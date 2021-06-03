Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий
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Польша планирует в ближайшее время стать независимой от "Газпрома". Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что страна может в этом помочь и Украине.
Об этом заявил посол в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Польша работает над диверсификацией источников поставок газа для того, чтобы не быть зависимой от РФ.
"У нас есть успехи в этом направлении, в скором будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома", - отметил посол.
По его словам, у России нет настолько много газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2".
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какую правду ты имеешь ввиду?..
ты зачем лайкал запоребрикового свинособаку?
а где, Вася, ты хранишь свою колорадскую ленточку: в тумбочке или в холодильнике?!
кацапы это бешенные животные, поэтому нужен санитарный отстрел!
2. Транзит російського газу в Європу українською ГТС. Як ви кажете "істерять" саме через те, що газ в Європу з Орди піде по СП-2 і Україна втратить ті 3 млрд доларів, які Кацапстан платить нам за транзит. Я особисто не бачу в цьому трагедії. Менше поступить у бюджет, менше чиновники вкрадуть.
Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
Ну а по факту, поляк уже начинает продавать газ из Норвегии.