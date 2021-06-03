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Новини Політика України
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Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського

Згідно із запропонованим Раді президентським законопроектом про деолігархізацію, рішення про визнання особи олігархом має ухвалювати Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на оприлюднений на сайті ВР проєкт закону.

"Рішення про визнання особи такою, що має значну економічну або політичну вага в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

"Рішення РНБО України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - випливає із законопроєкту.

Згідно з документом, формування і ведення Реєстру забезпечуватиме Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

На офіційному вебсайті РНБО має бути забезпечений відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа).

Також читайте: Закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів, - ОП

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Это просто трэш какой-то
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03.06.2021 09:36
+40
Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 9940
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03.06.2021 09:45
+38
Так фишка в том, что зеленский уже тоже олигофрен, накрал за эти 2 года шо правнукам прибарахлиться хватит. А следуя букве закона олигофрен не может быть презедентом этой страны Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 9171 Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 9171
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03.06.2021 09:39
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Я ще в 2019 пообіцяв це робити регулярно - тицяти зелебобіків писком у тапок. І це я роблю добровільно, а Порох навіть не здогадується, що заборгував мені камаз карамельок. Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 32
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03.06.2021 10:59 Відповісти
Не кажи зебілам про карамльки, бо їх жаба задушить. Вони вважають, що нам соєю сплачують. Вони, мабуть, в дитинстві об'їлися бабаєвських щікаладок, не треба лишати хворих ілюзій.
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03.06.2021 11:31 Відповісти
Ваньок, тролі Петіни бувають тільки в твоїй позеленівшій башці. Виходьте, робіть дострокові, вас багато 73%, але тільки без нас. Ми у сімейні сварки не вмішуємося.
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03.06.2021 10:29 Відповісти
Ваньок опять жулькиных агиток накурился и всем претензии предьявляет?
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03.06.2021 18:31 Відповісти
Хотя,судя по плотности маразма,возможно уже на прокладки перешёл
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03.06.2021 20:03 Відповісти
Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 429
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03.06.2021 10:08 Відповісти
Що, порохотролику, в прольоті Петя???
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03.06.2021 23:42 Відповісти
Опять вода. С порядком присвоения титула олигарха всё и так более-менее ясно. Отсутствует внятная информация о санкциях против новоиспечённых владельцев этого титула. Запрет на участие в приватизации и финансирование политических проектов это пшик, а не санкции! По сути те, кто и так десятилетиями неформально носил титул олигарха, теперь просто сможет похвастаться своим официальным статусом.)) Без серьёзных негативных последствий для себя. WTF??!!))) Что это вообще? А главное- нафига?))
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03.06.2021 10:03 Відповісти
так опять таки, если бы еще существовал этот титул с определенными регалиями, как герцог или маркиз, так им еще можно было бы играть и это можно было еще понять, а так ведь олигарх - это совсем не титул никакой, это сущность, функция, и присвоение ей титульного ранга нарушает законы реальности социума и превращает ее в цирк))
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03.06.2021 10:15 Відповісти
На мой взгляд это вообще сотрясание воздуха, которое на реальность никак не влияет. Получается суть закона в том, что попадание в список олигархов это и есть всё наказание. Видимо по мнению авторов, каждый фигурант списка должен гореть от стыда и терять аппетит от позора.))) Хочется надеяться на возможное внесение хоть каких-то зубастых поправок при рассмотрении. Иначе это фикция, а не деолигархизация. Но надежды очень призрачны. Больше похоже на очередной Зе-пшик.
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03.06.2021 11:07 Відповісти
это профанацияи показуха, или читой воды дилентантизм, там есть какие-то ограниченные барьеры, которые матерый олигарх (с титулом уже) с легкостью обойдет и нейтрализует, а поражение в правах его не сильно волнует, т.к. он сам влияет на права других в обществе и на гос политику из под своего ковра своим баблом и кумовством, хотя мы не об этом вообще начали... но даже если прибить одного-двух олигархов, то его место займет другой - Ахметов 2,0 Коломойский -3, Ярославский какой-то займет их место, кто-то свой из-под родного крыла воспитанник, как младоолигарх Курченко при Овоще или Саша-стоматолог... мало ли, будут Тищенки Оболонские новые олигархи подковерные без титула, только погодите раскрутят себе капитал и вперед - займут место старых титульных, квалифицируются.. в этом призрачность такой псевдоборьбы.. как борьба с паразитами, вместо того чтобы менять микроклимат, который их порождает, можно ведь всю жизнь бороться с сыростью и мокрицами в кладовке... или тараканами, включать свет и бить их тапком, если им там хорошо и они плодятся)
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03.06.2021 11:36 Відповісти
Коли клоун президент то й держава перетворена в шапіто.
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03.06.2021 23:42 Відповісти
ГОЛОВНЕ заборонити обиритись в президенти и усе в зеленому лайні Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 2410
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03.06.2021 21:08 Відповісти
Приколи бешані
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03.06.2021 10:05 Відповісти
Бешана коняка)
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03.06.2021 10:54 Відповісти
Не нужно никаких определений. Нужны одни правила и законы для всех. Выполняйте Закон Конституцию и не будет никаких "олигархов"
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03.06.2021 10:08 Відповісти
+100
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03.06.2021 10:54 Відповісти
И вы вовсе не величайший из королей!

А всего лишь выдающийся, да и только!

Что, съел?

Выдающийся, да и только!

И вы не по заслугам именуетесь почетным святым.

Вы отшельник, подвижник, но не святой.
)
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03.06.2021 10:10 Відповісти
Нарешті, доченкалися справедливості. Одна людина вирішила всі питання з корупцією. Це ж уявляєте скільки суддів, прокурорів і поліціянтів залишилися за бортом? А які в них зарплати? А з ними зникнуть і "кришали". Нарешті нарід вибрав толкового президента, який за них думає. Головне, щоб його не перехопили американці, чи німці, а то проведуть там у себе референдуми і виберуть Вальдемара, а що нам робити з "баригами"? Але ми за нашого Найвелічайшого і Наймідрішого спокійні. Він разом з РНБО змусить Порошенко, продати свої телевізійні канали і змусить не балатуватися в президенти. А ви скажете, а інші?. А інших немає,бо в нашій країні тільки один Порошенко такий олігарх. А ви будете волати, що журнал Форбс і там їх багато. Так щоб не було питань - шановний Ахметов офіційно не є лідером політичної партії і не має депутатів у Верховні Раді, та інших органах влади. Такі ж бідні Коломойський, Боголюбський, Новінський, Медведчук, Фірташ, Льовочкін та інші. Нарешті, прийшов нормальний юрист із Криворіжжя і навів порядок у системі заплутаних законів.
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03.06.2021 10:10 Відповісти
у кожного сталіна чи хйла свій репресивний апарат, у недодиктатора Зєлі це - РНБО..
вже два роки замість того аби рости та зміцнюватися, як при "баризі" Пороху, який крав у бюджет, Україна зкочується у прірву по всіх фронтах завдячуючі вашій тупості (чи наївності) та зеленським НКВДшним рефлексам, що перейшли коуну онуку від совкового дідуся-поліцая та папи-учОного..

73%ві зебіли, ну шо, наголосували?..
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03.06.2021 10:13 Відповісти
Кто нибудь уберет этого Имбецила с руководства страны?
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03.06.2021 10:14 Відповісти
Суліма Ваня його обрав, Ваня Суліма його і убєрьот. Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 7058
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03.06.2021 10:37 Відповісти
Оно как раз уверено,что клятые порохоботы его ему выбрали-пусть сами и убирают. Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 1739Жулькинаклиника
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03.06.2021 18:34 Відповісти
Вибрали його не порохоботи, а сам порох. Особисто. Тим, що докерувався...
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04.06.2021 00:16 Відповісти
Взагалі-то, офіційний статус олігарха. що тягне за собою якісь обмеження та репресивні міри є грубим порушенням Конституції і загальнолюдських норм. Тут не звання треба присвоювати, а просто закони виконувати. Ну і певне фіскальне навантаження ввести як, скажімо, прогресивний податок на доходи, на виведене майно та жорстке покарання за приховування доходів і ухиляння від сплати податків. А тут ніякого рішення РНБО не потрібно. Правоохоронних органів в нас для цього більш ніж достатньо.
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03.06.2021 10:14 Відповісти
Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 4188 ...РНБО буде вирішувати - хто олігарх, а хто ні ... РНБО , Карл Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 5418 .!!! Більшого ідіотизму годі й шукати .
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03.06.2021 10:18 Відповісти
Так, РНБО буде вирішувати, а більше нема кому. Як казала Татьяна Лайф - «Данілоф лучший!» Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 5040
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03.06.2021 10:40 Відповісти
Тільки вдуматись в це - , дожилися вже до того що -доводиться вносити у вищий безпековий орган країни , питання оборони Украни від олігархів .!! Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 2885 .
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03.06.2021 11:19 Відповісти
А что ты удивляешься? Говнокомандующий бубочка идиот, так и все высеры его идиотские.
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03.06.2021 11:52 Відповісти
законопроект зкачав й впродовж дня вичитаю, але з перших слів:
- "...засади функціонування системи запобігання надмірному впливу..."
а що таке "надмірний вплив"? такого юридичного терміну не існує, хто й за якими критеріями визначатиме чи вплив вже надмірний чи ще ні?
- "...впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу..."
те ж саме питання, що й до першого пункту: що це таке, хто та як вимірюватиме?

- "Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу..."
що таке "великий бізнес"? терміну такого не існує, статтею 55 ГК України, наприклад, визначений термін - "суб'єкти великого підприємництва" але великий бізнес? в законодавстві це вперше.
і це тільки преамбула. йой, попереду цікаве читання.

не можна тягнути вуличну (кухонну) термінологію у законодавство. шкода, що на чолі країни атворитарні невігласи та тупні.
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03.06.2021 10:19 Відповісти
Так. Але якщо дивитись на мету, яку вони переслідують, то це розвиток путінізму. Задивився в очі - і на тобі. Ще в дитинстві казали - не задивляйся на дядьків.
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03.06.2021 11:13 Відповісти
якщо дивитись на мету, яку вони переслідують, то це розвиток путінізму.
жодних сумнівів.

тільки я б сказав "запровадження в Україні путінської моделі узурпації влади".
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03.06.2021 11:43 Відповісти
Бубочку очень впечатлили немцы, которые замеряли линейками форму и размер морды лица, чтобы выявить арийцев. ЗЕбанько тоже придумает специальные линейки, по замерах которыми , по морде лица будут выявлять олигархов. Жги, бубочка, талант клоуна-идиота ты не пропил. Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 482 Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 482 Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 482
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03.06.2021 11:58 Відповісти

ДревляниН

Я не буду казати про Конституцію, бо очевидно вона нічого не значить сьогодні для влади. Читаючи закон про олігархів у мене тільки одне питання, а навіщо нам взагалі тепер ДБР, НАБУ, МВС, Суди, якщо є РНБО. Це ж яка економія була би коштів.
Рішення РНБО і ти «ворог народу», все.
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03.06.2021 10:22 Відповісти
ДеревляниН та інші хай забувають за Конституцію, читайте Тору.
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03.06.2021 10:32 Відповісти
Ну як навищо? Шоб Пороха победіть, а то у найвелычнишого при малейшем упоминании фамилии Порошенко сразу начинается неконтролируемая ураганная диарея.
Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 3196 Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 3196 Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 3196
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03.06.2021 12:01 Відповісти
Решение СНБО о признании лица таким, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом)Источник: https://censor.net/ru/n3269180

Если там стоит "или", то значит и человек должен называться по другому - если имеет значительный экономический вес, то это крупный бизнесмен, а если значительный политический, то это крупный политик.

Олигархом, как мне кажется, можно называть человека если это официально крупный бизнесмен официально занимающийся большой политикой, если его бизнесовая и политическая деятельности одинаково полезны для развития страны в целом, а не только для личного обогащения. Все остальные называются коррупционерами, взяточниками, казнокрадами и т.п.
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03.06.2021 10:34 Відповісти
Олігарх - це той, що співпрацює з владою.
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03.06.2021 11:14 Відповісти
Следственные органы, это тоже власть(одна из веток исполнительной власти). Любой, кто попал под следствие и согласился с ним сотрудничать - олигарх? Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 2503
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03.06.2021 12:36 Відповісти
сказати шо до цього додумався сам Головний шулер Бубочка ,це нічого не сказати ... така розробка ,такого маніпулятивного закону ,для кишенькового СНБО, під силу тільки ФСБ ,воно відробляє добряче,100% кремлю є за шо тримати Бубочку
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03.06.2021 10:34 Відповісти
Не можна більше олігархів допускати до влади, за роки Незалежності у нас олігархів розвелось найбільше в Європі, а країна завдяки ним кровопивцям - найбідніша в Європі
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03.06.2021 10:40 Відповісти
і доречі, їм вигідна бідна країна, бо тоді на своїх підприємствах, магазинах вони можуть платити українцям копійки
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03.06.2021 10:45 Відповісти
Зараз Коломойський має свого президента, Ахметов- свого прем'єр міністра але жоден з них під дію цього закону не підпадає
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03.06.2021 10:56 Відповісти
Хто при владі, ті користуються послугами олігархів.
Олігархи вигідні владі, вони не самі по собі існують, а разом з владою.
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03.06.2021 11:07 Відповісти
як що чесно ,то після того як цей кловун ,залишив Квартал, та пішов у наше життя, сміятися вже зовсім не смішно...скоро буде ще і небеспечно ...Аваков на старті...
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03.06.2021 10:41 Відповісти
Криворіжський юрист рулить. Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 469
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03.06.2021 10:43 Відповісти
ясно.зеЧмырь все с Порохом бориться)
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03.06.2021 10:52 Відповісти
Текст немного по-дебильному написан. Чего фармазонить? Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Есть шоколадная фабрика - олигарх и всех делов.
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03.06.2021 10:58 Відповісти
Як показали вибори, 95 квартал більше впливає на політику ніж шоколадна фабрика. Ну і бабла в офшорах у клоунів не менше
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03.06.2021 17:49 Відповісти
А нет олигархов .почти все олигархи маланцы
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03.06.2021 10:59 Відповісти
Посвята в олігархи. На РНБО буде запрошений священик.
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03.06.2021 11:06 Відповісти
Цей "закон" буде рознесений венеціанською комісією.
Не може в законі така дурня прописуватись.
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03.06.2021 11:09 Відповісти
Когда преписдент - зебанутый идиот, то может.
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03.06.2021 12:04 Відповісти
Усунення конкурентів на майбутніх виборах. Ті, хто названий олігархами не зможе підтримувати кандидатів, бо кандидати будуть усуватись на основі такого "закону".
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03.06.2021 11:11 Відповісти
це просто казково.

ч. 6 ст. 8 цього законопроекту передбачено, що (коротенько своїми словами) посадова особа, як за цим законом повинна подавати декларацію про спілкування з "олігархами" чи їх представниками, в разі неподання такої декларації несе політичну, КАРЛ, політичну відповідальність.
довбні ви зеленські, заслужені ви сцикуни в очі й їхні їбануті прихильники, які досі не витерли своїх засцяних пик - поясніть мені, що то таке ця "політична відповідальність"? що це? хто та як може до неї притягнути? які існують, передбачені чинним законодавством, санкції цієї "політичної відповідальності".
це просто зразок популістичного порожнього паперомарання!
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03.06.2021 11:23 Відповісти
Интересно, а деньги в РНБО будут заносить на всех скопом или каждому ЧЛЕНУ персонально?
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03.06.2021 11:31 Відповісти
Ыыы... выездной балаган из свадебных фотографов, шестёрок Коломойского и недобитых рыгов будет вручную решать кого мордовать а кого нет?
Вот это реально "паприколу!" (С)
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03.06.2021 11:37 Відповісти
, Зоманский превращается в *********** и вову номер 2 , так как после принятия этого , совершенно, идиотского закона
для одного человека , простые граждане страны , станут жить лучше ?
Всё идёт к тому , что зелёную шоблу , придется выносить из Банковой , так как они вошли во вкус и собираются драть
Украину вечно !
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03.06.2021 12:01 Відповісти
думаю что шпарын в этом типа законе предостаточно что бы номинально к олигархам не отно
сится по факту будучи таковым ну а как рнбо будет их назначать ну очень большой вопрос.....
так можно и до расстрельных троек докатиться чисто по месту решать кто враг народа.... да и
опять же популизмом попахивает - то что может на первых порах выглядеть как именно борь-
ба по итогам может вылится в контроль над обществом спецслужбами.... а я уже в такой жил в такой стране 30 лет назад.
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03.06.2021 13:54 Відповісти
Як бути з олігархами місцевого масштабу, які управляють місцевою владою як хочуть і в необмежених масштабах?
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03.06.2021 17:45 Відповісти
а как быть с прозрачностью и законностью обещанной бубочками в отличии от петиного
ручного управления ???
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03.06.2021 18:08 Відповісти
я згоден з вами. Я не точно написав. В проекті закону про олігархів іде мова про крупних олігархів зі статками в міліарди. Але закон мовчить про "маленьких" олігархів на місцях, що теж доводить недолугість і дебільність самого підходу до вирішення проблеми підкилимного впливу на владу.
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03.06.2021 19:27 Відповісти
После СНБО олигарх пойдет в ЕСПЧ и Украина станет еще беднее...Хочу проснуться
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03.06.2021 14:26 Відповісти
Все политики подчиняются олигархам со все органами безопасности Украины. Олигархи хозяева всей страны и вся власть на них работает! СБУ и Полиция - работает охраной Олигархов. Судьи принадлежат олигархам и прокуроры. Система олигархии подразумевает по своим свойствам, что олигархи постоянно будут становиться богаче и народ будет постоянно становиться беднее. Так еще и все олигархи подчиняются русской мафии, которая связана с 90-х с русскими спецслужбами и Путиным. И олигархам из русской мафии приказывают сделать Украину нищей, чтобы ее было легко захватить. И олигархи владеют 99,9% экономики и они могут и обрушить всю страну в хаос. Но они медленно нищету делают и хотят, чтобы Украинский народ сдался и за дешевые платежки к РФ прибежал. Власть у олигархов никто не заберет! Ее можно забрать только по законам мафии - убийствами. Но нету тех, кто способен их убить. Потому Украина обречена на рабство под олигархами и русской мафией. А в такой системе будет народу жить беднее и хуже, ибо олигархи будут грабить больше и больше.
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03.06.2021 14:26 Відповісти
Ці приймуть таке рішення )

Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 7627
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03.06.2021 15:13 Відповісти
Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 1694
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03.06.2021 15:16 Відповісти
І що РНБО визначатиме хто олігарх без аналізів сечі, калу і, тим більше на наркозалежність?
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03.06.2021 16:25 Відповісти
Враховуючи те, що кожне з цих рил представляє інтереси свого олігарха в керівництві держави. Кожне.
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Sklad-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html
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03.06.2021 17:35 Відповісти
Деякі представляють інтереси пуйла. Але ж на пуйла санкції ж не накладеш, невдобно якось.
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03.06.2021 17:40 Відповісти
Тобто олігарх це та людина на яку вкаже владний перст. Таким чином олігархом можуть призначити будь кого, навіть бомжа з вокзалу.
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03.06.2021 17:31 Відповісти
Ставленики олігархів будуть вирішувати хто олігарх?
Країна перемігшого абсурда.
Керований хаос, як фуйло і планувало.
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03.06.2021 17:33 Відповісти
Так це ж вже було. Спочатку трійки ЧеКа розстріляли фабрикантів, потім куркулів, далі підкуркульників, далі пособників, і т.д. Одне радує: в кінці розстріляли розстрілювачів. Правда, головний упирь здох своєю смертю в калюжі власної сечі.
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03.06.2021 17:37 Відповісти
ВСІ здихають в калюжі власної сечі...
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04.06.2021 00:23 Відповісти
То есть Конституция Украины - это уже рнбо. Та, насрать презеденту Украины зеленскому на Конституцию Украины. Шикарный выбор украинского народа.
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03.06.2021 17:41 Відповісти
самое ужасное что эти абсурдные законы они примут и будут по ним действовать.

Многим вспомнились первые декреты Ленина, в которых определялось кого надо раскулачивать, кого считать буржуем и т.д.

Из СНБО делают всемогущественный орган. Если учитывать что состав СНБО - это ставленники Зеленского и он же будет ставить свою подпись, то...
Наблюдаем рождение нового наполеончика или самого Бога ? ))))

Зачем тогда в Украине судовая система, прокуратура, следователи и прочие ?
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03.06.2021 17:45 Відповісти
Коли РНБО щемило ведмедчука і його канали, всі аплодували стоячи. Тепер чомусь сполошились. Невже почало доходити, що схвалене беззаконня рано чи пізно настигне всіх, в тому числі і аплодуючих?
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04.06.2021 00:30 Відповісти
Эх, сейчас бы Миху, да в карательные органы... Полетели бы клочки по закоулочкам!
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03.06.2021 19:53 Відповісти
Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 7892
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03.06.2021 19:55 Відповісти
То есть, они сами будут определять кто имеет право на них влиять ,
а кто не имеет.
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03.06.2021 21:13 Відповісти
Популизм чистой воды. Ну признали. Что дальше? Куда пришить это звание в УК? Рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 81
Будет раскулачивание, как в 30е годы прошлого века?
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03.06.2021 22:42 Відповісти
До того все і йде.
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04.06.2021 00:32 Відповісти
Шо за бред , давайте уже на референдуме решать , кому присвоить титул олигарх
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03.06.2021 23:26 Відповісти
Зелю после 2 лет президентства можно свободно записывать
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03.06.2021 23:27 Відповісти
Наступний закон буде про ворогів народу, ставайте в чергу за цим титулом.
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03.06.2021 23:44 Відповісти
смысл в том, чтоб признать порошенко олигархом и запретить потом баллотироваться в президенты?
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03.06.2021 23:45 Відповісти
А кто принимает решение о признании человека педюрацом??
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04.06.2021 00:18 Відповісти
а я знаю ще одну таку країну, де єврей вол де мор боровся (і все-таки поборов) олігархів. Прості люди багатше від такого сильно не стали. Хоча починати "боротьбу" однозначно потрібно і давно....
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04.06.2021 01:56 Відповісти
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