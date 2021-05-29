УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11149 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Протасевича
30 668 155

Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ

Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ

Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь. Такі відомості з'явилися на тлі рішення низки зарубіжних перевізників ігнорувати повітряний простір республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський Forbes.

Тільки в минулий четвер, за даними джерела видання в одному з профільних відомств РФ, російські перевізники здійснили близько десяти рейсів в обхід Білорусі. Співрозмовник, щоправда, не уточнив, чи пов'язано це з політичними мотивами або ж причини технічні. Також не називаються і компанії. Водночас співрозмовник  запевняє, що один із найбільших перевізників дійсно виконав кілька рейсів поза повітряним простором Білорусі.

Тим часом, за даними сервісу FlightRadar, беспосередньо зараз над сусідньою республікою перебуває літак російської компанії Nordwind, який летить із Москви в Париж. А лайнер S7 направляється з Москви в Калінінград також через північну частину Білорусі. Водночас ще один перевізник - Utair - в понеділок змінив маршрут аналогічного рейсу. Щоправда, в компанії це пояснили паливною ефективністю польоту.

Читайте також: "З особливою фашистською збоченістю закривають коридори, знущаються над нами", - директор "Белавіа" обурений санкціями України та ЄС

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: 

Білорусь (7925) авіасполучення (3065) Протасевич Роман (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3785
показати весь коментар
29.05.2021 18:22
+20
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8644
показати весь коментар
29.05.2021 18:46
+19
а кидают!
показати весь коментар
29.05.2021 17:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
5 часов переговоров и результат налицо. Из усов таракана будут веревки вить. Причем все, что Запад, что *****.
показати весь коментар
29.05.2021 17:45 Відповісти
сцыкуны
показати весь коментар
29.05.2021 17:45 Відповісти
Касапов на три дня хватило. Потом они поняли, что транзит через Мацкву потеряют и быстро приняли правила игры
показати весь коментар
29.05.2021 17:46 Відповісти
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2362
показати весь коментар
29.05.2021 21:50 Відповісти
Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 9958
показати весь коментар
29.05.2021 17:47 Відповісти
Много ходов очка от *****?
показати весь коментар
29.05.2021 17:50 Відповісти
ВСЕ ВКАЗУЄ НА ТЕ,ЩО ЦЕ АКЦІЯ ФСБ.

З МЕТОЮ аНЕКСІЇ БІЛОРУСІ ПЕРЕД ВИБОРАМИ..
показати весь коментар
29.05.2021 21:53 Відповісти
Это они демонстрируют Западу, что Россия не имеет отношения к захвату и что Путин - это вам не диктатор какой-то. Вот такая многоходовочка. Запад, как всегда, проглотит.
показати весь коментар
29.05.2021 17:54 Відповісти
Запад прекрасно понимает что к чему,но не может ничего поделать. Козломордостан схавает РБ через три недели абсолютно мирным,"всебелорусскореферендным" птем (правда,под дулами пулеметов и автоматов), под громкие фанфары и дико-радостные вопли **************,Мао-Дзе соловьева,киселева,ну и прочей прпаГАНДОНСКОЙ ватной швали,вопя об "извечном стремлении братского белорусского народа жить под одной крышей с братским кацапским народом".Пуця недаром так жестоко подставил "прядсядателя" с самолетом , ровно через месяц после бегства оного из мацкваорды,где лука должен был подписать договор о слиянии двух государств в единое. Отомстил-таки неблагодарному засранцу. В общем,на эту тему говорить-не преговорить. Вот вам и урок, миролюбивые,немайданутые сябры: Только огнем и мечем,не боясь крови и увечий,не боясь даже булыжником проломить врагу череп,песком засыпая ему глаза и т.д. можно добиться свободы и независимости как лично своей,так и своей Родины.
показати весь коментар
29.05.2021 19:10 Відповісти
а зачем х..лу Беларусь сейчас? ему от нее сейчас больше вреда чем пользы. Как бы не пришлось сразу после присоединения КТО объявлять, имхо там сразу новые митинги будут, может начаться мятеж
показати весь коментар
29.05.2021 19:17 Відповісти
После присоединения немедленно объявят новые парламентские и президентские выборы - поелику появилось новое государство: СССР β-версии. Бацьке порекомендуют не балотироваться в президенты, предложив какой-нибудь почетный пост типа председателя одной из палат парламента, а может быть и премьер-министра.
показати весь коментар
30.05.2021 00:00 Відповісти
***** кинуло *************.
показати весь коментар
29.05.2021 17:58 Відповісти
Хвилину тому заходив на Flightradars: https://www.flightradar24.com/SBI3586/27de923e

Літають через Білорусь з Європи.

Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 8662
показати весь коментар
29.05.2021 17:59 Відповісти
судя по карте,ЕС ввело запрет на полёты над Украиной
показати весь коментар
30.05.2021 16:50 Відповісти
Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 3005
показати весь коментар
29.05.2021 17:59 Відповісти


Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ - Цензор.НЕТ 869
показати весь коментар
29.05.2021 18:06 Відповісти
перевіряв закладку вибухівки на Білоруській АЕС ?
показати весь коментар
29.05.2021 19:03 Відповісти
Все може бути.

P.S. Тільки що знову заходив на Flightradars. Летять через Білорусь з .... Варшави, Праги.
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8454
показати весь коментар
29.05.2021 20:11 Відповісти
Згоден. Судячи по мапі таке вражання, що Україна під авіа санкціями.
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2218
показати весь коментар
29.05.2021 20:45 Відповісти
Здається, що Норвегія - ще більше:

Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7685
показати весь коментар
29.05.2021 21:31 Відповісти
Ахахах))) Норвегія, Швеція та Фінляндія давно вже під санкціями
показати весь коментар
29.05.2021 22:11 Відповісти
Так и есть. Под российскими.
И уже давно является серым авиапятном на флайтрадаре.
показати весь коментар
30.05.2021 00:57 Відповісти
тобі мордовських літаків над пустою бошкой не вистачає?
показати весь коментар
30.05.2021 18:27 Відповісти
До встречи с Байденом кремлёвская полудохлая крыса будет из последних сил стараться соблюдать приличия и международные соглашения.... Ну а потом....
показати весь коментар
29.05.2021 18:11 Відповісти
так хто кого вчора в Сочі на бутилку посадив?
показати весь коментар
29.05.2021 18:22 Відповісти
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3785
показати весь коментар
29.05.2021 18:22 Відповісти
в А-че через плече.....
показати весь коментар
29.05.2021 18:34 Відповісти
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3772
показати весь коментар
29.05.2021 18:41 Відповісти
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5911
показати весь коментар
29.05.2021 18:36 Відповісти
К чему писать бредятину, куча кацапских, китайских и даже транспортный 747-й с американской регистрацией над Беларуссией, щаз Путин нападэ😁😁😁😁
показати весь коментар
29.05.2021 18:23 Відповісти
Кстати над Украиной сейчас рейс Стамбул-Москва. Турки собирают гроши над нами, будут и над Беларусью также собирать вместо Белавиа
показати весь коментар
29.05.2021 18:26 Відповісти
А, что, теперь турки собирают за пролёт над Украиной? А с каких пор?
показати весь коментар
29.05.2021 18:40 Відповісти
С тех пор как Аэрофлоту рейсы здесь запрещены (а МАУ - за поребриком), Турецкие авиалинии подмяли это направление
показати весь коментар
29.05.2021 18:44 Відповісти
Так вы мне за собираниен грошей за пролёт над Украиной турецкими бортами расскажите поподробнее, с каких это пор и каким нормативным документом ИКАО это установленно, что вот так мол и так, с такого то числа такого то года за пролёт над территорией Украины турецких бортов Украина платит Турции
, а не Турция Украине.
показати весь коментар
29.05.2021 18:49 Відповісти
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2040
показати весь коментар
29.05.2021 19:01 Відповісти
Саша, я не просил почти ваше селфи, а просил вас подтвердить ваш тупой высер официальными документами. Или у вас, в Параше все такие умственно недоразвитый от рождения, как вы, что не понимаете элементарного вопроса?
показати весь коментар
29.05.2021 19:14 Відповісти
Саша, шо же вы таки пропали здесь, как хлеб в 1989 году с прилавком советских магазинов?
показати весь коментар
29.05.2021 19:28 Відповісти
за него сейчас Бандера Росса бьется тока стружки летят....
шо и было сашиным заданием....
показати весь коментар
29.05.2021 20:02 Відповісти
Пусть собирают, чужие деньги считать некрасива, так на мокшани говорят?😁😁😁😁
показати весь коментар
29.05.2021 20:17 Відповісти
ТУРЕЧЧИНА НЕ ЄВРОСОЮЗ.
показати весь коментар
29.05.2021 21:47 Відповісти
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6859
показати весь коментар
29.05.2021 18:35 Відповісти
ОБЛЕТАЮТ
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1092
показати весь коментар
29.05.2021 18:39 Відповісти
Таки да, облетают.
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2043
показати весь коментар
29.05.2021 18:53 Відповісти
Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8644
показати весь коментар
29.05.2021 18:46 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2021 19:06 Відповісти
Судя по карте все продолжают летать, а что там было в четверг неизвестно, возможно перестраховались некоторые.
показати весь коментар
29.05.2021 18:52 Відповісти
Eto na dolgo dlia Belorus,prakticeski ugrobili ix avia perevocikov, i za tranzit kazdi den po 150 tysiac evro teriajet.Novyje sankciji takze na podxode
показати весь коментар
29.05.2021 19:29 Відповісти
Шо, мля?! скрєпи скрєпами, а шариться в прАклятую гейропу хоЦЦА...
показати весь коментар
29.05.2021 20:14 Відповісти
Подставил ху.кин тракториста крепко...
показати весь коментар
29.05.2021 20:40 Відповісти
Зараз на 21.20 в повітрі над Білоруссю (flightradar24):
FRANKFURT - MOSCOW
LIEGE - GUANGZHOU
GENEVA - MOSCOW
ROME - MOSCOW
OSAKA - LIEGE
показати весь коментар
29.05.2021 21:22 Відповісти
ни секунды не было сомнений, что тухлая европа сдуется очередной озабоченностью.
показати весь коментар
29.05.2021 23:01 Відповісти
Не пускать в ЕС и Украину ничего вылетающего из Беларуси, это мёртвая зона.
показати весь коментар
29.05.2021 23:01 Відповісти
russische Schweinehunde є терористи,підлі і брехливі.
показати весь коментар
30.05.2021 14:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 