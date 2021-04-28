Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський
Правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica, коментуючи зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Зустріч обов’язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які саме кроки приведуть нас до миру? Де й коли ці кроки будуть погоджені? Це відкриті питання, і відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом Президента України та Адміністрацією Президента Росії", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, справжнього прямого спілкування між Україною і Росією давно не було.
"Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог. На мій погляд, правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання", - додав Зеленський.
На питання журналіста, чи міг це бути Ватикан, президент України сказав: "Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - дійсно ідеальне місце для діалогу про мир".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.
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Бубочька. Идеальное место для диалога с путлером, - суд в Гааге.
Дзен, ганджубас, чистый воздух и журналистов нет нифига.
"Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться "
лекраблеграбли............
Заодно и с нотариальным управленим округа Канту, провинции Комо, порешать, ну вы знаете о чём ...)
см. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 18.08.2020 г.
ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ВОЮВАТИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ З ОКУПАНТОМ? Якась жіноча істерія і ідея фікс зустрітитись з ліліпутом з Кремля.
Перевибори президента України скоро, хто знає? Мені соромно за такого президента України
Це очевидно. Параноїдальна тяга до "зустрічі" (читай: капітуляції) поводиря Вови Єрмака керується з Москви.
Це мегаЗрада, якщо буратіно піде на уклін до *****. Після чого ми будемо змушені зносити ЗЕ (що зараз не в наших інтересах, зважаючи на небезпеку контрверсійних технологій Майдану)
П'ята колонна активізувалась і намагається інкорпорувати "сепаратизм" - останню надію кума Путіна на розвал України.
Жодного на гілці...
не тешь себя.. для ******* ты никто вообще
Крым оккупирован, на Донбассе росийские войска. О чем ты будешь говорить с пуйлом?
Ведь он отказался вести переговоры о Донбассе и Крыме.
Будешь с пуйлом обсуждать погоду в москве?
Видимо поетому ЗЕ так тянет в Ватикан,может и ему что-то дадут.
вы представляете, о чем договорится наше чудо без яиц и посредников?
А место он выбрал на понтах. А ведь пригласил на интервью именно итальянца, америкосы,бриты, жабоеды,немцы интервью уже брали, запкончилось конфузами. А что макаронников заинтересует, конечно, упоминание в Папе Римском. И тут Остапа понесло, Хотя вернее -Остапа несло.
Это когда папа Римский был миротворцем ? Наверное в средние века, когда носил титул Императора Священной римской империи и мирил монархов - католиков. Это надо ж додуматься, жид и православный в католическом храме договариваются о мире. Это какая то разновидность жидовствующей ереси (по определению мордовских православных иерархов 17 века), носителями которой были потомки основателей Хазарского каганата. У всех уже просил помощи. великий жалобщик. Но, если по простому, это очередная петля двух петляльщиков.
Про діалог воно верзе ... В =ґлаза= вже надивилося, покидьок ?