Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним, - Зеленський

Правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica, коментуючи зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Зустріч обов’язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які саме кроки приведуть нас до миру? Де й коли ці кроки будуть погоджені? Це відкриті питання, і відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом Президента України та Адміністрацією Президента Росії", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, справжнього прямого спілкування між Україною і Росією давно не було.

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"Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог. На мій погляд, правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання", - додав Зеленський.

На питання журналіста, чи міг це бути Ватикан, президент України сказав: "Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - дійсно ідеальне місце для діалогу про мир".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним.