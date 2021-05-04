Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев
Встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет совершенно нежелательна. Она ни к чему не приведет, кроме как к унижению нашего президента.
Об этом лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.
По словам Джемилева, в 2019 году он задавал вопрос Зеленскому - может ли он встречаться с Путиным в Крыму. Он ответил, что об этом не может быть речи, поскольку это оккупированная территория. "Я не думаю, что с тех пор он изменил свою точку зрения", - отметил лидер крымскотатарского народа.
"Я вообще категорически против каких-либо двусторонних встреч с Путиным. Это абсурд какой-то. Встреча тет-а-тет совершенно нежелательна. Она ни к чему не приведет. Она приведет к унижению нашего президента. Скорее всего, его рейтинг после такой встречи просто лопнет. Это маниакальное стремление посмотреть в глаза Путину… Да что там смотреть? Там пустота", - сказал Джемилев.
По его словам, такая встреча может нанести ущерб имиджу Украины.
"Наши западные партнеры начинают криво усмехаться по этому поводу. О чем говорить с Путиным? Территория оккупирована, наших граждан убивают. Возможна только встреча в рамках "нормандской четверки". Желательно с участием Соединенных Штатов", - резюмировал Джемилев.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.
В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.
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1. Одеть Зелю на встречу с ****** как на фото внизу.
2. Когда ***** поцелует его в пуп и спросит "Как тебязовут, мальчик?" он ответит "Моника!".
3. *****, от ужаса, что из педофила он стал натуралом, застрелится из ржавого ПМ.
4. Но для верности Зеле надо пузо ядом намазать.
Вот это точно позор и предательство своих принципов!
У нас в Украине выбор был еще проще))))
Джемилев, как и 25 % выбрали : с умным найти, а 73% решили с дураком потерять...
А зеленого ублюдка в презы готовили с 16 года!
И не тебе ... .... рассказывать Джемилеву о предательстве!
Где вас таких подоляковских ... набирают?
Укропы! Мой шибко крепкий руцький дух вяликоросса
неподражаемо бесподобно хорошо разносится по всему
ставшим уже российским Крыму А скоро он уже будет и по всей
малороссии - новороссии указывать кто безоговорочный хозяин.