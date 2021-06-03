Стосовно Януковича проведуть спеціальне досудове розслідування за фактом захоплення державної влади, - Офіс Генпрокурора

Суд дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо президента України-втікача Віктора Януковича в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).



У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України. Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.





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