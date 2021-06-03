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Янукович (30770) Офис Генпрокурора (2040)

В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора

Суд разрешил осуществить специальное досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Викторя Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии (in absentia).

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, в результате возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
млаять!
это же сколько уже потрачено денег на возню с этим шапкокрадом? У него нету столько денег что бы компенсировать эти фемидовские расходы при конфискации!
Не проще ли было бы его придушить в какой нибудь ростовской подворотне? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2814
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03.06.2021 09:41
+3
Гы, не прошло и 11 лет...
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03.06.2021 09:33
+2
А шо Федрыч власть захватывал и бегал как Бацка с автоматом и сыном стоматологом ? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8948
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03.06.2021 09:36
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Гы, не прошло и 11 лет...
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03.06.2021 09:33 Ответить
как подтвердят так через суд и опровергнут. Как будто в первый раз. Было, плавали, знаем(с)
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03.06.2021 09:34 Ответить
А шо Федрыч власть захватывал и бегал как Бацка с автоматом и сыном стоматологом ? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8948
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03.06.2021 09:36 Ответить
Та ні він просто "нагнув" КС осінню 2010 року. Той же суд вже сам "прогнувся" перед ЗЕ відносно розпуску ВР літом 2019 року. Дуже вже "гнучкий" суд.
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03.06.2021 10:00 Ответить
Просто "захват" и "узурпация" хоть имеют одинаковое определение, но по сути это разные вещи. В первом случае это сила во втором антизаконные методы, чем сейчас и занимается узурпатор владимир зеленских
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03.06.2021 10:06 Ответить
Та хрін редьки не солодший.
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03.06.2021 10:12 Ответить
Бугай Виктор назначенный Януковичем нужно проверить его детей, могут быть начальниками полиции и зачищать следы преступлений
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03.06.2021 09:39 Ответить
млаять!
это же сколько уже потрачено денег на возню с этим шапкокрадом? У него нету столько денег что бы компенсировать эти фемидовские расходы при конфискации!
Не проще ли было бы его придушить в какой нибудь ростовской подворотне? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2814
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03.06.2021 09:41 Ответить
Витек, давай уже возвращайся в Украину, а то тебя на расстоянии совсем засудят! Ты же знаешь как наши органы жестоко поступают с теми, кто им недоступен!
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03.06.2021 09:43 Ответить
Он как бы сам сбежал...и не надо рассказывать, что боялся за свою жизнь и тд и тп

Стосовно Януковича проведуть спеціальне досудове розслідування за фактом захоплення державної влади, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6237
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03.06.2021 11:43 Ответить
Узнаете Президента на фотографии выше? Можно к нему относится по разному, но его поведение во время переворота достойно уважения. А янык это сплошное недоразумение, обделавшийся гопник
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03.06.2021 11:46 Ответить
Сча чугунию второе пожизненное намутят с отбыванием в Барвихе.
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03.06.2021 09:45 Ответить
Совково-ментовская клоунада!
Евнухович, наверное, здохнет раньше чем завершится это следственное посмешище!
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03.06.2021 09:45 Ответить
Надо же чем то заниматься, зарплаты как - кап. Годика на 2 растянут, так и проработают продуктивно, кто на пенсию, кому то стаж идет, а мы плати, а Витек ложил на все это.
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03.06.2021 10:00 Ответить
Овощ уже заочно приговорен к 13 годам за госизмену. Шо за муйня? Зелешоу при котором не пострадает ни одно дерево от распила бюджета?
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03.06.2021 10:54 Ответить
Бла - бла- бла,чергова мильна бульбашка від зе - уюбліків. Які в часи Януковича відбивали чечьотку на каналах агентури ФСБ за гроші тієж агентури. Може хтось забув як за місяць до Майдана Зюзя співав на сцені 95 кварталу пісеньку:а янукович маладец?! А як він знущався роками по сценаріям з РФ з політув"язненої Ю.Тимошенко за гроші засновника"ПР"Порошенко,куратора фірмочки "РУЕ"Фірташа - Путіна і їхнього підлеглого Йющенко?
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03.06.2021 11:01 Ответить
 
 