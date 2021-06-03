Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

Також Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво".

Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.

Читайте також: Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла