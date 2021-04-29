РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5601 посетитель онлайн
Новости
18 894 117

Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков

Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков

Президент России Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он согласен обсуждать двусторонние отношения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что единственное, что в настоящее время есть — это предложение Зеленского встретиться с Путиным и поговорить об урегулировании на Донбассе и приглашение президенту Украины приехать в Москву для обсуждения двусторонних отношений.

Песков добавил, что пока неизвестно, как будут формулироваться дальнейшие предложения со стороны Киева, но Путин "готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной".

Ранее Цензор.НЕТ такжке публиковал заявление Пескова, о том, что из Офиса Президента Украины относительно возможной встречи с Путиным никакой информации не поступало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков: Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского нет

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) переговоры (4920) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков - Цензор.НЕТ 4468
показать весь комментарий
29.04.2021 14:59
+34
Разрешит зеле заглянуть себе в шеколадный глаз
Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков - Цензор.НЕТ 8291
показать весь комментарий
29.04.2021 14:51
+20
Двусторонние отношения могут начаться только после деоккупации оккупированных украинских территорий Донбасса и Крыма и после компенсации морального и материального ущерба.
показать весь комментарий
29.04.2021 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Скоро "Зєлєнскій" буде нецензурним словом...
показать весь комментарий
30.04.2021 11:24 Ответить
Розмова кловуна та )(уйла,за двусторонні відносини між Україною та )(уйло ордою,без шмата Донбасу та Криму.
показать весь комментарий
30.04.2021 11:35 Ответить
О чем говорить когда тебя шантажируют и угрожают? В глаза уже посмотрел, а теперь куда хочет заглянуть? Переговоры можно вести только о размерах компенсации.
показать весь комментарий
30.04.2021 12:11 Ответить
мы дэбилы родится на такой земле и всё .. огпу и клоун который гавно слово..о да норманы хоть приплыли 1000 лет назад поддали а сейчасс славяне рабы..как по англиске СЛАВ РАБ
показать весь комментарий
30.04.2021 12:57 Ответить
Думаю, конечно, Зеленскому можно встретиться с Путиным:вот, например, приехать в Москву в составе траурной делегации, на похороны.
показать весь комментарий
30.04.2021 13:09 Ответить
...фюреру очень хоцца поговорить за Мову и Веру...но даже притрагиваться к этой теме для всех партеек и ихонных атаманов -Табу!...Сунетесь мрази красноперые-отгребете тут же!
показать весь комментарий
30.04.2021 13:23 Ответить
приглашение президенту Украины приехать в Москву для обсуждения двусторонних отношений.__________ трусливый карлик, он уже предлагает... видите ли, я предложил, а он отказался... трусливое, гнилое нутро!...
показать весь комментарий
30.04.2021 13:33 Ответить
... а там где стреляют твои выкормыши, СЛАБО?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:34 Ответить
ПЕРЕД СМЕРТЬЮ !)
показать весь комментарий
30.04.2021 14:21 Ответить
Как можно говорить об отношениях и не говорить о Крыме, Донбассе? О чем не начни, все завязывается на этом. О погоде говорить?
показать весь комментарий
30.04.2021 14:36 Ответить
Президент России Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник: https://censor.net/ru/n3262831

ГОЛОВНЕ Я ПІДКРЕСЛИВ, Х*ЙЛО ГОТОВ ВЖЕ СІСТИ ЗА ВСЕ ХОРОШЕ - ГРУЗІЮ, УКРАЇНУ, СИРІЮ, ЧЕЧНЮ
показать весь комментарий
30.04.2021 14:40 Ответить
Ох как свифтом ему хвост придавило, живо отреагировал. Если его окружению наступить на горло - то сразу становится договороспособным.
показать весь комментарий
30.04.2021 14:50 Ответить
Украина должна четко заявить, что с Путиным разговаривать не о чем! Он не договороспособный престарелый КГБшный тиран. Пока он не сменится в РФ на нового президента или РФ не рухнет, то прогресса не будет!
показать весь комментарий
30.04.2021 14:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 