2 169 19
Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.
Також Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво".
Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.
Топ коментарі
+11 Maksim Perepelitca
показати весь коментар03.06.2021 11:37
+10 Андрей Михалыч 4af54691
показати весь коментар03.06.2021 11:40
+9 vitaliymkua
показати весь коментар03.06.2021 11:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Катаклізмів у вас давно не було .? Будуть ...
.
"Дурне поїхало в турне,
Та повернулося смурне,
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
і вже назад не поверне?"
...