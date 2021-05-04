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Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев

Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев

Встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет совершенно нежелательна. Она ни к чему не приведет, кроме как к унижению нашего президента.

Об этом лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

По словам Джемилева, в 2019 году он задавал вопрос Зеленскому - может ли он встречаться с Путиным в Крыму. Он ответил, что об этом не может быть речи, поскольку это оккупированная территория. "Я не думаю, что с тех пор он изменил свою точку зрения", - отметил лидер крымскотатарского народа.

"Я вообще категорически против каких-либо двусторонних встреч с Путиным. Это абсурд какой-то. Встреча тет-а-тет совершенно нежелательна. Она ни к чему не приведет. Она приведет к унижению нашего президента. Скорее всего, его рейтинг после такой встречи просто лопнет. Это маниакальное стремление посмотреть в глаза Путину… Да что там смотреть? Там пустота", - сказал Джемилев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков

По его словам, такая встреча может нанести ущерб имиджу Украины.

"Наши западные партнеры начинают криво усмехаться по этому поводу. О чем говорить с Путиным? Территория оккупирована, наших граждан убивают. Возможна только встреча в рамках "нормандской четверки". Желательно с участием Соединенных Штатов", - резюмировал Джемилев.

Также читайте: Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

Джемилев (852) Зеленский (20202) переговоры (4911) путин (31201)


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Топ комментарии
+34
Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев - Цензор.НЕТ 3832
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04.05.2021 20:05
+22
Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев - Цензор.НЕТ 3143
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04.05.2021 20:03
+20
Для зеленского, это дело привычное.
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04.05.2021 20:04
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Страница 2 из 2
а ти чому не з вавою на фронт ? га
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04.05.2021 21:11 Ответить
це - ФАКТ! воно ж ЧМО!
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04.05.2021 21:16 Ответить
Тут нужен креативный подход.
1. Одеть Зелю на встречу с ****** как на фото внизу.

2. Когда ***** поцелует его в пуп и спросит "Как тебязовут, мальчик?" он ответит "Моника!".
3. *****, от ужаса, что из педофила он стал натуралом, застрелится из ржавого ПМ.
4. Но для верности Зеле надо пузо ядом намазать.
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 1931
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04.05.2021 21:17 Ответить
пуйло сечас несколько в другой кондиции,но ничё, моника не из брезгливых...

Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 1660
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04.05.2021 21:39 Ответить
Сколько моль не корми,орлом никогда не станет. Какое же он чмошный окурок.
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05.05.2021 03:03 Ответить
Перед тим ЗЕслід заразити повторно ковідом, коклюшем,******, сифілісом, бубонною чумою.
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04.05.2021 21:50 Ответить
Что еще мог сказать член ПЕС. И что эта за трусость не говорить с врагом, который сильней тебя?
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04.05.2021 21:39 Ответить
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв. Пане Мустафа, президент Зеленський це вже приниження.
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04.05.2021 21:47 Ответить
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 120
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04.05.2021 22:14 Ответить
Унижение Джемилеву принесло вступление в партию ЕС после того, как он https://censor.net/ru/video_news/452590.
Вот это точно позор и предательство своих принципов!
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04.05.2021 22:15 Ответить
Есть такая пословица: лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
У нас в Украине выбор был еще проще))))
Джемилев, как и 25 % выбрали : с умным найти, а 73% решили с дураком потерять...
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04.05.2021 22:30 Ответить
Это не с умным потерять, а предательство и продажа чести как раз за деньги!
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04.05.2021 22:42 Ответить
Не пройдет ложь.Когда Джемилев вступил в ЕС, а это было в 2018, Зеленский даже не огласил, что собирается стать президентом.
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04.05.2021 22:45 Ответить
Что ты пургу несешь? Джемилев был во фракции БПП с самого начала!
А зеленого ублюдка в презы готовили с 16 года!
И не тебе ... .... рассказывать Джемилеву о предательстве!
Где вас таких подоляковских ... набирают?
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05.05.2021 00:19 Ответить
Ты чего врешь? Джемилев давно в партии Пороха был. При этом Зермак в 2019 пытался шантажом перетянуть его под флаги ЗЕ, но были посланы. Так что не тебе тут о предательстве рассказывать!
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05.05.2021 08:59 Ответить
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04.05.2021 22:20 Ответить
На одном гектаре с ****** да нунах
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04.05.2021 22:40 Ответить
Ему не привыкать.
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04.05.2021 23:00 Ответить
великий вождь великого народа джемилев, перекупленный-перекупленный, так и не поднявший татар на борьбу с кацапами...
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05.05.2021 06:42 Ответить
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 4955
Укропы! Мой шибко крепкий руцький дух вяликоросса
неподражаемо бесподобно хорошо разносится по всему
ставшим уже российским Крыму А скоро он уже будет и по всей
малороссии - новороссии указывать кто безоговорочный хозяин.
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05.05.2021 07:11 Ответить
БЛАЗЕНЬ КАЙФУЄ ВІД ПРИНИЖЕННЯ . ЦЕ СВОГО РОДУ МАЗОХІЗМ. ТОМУ ВІН І РВЕТЬСЯ НА ЗУСТРІЧ З ПУТЛЕРОМ - ПІЙМАТИ КАЙФ ВІД ПРИНИЖЕННЯ.
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05.05.2021 11:22 Ответить
Дурак ты Сер. Иванофф, видно из породы профефесорфф!!!
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05.05.2021 20:55 Ответить
ЗновФуФу Іванофуфу. Каким ты был (см. выше) таким и остаёшся вместе со своим юдёнышем!
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05.05.2021 21:05 Ответить
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