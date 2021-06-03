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Новини Політика України
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Джемілєв (279) окупація (5838) Росія (47217) Кримська платформа (314)

Росія погрожує і шантажує країни-учасниці "Кримської платформи", - Джемілєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія погрожує і шантажує країни-учасниці

Росія розгорнула проти "Кримської платформи" потужну пропагандистську кампанію.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основна мета "Кримської платформи", як відомо - пошук дипломатичних, мирних шляхів деокупації Криму.

"По ідеї, повинні приєднатися всі 100 держав, які 27 березня 2014 року на Генеральній асамблеї ООН проголосували за резолюцію про невизнання легітимності путінського "референдуму" в Криму 16 березня 2014 року і вимагали негайного виведення російських військ з території Криму. Цю резолюцію, як і всі наступні рішення міжнародних організацій, російська сторона продовжує тупо ігнорувати, стверджуючи, що Крим - це територія Росія і ніяких переговорів з цієї теми не вестиме. Отже, має йтися про пошук важелів, які спонукали б Росію захотіти вести переговори", - зазначив Джемілєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови МЗС країн ЄС розглядають участь у Кримській платформі, - Боррель

Крім того, запрошення для участі в "Кримській платформі" нашим МЗС розіслані не тільки цим 100 країнам, але також і іншим, які при прийнятті цих резолюцій з якихось причин були відсутні або утрималися при голосуванні.

"Росія, дійсно, чинить потужний тиск на багато країн, щоб ті відмовилися від участі в "Кримській платформі". Розгорнула проти платформи потужну пропагандистську кампанію, пускає в хід шантаж і погрози. Всіх, хто буде брати участь в роботі платформи вже заздалегідь оголосила такими, що "посягають на територіальну цілісність Росії", - розповів Джемілєв.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 1828
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03.06.2021 12:26
+3
Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 573
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03.06.2021 12:24
+2
сегодня в 20:15 канадобандеровцы будут драть русских мальчиков в трусиках на льду
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03.06.2021 12:38
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Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 573
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03.06.2021 12:24 Відповісти
ермак тоже шантажирует татар, не стоит об этом забывать.
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03.06.2021 12:25 Відповісти
Это как газета или тапок шлёпает собаку...
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03.06.2021 12:27 Відповісти
Почему же? Зюзя - песик ермака, как этот агент фсб скажет, так зюзя и делает.
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03.06.2021 12:29 Відповісти
А ермак, типа, такой самостоятельный, типа, политик Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 2884
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03.06.2021 12:30 Відповісти
А, с этой точки зрения? Согласен, но эта сволочь доступна нашим правоохранителям и берет на себя наглость угрожать Джемилеву, это просто бесит.
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03.06.2021 12:37 Відповісти
Не то, чтоб он на себя берет. Скорее, на него положили...
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03.06.2021 12:38 Відповісти
Но он взял, то что положили, и выполняет. Гнида.
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03.06.2021 12:40 Відповісти
А иначе его уволят. И не факт, что не посмертно.
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03.06.2021 12:43 Відповісти
А ЧТО тогда говорящая лошадь лавров?
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03.06.2021 13:16 Відповісти
Кокаиновый мерин.
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03.06.2021 14:07 Відповісти
Россия угрожает и шантажирует страны-участницы "Крымской платформы", - Джемилев - Цензор.НЕТ 1828
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03.06.2021 12:26 Відповісти
Батут работает ,чего нельзя сказать про тупую криворуко-рукожопую татаромордву, которая способна только эксплуатировать труп совка с его *достижениями*
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03.06.2021 13:18 Відповісти
сегодня в 20:15 канадобандеровцы будут драть русских мальчиков в трусиках на льду
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03.06.2021 12:38 Відповісти
КРИМСЬКА ПЛАТФОРМА !!!- Треба б )(уйлу і фашистській паРаші також не забувати і про безславно програну Кримську війну 1853-1856 р. Війну між жахливою московією -ордою замаскованою у 18 ст. під нібито "російську імперію", з одного боку, і коаліцією деяких європейських країн з іншого. Європейська коаліція яка тоді в пух і прах рознесла бридку личакову московію яка тоді володіла теж окупованим нею Кримом.
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03.06.2021 12:57 Відповісти
)(уйло как ворюга с чемоданом без ручки нынче с Крымом... отжали прикрываясь былой дружбой народов для создания единой военной базы и похерели дружбу наций... Карлик войдет в историю как ворюга и агрессор типа Гитлера и т.п. подонкам. Ватники то стадо рабов кацапии как наследие татарского 300-летнего ига..
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03.06.2021 13:05 Відповісти
Окурку до Гітлера далеко, воно бздливе цуценя.
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03.06.2021 13:17 Відповісти

18 июня 1918 года кремлёвскими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму ЧФ захватила Украина.
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Украине помочь им москалям обратно затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-
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03.06.2021 16:33 Відповісти
 
 