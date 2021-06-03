Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев
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Россия развернула против "Крымской платформы" мощную пропагандистскую кампанию.
Об этом в интервью "Телеграфу" заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, основная цель "Крымской платформы", как известно - поиск дипломатических, мирных путей деоккупации Крыма.
"По идее, должны присоединиться все 100 государств, которые 27 марта 2014 года на Генеральной ассамблее ООН проголосовали за резолюцию о непризнании легитимности путинского "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года и требование немедленного вывода российских войск с территории Крыма. Эту резолюцию, как и все последующие решения международных организаций, российская сторона продолжает тупо игнорировать, утверждая, что Крым – это территория Россия и никаких переговоров по этой теме вести не будет. Следовательно, речь должна идти о поиске рычагов, которые побудили бы Россию захотеть вести переговоры", - отметил Джемилев.
Кроме того, приглашения для участия в "Крымской платформе" нашим МИДом разосланы не только этим 100 странам, но также и другим, которые при принятии этих резолюций по каким-то причинам отсутствовали или воздержались при голосовании.
"Россия, действительно, оказывает мощное давление на многие страны, чтобы те отказались от участия в "Крымской платформе". Развернула против платформы мощную пропагандистскую кампанию, пускает в ход шантаж и угрозы. Всех, кто будет участвовать в работе платформы уже заранее объявила "посягающими на территориальную целостность России", - рассказал Джемилев.
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18 июня 1918 года кремлёвскими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму ЧФ захватила Украина.
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Украине помочь им москалям обратно затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-