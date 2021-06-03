"Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в країні можуть побудувати другу АЕС за необхідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив в ході зустрічі з заступником прем'єр-міністра Юрієм Назаровим, своїм помічником Олександром Косинцевим і міністром енергетики Віктором Каранкевичем.

"Хочу вас попросити, щоб ви особливо не сіпалися і не парилися, як в народі кажуть, з приводу "ах, експорт, зайва енергія, нікуди дівати". Якщо ми розумно розвернемося, то нам ще мало буде цієї електроенергії. Це суперчисте джерело енергії, воно потрібне скрізь і в усьому: починаючи від житла до промисловості і самої атомної станції", - зазначив білоруський диктатор.

"Треба буде - побудуємо і другу атомну станцію. В цьому вся перспектива. Нас весь час критикував Захід, особливо наші сусіди:"Ах, станція, безпека та інше". А самі запланували будівництво станцій. Раніше Литва ледве вимовляла це, зараз вона вже задумалась про будівництво, а може, повернутися до Ігналінської АЕС. І Польща планує будувати, всі інші або будують, або вже побудували, - зазначив глава держави. - Тому атомна енергія - це майбутнє", - додав Лукашенко.

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