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Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

Також Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми "Велике будівництво".

Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Ну вот і - здрас-тє . Шо , хмєльнічанє , заждалісь . ?
Катаклізмів у вас давно не було .? Будуть ... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4474
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4353 .
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03.06.2021 11:37
+10
мои соболезнования хмельничанам...
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03.06.2021 11:40
+9
Тікайте хлопці.
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03.06.2021 11:36
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Тікайте хлопці.
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03.06.2021 11:36 Відповісти
Нє, прикопайте його там і тікайте
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03.06.2021 11:38 Відповісти
Коли прикопають - тікати вже не потрібно буде Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 1647
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03.06.2021 11:59 Відповісти
Ну вот і - здрас-тє . Шо , хмєльнічанє , заждалісь . ?
Катаклізмів у вас давно не було .? Будуть ... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4474
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область - Цензор.НЕТ 4353 .
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03.06.2021 11:37 Відповісти
Бідоносець... Тримайтесь Хмельничани
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03.06.2021 12:45 Відповісти
Так, пожежа, потоп, чи ураган руйнівної сили? Що чекає Хмельниччину після візиту найвеличнішого лідора?
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03.06.2021 11:38 Відповісти
оно на самолете, или на лисопеде по новым дорогам?
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03.06.2021 11:39 Відповісти
мои соболезнования хмельничанам...
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03.06.2021 11:40 Відповісти
салют лошари
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03.06.2021 11:45 Відповісти
Так снег, говорили, в Карпатах выпал... какого лешего его на Хмельнитчину понесло?
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03.06.2021 11:52 Відповісти
Тримайтесь .
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03.06.2021 11:55 Відповісти
Гоните его на### !
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03.06.2021 12:20 Відповісти
Наркоман-пустышка. Еще и еврей вдобавок. А на армию расходы режут почти вдвое. Капец!
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03.06.2021 12:26 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 9869
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04.06.2021 18:54 Відповісти
Дурне поїхало в турне ! Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 4441
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03.06.2021 12:30 Відповісти

"Дурне поїхало в турне,
Та повернулося смурне,
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
і вже назад не поверне?"
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04.06.2021 18:53 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 6514
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03.06.2021 12:35 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом до Хмельницької області - Цензор.НЕТ 3114
...
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03.06.2021 15:13 Відповісти
 
 