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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
Также Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.
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+11 Maksim Perepelitca
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+10 Андрей Михалыч 4af54691
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+9 vitaliymkua
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