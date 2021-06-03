Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Согласно предложенному Раде президентскому законопроекту о деолигархизации, решение о признании лица олигархом должет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный на сайте ВР проект закона.
"Решение о признании лица таким, которое имееет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на основании представления Кабинета Министров Украины, члена Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины", - сказано в документе.
"Решение СНБО о признании лица таким, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), является основанием для включения таких лиц в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", - следует из законопроекта.
Согласно документу, формирование и ведение Реестра будет обеспечивать Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины.
На официальном веб-сайте СНБО должен быть обеспечен открытый круглосуточный доступ к Реестру с возможностью просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа).
Пожалуйста, подождите...
А всего лишь выдающийся, да и только!
Что, съел?
Выдающийся, да и только!
И вы не по заслугам именуетесь почетным святым.
Вы отшельник, подвижник, но не святой.
)
вже два роки замість того аби рости та зміцнюватися, як при "баризі" Пороху, який крав у бюджет, Україна зкочується у прірву по всіх фронтах завдячуючі вашій тупості (чи наївності) та зеленським НКВДшним рефлексам, що перейшли коуну онуку від совкового дідуся-поліцая та папи-учОного..
73%ві зебіли, ну шо, наголосували?..
- "...засади функціонування системи запобігання надмірному впливу..."
а що таке "надмірний вплив"? такого юридичного терміну не існує, хто й за якими критеріями визначатиме чи вплив вже надмірний чи ще ні?
- "...впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу..."
те ж саме питання, що й до першого пункту: що це таке, хто та як вимірюватиме?
- "Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу..."
що таке "великий бізнес"? терміну такого не існує, статтею 55 ГК України, наприклад, визначений термін - "суб'єкти великого підприємництва" але великий бізнес? в законодавстві це вперше.
і це тільки преамбула. йой, попереду цікаве читання.
не можна тягнути вуличну (кухонну) термінологію у законодавство. шкода, що на чолі країни атворитарні невігласи та тупні.
жодних сумнівів.
тільки я б сказав "запровадження в Україні путінської моделі узурпації влади".
ДревляниН
Я не буду казати про Конституцію, бо очевидно вона нічого не значить сьогодні для влади. Читаючи закон про олігархів у мене тільки одне питання, а навіщо нам взагалі тепер ДБР, НАБУ, МВС, Суди, якщо є РНБО. Це ж яка економія була би коштів.
Рішення РНБО і ти «ворог народу», все.
Если там стоит "или", то значит и человек должен называться по другому - если имеет значительный экономический вес, то это крупный бизнесмен, а если значительный политический, то это крупный политик.
Олигархом, как мне кажется, можно называть человека если это официально крупный бизнесмен официально занимающийся большой политикой, если его бизнесовая и политическая деятельности одинаково полезны для развития страны в целом, а не только для личного обогащения. Все остальные называются коррупционерами, взяточниками, казнокрадами и т.п.
Олігархи вигідні владі, вони не самі по собі існують, а разом з владою.
Не може в законі така дурня прописуватись.
ч. 6 ст. 8 цього законопроекту передбачено, що (коротенько своїми словами) посадова особа, як за цим законом повинна подавати декларацію про спілкування з "олігархами" чи їх представниками, в разі неподання такої декларації несе політичну, КАРЛ, політичну відповідальність.
довбні ви зеленські, заслужені ви сцикуни в очі й їхні їбануті прихильники, які досі не витерли своїх засцяних пик - поясніть мені, що то таке ця "політична відповідальність"? що це? хто та як може до неї притягнути? які існують, передбачені чинним законодавством, санкції цієї "політичної відповідальності".
це просто зразок популістичного порожнього паперомарання!
Вот это реально "паприколу!" (С)
для одного человека , простые граждане страны , станут жить лучше ?
Всё идёт к тому , что зелёную шоблу , придется выносить из Банковой , так как они вошли во вкус и собираются драть
Украину вечно !
сится по факту будучи таковым ну а как рнбо будет их назначать ну очень большой вопрос.....
так можно и до расстрельных троек докатиться чисто по месту решать кто враг народа.... да и
опять же популизмом попахивает - то что может на первых порах выглядеть как именно борь-
ба по итогам может вылится в контроль над обществом спецслужбами.... а я уже в такой жил в такой стране 30 лет назад.
ручного управления ???
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Sklad-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html
Країна перемігшого абсурда.
Керований хаос, як фуйло і планувало.
Многим вспомнились первые декреты Ленина, в которых определялось кого надо раскулачивать, кого считать буржуем и т.д.
Из СНБО делают всемогущественный орган. Если учитывать что состав СНБО - это ставленники Зеленского и он же будет ставить свою подпись, то...
Наблюдаем рождение нового наполеончика или самого Бога ? ))))
Зачем тогда в Украине судовая система, прокуратура, следователи и прочие ?
а кто не имеет.
Будет раскулачивание, как в 30е годы прошлого века?