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Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Польша готова помочь Украине стать независимой от

Польша планирует в ближайшее время стать независимой от "Газпрома". Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что страна может в этом помочь и Украине.

Об этом заявил посол в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Польша работает над диверсификацией источников поставок газа для того, чтобы не быть зависимой от РФ.

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"У нас есть успехи в этом направлении, в скором будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома", - отметил посол.

По его словам, у России нет настолько много газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2".
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Топ комментарии
+12
Даёт Вова, значит, интервью Франкфуртской Альгемайне Цайтунг.
Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
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03.06.2021 13:08
+8
Газопровід з Норвегії в Польщу можна продовжити в Україну. А поблизу у Свіноуйсце термінал для прийому, регазифікації та перевалки зрідженого природного газу.

Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 2310
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03.06.2021 13:07
+7
Вася!.. я недавно видел, как ты лайкал антиукраинские комменты залетной свинособаки "Петра Великого".. что Ватный Вася, не любишь Украину?!
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03.06.2021 13:08
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Чем?будут больше платить гостробайтерам?
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03.06.2021 13:01 Ответить
Вася!.. я недавно видел, как ты лайкал антиукраинские комменты залетной свинособаки "Петра Великого".. что Ватный Вася, не любишь Украину?!
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03.06.2021 13:08 Ответить
А чё?правда глаза режет? Или ты правакатор?
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03.06.2021 13:19 Ответить
через плечЁ, Вася!..
какую правду ты имеешь ввиду?..
ты зачем лайкал запоребрикового свинособаку?
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03.06.2021 13:24 Ответить
А такую,они тебе российский газ в три дорога продавать будут.нет своего.
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03.06.2021 13:27 Ответить
хмм.. сразу видно, что ты подписан на Шария и еще мураевский анальчик "Наш" посматриваешь..
а где, Вася, ты хранишь свою колорадскую ленточку: в тумбочке или в холодильнике?!
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03.06.2021 13:31 Ответить
А я смотрю ты правокатор,ответь по существу,а не провоцируй,что тебе Польша даст?
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03.06.2021 13:35 Ответить
Вася!.. когда к тебе придут с обыском, ты сразу глотай колорадскую ленточку.. и герб СыСыСыР на магнитике тоже глотай.. потому как уголовка за это светит!..
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03.06.2021 13:43 Ответить
Так ты и приходи обыск делать!я тебя встречу,хлебом,солью....
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03.06.2021 13:49 Ответить
Где ты делся?шкрэк.
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03.06.2021 13:55 Ответить
собираюсь к тебе на обыск.. пилку, молоток брать, или у тебя есть?!
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03.06.2021 14:05 Ответить
Для тебя найдем,не переживай!
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03.06.2021 14:08 Ответить
Так ты ещё и стукач оказывается,мне тут люди сказали,значит жаловаться любишь,серливый значит!а мы стукачей не любим.
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03.06.2021 14:20 Ответить
забанить свинособаку - это богоугодное дело!
кацапы это бешенные животные, поэтому нужен санитарный отстрел!
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03.06.2021 17:18 Ответить
а ты вообще кто?!.. и твоё мнение можешь свернуть в трубочку..
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03.06.2021 23:40 Ответить
А що поганого в тому що поляки платять більше москалів, є якась градація працівників за кордоном?
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03.06.2021 13:43 Ответить
да не секрет что американский газ у российского новатека берут, он такой же американский, как украина словакский берет.
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03.06.2021 23:44 Ответить
нет, свнсбк вроде тебя, будут отлавливать и отдавать в гейбордели
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03.06.2021 13:09 Ответить
Дякую, та пліснява влада з цим не погодиться.
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03.06.2021 13:04 Ответить
атомніе электростанции и электромомили превратят рашку в сброд попрошаек и гастарбайтеров. Потом они будут узбекам обои клеить и улицы мести
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03.06.2021 13:06 Ответить
Газопровід з Норвегії в Польщу можна продовжити в Україну. А поблизу у Свіноуйсце термінал для прийому, регазифікації та перевалки зрідженого природного газу.

Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 2310
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03.06.2021 13:07 Ответить
и сколько это будет стоить? и потянут ли украинцы?
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03.06.2021 13:17 Ответить
"Україна вже має два з'єднання з ГТС Польщі: Дроздовичі і Германовичі. Нещодавно ми провели реконструкцію і готові з нашого боку приймати в українську систему до 6,6 млрд куб. м газу на рік. Питання тільки в наявності потрібного обсягу газу і тиску з польської сторони. Зазначу, 6,6 млрд куб. м - це навіть більше від поточної потужності терміналу ЗПГ у Свіноуйсці (5 млрд куб. м). За сумарної потреби в імпорті 8-9 млрд куб. м поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту", - написав голова ГТС України Макогон у фейсбуці.

Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 1392
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03.06.2021 13:45 Ответить
То чому тоді всі істерять на рахунок СП-2 та транзиту кацапського газу, якщо в нас все так добре? Хай собі добудовують і нах з пляжу. Баба з воза...
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03.06.2021 23:38 Ответить
1. Норвезький газ з Польщі - це незалежність від російського газу, який Україна напряму не купує у Орди з листопада 2015 року.
2. Транзит російського газу в Європу українською ГТС. Як ви кажете "істерять" саме через те, що газ в Європу з Орди піде по СП-2 і Україна втратить ті 3 млрд доларів, які Кацапстан платить нам за транзит. Я особисто не бачу в цьому трагедії. Менше поступить у бюджет, менше чиновники вкрадуть.
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03.06.2021 23:48 Ответить
Істерять з-за 3 мільярдів? Можливо. Але ж працювати в агресора кур"єром і отримувати в нього ж за це зарплатню... Щось не складається...
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03.06.2021 23:59 Ответить
Дешевле, чем тратить сумасшедшие ресурсы на постоянную войну и **********.
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03.06.2021 13:45 Ответить
А потягнуть українці політичні ультиматуми московитів? Це треба теж додати до вартості, Газпром ненадійний партнер.
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03.06.2021 13:45 Ответить
Даёт Вова, значит, интервью Франкфуртской Альгемайне Цайтунг.
Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
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03.06.2021 13:08 Ответить
в точку. оно у мамы риты так курочку клянчило, с тех пор не подросло
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03.06.2021 13:11 Ответить
оно то так но немцы вас тоже на иглу посадят пусть ток достроится северный поток
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03.06.2021 13:12 Ответить
сжиженный газ американский предлагают? У них там хаб. Но это ведь дорого. Может нам вообще от газа отказаться? Уже не знаю... Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 5321
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03.06.2021 13:19 Ответить
У вас земли под крупный рогатый скот много?

Ну а по факту, поляк уже начинает продавать газ из Норвегии.
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03.06.2021 13:28 Ответить
Не факт что Норвеги сильно рвутся увеличивать добычу, и Нидерланды тоже там чтото прикрывают свои месторождения. Думаю эти люди умные понимают что хоть какието запасы надо оставить следующим поколениям, мало ли что через 100 лет будет.
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03.06.2021 13:36 Ответить
Американцы в Польшу уже раз с россии сжиженный привозили. Если Украина под видом американского начнет покупать через Польшу сжиженный газ из россии то нафиг такое.
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03.06.2021 13:31 Ответить
У них є ДОСТАТНЬО газу, щоб качати його фрау ріббентроп і її дітям, у випадку повномасштабної війни в Україні. - Він, цілий міністр, цього не розуміє?
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03.06.2021 13:25 Ответить
СВОИ ДЕРУТ С НАС СТО ШКУР ---газпром малая рыба в сравнении с ЭТИМИ АКУЛАМИ !!
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03.06.2021 13:27 Ответить
А чи готові до цього слуги?
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03.06.2021 13:29 Ответить
Якщо що,то Україна займає друге місце в Европі після Норвегії за розвіданими запасами природного газу. А це,взагалі то, 1,1 трлн. кубометрів. Так що якби не наші упороті гниди-олігархи, ми б всю Европу просто завалили б цим газом. А так- маємо те,що маємо,як колись казав Макарович...
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03.06.2021 13:29 Ответить
Лишить врага денег это хорошая идея. В конце концов для таких стран как Украина эмоции всегда имели решающее значение. Думать сердцем, а не головой, это негласный девиз украинцев.
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03.06.2021 13:32 Ответить
а где польша возьмет газ, чтоб помочь украине стать энергонезависимой?
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03.06.2021 13:34 Ответить
СПГ-терминал для американского газа. Еще литовцы подключатся. Для Украины точно хватит.
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03.06.2021 13:36 Ответить
многоуважаемый, а среднестатистический украинец сможет потянуть такую энергетическую независимость?
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03.06.2021 14:08 Ответить
Сможет!
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03.06.2021 19:21 Ответить
Было бы просто супер, если бы дать американцам построить СПГ-терминал в Одессе или рядом, чтобы это был именно их терминал, это закроет вопрос с Черным морем, которое ******** обязательно попытается отжать полностью.
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03.06.2021 13:44 Ответить
Це якщо турки пустять газовози через Босфор.
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03.06.2021 13:49 Ответить
Турки ніколи це не дозволять. Тільки газовози з СНГ.
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03.06.2021 18:38 Ответить
Если хотят помочь значит нужно об этом разговаривать и действовать
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03.06.2021 14:48 Ответить
Мы ведь уже хххх дней не покупаем российский газ, о какой зависимости от Газпрома идет речь? Вот так просто вскрывается обман, что Украина не покупает российский газ. Кто-то скажет: напрямую не покупает. Ну не покупает напрямую, но вообще покупает или нет, деньги в итоге Газпрому достаются или нет? Если нет - мы уже давно достигли независимости по газу от россиян. Но судя по этой статье таки нет.
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03.06.2021 15:50 Ответить
Поможуть в лапті обують
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03.06.2021 18:05 Ответить
 
 