"Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский"

Правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica, комментируя встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было.

"Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встречу, для начала, должна пройти на территории, которая олицетворяет мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса", - добавил Зеленский.

На вопрос журналиста, мог ли это быть Ватикан, президент Украины сказал: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

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