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Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский

Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский

Правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью изданию La Repubblica, комментируя встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было.

"Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встречу, для начала, должна пройти на территории, которая олицетворяет мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса", - добавил Зеленский.

На вопрос журналиста, мог ли это быть Ватикан, президент Украины сказал: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет

Автор: 

Ватикан (184) Зеленский Владимир (20234) путин владимир (31214) россия (95372) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+45
Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4540
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28.04.2021 11:25
+31
https://starshinazapasa.livejournal.com/1306153.html Лужники, так Лужники

Мне совершенно всё равно, будет встречаться Зеленский с Путиным, или не будет. Даже нет, не так. Не всё рано. Я - поддерживаю эту встречу. Если человек не понял с первого раза, если не насмотрелся еще в глаза - пусть поедет посмотрит второй. Повторение - мать учения. Я всегда за образование. Во главе Украины должен быть человек, который живет в реальности. Если для того, чтобы попасть в реальность, ему нужно поехать и угребаться головой о стенку второй раз - в добрый путь. Это вообще лучший способ получения образования. Если человек два года всё пытается натянуть розовые очки обратно - надо дать ему возможность потерять очки от удара и вернуться в наш мир. Посмотри, как прекрасна война без наркотиков. Вот именно это и есть жизнь, Владимир Александрович.

Во-вторых, я не верю ни в какие тайные сговоры, тайную капитуляцию и сдачу Украины.
Два года назад об этом еще можно было говорить.
Сейчас - всё. Эти времена прошли.
И не то, чтобы я верил в Зеленского. Как в украинофила и патриота. Хотя прогресс на пути в сторону «Армии, мовы, веры» за два года - налицо. Что есть, то есть. Этого не отнять. Хотя, боюсь, это пик и его патриотизма, и его способностей - как управленческих, так и аналитических - и дальше будет спад и улиточка опять заснет в своем домике, откуда будет присылать видосики, но дорога от малоросса, что был два года назад, до человека, ведущего переговоры с Генсеком НАТО, проделана все же неплохая.
Но дело не в этом.
Даже если я и не верю в Зеленского...
Я верю в Украину.

Именно Украина, именно её патриоты, которые и составляют сейчас ядро страны, два года пинками гнали эту власть по этой дороге в Генсеку, стояли с палатками, выходили на Банковую, рисовали ей красные линии - и, удивительное дело, власть это поняла. Увидела эти линии. И приняла к сведению. Урок не ушел в песок. корм достиг коня.
И именно Украина не даст больше своему Главнокомандующему ни предать её, ни подписать тайные сговоры, ни играться её интересами. И подросток в кресле Президента это понимает.
И ОН БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЭТИМ.
Он вынужден будет считаться с этим.
Он понимает, что даже если он подпишет договор о поставке воды в Крым - Северокрымский канал будет просто перекопан, и всё.
И он не подпишет.
Именно поэтому.
Никакой капитуляции не будет.
У Зеленского просто нет больше этого люфта.
Именно это и называется «нация».
А она - родилась.

Как нет этого люфта и во внешней политике. Где ситуация изменилась вообще уже кардинально. Только на прошлой неделе - Словакия, Литва, Латвия, Эстония в знак солидарности высылают российских дипломатов. Болгары открыли, что у них тоже склады взрывались. В Чехии облавы на чешских «добровольцев Донбасса», воевавших на стороне ЛДНР. Финляндия заявляет, что не исключает вступления в НАТО. Экс-президент Эстонии заявляет, что следует ввести временный запрет россиянам на посещение Евросоюза - всем без исключения. Польша созывает Вышеградскую четверку. Бразилия отказывается от «Спутника». Сенат Чехии готов выдвинуть Земану обвинение в государственной измене. Британия посылает корабли в Черное море.
Это только за одну неделю.
После такого, после того, что сделано за последние пару месяцев, после тех усилий, которые приложены, после таких тектонических сдвигов, которые произошли во всем мире по восприятию России - Запад просто не позволит Президенту Украины сотворить никакой малоросской херни.
Здесь уже совсем точка.

Мне также без разницы, где они будут встречаться. Вот тут правда без разницы. В Москве? Ну, черт с тобой, ВВХ. Лужники, так Лужники.
Во-первых, давайте не будем забывать силу вислюка апокалипсиса. Первый визит в Париж - сожжен Нотр-Дамм. Последний - вымерзли к чертям виноградники. Так что пусть едет. С богом!
А если серьезно - то просто плевать. Путин хочет для расчесывания своего эго поиграть в эти бирюльки? Ну, ок. Черт с тобой. Какие выгоды он попытается выжать из этого на внутреннем рынке и как розовыми слюнями счастья будет заливаться Скабеева - вот уже совершенно фиолетово.
А на внешнеполитической арене это никаких преференций, как мы выяснили, ему не несет. Все, ситуация изменилась кардинально. С ним теперь разговаривают, как с убийцей в туберкулезном бараке. Облачившись в ОЗК и противогаз в палату заходят с одним только вопросом: «Скажи, где ты зарыл тело, и пиши явку с повинной, придурок - и тогда мы оставим тебя доживать здесь, на больничке, а не потащим в Нюрнберг».
Собственно говоря, был бы Зеленский опытным политиком - он эту ситуацию повернул бы именно так и еще пользу из неё получил. Вот Байден точно получит.
Но, в любом случае, пусть хоть в Москве.
Это работа такая. Время от времени заходить к нему в палату, и спрашивать - ну, что, не надумал еще?
Он, может, и никогда не надумает, и будет ножом в ответ тыкать - но надевать ОЗК и идти спрашивать необходимо.
И, может быть, в этот раз Владимиру Александровичу удастся крымских татар вытащить. Ничего больше, кроме обменов и отвода войск у него не получается - но отводов больше не будет, так пусть хоть попробует заложников у террориста спасти.

В остальном это нужно воспринимать именно так - переговоры с террористом об освобождении заложников и обезвреживании бомбы.
А если тебе, чтобы почувствовать себя наикрутейшим и наиглавнейшим, нужно встретиться в твоем месте на твоих условиях - да черт с тобой. И встречусь, и вертолет пообещаю.
Вот только хрен он его получит. Даже обещанный.
Потому что я верю в Украину.
Верьте и вы.
Доброе утро.

https://starshinazapasa.livejournal.com/ starshinazapasa
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28.04.2021 11:27
+22
И по этому в Ватикан ты поехал в бронежилете, да зеля?
Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6759
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28.04.2021 11:25
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Краще вже зустрінтесь в пеклі.. Обидва
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28.04.2021 12:52 Ответить
Как же не терпится этому криворого-квартальному мешигену ЗЕлупе заглянуть в глаза и заодно дырку в заднице Йухла!
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28.04.2021 12:55 Ответить
"Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным, - Зеленский"



Бубочька. Идеальное место для диалога с путлером, - суд в Гааге.
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28.04.2021 21:17 Ответить
Не нытьем так катаньем . Вова Путина решил на измор взять.
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28.04.2021 12:57 Ответить
срочно легализовать короткоствол и пристрелить бениного клована и путлера нах*й!
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28.04.2021 17:06 Ответить
Вобщето терористов надо мочить в прше, хотя лифт и кафе тоже подходят...
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28.04.2021 12:57 Ответить
Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8749
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28.04.2021 12:59 Ответить
Гідрант запрошує Ху..ла в Ватикан, як до себе додому, хоч би Папу спитав, як він до цього ставить.
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28.04.2021 13:00 Ответить
А шо такоє? З папой і мамой він вже все утряс!
Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1525
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28.04.2021 13:04 Ответить
будет кушать с папой кугочку
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28.04.2021 13:52 Ответить
Особенно после сгоревшего Нотр Дама
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28.04.2021 20:02 Ответить
Дійсно пекло для обох в казані із кип'ячою смолою - це саме те , чого хочуть нормальні люди !
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28.04.2021 13:02 Ответить
Угу, що, що а Ватикан ти поки що у цирк не перетворив. Я розумію, що слуга Антихриста Путін туди не поїде, але що там Скомороху робити?
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28.04.2021 13:02 Ответить
чи вапще поехал, чи доживет Украина до следующего "президента"? во вопрос...
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28.04.2021 13:05 Ответить
Що воно меле? Саме ідеальне місце для бесід з ******- це кімната для допитів у Київському СІЗО.
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28.04.2021 13:19 Ответить
С преданием его там анафеме, и передачей в руки инквизиции с последующим аутодафе. ( тогда бы уж точно попал в историю, навечно). В Рашен Сми написали бы " Известный гребец на галерах, "сгорел" на работе".)
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28.04.2021 13:20 Ответить
Это какой такой провокатор посоветовал Ватикан? Ватикан в годы второй мировой был пособником Гитлера, а сейчас отмывает денежки Путина. Худшее место для переговоров выбрать нельзя!
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28.04.2021 13:20 Ответить
Та ясно!
Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4851
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28.04.2021 13:28 Ответить
Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2321
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28.04.2021 19:03 Ответить
И верхний плакат туда же. Кгбисты все свои методы передрали у католической церкви.
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29.04.2021 10:30 Ответить
Дурень думкой багатіє
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28.04.2021 13:21 Ответить
Авжеж, Володю... Ватикан - чудове місце, в якому ти ще на запилював своїх відосиків та не робив селфі з папою та ще й на фоні куйла!
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28.04.2021 13:23 Ответить
А Собор Святого Петра вам не шкода? Гарний же ж...
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28.04.2021 13:26 Ответить
горіла хата гори й сарай...........
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28.04.2021 13:45 Ответить
А на горе Афон или возле "Стены плача" - слабо?
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28.04.2021 13:29 Ответить
Або у Кіріла Гундяєва.
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28.04.2021 14:10 Ответить
Та той ще й охрестити зможе, страшновато.
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28.04.2021 16:24 Ответить
Той і похрестить і висповідає.
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28.04.2021 18:37 Ответить
На Марсе вообще круто будет.
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28.04.2021 13:34 Ответить
Тибет еще лучше.

Дзен, ганджубас, чистый воздух и журналистов нет нифига.
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28.04.2021 13:39 Ответить
От придурок! Як можна такого чорта, як ху₴ло запрошувати в таке місце, як Ватикан?
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28.04.2021 13:40 Ответить
хорошая цитата:
"Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться "
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28.04.2021 13:41 Ответить
вова верит в ватикан..... новая религия - ватиии..... канннннн..... а шо звучит это ж вам не криб
лекраблеграбли............
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28.04.2021 13:44 Ответить
Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4322
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28.04.2021 13:49 Ответить
В пеклі ,це найкращий варіант.Делегацію максимально велику зібра.
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28.04.2021 13:49 Ответить
На Плутоне нахер, и шоб топлива только в один конец обоим.
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28.04.2021 13:55 Ответить
Зеленский собрался устроить встречу с путлером в Ватикане.
Заодно и с нотариальным управленим округа Канту, провинции Комо, порешать, ну вы знаете о чём ...)
см. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 18.08.2020 г.
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28.04.2021 13:56 Ответить
Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 775
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28.04.2021 14:03 Ответить
Ягнятко боїться щоб Вовк під час зустрічі, якої воно так довго і важко добивається, його не з'їв. Вавка, стіни Ватикану не захистять, протягом століть там відбувались і не такі вбивства.
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28.04.2021 14:08 Ответить
Можно и Ватикан. Только Папу надо предупредить что бы органы на замок закрыл и стражу поставил. Вдруг играть начнёт.
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28.04.2021 14:09 Ответить
Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5185
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28.04.2021 14:10 Ответить
ЧОМУ СКЛАДАЄТЬСЯ ТАКЕ ВРАЖЕННЯ ЩО Зе ДУЖЕ ХОЧЕ ЗРОБИТИ ПУКІНУ М***Т,
ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ВОЮВАТИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ З ОКУПАНТОМ? Якась жіноча істерія і ідея фікс зустрітитись з ліліпутом з Кремля.

Перевибори президента України скоро, хто знає? Мені соромно за такого президента України
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28.04.2021 14:16 Ответить
Ідеальним місцем для перемовин таких як Зеленський з Єрмаком, Путін з Пєсковим і главарів днр-лнр є тюремна камера для психічно хворих. Років на 40-45, без протоколу.
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28.04.2021 14:19 Ответить
Лучше в Москве и объявить зеленый сброд персонами нон грата
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28.04.2021 14:22 Ответить
Нашого "Остапа" постійно заносить, знав що воно клоун та недоумок, але не настільки, Манілов карлик перед ним у фантазіях.
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28.04.2021 14:32 Ответить
Идеальное место для клоуна - это цирк
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28.04.2021 14:34 Ответить
Вова - два двбйба! Так краще буде
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28.04.2021 19:33 Ответить
дебіл, з тобою хіба ідіот зустрічатися буде.
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28.04.2021 14:47 Ответить
Перед дверями со Святым Петром еще более уместная площадка.
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28.04.2021 14:56 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13680470.html Две мегаЗрады, которые пропихивают технологи Кремля в Украине

Це очевидно. Параноїдальна тяга до "зустрічі" (читай: капітуляції) поводиря Вови Єрмака керується з Москви.
Це мегаЗрада, якщо буратіно піде на уклін до *****. Після чого ми будемо змушені зносити ЗЕ (що зараз не в наших інтересах, зважаючи на небезпеку контрверсійних технологій Майдану)

Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5045
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28.04.2021 15:05 Ответить
Ще одна технологія Кремля - "нароТні республіки", яку медведчук загорнув у фантик "народовладдя". Технологія живе і набирає обертів, після підписання Зеленським ганебного закону про референдуми.
П'ята колонна активізувалась і намагається інкорпорувати "сепаратизм" - останню надію кума Путіна на розвал України.

Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5544
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28.04.2021 15:06 Ответить
Оригинально) Я за)
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28.04.2021 15:18 Ответить
Цікаво.Двоє абсолютно невіруючих людей зустрінуться у найбільш святому місці...
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28.04.2021 15:35 Ответить
Тільки на Марсі. Ілон Маск доставить в один кінець для блага людства .
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28.04.2021 15:53 Ответить
Недалечко від Ватикану в кратері Vesuvius з роялем і ватним танком кваармата.
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28.04.2021 16:02 Ответить
Лучшее место для встречи Осла и ***** это Марс или Луна , ну а то что это можно сделать будет минимум через сто лет , не фига страшного , мы согласны подождать
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28.04.2021 15:53 Ответить
Чому сто років, цю парочку може відправити до літа, а інші люди підлетять пізніше.
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28.04.2021 15:59 Ответить
Ну тогда даже я согласен скинуться на ракету.
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28.04.2021 16:33 Ответить
Рашист не согласится на встречу в Ватикане.После того,как Папа наградил его бляхой с ангелом мироносцем, война в Украине ,которую начала и спонсирует рабсея ,унесла около 15000 тысяч жизней украинцев
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28.04.2021 15:55 Ответить
Лучше с ним встретиться в Гаагском суде.
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28.04.2021 16:08 Ответить
С ****** действительно лучше в Гаагском , а вот с Ослом лучше в печерском суде встретиться , где он пожизненный срок отхватит.
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28.04.2021 16:35 Ответить
куди подівались прихильники буратіно?
Жодного на гілці...
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28.04.2021 16:08 Ответить
Путин встречается только, чтобы услышать капитуляцию Украины и они еще сделали капитуляцию по пунктам. Шаг за шагом к капитуляции. Украине нету смысла встречаться с Путиным и русскими ибо они ни на какие уступки никогда не пойдут, они ждут уступки Украины. У Украины нету никакой силы, чтобы заставить Россию убраться. Украине нужно вернуть ядерное оружие! Потому что в НАТО не берут, экономика будет ухудшаться из за олигархов грабежа страны и долгов страны. Только Ядерное оружие может гарантировать безопасность Украины! Ядерное оружие - это та сила, которая доступна Украине! И Украина может восстановить ядерное оружие и никаких санкций не получит ибо Западу Украина должна поставить ультиматум, или в НАТО берут или мы вернем Ядерное оружие, потому что у нас нет другого выхода, чтобы защититься! И можно так договорится, что Запад еще и поможет вернуть ядерный статус и нужно в этом убедить Великобританию и США. И нужно заключить с ними военные союзы еще вне НАТО. Создавать новое НАТО с другими правилами!
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28.04.2021 16:32 Ответить
если Зеля об этом заикнется то не проживет и дня,а может и Европа с США дадут отмашку ***** на захват. ядерное оружие возможно только в режиме строгой секретности,как в Израиле "у нас нет ЯО но если,что мы его применим".
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28.04.2021 20:14 Ответить
А в синагоге?
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28.04.2021 16:35 Ответить
да кто с тобой с клоуном разговаривать то будет???
не тешь себя.. для ******* ты никто вообще
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28.04.2021 16:35 Ответить
Исповедь невежды. 1. Абсолютный ноль в понимании реальной цели противника. 2.Абсолютный ноль в понимании природы и политическо-экономических мотивов возникновения войн... ИМХО , все , кому наср**ь куда всё катится , достойны этой поездки.
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28.04.2021 16:49 Ответить
Итить твою мать, куда шарикова понесло - видать забористый порошок попался.
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28.04.2021 17:17 Ответить
Зеленский, а ты чего вообще выбираешь место и собираешься вести переговоры с пуйлом?
Крым оккупирован, на Донбассе росийские войска. О чем ты будешь говорить с пуйлом?
Ведь он отказался вести переговоры о Донбассе и Крыме.
Будешь с пуйлом обсуждать погоду в москве?
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28.04.2021 17:35 Ответить
Мило,очень мило.Та просто когда ЗЕ играл на рояле а ***** окупировало Крым и начинало войну на востоке Украины Папа Риммский собственноручно вручал ***** в Ватикане Орден Миротворца.
Видимо поетому ЗЕ так тянет в Ватикан,может и ему что-то дадут.
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28.04.2021 19:27 Ответить
Чому в Ватикані? Та тому що від Ватикану 360 км їзди до Форте-дей-Мармі. Треба ж перевірити, як там вілла, Лєнка переживає!
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28.04.2021 19:47 Ответить
Это отличное место и ляпас *****. Но как ***** вылезет из бункера???
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28.04.2021 20:09 Ответить
Встреча с Путиным - это позор и унижение!!!
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28.04.2021 20:29 Ответить
Зюзяндрій! Назва Ватикан - не від слова "вата"! Вам із ********** не буде там кімфіртно!
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28.04.2021 21:17 Ответить
Полiтичний iдiотизм Зеленського вже зашкалюэ,в нього ,вже мабудь ,голова поiхала вiд влади,який не спитавши про мiсто зустрiчi у Ватикана, вже плануэ зустрiтись там з Путiним,який не хоче говорити нi про Крим,нi про Донбас.То й навiщо зустрiч? Заради пiар-акцii за грошi платникiв податкiв?
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28.04.2021 21:19 Ответить
лохторат одобряет
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28.04.2021 21:35 Ответить
все помнят как Порошенко всю ночь трындел с Хайлом в присутствии двух других президентов имеющий огромный вес? Орали друг на друга и по итогу ни о чем толком так и не договорились и договориться в принципе не могли т.к. у обеих сторон имеются кардинально противоположные и противоречащие друг другу точки зрения....

вы представляете, о чем договорится наше чудо без яиц и посредников?
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28.04.2021 21:34 Ответить
мир, как вещает гнусавый поц - честный, прочный, шаги к миру?,но где и когда,открытые вопросы, начнется консультация. поручу эрмаку готовить встречу. В переводе с языка скоморохов на нормальный - желаю заключить мир, условий не знаю, буду договариваться и пошлю Ермака готовить встречу.
А место он выбрал на понтах. А ведь пригласил на интервью именно итальянца, америкосы,бриты, жабоеды,немцы интервью уже брали, запкончилось конфузами. А что макаронников заинтересует, конечно, упоминание в Папе Римском. И тут Остапа понесло, Хотя вернее -Остапа несло.
Это когда папа Римский был миротворцем ? Наверное в средние века, когда носил титул Императора Священной римской империи и мирил монархов - католиков. Это надо ж додуматься, жид и православный в католическом храме договариваются о мире. Это какая то разновидность жидовствующей ереси (по определению мордовских православных иерархов 17 века), носителями которой были потомки основателей Хазарского каганата. У всех уже просил помощи. великий жалобщик. Но, если по простому, это очередная петля двух петляльщиков.
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28.04.2021 21:34 Ответить
психіатрична лікарня чому не роглядається?
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28.04.2021 22:07 Ответить
Гнида україноненависницька !

Про діалог воно верзе ... В =ґлаза= вже надивилося, покидьок ?
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28.04.2021 22:12 Ответить
Янелох такий креативний останнім часом: то на бамбасє, та у Ватикані, може краще у сонячному сибіру, десь подалі від нас. Обовязково треба взяти з собою доктора Комаровського, він радив на рибалку з ху#лом поїхати та добазаритися про закінчення війни.
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28.04.2021 22:25 Ответить
Маск отправь их обоих на Марс, пусть там встречаются и смотрят в глаза.
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28.04.2021 23:00 Ответить
Я б засосал стакан и в Ватикан.
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28.04.2021 23:01 Ответить
Я б засосал стакан и в Ватикан... (С)
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29.04.2021 04:24 Ответить
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