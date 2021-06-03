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"Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в країні можуть побудувати другу АЕС за необхідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив в ході зустрічі з заступником прем'єр-міністра Юрієм Назаровим, своїм помічником Олександром Косинцевим і міністром енергетики Віктором Каранкевичем.

"Хочу вас попросити, щоб ви особливо не сіпалися і не парилися, як в народі кажуть, з приводу "ах, експорт, зайва енергія, нікуди дівати". Якщо ми розумно розвернемося, то нам ще мало буде цієї електроенергії. Це суперчисте джерело енергії, воно потрібне скрізь і в усьому: починаючи від житла до промисловості і самої атомної станції", - зазначив білоруський диктатор.

"Треба буде - побудуємо і другу атомну станцію. В цьому вся перспектива. Нас весь час критикував Захід, особливо наші сусіди:"Ах, станція, безпека та інше". А самі запланували будівництво станцій. Раніше Литва ледве вимовляла це, зараз вона вже задумалась про будівництво, а може, повернутися до Ігналінської АЕС. І Польща планує будувати, всі інші або будують, або вже побудували, - зазначив глава держави. - Тому атомна енергія - це майбутнє", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі (оновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
"пастроиш" ты, упырь, как же. денег вова не даст, будешь сосать питательную лапу со всем своим активом и сыном колей. или не лапу, там уже вова сам решит, что протянуть.
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03.06.2021 11:48
+10
будет сосать то что сосала Настя рыбка на яхте у своего "папика")))
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03.06.2021 11:53
+8
Куда тэбэ дураку с твоим рылом в атомную энэргэтику, - иди картоху капай, дура!
"Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1237
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03.06.2021 11:56
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походу, в лукашеску немає олії в глові... скінчилася....
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03.06.2021 11:48 Відповісти
"пастроиш" ты, упырь, как же. денег вова не даст, будешь сосать питательную лапу со всем своим активом и сыном колей. или не лапу, там уже вова сам решит, что протянуть.
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03.06.2021 11:48 Відповісти
будет сосать то что сосала Настя рыбка на яхте у своего "папика")))
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03.06.2021 11:53 Відповісти
Да строй, кто тебе не дает...
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03.06.2021 11:50 Відповісти
надо будет и второй самолёт посадим..)
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03.06.2021 11:51 Відповісти
Они признали ДНР и лнр,как независимые государства
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03.06.2021 13:05 Відповісти
А ДНР і ЛНР себе так визнали? Тоді яка валюта в них, де посольства відкрили, хто посол динирійців в линирійців і навпаки?
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03.06.2021 13:36 Відповісти
Куда тэбэ дураку с твоим рылом в атомную энэргэтику, - иди картоху капай, дура!
"Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1237
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03.06.2021 11:56 Відповісти
А роскосмос - надо будет - опять долбанет реактором с высоты 2 метра "Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7295

соседи чего недовольны? потому что хоть в Белоруси нету цунами, но зато есть рукожопы. и строят тоже рукожопы.
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03.06.2021 12:00 Відповісти
"Отсель грозить мы будем шведу!" (С)
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03.06.2021 12:01 Відповісти
"на зло бабушке отморожу уши" (С)
Им там одного Чернобыля мало?
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03.06.2021 12:01 Відповісти
Чернобыль в УССР был
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03.06.2021 12:04 Відповісти
А радиоактивное облако пошло на БССР и там же выпало в осадок. Учите историю.
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03.06.2021 12:09 Відповісти
Так это не вина белорусов и не прецедент чтобы ничего не строить.
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03.06.2021 12:15 Відповісти
Та мова ж не про це. Невже не зрозуміло, що той колгоспник притрушений на усю голову, і давати йому таку небезпечну річ як атомна енергетика просто злочин.
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03.06.2021 12:20 Відповісти
Типа, в надежде, что, если АЭС будет в Беларуси, то облако пойдёт не на них? По аналогии с Украиной?
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03.06.2021 12:25 Відповісти
Типа что предпосылок нет у белорусов к таким техногеннным авариям. Это не батька строить будет с колхозниками, а росатом, одна из ведущих компаний в мире.
И обслуживать тоже. В этом плане.
А наша Хмельницкая на ладан дышит, постоянно отключения блоков. Это Украине на надо ничего строить, чтобы радиоактивное облако потом не плыло по европам.
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03.06.2021 12:32 Відповісти
А Чернобыль наверное биндеровцы строили? Так получается?
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03.06.2021 12:33 Відповісти
При советском союзе бандеровцев не было.
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03.06.2021 12:33 Відповісти
"Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 373
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03.06.2021 12:35 Відповісти
Ещё раз повторяю - учите историю
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03.06.2021 12:35 Відповісти
*******, а хто ватутіна зажмурив, а кузнецова, кому тоді при СРСР по 25 років таборів давали?
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03.06.2021 13:34 Відповісти
вам, буков, андрей шевченко привет передавал, тот что моряк
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03.06.2021 16:12 Відповісти
Правильно. Другими словами, это самоокупаемый ядерный фугас в санитарной зоне перед границей па-рашки, заложенный па-рашкой и с кнопкой на па-рашке.
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03.06.2021 12:34 Відповісти
Белоруссия это ж не Украина, зачем путину ее взрывать?😄
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03.06.2021 12:38 Відповісти
х-йло москвичей взрывал и травил, что там ему беларусы "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5482
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03.06.2021 12:42 Відповісти
Вы в это верите?
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03.06.2021 12:44 Відповісти
Вера по сути своей иррациональна. Это удел инфантилов.
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03.06.2021 12:45 Відповісти
Московия вместо открытого захвата своих прежних колоний ,строит там АЭС, чтобы в годы войны с ЕС атомные электростанции могли служить для запугивания подрывом, читал как годы Второй мировой войны Московия подорвала Днепровскую ГЭС....
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03.06.2021 13:24 Відповісти
ГУЛАГ откроешь и всё построишь... "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7688
(((ПАТЛО)))
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03.06.2021 12:10 Відповісти
сколько лет строили эту?.. Лука хоть доживет до следующей
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03.06.2021 12:12 Відповісти
Строй, гнида. В магадане. Если кетайцы разрешат.
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03.06.2021 12:24 Відповісти
Для Европы совки это дешевая раб. сила и рынок сбыта с пещерным развитием. Какие еще атомные станции. Чтобы кто-то процветал, минимум 70% населения земли должны оставаться дикарями.
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03.06.2021 12:24 Відповісти
Ерунда это всё. Дикарям и нищим не впаришь дорогие товары. У них можно отобрать сырьё, но кому оно сейчас надо? Самые дорогие компании мира никакого отношения к сырью не имеют.
70% населения земли в состоянии дикарей потому, что им это нравится.
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03.06.2021 12:37 Відповісти
ты и корову можешь трахнуть, вошь куйла, но ведь не делаешь?
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03.06.2021 12:28 Відповісти
Может уже не может. Потому и бесится...
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03.06.2021 12:38 Відповісти
Он, в отличие от некоторых не лижет всем подряд анус, ради того чтобы с покровительственной ухмылкой гладили по головке и называли "европейским".
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03.06.2021 12:40 Відповісти
"Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 41 "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 41 "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 41
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03.06.2021 12:43 Відповісти
Ну да...скот лукашенко лижет анус исключительно *****...но очень...очень старательно и тщательно...,😁
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03.06.2021 12:50 Відповісти
Батька раньше не был таким. Это из-за того что его напугали. А голова Украины давно из чужих задниц не вылезает.
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03.06.2021 12:53 Відповісти
Це все понти про задниці, намагання довести що московська задниця краще, але ні європейці ні американці не знищили стільки українців як москалі, і проти цієї правди нема чого сказати.
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03.06.2021 13:33 Відповісти
Дебил.
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03.06.2021 12:32 Відповісти
Строй сразу 3..... 4я за 50%
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03.06.2021 12:43 Відповісти
"Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии."Источник: https://censor.net/ru/n3269220 "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 13

Х#йло вон двадцать второй год разумно разворачивается, да развернуться не может. 22 года рывков, а прорыва нет. "Треба буде - побудуємо і другу АЕС", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1798 А бульбофюрер и подавно.
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03.06.2021 12:43 Відповісти
И куда он собрался ее продавать.В Китай?
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03.06.2021 13:08 Відповісти
Ну майнить можна.
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03.06.2021 13:35 Відповісти
в Беларуси осталось еще производство, в отличии от Украины
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03.06.2021 15:13 Відповісти
Все их "производство" завязано на дешевые рашкинские энергоносители и дотации от той же рашки
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04.06.2021 02:18 Відповісти
"Дебіл,***..." Це була цитата пєчальної лошаді лаврова,якщо що...
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03.06.2021 13:35 Відповісти
агония . атомная .
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03.06.2021 15:52 Відповісти
Собака лает, ветер носит
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04.06.2021 17:47 Відповісти
 
 