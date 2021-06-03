Рада отказалась отменить закон о наказании за военные преступления

Верховная Рада провалила принятие постановления об отмене закона, который позволяет наказывать военных преступников.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности 85 народных депутатов проголосовали за проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.05.2021 о принятии во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права".

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Автор документа - народный депутат "ЕС" Михаил Забродский.

Перед голосованием нардеп "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что ее фракция поддерживает усиление ответственности за военные преступления, но считает принятый законопроект таким, что может навредить Вооруженным Силам Украины.

Напомним, 20 мая Рада ввела в Украине уголовное наказание за военные преступления: закон предусматривает отсутствие срока давности.