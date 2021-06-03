Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак
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На Донбассе от российских снайперов за время действия режима тишины погибли 23 и получили ранения 12 украинских военнослужащих.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время видеовключения на встрече президента Украины Владимира Зеленского с делегацией Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По его словам, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) активно работают снайперы, которые прибывают с территории РФ. Всего с начала действия режима тишины (с 27 июля 2020 года) зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия российскими подразделениями.
Кроме того, как отметил Хомчак, противник, пренебрегая договоренностями ТКГ о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций. Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.
"Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов относительно агрессии против Украины. Противник удерживает группировки Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма", - сказал главнокомандующий ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Уроду, что увидел мир в глазах пуйла - вечный позор.
А тирания - будет искать в угоду себе.
Поэтому в Англии вы не найдёте памятников Генриху VIII, а в России спустя 550 лет надумали и установили первый памятник Ивану Грозному.
Про неё никто не знает.
500 лет считали, что нет, а тут недавно обнаружили.
На вскидку - артиллерия, дежурные средства, контрснайперы, минирование угрожаемых позиций (направлений), дроны и наводка заградогня и т.п. Вы доиграитесь, что народ откажется на позиции выходить, кому охота мишенью работать.
Це фактично державна зрада у його виконанні - привід для імпічменту, а також привід розпустити Верховну Раду, так як вона також на це не реагує
Де наші снайпери ?
и кроме того, например за 2017 погибли 191 украинский боец.
в 20-21 - втрое меньше.
В 2017 році СНАЙПЕРАМИ вбито 191 українського бійця?
де я написав, що снайперами вбито 191 українського бійця?
сенс в тому, що за 2020-21 загинуло тричі меньше ніж у 2017.
а стоя ли на позиціях так само.
перемир'я працює.
Зараз, лише снаперами, розстріляно 23 українських воїна, а ви пшете про працююче перемир'я? Яке перемир'я, для кого воно працює? Не для вбитих українців, для терористів. Питати про наявність совісті не буду. Немає сенсу.
"лише снаперами, розстріляно 23 " - напівбрехня, дві сторони стріляють, ордловці гинуть не меньше.
за 20-21 загинуло втричі меньше ніж в 2017.
перемир'я працює для українців.
не питайте у себе про наявність совісті своєї. Немає сенсу.
А мы все ждем пришествия НАТО в наш колхоз имени "Святых Отцов Олигархов"...
Який "режим тиші", якщо кацапи вбили 23 наших захисників? Який, нахрін, режим "припинення вогню"?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .