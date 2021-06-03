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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Также Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.

Также читайте: Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Ну вот і - здрас-тє . Шо , хмєльнічанє , заждалісь . ?
Катаклізмів у вас давно не було .? Будуть ... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4474
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4353 .
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03.06.2021 11:37
+10
мои соболезнования хмельничанам...
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03.06.2021 11:40
+9
Тікайте хлопці.
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03.06.2021 11:36
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Тікайте хлопці.
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03.06.2021 11:36 Ответить
Нє, прикопайте його там і тікайте
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03.06.2021 11:38 Ответить
Коли прикопають - тікати вже не потрібно буде Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 1647
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03.06.2021 11:59 Ответить
Ну вот і - здрас-тє . Шо , хмєльнічанє , заждалісь . ?
Катаклізмів у вас давно не було .? Будуть ... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4474
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4353 .
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03.06.2021 11:37 Ответить
Бідоносець... Тримайтесь Хмельничани
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03.06.2021 12:45 Ответить
Так, пожежа, потоп, чи ураган руйнівної сили? Що чекає Хмельниччину після візиту найвеличнішого лідора?
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03.06.2021 11:38 Ответить
оно на самолете, или на лисопеде по новым дорогам?
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03.06.2021 11:39 Ответить
мои соболезнования хмельничанам...
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03.06.2021 11:40 Ответить
салют лошари
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03.06.2021 11:45 Ответить
Так снег, говорили, в Карпатах выпал... какого лешего его на Хмельнитчину понесло?
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03.06.2021 11:52 Ответить
Тримайтесь .
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03.06.2021 11:55 Ответить
Гоните его на### !
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03.06.2021 12:20 Ответить
Наркоман-пустышка. Еще и еврей вдобавок. А на армию расходы режут почти вдвое. Капец!
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03.06.2021 12:26 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 9869
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04.06.2021 18:54 Ответить
Дурне поїхало в турне ! Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 4441
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03.06.2021 12:30 Ответить

"Дурне поїхало в турне,
Та повернулося смурне,
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
і вже назад не поверне?"
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04.06.2021 18:53 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 6514
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03.06.2021 12:35 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 3114
...
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03.06.2021 15:13 Ответить
 
 