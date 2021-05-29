Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ

Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь. Такі відомості з'явилися на тлі рішення низки зарубіжних перевізників ігнорувати повітряний простір республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський Forbes.

Тільки в минулий четвер, за даними джерела видання в одному з профільних відомств РФ, російські перевізники здійснили близько десяти рейсів в обхід Білорусі. Співрозмовник, щоправда, не уточнив, чи пов'язано це з політичними мотивами або ж причини технічні. Також не називаються і компанії. Водночас співрозмовник запевняє, що один із найбільших перевізників дійсно виконав кілька рейсів поза повітряним простором Білорусі.

Тим часом, за даними сервісу FlightRadar, беспосередньо зараз над сусідньою республікою перебуває літак російської компанії Nordwind, який летить із Москви в Париж. А лайнер S7 направляється з Москви в Калінінград також через північну частину Білорусі. Водночас ще один перевізник - Utair - в понеділок змінив маршрут аналогічного рейсу. Щоправда, в компанії це пояснили паливною ефективністю польоту.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.