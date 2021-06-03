В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора

Суд разрешил осуществить специальное досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Викторя Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии (in absentia).

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, в результате возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

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