Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ

Российские авиакомпании начали облетать Беларусь. Такие сведения появились на фоне решения ряда зарубежных перевозчиков игнорировать воздушное пространство республики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Forbes

Только в минувший четверг, по данным источников издания в одном из профильных ведомств РФ, российские перевозчики совершили около десяти рейсов в обход Беларуси. Собеседники, правда, не уточняют, связано ли это с политическими мотивами или же причины технические. Также не ясны и компании, при этом собеседник в одной из них уверяет, что один из крупнейших перевозчиков действительно выполнил несколько рейсов мимо воздушного пространства Белоруссии.

Между тем, по данным сервиса FlightRadar, прямо сейчас над соседней республикой находится самолет российской компании Nordwind, который летит из Москвы в Париж. Лайнер S7, в свою очередь, направляется из Москвы в Калининград также через северную часть Белоруссии. При этом еще один перевозчик – Utair – в понедельник изменил маршрут аналогичного рейса – правда, в компании это объяснили топливной эффективностью полета.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.