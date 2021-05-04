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Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв

Зустріч Зеленського з Путіним тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого не приведе, крім як до приниження нашого президента.

Про це лідер кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

За словами Джемілєва, в 2019 році він запитав Зеленського - чи може він зустрічатися з Путіним в Криму. Він відповів, що про це не може бути й мови, оскільки це окупована територія. "Я не думаю, що відтоді він змінив свою точку зору", - зазначив лідер кримськотатарського народу.

"Я взагалі категорично проти будь-яких двосторонніх зустрічей з Путіним. Це абсурд якийсь. Зустріч тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого не приведе. Вона призведе до приниження нашого президента. Швидше за все, його рейтинг після такої зустрічі просто лопне. Це маніакальне прагнення подивитися в очі Путіну ... Та що там дивитися? Там порожнеча ", - сказав Джемілєв.

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За його словами, така зустріч може завдати шкоди іміджу України.

"Наші західні партнери починають криво посміхатися з цього приводу. Про що говорити з Путіним? Територія окупована, наших громадян вбивають. Можлива тільки зустріч в рамках "нормандської четвірки". Бажано за участю Сполучених Штатів", - резюмував Джемілєв.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев - Цензор.НЕТ 3832
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04.05.2021 20:05
+22
Встреча с Путиным принесет Зеленскому только унижение, - Джемилев - Цензор.НЕТ 3143
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04.05.2021 20:03
+20
Для зеленского, это дело привычное.
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04.05.2021 20:04
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а ти чому не з вавою на фронт ? га Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 9744
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04.05.2021 21:11 Відповісти
це - ФАКТ! воно ж ЧМО!
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04.05.2021 21:16 Відповісти
Тут нужен креативный подход.
1. Одеть Зелю на встречу с ****** как на фото внизу.

2. Когда ***** поцелует его в пуп и спросит "Как тебязовут, мальчик?" он ответит "Моника!".
3. *****, от ужаса, что из педофила он стал натуралом, застрелится из ржавого ПМ.
4. Но для верности Зеле надо пузо ядом намазать.
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 1931
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04.05.2021 21:17 Відповісти
пуйло сечас несколько в другой кондиции,но ничё, моника не из брезгливых...

Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 1660
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04.05.2021 21:39 Відповісти
Сколько моль не корми,орлом никогда не станет. Какое же он чмошный окурок.
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05.05.2021 03:03 Відповісти
Перед тим ЗЕслід заразити повторно ковідом, коклюшем,******, сифілісом, бубонною чумою.
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04.05.2021 21:50 Відповісти
Что еще мог сказать член ПЕС. И что эта за трусость не говорить с врагом, который сильней тебя?
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04.05.2021 21:39 Відповісти
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв. Пане Мустафа, президент Зеленський це вже приниження.
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04.05.2021 21:47 Відповісти
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 120
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04.05.2021 22:14 Відповісти
Унижение Джемилеву принесло вступление в партию ЕС после того, как он обвинял Порошенко в поставках света и сырья в Крым заводу Титан.
Вот это точно позор и предательство своих принципов!
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04.05.2021 22:15 Відповісти
Есть такая пословица: лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
У нас в Украине выбор был еще проще))))
Джемилев, как и 25 % выбрали : с умным найти, а 73% решили с дураком потерять...
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04.05.2021 22:30 Відповісти
Это не с умным потерять, а предательство и продажа чести как раз за деньги!
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04.05.2021 22:42 Відповісти
Не пройдет ложь.Когда Джемилев вступил в ЕС, а это было в 2018, Зеленский даже не огласил, что собирается стать президентом.
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04.05.2021 22:45 Відповісти
Что ты пургу несешь? Джемилев был во фракции БПП с самого начала!
А зеленого ублюдка в презы готовили с 16 года!
И не тебе ... .... рассказывать Джемилеву о предательстве!
Где вас таких подоляковских ... набирают?
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05.05.2021 00:19 Відповісти
Ты чего врешь? Джемилев давно в партии Пороха был. При этом Зермак в 2019 пытался шантажом перетянуть его под флаги ЗЕ, но были посланы. Так что не тебе тут о предательстве рассказывать!
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05.05.2021 08:59 Відповісти
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 7227
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04.05.2021 22:20 Відповісти
На одном гектаре с ****** да нунах
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04.05.2021 22:40 Відповісти
Ему не привыкать.
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04.05.2021 23:00 Відповісти
великий вождь великого народа джемилев, перекупленный-перекупленный, так и не поднявший татар на борьбу с кацапами...
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05.05.2021 06:42 Відповісти
Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 4955
Укропы! Мой шибко крепкий руцький дух вяликоросса
неподражаемо бесподобно хорошо разносится по всему
ставшим уже российским Крыму А скоро он уже будет и по всей
малороссии - новороссии указывать кто безоговорочный хозяин.
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05.05.2021 07:11 Відповісти
БЛАЗЕНЬ КАЙФУЄ ВІД ПРИНИЖЕННЯ . ЦЕ СВОГО РОДУ МАЗОХІЗМ. ТОМУ ВІН І РВЕТЬСЯ НА ЗУСТРІЧ З ПУТЛЕРОМ - ПІЙМАТИ КАЙФ ВІД ПРИНИЖЕННЯ.
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05.05.2021 11:22 Відповісти
Дурак ты Сер. Иванофф, видно из породы профефесорфф!!!
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05.05.2021 20:55 Відповісти
ЗновФуФу Іванофуфу. Каким ты был (см. выше) таким и остаёшся вместе со своим юдёнышем!
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05.05.2021 21:05 Відповісти
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