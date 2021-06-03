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Новости Политика Украины
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Джемилев (850) оккупация (9504) Россия (91250) Крымская платформа (305)

Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия угрожает и шантажирует страны-участницы

Россия развернула против "Крымской платформы" мощную пропагандистскую кампанию.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, основная цель "Крымской платформы", как известно - поиск дипломатических, мирных путей деоккупации Крыма.

"По идее, должны присоединиться все 100 государств, которые 27 марта 2014 года на Генеральной ассамблее ООН проголосовали за резолюцию о непризнании легитимности путинского "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года и требование немедленного вывода российских войск с территории Крыма. Эту резолюцию, как и все последующие решения международных организаций, российская сторона продолжает тупо игнорировать, утверждая, что Крым – это территория Россия и никаких переговоров по этой теме вести не будет. Следовательно, речь должна идти о поиске рычагов, которые побудили бы Россию захотеть вести переговоры", - отметил Джемилев.

Кроме того, приглашения для участия в "Крымской платформе" нашим МИДом разосланы не только этим 100 странам, но также и другим, которые при принятии этих резолюций по каким-то причинам отсутствовали или воздержались при голосовании.

"Россия, действительно, оказывает мощное давление на многие страны, чтобы те отказались от участия в "Крымской платформе". Развернула против платформы мощную пропагандистскую кампанию, пускает в ход шантаж и угрозы. Всех, кто будет участвовать в работе платформы уже заранее объявила "посягающими на территориальную целостность России", - рассказал Джемилев.

Также читайте: Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 1828
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03.06.2021 12:26
+3
Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 573
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03.06.2021 12:24
+2
сегодня в 20:15 канадобандеровцы будут драть русских мальчиков в трусиках на льду
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03.06.2021 12:38
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Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 573
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03.06.2021 12:24 Ответить
ермак тоже шантажирует татар, не стоит об этом забывать.
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03.06.2021 12:25 Ответить
Это как газета или тапок шлёпает собаку...
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03.06.2021 12:27 Ответить
Почему же? Зюзя - песик ермака, как этот агент фсб скажет, так зюзя и делает.
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03.06.2021 12:29 Ответить
А ермак, типа, такой самостоятельный, типа, политик Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 2884
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03.06.2021 12:30 Ответить
А, с этой точки зрения? Согласен, но эта сволочь доступна нашим правоохранителям и берет на себя наглость угрожать Джемилеву, это просто бесит.
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03.06.2021 12:37 Ответить
Не то, чтоб он на себя берет. Скорее, на него положили...
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03.06.2021 12:38 Ответить
Но он взял, то что положили, и выполняет. Гнида.
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03.06.2021 12:40 Ответить
А иначе его уволят. И не факт, что не посмертно.
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03.06.2021 12:43 Ответить
А ЧТО тогда говорящая лошадь лавров?
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03.06.2021 13:16 Ответить
Кокаиновый мерин.
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03.06.2021 14:07 Ответить
Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 1828
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03.06.2021 12:26 Ответить
Батут работает ,чего нельзя сказать про тупую криворуко-рукожопую татаромордву, которая способна только эксплуатировать труп совка с его *достижениями*
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03.06.2021 13:18 Ответить
сегодня в 20:15 канадобандеровцы будут драть русских мальчиков в трусиках на льду
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03.06.2021 12:38 Ответить
КРИМСЬКА ПЛАТФОРМА !!!- Треба б )(уйлу і фашистській паРаші також не забувати і про безславно програну Кримську війну 1853-1856 р. Війну між жахливою московією -ордою замаскованою у 18 ст. під нібито "російську імперію", з одного боку, і коаліцією деяких європейських країн з іншого. Європейська коаліція яка тоді в пух і прах рознесла бридку личакову московію яка тоді володіла теж окупованим нею Кримом.
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03.06.2021 12:57 Ответить
)(уйло как ворюга с чемоданом без ручки нынче с Крымом... отжали прикрываясь былой дружбой народов для создания единой военной базы и похерели дружбу наций... Карлик войдет в историю как ворюга и агрессор типа Гитлера и т.п. подонкам. Ватники то стадо рабов кацапии как наследие татарского 300-летнего ига..
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03.06.2021 13:05 Ответить
Окурку до Гітлера далеко, воно бздливе цуценя.
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03.06.2021 13:17 Ответить

18 июня 1918 года кремлёвскими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму ЧФ захватила Украина.
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Украине помочь им москалям обратно затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-
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03.06.2021 16:33 Ответить
 
 