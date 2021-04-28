Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский
Правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica, комментируя встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было.
"Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встречу, для начала, должна пройти на территории, которая олицетворяет мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса", - добавил Зеленский.
На вопрос журналиста, мог ли это быть Ватикан, президент Украины сказал: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.
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Бубочька. Идеальное место для диалога с путлером, - суд в Гааге.
Дзен, ганджубас, чистый воздух и журналистов нет нифига.
"Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться "
лекраблеграбли............
Заодно и с нотариальным управленим округа Канту, провинции Комо, порешать, ну вы знаете о чём ...)
см. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 18.08.2020 г.
ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ВОЮВАТИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ З ОКУПАНТОМ? Якась жіноча істерія і ідея фікс зустрітитись з ліліпутом з Кремля.
Перевибори президента України скоро, хто знає? Мені соромно за такого президента України
Це очевидно. Параноїдальна тяга до "зустрічі" (читай: капітуляції) поводиря Вови Єрмака керується з Москви.
Це мегаЗрада, якщо буратіно піде на уклін до *****. Після чого ми будемо змушені зносити ЗЕ (що зараз не в наших інтересах, зважаючи на небезпеку контрверсійних технологій Майдану)
П'ята колонна активізувалась і намагається інкорпорувати "сепаратизм" - останню надію кума Путіна на розвал України.
Жодного на гілці...
не тешь себя.. для ******* ты никто вообще
Крым оккупирован, на Донбассе росийские войска. О чем ты будешь говорить с пуйлом?
Ведь он отказался вести переговоры о Донбассе и Крыме.
Будешь с пуйлом обсуждать погоду в москве?
Видимо поетому ЗЕ так тянет в Ватикан,может и ему что-то дадут.
вы представляете, о чем договорится наше чудо без яиц и посредников?
А место он выбрал на понтах. А ведь пригласил на интервью именно итальянца, америкосы,бриты, жабоеды,немцы интервью уже брали, запкончилось конфузами. А что макаронников заинтересует, конечно, упоминание в Папе Римском. И тут Остапа понесло, Хотя вернее -Остапа несло.
Это когда папа Римский был миротворцем ? Наверное в средние века, когда носил титул Императора Священной римской империи и мирил монархов - католиков. Это надо ж додуматься, жид и православный в католическом храме договариваются о мире. Это какая то разновидность жидовствующей ереси (по определению мордовских православных иерархов 17 века), носителями которой были потомки основателей Хазарского каганата. У всех уже просил помощи. великий жалобщик. Но, если по простому, это очередная петля двух петляльщиков.
Про діалог воно верзе ... В =ґлаза= вже надивилося, покидьок ?