"Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в стране могут построить вторую АЭС при необходимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, своим помощником Александром Косинцом и министром энергетики Виктором Каранкевичом.
"Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - отметил белорусский диктатор.
"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили, - отметил Лукашенко. - Поэтому атомная энергия - это будущее", - добавил он.
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соседи чего недовольны? потому что хоть в Белоруси нету цунами, но зато есть рукожопы. и строят тоже рукожопы.
Им там одного Чернобыля мало?
И обслуживать тоже. В этом плане.
А наша Хмельницкая на ладан дышит, постоянно отключения блоков. Это Украине на надо ничего строить, чтобы радиоактивное облако потом не плыло по европам.
(((ПАТЛО)))
70% населения земли в состоянии дикарей потому, что им это нравится.
Х#йло вон двадцать второй год разумно разворачивается, да развернуться не может. 22 года рывков, а прорыва нет. А бульбофюрер и подавно.