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Новости Задержание Протасевича
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Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ

Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ

Российские авиакомпании начали облетать Беларусь. Такие сведения появились на фоне решения ряда зарубежных перевозчиков игнорировать воздушное пространство республики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Forbes 

Только в минувший четверг, по данным источников издания в одном из профильных ведомств РФ, российские перевозчики совершили около десяти рейсов в обход Беларуси. Собеседники, правда, не уточняют, связано ли это с политическими мотивами или же причины технические. Также не ясны и компании, при этом собеседник в одной из них уверяет, что один из крупнейших перевозчиков действительно выполнил несколько рейсов мимо воздушного пространства Белоруссии.

Между тем, по данным сервиса FlightRadar, прямо сейчас над соседней республикой находится самолет российской компании Nordwind, который летит из Москвы в Париж. Лайнер S7, в свою очередь, направляется из Москвы в Калининград также через северную часть Белоруссии. При этом еще один перевозчик – Utair – в понедельник изменил маршрут аналогичного рейса – правда, в компании это объяснили топливной эффективностью полета.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Беларусь (7888) авиасообщение (793) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+21
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3785
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29.05.2021 18:22
+20
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8644
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29.05.2021 18:46
+19
а кидают!
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29.05.2021 17:49
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5 часов переговоров и результат налицо. Из усов таракана будут веревки вить. Причем все, что Запад, что *****.
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29.05.2021 17:45 Ответить
сцыкуны
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29.05.2021 17:45 Ответить
Касапов на три дня хватило. Потом они поняли, что транзит через Мацкву потеряют и быстро приняли правила игры
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29.05.2021 17:46 Ответить
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2362
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29.05.2021 21:50 Ответить
Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 9958
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29.05.2021 17:47 Ответить
Много ходов очка от *****?
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29.05.2021 17:50 Ответить
ВСЕ ВКАЗУЄ НА ТЕ,ЩО ЦЕ АКЦІЯ ФСБ.

З МЕТОЮ аНЕКСІЇ БІЛОРУСІ ПЕРЕД ВИБОРАМИ..
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29.05.2021 21:53 Ответить
Это они демонстрируют Западу, что Россия не имеет отношения к захвату и что Путин - это вам не диктатор какой-то. Вот такая многоходовочка. Запад, как всегда, проглотит.
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29.05.2021 17:54 Ответить
Запад прекрасно понимает что к чему,но не может ничего поделать. Козломордостан схавает РБ через три недели абсолютно мирным,"всебелорусскореферендным" птем (правда,под дулами пулеметов и автоматов), под громкие фанфары и дико-радостные вопли **************,Мао-Дзе соловьева,киселева,ну и прочей прпаГАНДОНСКОЙ ватной швали,вопя об "извечном стремлении братского белорусского народа жить под одной крышей с братским кацапским народом".Пуця недаром так жестоко подставил "прядсядателя" с самолетом , ровно через месяц после бегства оного из мацкваорды,где лука должен был подписать договор о слиянии двух государств в единое. Отомстил-таки неблагодарному засранцу. В общем,на эту тему говорить-не преговорить. Вот вам и урок, миролюбивые,немайданутые сябры: Только огнем и мечем,не боясь крови и увечий,не боясь даже булыжником проломить врагу череп,песком засыпая ему глаза и т.д. можно добиться свободы и независимости как лично своей,так и своей Родины.
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29.05.2021 19:10 Ответить
а зачем х..лу Беларусь сейчас? ему от нее сейчас больше вреда чем пользы. Как бы не пришлось сразу после присоединения КТО объявлять, имхо там сразу новые митинги будут, может начаться мятеж
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29.05.2021 19:17 Ответить
После присоединения немедленно объявят новые парламентские и президентские выборы - поелику появилось новое государство: СССР β-версии. Бацьке порекомендуют не балотироваться в президенты, предложив какой-нибудь почетный пост типа председателя одной из палат парламента, а может быть и премьер-министра.
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30.05.2021 00:00 Ответить
***** кинуло *************.
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29.05.2021 17:58 Ответить
Хвилину тому заходив на Flightradars: https://www.flightradar24.com/SBI3586/27de923e

Літають через Білорусь з Європи.

Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 8662
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29.05.2021 17:59 Ответить
судя по карте,ЕС ввело запрет на полёты над Украиной
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30.05.2021 16:50 Ответить
Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 3005
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29.05.2021 17:59 Ответить


Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 869
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29.05.2021 18:06 Ответить
перевіряв закладку вибухівки на Білоруській АЕС ?
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29.05.2021 19:03 Ответить
Все може бути.

P.S. Тільки що знову заходив на Flightradars. Летять через Білорусь з .... Варшави, Праги.
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8454
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29.05.2021 20:11 Ответить
Згоден. Судячи по мапі таке вражання, що Україна під авіа санкціями.
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2218
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29.05.2021 20:45 Ответить
Здається, що Норвегія - ще більше:

Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7685
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29.05.2021 21:31 Ответить
Ахахах))) Норвегія, Швеція та Фінляндія давно вже під санкціями
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29.05.2021 22:11 Ответить
Так и есть. Под российскими.
И уже давно является серым авиапятном на флайтрадаре.
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30.05.2021 00:57 Ответить
тобі мордовських літаків над пустою бошкой не вистачає?
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30.05.2021 18:27 Ответить
До встречи с Байденом кремлёвская полудохлая крыса будет из последних сил стараться соблюдать приличия и международные соглашения.... Ну а потом....
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29.05.2021 18:11 Ответить
так хто кого вчора в Сочі на бутилку посадив?
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29.05.2021 18:22 Ответить
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3785
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29.05.2021 18:22 Ответить
в А-че через плече.....
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29.05.2021 18:34 Ответить
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3772
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29.05.2021 18:41 Ответить
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5911
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29.05.2021 18:36 Ответить
К чему писать бредятину, куча кацапских, китайских и даже транспортный 747-й с американской регистрацией над Беларуссией, щаз Путин нападэ😁😁😁😁
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29.05.2021 18:23 Ответить
Кстати над Украиной сейчас рейс Стамбул-Москва. Турки собирают гроши над нами, будут и над Беларусью также собирать вместо Белавиа
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29.05.2021 18:26 Ответить
А, что, теперь турки собирают за пролёт над Украиной? А с каких пор?
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29.05.2021 18:40 Ответить
С тех пор как Аэрофлоту рейсы здесь запрещены (а МАУ - за поребриком), Турецкие авиалинии подмяли это направление
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29.05.2021 18:44 Ответить
Так вы мне за собираниен грошей за пролёт над Украиной турецкими бортами расскажите поподробнее, с каких это пор и каким нормативным документом ИКАО это установленно, что вот так мол и так, с такого то числа такого то года за пролёт над территорией Украины турецких бортов Украина платит Турции
, а не Турция Украине.
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29.05.2021 18:49 Ответить
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2040
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29.05.2021 19:01 Ответить
Саша, я не просил почти ваше селфи, а просил вас подтвердить ваш тупой высер официальными документами. Или у вас, в Параше все такие умственно недоразвитый от рождения, как вы, что не понимаете элементарного вопроса?
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29.05.2021 19:14 Ответить
Саша, шо же вы таки пропали здесь, как хлеб в 1989 году с прилавком советских магазинов?
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29.05.2021 19:28 Ответить
за него сейчас Бандера Росса бьется тока стружки летят....
шо и было сашиным заданием....
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29.05.2021 20:02 Ответить
Пусть собирают, чужие деньги считать некрасива, так на мокшани говорят?😁😁😁😁
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29.05.2021 20:17 Ответить
ТУРЕЧЧИНА НЕ ЄВРОСОЮЗ.
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29.05.2021 21:47 Ответить
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6859
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29.05.2021 18:35 Ответить
ОБЛЕТАЮТ
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1092
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29.05.2021 18:39 Ответить
Таки да, облетают.
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2043
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29.05.2021 18:53 Ответить
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8644
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29.05.2021 18:46 Ответить
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29.05.2021 19:06 Ответить
Судя по карте все продолжают летать, а что там было в четверг неизвестно, возможно перестраховались некоторые.
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29.05.2021 18:52 Ответить
Eto na dolgo dlia Belorus,prakticeski ugrobili ix avia perevocikov, i za tranzit kazdi den po 150 tysiac evro teriajet.Novyje sankciji takze na podxode
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29.05.2021 19:29 Ответить
Шо, мля?! скрєпи скрєпами, а шариться в прАклятую гейропу хоЦЦА...
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29.05.2021 20:14 Ответить
Подставил ху.кин тракториста крепко...
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29.05.2021 20:40 Ответить
Зараз на 21.20 в повітрі над Білоруссю (flightradar24):
FRANKFURT - MOSCOW
LIEGE - GUANGZHOU
GENEVA - MOSCOW
ROME - MOSCOW
OSAKA - LIEGE
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29.05.2021 21:22 Ответить
ни секунды не было сомнений, что тухлая европа сдуется очередной озабоченностью.
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29.05.2021 23:01 Ответить
Не пускать в ЕС и Украину ничего вылетающего из Беларуси, это мёртвая зона.
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29.05.2021 23:01 Ответить
russische Schweinehunde є терористи,підлі і брехливі.
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30.05.2021 14:28 Ответить
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