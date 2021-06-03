Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Згідно із запропонованим Раді президентським законопроектом про деолігархізацію, рішення про визнання особи олігархом має ухвалювати Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на оприлюднений на сайті ВР проєкт закону.
"Рішення про визнання особи такою, що має значну економічну або політичну вага в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.
"Рішення РНБО України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - випливає із законопроєкту.
Згідно з документом, формування і ведення Реєстру забезпечуватиме Апарат Ради національної безпеки і оборони України.
На офіційному вебсайті РНБО має бути забезпечений відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа).
Будь ласка, зачекайте...
А всего лишь выдающийся, да и только!
Что, съел?
Выдающийся, да и только!
И вы не по заслугам именуетесь почетным святым.
Вы отшельник, подвижник, но не святой.
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вже два роки замість того аби рости та зміцнюватися, як при "баризі" Пороху, який крав у бюджет, Україна зкочується у прірву по всіх фронтах завдячуючі вашій тупості (чи наївності) та зеленським НКВДшним рефлексам, що перейшли коуну онуку від совкового дідуся-поліцая та папи-учОного..
73%ві зебіли, ну шо, наголосували?..
- "...засади функціонування системи запобігання надмірному впливу..."
а що таке "надмірний вплив"? такого юридичного терміну не існує, хто й за якими критеріями визначатиме чи вплив вже надмірний чи ще ні?
- "...впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу..."
те ж саме питання, що й до першого пункту: що це таке, хто та як вимірюватиме?
- "Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу..."
що таке "великий бізнес"? терміну такого не існує, статтею 55 ГК України, наприклад, визначений термін - "суб'єкти великого підприємництва" але великий бізнес? в законодавстві це вперше.
і це тільки преамбула. йой, попереду цікаве читання.
не можна тягнути вуличну (кухонну) термінологію у законодавство. шкода, що на чолі країни атворитарні невігласи та тупні.
жодних сумнівів.
тільки я б сказав "запровадження в Україні путінської моделі узурпації влади".
ДревляниН
Я не буду казати про Конституцію, бо очевидно вона нічого не значить сьогодні для влади. Читаючи закон про олігархів у мене тільки одне питання, а навіщо нам взагалі тепер ДБР, НАБУ, МВС, Суди, якщо є РНБО. Це ж яка економія була би коштів.
Рішення РНБО і ти «ворог народу», все.
Если там стоит "или", то значит и человек должен называться по другому - если имеет значительный экономический вес, то это крупный бизнесмен, а если значительный политический, то это крупный политик.
Олигархом, как мне кажется, можно называть человека если это официально крупный бизнесмен официально занимающийся большой политикой, если его бизнесовая и политическая деятельности одинаково полезны для развития страны в целом, а не только для личного обогащения. Все остальные называются коррупционерами, взяточниками, казнокрадами и т.п.
Олігархи вигідні владі, вони не самі по собі існують, а разом з владою.
Не може в законі така дурня прописуватись.
ч. 6 ст. 8 цього законопроекту передбачено, що (коротенько своїми словами) посадова особа, як за цим законом повинна подавати декларацію про спілкування з "олігархами" чи їх представниками, в разі неподання такої декларації несе політичну, КАРЛ, політичну відповідальність.
довбні ви зеленські, заслужені ви сцикуни в очі й їхні їбануті прихильники, які досі не витерли своїх засцяних пик - поясніть мені, що то таке ця "політична відповідальність"? що це? хто та як може до неї притягнути? які існують, передбачені чинним законодавством, санкції цієї "політичної відповідальності".
це просто зразок популістичного порожнього паперомарання!
Вот это реально "паприколу!" (С)
для одного человека , простые граждане страны , станут жить лучше ?
Всё идёт к тому , что зелёную шоблу , придется выносить из Банковой , так как они вошли во вкус и собираются драть
Украину вечно !
сится по факту будучи таковым ну а как рнбо будет их назначать ну очень большой вопрос.....
так можно и до расстрельных троек докатиться чисто по месту решать кто враг народа.... да и
опять же популизмом попахивает - то что может на первых порах выглядеть как именно борь-
ба по итогам может вылится в контроль над обществом спецслужбами.... а я уже в такой жил в такой стране 30 лет назад.
ручного управления ???
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Sklad-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html
Країна перемігшого абсурда.
Керований хаос, як фуйло і планувало.
Многим вспомнились первые декреты Ленина, в которых определялось кого надо раскулачивать, кого считать буржуем и т.д.
Из СНБО делают всемогущественный орган. Если учитывать что состав СНБО - это ставленники Зеленского и он же будет ставить свою подпись, то...
Наблюдаем рождение нового наполеончика или самого Бога ? ))))
Зачем тогда в Украине судовая система, прокуратура, следователи и прочие ?
а кто не имеет.
Будет раскулачивание, как в 30е годы прошлого века?