ходят там в школу и хер они ложили на рашку. А быдломассе кацапсячей нужна байка про врагов и геев заполонивших всё ЕС и Америку.
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02.06.2021 21:19 Ответить
Репоеды должны на отдых летать на полуостров Таймыр.Не далее.
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03.06.2021 00:11 Ответить
Ці німці дограються, що орки знову збудують фанерний Рейхстаг та будуть його штурмувати! Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 9528
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02.06.2021 21:12 Ответить
класс! Это как в советском анекдоте, как тренировались футболисты дриблингу, а бразильцы посоветовали поставить на поле бочки, и обводить их. Советские футболисты сделали все по совету, но потом пожаловались, что почему-то бочки постоянно выигрывают
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02.06.2021 23:11 Ответить
Новость пыль да туман... Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 9912
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02.06.2021 21:12 Ответить
зачем тормозите эта новость устарела и уже запустили-
Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в июне и возобновила рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Как отметил представитель перевозчика, разрешение на полеты в Россию было получено - рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться по расписанию.2 июня минтранс ФРГ объяснил, что отмена авиарейсов в Россию и обратно была сделана «зеркально» по причине непредоставления разрешения на полет немецким авиакомпаниям от российских властей.
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02.06.2021 21:15 Ответить
Вирішив мужик напаскудить сусіду - набрав відро гімна і вилив йому у двір! А вітер помінявся і став дуть в бік його садиби
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03.06.2021 06:47 Ответить
Все с тобой ясно, кцп. Кушаешь новости из лента сру.
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03.06.2021 14:38 Ответить
Новость уже устарела. Люфтганза всё получила, никакого запрета для РФ нет.
И реально там были чисто технические накладки.
Немцы с РФ братья навек. Ворон ворону... "ну вы понели" (с)
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02.06.2021 21:17 Ответить
Точнее гестаповец нквдэшнику очко не выклюет. Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 7532
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02.06.2021 21:38 Ответить
чисто технические-это ***** мозги вправить шоле? Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 7402
лоботомия?
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02.06.2021 22:45 Ответить
Як там у блатних:
"Что ж ти фраэр здал назат?" Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 3842
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03.06.2021 02:29 Ответить
Ну это же не повод останавливать строительство "Севернрго Потока". Самолеты отдельно, корабли отдельно. Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 1607
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02.06.2021 21:19 Ответить
А как же СП2 ? 😀😀😀
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02.06.2021 21:20 Ответить
а за чьи бабки строят СП-2 ? обе стороны или нет ? ...может построят а Германия такая ... "да нам уже как бы и не надо.... "
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03.06.2021 16:45 Ответить
Але в гаспрому 50% по акціях
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03.06.2021 17:23 Ответить
Но Северный поток 2 продолжаем строить, на зло союзникам на радость Рашенским ушлепкам
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02.06.2021 21:20 Ответить
Наверно **** угрожает Меркель и Германии войной, бо он немеряно денег потратил на северный поток
Когда-то он янеку угрожал тоже.
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02.06.2021 21:24 Ответить
Всё проще, у плюгавого и плешивого старпёра с улетевшей на южный берег моря "Лаптевых" кукушкой, рожденного от соития, по пьяне, мойщицей цеховых сортиров, после испражнений пролетариев, с вахтёра того же завода, на партайгеноссе Ангелу есть много интересного за время её пребывания в рядах Pionierorganisation «Ernst Thälmann» и её сотрудничества с Ministerium für Staatssicherheit (неофициально сокр. Шта́зи нем. Stasi).
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02.06.2021 21:36 Ответить
Да уже договорились о полетах, запрет просуществовал пару часов.))
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02.06.2021 21:24 Ответить
Что немчура обосралась? Вы же так лизали россии.На очереди Франция.
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02.06.2021 21:26 Ответить
Те лижут глубже, и даже с французским поцелуем.
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02.06.2021 21:30 Ответить
верным путем идете, партайгеноссы !!!! Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 4775
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02.06.2021 21:29 Ответить
- Марк Савелович, шото имеете сказать за эту новость?
- Яков Соломонович, имею до вас ответить шо у нонешней то Параши, пардон, Расейской ********* и знову пардону просим, от шоб не ошибиться то РФ, не сильно таки получается играть у того **....го, пардон, сумашедшего Ивана.
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02.06.2021 21:29 Ответить
Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 2951
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02.06.2021 21:31 Ответить
Не, но Северный поток-2 это совсем другое...
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02.06.2021 21:33 Ответить
Deutschland vor allem! Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 9806
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02.06.2021 21:39 Ответить
ваще то в оригинале-юбер аллес Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 9894
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02.06.2021 22:48 Ответить
В якому,нах... оригіналі вааще? Deutschland vor allem und Deutschland uber alles- das ist synonym.
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02.06.2021 23:15 Ответить
А? Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 2871
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02.06.2021 21:41 Ответить
Читаю, и плохо понимаю, здесь постящих. Какой смысл немцам, ссорится с Рашей? Они что, больные? Там принцип "назло маме уши отморожу", не катит.
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02.06.2021 21:55 Ответить
Трубу которую строят в Германию , - Украинскую хотят россияне разобрать , а вот и ловите немцы россияне начнут ее то Открывать то Закрывать с перепою .Будите плакать за трубой с Украины.
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02.06.2021 21:55 Ответить
какие неудобства можно причинить крепостным территории парашной суши, если у 99,9% процентов тамошних бухарей и сегодня удобства во дворе и подьезде, если такой есть?
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02.06.2021 22:03 Ответить
Ну то таке - торгові партнери тіпа соряться Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 8468
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02.06.2021 22:21 Ответить
Якась гра у піддавки. Не вірю німцям. Тіятр
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02.06.2021 22:41 Ответить
Ой, чи надовго? Ваггую, з понеділка полетять. В оба кінці.
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02.06.2021 23:26 Ответить
Давно пора.
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02.06.2021 23:27 Ответить
Но Северный поток это другое!😁😁😁😁
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02.06.2021 23:27 Ответить
Русские стали забывать немецкий окрик "Хальт!"
Немцы всегда могут повторить.
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03.06.2021 00:11 Ответить
а морское пространство закрыть для кацапских кораблей слабо? Газ не цвета крови?
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03.06.2021 00:19 Ответить
ФРАНЦИЯ ! ИСПАНИЯ ! НЕ МОЛЧИТЕ ! ПОВТОРИТЕ !)
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03.06.2021 03:28 Ответить
могут повторить ))))
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03.06.2021 16:41 Ответить
лаврова и шалапутина нагнули
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03.06.2021 08:16 Ответить
О я я дас ист фантастиш
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03.06.2021 08:57 Ответить
а немцы пишут, что все летают уже. тыц
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03.06.2021 10:23 Ответить
Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 4715
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03.06.2021 11:15 Ответить
а меркельша согласовала это решение с другом валОдей???? а то не видать ей места в газпроме.....
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03.06.2021 12:20 Ответить
будут летать через сев.полюс только куда не понято.... но будут....
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03.06.2021 14:01 Ответить
ну тогда НЕзакрыла
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03.06.2021 18:06 Ответить
а наши Украинские авиакомпании уже давно на *********** не летают правильно ???
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03.06.2021 16:42 Ответить
Розумієш в чому "пікантність" цієї історії? З тих пір як почалася війна і Україна закрила свій повітряний простір для російських літаків щезла загроза повторення 1968 року в Празі! Бо невідомо - що насправді з "бортом" який запрошує "аварійну посадку" і хто саме на борту: мирні пасажири чи рота спецназу! Тепер будь-який літак зі сторони російського кордону - потенціальний ворог! А враховуючи сьогоднішню ситуацію у Білорусі і те що "Спільний центр управління повітряним рухом Білорусі та Росії знаходиться у Підмосков"ї і білоруси на нього не впливають то цей статус розповсюдили (превентивно) на літаки Білорусі! Цілком правильний крок! Адже невідомо хто саме летить на борту який прикривається позивними цивільної авіакомпанії Білорусі!
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04.06.2021 06:43 Ответить
ватная зрада теперь ни сосисок ни пиво не рейхстага..(( Германия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 4301
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03.06.2021 17:01 Ответить
Желаем немцам , австриякам и итальянцам путина по самое немогу!!!
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03.06.2021 18:04 Ответить
Израилю тоже
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03.06.2021 18:04 Ответить
А также Фрнции
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03.06.2021 18:06 Ответить
Вова допрыгается до закрытия морских портов
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04.06.2021 17:36 Ответить
 
 