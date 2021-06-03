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Донбасс (26945) снайперы (438) потери (3858) Хомчак (250)

Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак

На Донбассе от российских снайперов за время действия режима тишины погибли 23 и получили ранения 12 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время видеовключения на встрече президента Украины Владимира Зеленского с делегацией Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) активно работают снайперы, которые прибывают с территории РФ. Всего с начала действия режима тишины (с 27 июля 2020 года) зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия российскими подразделениями.

Кроме того, как отметил Хомчак, противник, пренебрегая договоренностями ТКГ о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций. Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ

"Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов относительно агрессии против Украины. Противник удерживает группировки Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
Каждому погибшему воину - ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уроду, что увидел мир в глазах пуйла - вечный позор.
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03.06.2021 00:56
+17
Наш клоунішко фактично прирік хлопців бути живими мішєнями у тирі для мордовців
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03.06.2021 02:43
+17
обстріл - це вважай випадкова загибель. А снайперський вогонь - це цілеспрямоване вбивство наших солдат, яких роззброїв власний "гавнокомандувач"
Це фактично державна зрада у його виконанні - привід для імпічменту, а також привід розпустити Верховну Раду, так як вона також на це не реагує
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03.06.2021 02:46
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Наверное они приезжают как на стрельбище - пострелять по живым мишеням.
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03.06.2021 00:54 Ответить
Ото режим тишины!
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03.06.2021 07:19 Ответить
Ну так снайперы работают тихо... по этому режим тишины...
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03.06.2021 08:54 Ответить
Каждому погибшему воину - ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уроду, что увидел мир в глазах пуйла - вечный позор.
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03.06.2021 00:56 Ответить
В мире нет ничего вечного. Одни ставят тысячами памятники, называют улицы именами тех кого считают героями, потом приходят другие и сносят эти памятники, переименовывают города и улицы, переписывают учебники истории и именуют вчерашних героев врагами и предателями. Так было и так будет всегда, не нужно обманывать себя. Истинно лишь то что здесь и сейчас
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03.06.2021 01:20 Ответить
Демократическое общество рассмотрит всех особей под многогранной призмой.
А тирания - будет искать в угоду себе.
Поэтому в Англии вы не найдёте памятников Генриху VIII, а в России спустя 550 лет надумали и установили первый памятник Ивану Грозному.
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03.06.2021 01:31 Ответить
Вот эти 23 человека что погибли---вот какой линейкой мерять мир или демократию или кровь других что там лягли за эти уже 7 лет? Туфта на тв каналах, жратва из ерунды в магазинах, полунищие пенсы злые на исходе лет своих, крикуны дешёвые, мразь залётная, твари местные у власти к власти детей там же готовят!? Может и правда стоит рискнуть---границу свою востановить вдруг с ночи все вместе со своей армией хоть завтра или после завтра? Ведь так уже нельзя---деградация пошла! Или мы---или они. Пора выбрать!
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03.06.2021 02:05 Ответить
есть в Англии статуя Генриху 8
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03.06.2021 10:05 Ответить
Одна, случайно затерявшаяся на каком-то фасаде...
Про неё никто не знает.
500 лет считали, что нет, а тут недавно обнаружили.
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03.06.2021 15:01 Ответить
Хрипатого волнует только видосик зачетный!!!
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03.06.2021 01:00 Ответить
пока украинскую землю топчет сапог оккупанта, режим тишины может быть лишь в могиле
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03.06.2021 01:02 Ответить
Так об этом и материал о 23 погибших в режиме тишины
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03.06.2021 01:23 Ответить
А у меня вопрос к Хомчаку. Есть проблема - снайперы, взвод уже положили. Где решение?
На вскидку - артиллерия, дежурные средства, контрснайперы, минирование угрожаемых позиций (направлений), дроны и наводка заградогня и т.п. Вы доиграитесь, что народ откажется на позиции выходить, кому охота мишенью работать.
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03.06.2021 08:46 Ответить
А хто вам сказав, що це є? Лише снайперами, під час пліснявілої тиші, вбито 23 українських військових. Скільки вати замочили наші снайпери?
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03.06.2021 12:20 Ответить
а ипануть артой, картечью снаряженной, по лежке ихтамнетов Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5117 слабо?)
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03.06.2021 01:25 Ответить
за кожного українця - 100 козломордих тварєй під землю
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03.06.2021 01:29 Ответить
А сколько за это время подорвалось на минах кацапских, а сколько погибло от обстрелов? Или это не учитывается?
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03.06.2021 02:04 Ответить
обстріл - це вважай випадкова загибель. А снайперський вогонь - це цілеспрямоване вбивство наших солдат, яких роззброїв власний "гавнокомандувач"
Це фактично державна зрада у його виконанні - привід для імпічменту, а також привід розпустити Верховну Раду, так як вона також на це не реагує
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03.06.2021 02:46 Ответить
Наш клоунішко фактично прирік хлопців бути живими мішєнями у тирі для мордовців
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03.06.2021 02:43 Ответить
Перебахало сеё племя угро-финско-татарское у себя на болотах всю живность да под водярочку, перетахали всех девок в округе, а как получился последующий голяк для прицела на мушке и промеж ног со стоячим вечно столбнчяком причинным, подались в азарте и тумане беладонно-мухоморном охотиться на себе подобных на Донбассе, которых ещё недавно братанами именовали. ГНИДЫ!!! Считайте своих 200-х охотников. То ли еще будет!
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03.06.2021 03:07 Ответить
А що ти зробив, щоб цьому запобігти ?
Де наші снайпери ?
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03.06.2021 03:45 Ответить
і контрснайперські групи (які за 7 років чомусь таки навчились, які мали від волонтерів і діаспор найкраще озброєння і дороговартісне додаткове обладнення)
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03.06.2021 08:54 Ответить
ТВАРИ !!! А РАЗВЕДКА - ФАМИЛИИ И АДРЕСА ЭТИХ УБИЙЦ ГДЕ !?
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03.06.2021 03:52 Ответить
А что, недостаточно адреса виновника єтого непотребства под названием "режим тишиньі"?
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03.06.2021 08:07 Ответить
отменить и делу конец!
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03.06.2021 13:06 Ответить
а кто ответит за смерти наших воинов за этот переиод?
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03.06.2021 14:47 Ответить
здается мне при "папереднике" гибло ничуть не меньше наших воинов, но кажется это все-же зона ответственности Министерства Обороны. Почему у них не чешутся репы - вопрос еще тот!.. Так-что наличие или отсутствие "режима тишиньі" мало на что влияет (хотя откровенно при нем - меньше...)
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03.06.2021 15:30 Ответить
Там , где и СЛИТАЯ спецоперация по поимке убийц »вагнеровцев», в угоду путлеру от ЗЕИУДЫ ! Почему военные спокойно терпят ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАРКОМАНА-уклониста , открыто и безнаказанно работающего на террористов ????
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03.06.2021 08:44 Ответить
А в ответ тишина! ЗЮ ишак убрал снайперов с фронта.
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03.06.2021 05:07 Ответить
Не те ли, коих Зеленский "подарил" Путину? 23 пожизненных светит, а потому, нужен второй срок!
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03.06.2021 05:31 Ответить
хомчаку надо вешаться, а не докладывать о количестве убитых... но оно ссыкливое дерьмо... он не офицер... оно хенерал... поэтому не застрелится...
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03.06.2021 05:36 Ответить
застрелиться могли тогда когда понятие "офицерская честь" была не пустым звуком...сейчас хоть всю армию положит, даже в отставку никто не уйдёт, а то и орден получит...
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03.06.2021 07:01 Ответить
Судя по тому, как сегодня замыливают потери - погибших ,наверное,раза в три больше. Отчетливо видно,что блудеж идет по трем направлениям. 1.-умолчание 2.-маскировка - под несчастные случаи,небоевые потери,травмы и т.д. 3.ранение - человек,получивший смертельные ранения не считается убитым - он умирает серез несколько часов на месте или несколько дней в Днепре(чтобы киев не волновать).Хотя характер травмы от крупнокалиберной винтовки снайпера не оставляет вариантов. Надо посчитать не рапорты Хомчака , что целый день стреляли,но нет потерь,а сообщения,когда хоронят героев,"не погибших" в этот день.
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03.06.2021 05:58 Ответить
ну так и ордловцев не меньше полягло.
и кроме того, например за 2017 погибли 191 украинский боец.
в 20-21 - втрое меньше.
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03.06.2021 06:37 Ответить
100%..ЗЕ конечно не самый гениальный полководец, но как бы то ни было гибнет меньше наших бойцов...
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03.06.2021 07:03 Ответить
Від чого гинуть наші бійці, якщо досягнуто " вазеленського режиму тиші"?
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03.06.2021 09:53 Ответить
Только в 2017 ВСУ продвигались на Восток, а в с 2019 стали отходить на Запад.
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03.06.2021 09:05 Ответить
Плісняві какаяразніца. Його завдання- відмазувати "велічайшего миролюбця".
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03.06.2021 09:52 Ответить
Только в 2017 ВСУ НЕ продвигались на Восток, а в с 2019 НЕ стали отходить на Запад.
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03.06.2021 21:07 Ответить
Черное - это белое. ЗЕленая сцанина тебе в табло - это божья роса. И ты не конченый зебил, а все прекрасно понимаешь. Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1480
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04.06.2021 12:28 Ответить
Ну чому ж ви постійно брешете та маніпулюєте?
В 2017 році СНАЙПЕРАМИ вбито 191 українського бійця?
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03.06.2021 12:24 Ответить
не ми а ви постійно брешете та маніпулюєте.
де я написав, що снайперами вбито 191 українського бійця?
сенс в тому, що за 2020-21 загинуло тричі меньше ніж у 2017.
а стоя ли на позиціях так само.
перемир'я працює.
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03.06.2021 21:09 Ответить
У 2017 році був наступ і відвоювання у ворога української землі, тому були бойові втрати.
Зараз, лише снаперами, розстріляно 23 українських воїна, а ви пшете про працююче перемир'я? Яке перемир'я, для кого воно працює? Не для вбитих українців, для терористів. Питати про наявність совісті не буду. Немає сенсу.
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03.06.2021 21:43 Ответить
"У 2017 році був наступ і відвоювання у ворога української землі," - брехня.

"лише снаперами, розстріляно 23 " - напівбрехня, дві сторони стріляють, ордловці гинуть не меньше.
за 20-21 загинуло втричі меньше ніж в 2017.
перемир'я працює для українців.
не питайте у себе про наявність совісті своєї. Немає сенсу.
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03.06.2021 22:02 Ответить
І це перемир*я?! А є дані скільки було ліквідовано ворожих снайперів?
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03.06.2021 07:13 Ответить
Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7258
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03.06.2021 07:54 Ответить
Каждый погибший от пули снайпера на совести Главкома, которому главное - не стрелять и Хомчака. Режим тишины должен существовать до первого выстрела, а потом все огневые стредства, которые могут пресечь нарушение должны начать работать. А для подавления снайперской позиции ничего лучше миномета нет. По своему многолетнему опыту службы в армии знаю, что нет никого страшнее для солдата, чем бездарный и глупый командир - врага хоть убить можно...
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03.06.2021 08:41 Ответить
Блин, с 2017 года на Донбассе уже должны быть выстроена своя линия Мажино, с бетонными огневыми точками на которых стоит турель от БТР -4 с джойстиком, а стрелок в подземном бункере. И водогон в Мариуполь должен был быть построен с несколькими патронными казенными заводами.
А мы все ждем пришествия НАТО в наш колхоз имени "Святых Отцов Олигархов"...
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03.06.2021 08:48 Ответить
А пропонує - не стріляти, лапоть.
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03.06.2021 08:56 Ответить
Ці плісняві потвори свідомо знищують у українців логічне мислення.
Який "режим тиші", якщо кацапи вбили 23 наших захисників? Який, нахрін, режим "припинення вогню"?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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03.06.2021 09:50 Ответить
а зеля ссыт ***** назвать убийцем...
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03.06.2021 09:51 Ответить
Даю100%, если отправить на ноль в клетках все опзж,сразу наступит мир.
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03.06.2021 10:06 Ответить
а украинские в это время винтовки чистят?
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03.06.2021 10:25 Ответить
Просто цікаво,а які ж ви вжили заходи,щоб цього не трапилось? Поки у відповідь не буде знищюватись у десять раз більше кацапської мразоти, ніякого толку не буде. При нинішньому прєпіздєнті точно не буде. Бо він мир в очах у ***** бачить...
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03.06.2021 10:58 Ответить
А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
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03.06.2021 11:13 Ответить
все эти смерти на совести зеленого ублюдка
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03.06.2021 12:38 Ответить
Да уж. Израиль бы на такое напечатал статистику уничтоженных в ответ врагов. А у нас- вытерли ЗЕленые сопли как будто так и надо. Эти человеческие жизни в карму тем кто выбрал ЗЕленую плесень, независимо от причин (банальная тупось или инфантильные надежды).
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03.06.2021 14:28 Ответить
 
 