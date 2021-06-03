Росія погрожує і шантажує країни-учасниці "Кримської платформи", - Джемілєв
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Росія розгорнула проти "Кримської платформи" потужну пропагандистську кампанію.
Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, основна мета "Кримської платформи", як відомо - пошук дипломатичних, мирних шляхів деокупації Криму.
"По ідеї, повинні приєднатися всі 100 держав, які 27 березня 2014 року на Генеральній асамблеї ООН проголосували за резолюцію про невизнання легітимності путінського "референдуму" в Криму 16 березня 2014 року і вимагали негайного виведення російських військ з території Криму. Цю резолюцію, як і всі наступні рішення міжнародних організацій, російська сторона продовжує тупо ігнорувати, стверджуючи, що Крим - це територія Росія і ніяких переговорів з цієї теми не вестиме. Отже, має йтися про пошук важелів, які спонукали б Росію захотіти вести переговори", - зазначив Джемілєв.
Крім того, запрошення для участі в "Кримській платформі" нашим МЗС розіслані не тільки цим 100 країнам, але також і іншим, які при прийнятті цих резолюцій з якихось причин були відсутні або утрималися при голосуванні.
"Росія, дійсно, чинить потужний тиск на багато країн, щоб ті відмовилися від участі в "Кримській платформі". Розгорнула проти платформи потужну пропагандистську кампанію, пускає в хід шантаж і погрози. Всіх, хто буде брати участь в роботі платформи вже заздалегідь оголосила такими, що "посягають на територіальну цілісність Росії", - розповів Джемілєв.
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18 июня 1918 года кремлёвскими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму ЧФ захватила Украина.
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Украине помочь им москалям обратно затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-