РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11921 посетитель онлайн
Новости За рубежом
6 457 52
АЭС (479) Беларусь (7524) Лукашенко (3501)

"Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в стране могут построить вторую АЭС при необходимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, своим помощником Александром Косинцом и министром энергетики Виктором Каранкевичом.

"Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - отметил белорусский диктатор.

"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили, - отметил Лукашенко. - Поэтому атомная энергия - это будущее", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если хотя бы один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму - Украина введет санкции, - Джапарова

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
"пастроиш" ты, упырь, как же. денег вова не даст, будешь сосать питательную лапу со всем своим активом и сыном колей. или не лапу, там уже вова сам решит, что протянуть.
показать весь комментарий
03.06.2021 11:48
+10
будет сосать то что сосала Настя рыбка на яхте у своего "папика")))
показать весь комментарий
03.06.2021 11:53
+8
Куда тэбэ дураку с твоим рылом в атомную энэргэтику, - иди картоху капай, дура!
"Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1237
показать весь комментарий
03.06.2021 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
походу, в лукашеску немає олії в глові... скінчилася....
показать весь комментарий
03.06.2021 11:48 Ответить
"пастроиш" ты, упырь, как же. денег вова не даст, будешь сосать питательную лапу со всем своим активом и сыном колей. или не лапу, там уже вова сам решит, что протянуть.
показать весь комментарий
03.06.2021 11:48 Ответить
будет сосать то что сосала Настя рыбка на яхте у своего "папика")))
показать весь комментарий
03.06.2021 11:53 Ответить
Да строй, кто тебе не дает...
показать весь комментарий
03.06.2021 11:50 Ответить
надо будет и второй самолёт посадим..)
показать весь комментарий
03.06.2021 11:51 Ответить
Они признали ДНР и лнр,как независимые государства
показать весь комментарий
03.06.2021 13:05 Ответить
А ДНР і ЛНР себе так визнали? Тоді яка валюта в них, де посольства відкрили, хто посол динирійців в линирійців і навпаки?
показать весь комментарий
03.06.2021 13:36 Ответить
Куда тэбэ дураку с твоим рылом в атомную энэргэтику, - иди картоху капай, дура!
"Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1237
показать весь комментарий
03.06.2021 11:56 Ответить
А роскосмос - надо будет - опять долбанет реактором с высоты 2 метра "Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7295

соседи чего недовольны? потому что хоть в Белоруси нету цунами, но зато есть рукожопы. и строят тоже рукожопы.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:00 Ответить
"Отсель грозить мы будем шведу!" (С)
показать весь комментарий
03.06.2021 12:01 Ответить
"на зло бабушке отморожу уши" (С)
Им там одного Чернобыля мало?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:01 Ответить
Чернобыль в УССР был
показать весь комментарий
03.06.2021 12:04 Ответить
А радиоактивное облако пошло на БССР и там же выпало в осадок. Учите историю.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:09 Ответить
Так это не вина белорусов и не прецедент чтобы ничего не строить.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:15 Ответить
Та мова ж не про це. Невже не зрозуміло, що той колгоспник притрушений на усю голову, і давати йому таку небезпечну річ як атомна енергетика просто злочин.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:20 Ответить
Типа, в надежде, что, если АЭС будет в Беларуси, то облако пойдёт не на них? По аналогии с Украиной?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:25 Ответить
Типа что предпосылок нет у белорусов к таким техногеннным авариям. Это не батька строить будет с колхозниками, а росатом, одна из ведущих компаний в мире.
И обслуживать тоже. В этом плане.
А наша Хмельницкая на ладан дышит, постоянно отключения блоков. Это Украине на надо ничего строить, чтобы радиоактивное облако потом не плыло по европам.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:32 Ответить
А Чернобыль наверное биндеровцы строили? Так получается?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:33 Ответить
При советском союзе бандеровцев не было.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:33 Ответить
"Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 373
показать весь комментарий
03.06.2021 12:35 Ответить
Ещё раз повторяю - учите историю
показать весь комментарий
03.06.2021 12:35 Ответить
*******, а хто ватутіна зажмурив, а кузнецова, кому тоді при СРСР по 25 років таборів давали?
показать весь комментарий
03.06.2021 13:34 Ответить
вам, буков, андрей шевченко привет передавал, тот что моряк
показать весь комментарий
03.06.2021 16:12 Ответить
Правильно. Другими словами, это самоокупаемый ядерный фугас в санитарной зоне перед границей па-рашки, заложенный па-рашкой и с кнопкой на па-рашке.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:34 Ответить
Белоруссия это ж не Украина, зачем путину ее взрывать?😄
показать весь комментарий
03.06.2021 12:38 Ответить
х-йло москвичей взрывал и травил, что там ему беларусы "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5482
показать весь комментарий
03.06.2021 12:42 Ответить
Вы в это верите?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:44 Ответить
Вера по сути своей иррациональна. Это удел инфантилов.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:45 Ответить
Московия вместо открытого захвата своих прежних колоний ,строит там АЭС, чтобы в годы войны с ЕС атомные электростанции могли служить для запугивания подрывом, читал как годы Второй мировой войны Московия подорвала Днепровскую ГЭС....
показать весь комментарий
03.06.2021 13:24 Ответить
ГУЛАГ откроешь и всё построишь... "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7688
(((ПАТЛО)))
показать весь комментарий
03.06.2021 12:10 Ответить
сколько лет строили эту?.. Лука хоть доживет до следующей
показать весь комментарий
03.06.2021 12:12 Ответить
Строй, гнида. В магадане. Если кетайцы разрешат.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:24 Ответить
Для Европы совки это дешевая раб. сила и рынок сбыта с пещерным развитием. Какие еще атомные станции. Чтобы кто-то процветал, минимум 70% населения земли должны оставаться дикарями.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:24 Ответить
Ерунда это всё. Дикарям и нищим не впаришь дорогие товары. У них можно отобрать сырьё, но кому оно сейчас надо? Самые дорогие компании мира никакого отношения к сырью не имеют.
70% населения земли в состоянии дикарей потому, что им это нравится.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:37 Ответить
ты и корову можешь трахнуть, вошь куйла, но ведь не делаешь?
показать весь комментарий
03.06.2021 12:28 Ответить
Может уже не может. Потому и бесится...
показать весь комментарий
03.06.2021 12:38 Ответить
Он, в отличие от некоторых не лижет всем подряд анус, ради того чтобы с покровительственной ухмылкой гладили по головке и называли "европейским".
показать весь комментарий
03.06.2021 12:40 Ответить
"Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 41 "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 41 "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 41
показать весь комментарий
03.06.2021 12:43 Ответить
Ну да...скот лукашенко лижет анус исключительно *****...но очень...очень старательно и тщательно...,😁
показать весь комментарий
03.06.2021 12:50 Ответить
Батька раньше не был таким. Это из-за того что его напугали. А голова Украины давно из чужих задниц не вылезает.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:53 Ответить
Це все понти про задниці, намагання довести що московська задниця краще, але ні європейці ні американці не знищили стільки українців як москалі, і проти цієї правди нема чого сказати.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:33 Ответить
Дебил.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:32 Ответить
Строй сразу 3..... 4я за 50%
показать весь комментарий
03.06.2021 12:43 Ответить
"Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии."Источник: https://censor.net/ru/n3269220 "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 13

Х#йло вон двадцать второй год разумно разворачивается, да развернуться не может. 22 года рывков, а прорыва нет. "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1798 А бульбофюрер и подавно.
показать весь комментарий
03.06.2021 12:43 Ответить
И куда он собрался ее продавать.В Китай?
показать весь комментарий
03.06.2021 13:08 Ответить
Ну майнить можна.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:35 Ответить
в Беларуси осталось еще производство, в отличии от Украины
показать весь комментарий
03.06.2021 15:13 Ответить
Все их "производство" завязано на дешевые рашкинские энергоносители и дотации от той же рашки
показать весь комментарий
04.06.2021 02:18 Ответить
"Дебіл,***..." Це була цитата пєчальної лошаді лаврова,якщо що...
показать весь комментарий
03.06.2021 13:35 Ответить
агония . атомная .
показать весь комментарий
03.06.2021 15:52 Ответить
Собака лает, ветер носит
показать весь комментарий
04.06.2021 17:47 Ответить
 
 