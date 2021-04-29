Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков
Президент России Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он согласен обсуждать двусторонние отношения.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях", - сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что единственное, что в настоящее время есть — это предложение Зеленского встретиться с Путиным и поговорить об урегулировании на Донбассе и приглашение президенту Украины приехать в Москву для обсуждения двусторонних отношений.
Песков добавил, что пока неизвестно, как будут формулироваться дальнейшие предложения со стороны Киева, но Путин "готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной".
Ранее Цензор.НЕТ такжке публиковал заявление Пескова, о том, что из Офиса Президента Украины относительно возможной встречи с Путиным никакой информации не поступало.
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