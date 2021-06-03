УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15958 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
1 535 19
Янукович (10406) Офіс Генпрокурора (2351)

Стосовно Януковича проведуть спеціальне досудове розслідування за фактом захоплення державної влади, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Стосовно Януковича проведуть спеціальне досудове розслідування за фактом захоплення державної влади, - Офіс Генпрокурора

Суд дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо президента України-втікача Віктора Януковича в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України. Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
млаять!
это же сколько уже потрачено денег на возню с этим шапкокрадом? У него нету столько денег что бы компенсировать эти фемидовские расходы при конфискации!
Не проще ли было бы его придушить в какой нибудь ростовской подворотне? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2814
показати весь коментар
03.06.2021 09:41
+3
Гы, не прошло и 11 лет...
показати весь коментар
03.06.2021 09:33
+2
А шо Федрыч власть захватывал и бегал как Бацка с автоматом и сыном стоматологом ? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8948
показати весь коментар
03.06.2021 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гы, не прошло и 11 лет...
показати весь коментар
03.06.2021 09:33 Відповісти
как подтвердят так через суд и опровергнут. Как будто в первый раз. Было, плавали, знаем(с)
показати весь коментар
03.06.2021 09:34 Відповісти
А шо Федрыч власть захватывал и бегал как Бацка с автоматом и сыном стоматологом ? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8948
показати весь коментар
03.06.2021 09:36 Відповісти
Та ні він просто "нагнув" КС осінню 2010 року. Той же суд вже сам "прогнувся" перед ЗЕ відносно розпуску ВР літом 2019 року. Дуже вже "гнучкий" суд.
показати весь коментар
03.06.2021 10:00 Відповісти
Просто "захват" и "узурпация" хоть имеют одинаковое определение, но по сути это разные вещи. В первом случае это сила во втором антизаконные методы, чем сейчас и занимается узурпатор владимир зеленских
показати весь коментар
03.06.2021 10:06 Відповісти
Та хрін редьки не солодший.
показати весь коментар
03.06.2021 10:12 Відповісти
Бугай Виктор назначенный Януковичем нужно проверить его детей, могут быть начальниками полиции и зачищать следы преступлений
показати весь коментар
03.06.2021 09:39 Відповісти
млаять!
это же сколько уже потрачено денег на возню с этим шапкокрадом? У него нету столько денег что бы компенсировать эти фемидовские расходы при конфискации!
Не проще ли было бы его придушить в какой нибудь ростовской подворотне? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2814
показати весь коментар
03.06.2021 09:41 Відповісти
Витек, давай уже возвращайся в Украину, а то тебя на расстоянии совсем засудят! Ты же знаешь как наши органы жестоко поступают с теми, кто им недоступен!
показати весь коментар
03.06.2021 09:43 Відповісти
Он как бы сам сбежал...и не надо рассказывать, что боялся за свою жизнь и тд и тп

Стосовно Януковича проведуть спеціальне досудове розслідування за фактом захоплення державної влади, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6237
показати весь коментар
03.06.2021 11:43 Відповісти
Узнаете Президента на фотографии выше? Можно к нему относится по разному, но его поведение во время переворота достойно уважения. А янык это сплошное недоразумение, обделавшийся гопник
показати весь коментар
03.06.2021 11:46 Відповісти
Сча чугунию второе пожизненное намутят с отбыванием в Барвихе.
показати весь коментар
03.06.2021 09:45 Відповісти
Совково-ментовская клоунада!
Евнухович, наверное, здохнет раньше чем завершится это следственное посмешище!
показати весь коментар
03.06.2021 09:45 Відповісти
Надо же чем то заниматься, зарплаты как - кап. Годика на 2 растянут, так и проработают продуктивно, кто на пенсию, кому то стаж идет, а мы плати, а Витек ложил на все это.
показати весь коментар
03.06.2021 10:00 Відповісти
Овощ уже заочно приговорен к 13 годам за госизмену. Шо за муйня? Зелешоу при котором не пострадает ни одно дерево от распила бюджета?
показати весь коментар
03.06.2021 10:54 Відповісти
Бла - бла- бла,чергова мильна бульбашка від зе - уюбліків. Які в часи Януковича відбивали чечьотку на каналах агентури ФСБ за гроші тієж агентури. Може хтось забув як за місяць до Майдана Зюзя співав на сцені 95 кварталу пісеньку:а янукович маладец?! А як він знущався роками по сценаріям з РФ з політув"язненої Ю.Тимошенко за гроші засновника"ПР"Порошенко,куратора фірмочки "РУЕ"Фірташа - Путіна і їхнього підлеглого Йющенко?
показати весь коментар
03.06.2021 11:01 Відповісти
 
 